Volkswagen запустит в серию электрический универсал

Компания Volkswagen показала эскизы нового концепта семейства ID. Это универсал ID. Space Vizzion, с помощью которого бренд попытается заложить основу «нового сегмента электрокаров»

В дизайне нового универсала заметны заимствования от других электрических шоу-каров, например, кроссовера ID. Roomzz, однако дизайнерам удалось привнести в облик автомобиля некую индивидуальность. Представители марки заявляют, что в ID. Space Vizzion «аэродинамические характеристики автомобилей класса Gran Turismo соседствуют с просторным салоном кроссовера».

Техническая составляющая будущей новинки пока остается одним большим секретом. Ясно только одно, что Volkswagen ID. Space Vizzion, как и все предыдущие концепты, построен на модульной архитектуре MEB. Правда, концерн раскрыл и еще одну подробность – запас хода, который составляет 590 километров по измерительному циклу WLTP.