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4 июн 2019

VW установил рекорд Нюрбургринга для электромобилей

VW установил рекорд Нюрбургринга для электромобилей

Спортивное подразделение Volkswagen Motorsport объявило об установлении рекорда среди электромобилей на Нюрбургринге

Да, это свершилось. После множества виртуальных тестов Volkswagen вывел свой электромобиль на  реальную трассу. Гонщик Ромен Дюма на прототипе Volkswagen ID R проехал 20,8-километровый круг за 6:05,336 со средней скоростью 206,96 км/ч. Это на 40 секунд быстрее прежнего рекорда.

Предыдущий рекорд «Северной петли» для электромобилей принадлежал 1360-сильному китайскому суперкару NIO EP9, допущенному на дороги общего пользования. В 2017 году модель преодолела круг за 6:45,9.

Напомним, что Volkswagen ID. R оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 680 л.с. (650 Н•м) и весит менее 1100 килограммов. С места до сотни электромобиль, разгоняется за 2,25 секунды.  

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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