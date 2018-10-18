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18 окт 2018

Volkswagen встает на сторону света

Volkswagen встает на сторону света
Автор фото: фирма-производитель

Концерн представил новую технологию «умных» фар, которые могут проецировать на дорогу различные  предупреждающие и вспомогательные объекты

Откровенно говоря, эта технология не нова. Пионером в этом деле стал Mercedes, продемонстрировав, еще весной, специальную световую систему для флагманского «Майбаха». Она называется  DigitalLight  и представляет собой фары со специальным контроллером, который может регулировать пучок света (в зависимости от рельефа местности и дорожных условий), а также  проецировать на дорогу различные  объекты,  например предупреждения об ограничении скорости и.т.д. О цели создания такой системы мы скажем после, а пока стоит уточнить, что серийная версия системы будет предлагаться, в качестве опции, на обновленные Mercedes-Maybach S-Class.

Что же касается Volkswagen, то здесь серийной установкой пока «не пахнет», во всяком случае,  точной информации нет.  Если говорить об исполнении, то система света от Volkswagen похожа на подобную у Mercedes -  аналогичное проецирование объектов (можно хоть габаритный коридор вывести). Сами системы проекции схожи между собой, ибо используют технологию специальных световых точек - пикселей.  Правда Volkswagen имеет одну интересную «фишку» - задние фары, которые не менее «умны», чем передние. Кстати, выполнены они уже не на диодах, а на специальных матрицах,  которые не только  нарисуют линию парковки на асфальте, но и отобразят (буквально на себе) любой рисунок – например, заряд батарей, если у владельца электрокар.

Собственно, создаются такие системы с прицелом на автоматическое будущее. Компании хотят приблизиться  к наиболее совершенному автопилоту пятого уровня - когда водитель не потребуется вовсе. Концепция умного света подразумевает под собой использование технологии в качестве меток, дабы автомобили могли считывать информацию друг с друга и обеспечивать  доступное передвижение.

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При написании новости использовалась информация:
motor, drive2ru, Авторамблер

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