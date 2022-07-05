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5 июл 2022

Volkswagen закрывает свое производство в Нижнем Новгороде

Volkswagen закрывает свое производство в Нижнем Новгороде
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen Group Rus прекратит производство в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Процедура закрытия стартует уже с сегодняшнего дня.

Свое решение немецкий концерн объясняет «высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать потенциальное возобновление производства». Инсайдеры говорят, что окончательная ликвидация состоится уже пятого октября.

По данным профсоюза, всего на предприятии в настоящий момент работают порядка 210 человек. Ранее, как сообщали СМИ, немецкая сторона предложила всем желающим уйти добровольно шесть полноценных средних зарплат. Сам офис марки сообщает, что все права работников будут полностью соблюдены.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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