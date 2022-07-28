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О Volkswagen Passat Alltrack

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Volkswagen Passat Alltrack (2020) вид спередиVolkswagen Passat Alltrack (2020) вид спередиVolkswagen Passat Alltrack (2020) вид сзадиVolkswagen Passat Alltrack (2020) вид сзади
Volkswagen Passat Alltrack (2020) передняя фара
Светодиодные фары — с лампами, оснащёнными своеобразными радиаторами охлаждения. Или это всего лишь бутафория?
Volkswagen Passat Alltrack (2020) боковое зеркало
Цвет корпусов наружных зеркал отличается от цвета кузова. В зеркала встроены повторители сигналов поворота...
Volkswagen Passat Alltrack (2020) боковое зеркало
...и камеры системы кругового обзора
Volkswagen Passat Alltrack (2020) ручка двери
Ручки всех четырёх пассажирских дверей оснащены функцией бесключевого доступа
Volkswagen Passat Alltrack (2020) ручка задней двери
Ручкой отпирания двери багажного отделения служит фирменная эмблема VW
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задний бампер
А вот это необычно: в нижней части заднего бампера выполнены окантованные отверстия под выхлопные трубы, однако в них видны заглушки
Volkswagen Passat Alltrack (2020) глушитель
В заднем свесе расположены два глушителя, при этом их патрубки направлены не в отверстия в бампере, а просто вниз
Volkswagen Passat Alltrack (2020) отделка двери
Внутренние панели дверей в основном оформлены в серых тонах, но при внимательном рассмотрении можно разглядеть в отделке коричневые вставки
Volkswagen Passat Alltrack (2020) клавиша отпирания двери багажника
Клавиша отпирания двери багажного отделения расположена на «кармане» водительской двери
Volkswagen Passat Alltrack (2020) управление светом
Удивительно, но в высокотехнологичном салоне сохранился «старый» переключатель внешних световых приборов
Volkswagen Passat Alltrack (2020) салон
Салон Alltrack можно охарактеризовать одним словом: неоклассика
Volkswagen Passat Alltrack (2020) приборная панель
Панель приборов стала полностью цифровой. Водителю доступны несколько вариантов её оформления, наиболее информативный из которых — вот такой, со шкалами и стрелками
Volkswagen Passat Alltrack (2020) приборная панель
Экран итога поездки. Предупреждения выводятся на грамотном русском языке
Volkswagen Passat Alltrack (2020) приборная панель
В движении можно использовать вот такой вариант «приборки»...
Volkswagen Passat Alltrack (2020) приборная панель
...или оставить посреди чёрного экрана всего один-единственный показатель
Volkswagen Passat Alltrack (2020) руль
Как всегда, кнопки регулировки громкости аулиосистемы находятся на одной спице руля (там же, где органы управления «круизом»),...
Volkswagen Passat Alltrack (2020) руль
...а кнопки переключения музыкальных треков — на другой (там же, где органы управления борткомпьютером)
Volkswagen Passat Alltrack (2020) руль
Рулевое колесо — с удобным «срезом» и фирменным шильдиком
Volkswagen Passat Alltrack (2020) аварийная кнопка
А вот ещё одно напоминание о модели, в которой вы едете
Volkswagen Passat Alltrack (2020) монитор
Экран мультимедиасистемы в режиме радио
Volkswagen Passat Alltrack (2020) монитор
Выбираем режим движения, их здесь шесть. Длдя ощущения динамики вполне можно обойтись выбором «Обычного»
Volkswagen Passat Alltrack (2020) монитор
Режим «Индивидуальный» имеет дополнительные настройки
Volkswagen Passat Alltrack (2020) монитор
Картинки с камер в условиях бездорожья...
Volkswagen Passat Alltrack (2020) монитор
...и на крытой парковке
Volkswagen Passat Alltrack (2020) управление климатом
Панель управления «климатом» — сенсорная
Volkswagen Passat Alltrack (2020) 7АМКП
Селектор трансмиссии — традиционной формы, имитирующей рычаг механической коробки передач
Volkswagen Passat Alltrack (2020) кнопка Mode
Кнопка Mode отвечает за выбор режимов движения
Volkswagen Passat Alltrack (2020) подлокотник
Подлокотник удобный, но любые бутылки, установленные в эти подстаканники, будут мешать руке водителя
Volkswagen Passat Alltrack (2020) порог
Пороги кузова выглядят очень мощными. Пластмассовая защита от грязи работает
Volkswagen Passat Alltrack (2020) передние кресла
Так выглядят кресла ErgoComfort, обеспечивающие особенно удобную посадку
Volkswagen Passat Alltrack (2020) передние кресла
Водительское сиденье оснащено кнопками памяти настроек
Volkswagen Passat Alltrack (2020) передние кресла
Массивные подголовники передних кресео удобны, но правый может мешать обзору с водительского сиденья
Volkswagen Passat Alltrack (2020) передние кресла
Настройки переднего пассажирского кресла также электрифицированы
Volkswagen Passat Alltrack (2020) климат для второго ряда
Пассажиры второго ряда также могут установить для себя комфортную температуры и воспользоваться подогревом крайних мест дивана
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задний диван
Центральное место на втором ряду не требует подогрева. На нём вообще сидет неудобно из-за высокого туннеля на полу
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задний диван
Центральную часть спинки можно откинуть отдельно от двух крайних, открыв «окно» в багажник
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задний диван
Так выглядит сложенная правая часть спинки
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задний диван
Сложить части спинки можно разным способами, в том числе, воспользовавшись вот такими рукоятками на боковинах багажника
Volkswagen Passat Alltrack (2020) запасное колесо
Вот это да: Alltrack комплектуется полноразмерным запасным колесом, да ещё на оегкосплавном диске!
Volkswagen Passat Alltrack (2020) задняя подвеска
Задняя подвеска независимая, на мощных поперечных рычагах
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
Очень «отзывчивый» 220-сильный турбомотор — на самом деле «младший» из бензиновых двигателей модели. Но другие у нас не продаются
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
Агрегат бесшумным не назовёшь, поэтому декоративно-защитный экран здесь не лишний
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
«Защита» блока управления выглядит какой-то игрушечной. Или у этой детали есть другое назначение?
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
Масляный фильтр легкодоступен
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
А вот демонтировать генератор при необходимости его замены или ремонта будет непросто
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
Алюминиевый контакт на моторном щите — «минус» аккумулятора (сама батарея прячется где-то в багажнике»
Volkswagen Passat Alltrack (2020) моторный отсек
Рядом с «минусом» в корпусе с крышечкой можно найти «плюс»
Volkswagen Passat Alltrack (2020) вид спереди
Бездороье выглядит пустячным, но для универсала оно опасно: если колесо сползёт в колею, можно лечь на днище или что-то под ним сломать о твёрдую землю
Volkswagen Passat Alltrack (2020) колесо
Колесо каким-то чудом держится на «борту» колеи. Летний рисунок протектора — плохой помощник в этих условиях, спасает только значительная ширина покрышки
Volkswagen Passat Alltrack (2020) вид спереди
Даже такой скромный бруствер на середине грунтовой дороги и то касается днища автомобиля. Грязь слева ему вообще противопоказана
Volkswagen Passat Alltrack (2020) вид спереди
При добавлении «газа» на песчаной дороге активно срабатывает система стабилизации

Даже проведя целый день за рулём Volkswagen Passat Alltrack, усталости не чувствуешь абсолютно. Несмотря на то, что маршрут включал и долгие прогоны по шоссе, и утомительное стояние в пробках, и внедорожные участки. Хочется продолжать движение ещё и ещё, можно даже без определённой цели — просто, как говорят, из любви к процессу

Синоним качества

Осматривая салон Alltrack, понимаешь: немецкое качество для многих автопроизводителей пока недосягаемо. Это тот случай, когда само качество является роскошью, по нынешним временам, довольно дорогой, однако стОящей того. Не знаю, можно ли говорить о любви немцев делать автомобили — это не очень эмоциональный народ. Но желание, потребность сделать хорошо и очень хорошо у них неистребимо.

Я показал автомобиль семье своего брата. Они подыскивают замену своему не молодому уже «французу», ситуация для обновления «парка» не очень подходящая, но, как говорят, если приспичило… Пока, по большому счёту, не так чтоб уж прямо приспичило, однако интерес есть, и именно к моделям такого плана — максимально универсальным. Чтобы и на дачу с вещами, и в путешествия по достопримечательным местам соседних областей, и всё это в течение, по крайней мере, десятка лет, потому что часто менять автомобили не в традиции моих родственников. Если машина служит надёжно и не доставляет проблем, зачем её менять? Разве что ради престижа, а это тоже не наша семейная тема.

Итак, первое, на что обращают внимание родственники — это невероятный простор салона. Он действительно невероятный, «воздуха» вмещает с лихвой. Багажник — вообще фантастика, более 600 л объёма, автоматически сдвигающаяся шторка, электропривод пятой двери, удобные клавиши для складывания спинок заднего сиденья. Оборудования много, но всё оно тщательно скомпоновано и по объёму минимизировано. Толстоваты только подголовники передних кресел. Во время теста поймал себя на том, что при манёврах, когда требуется вертеть головой, выглядывая в разные окна, они иногда мешают.

Нет, конечно, в целом с обзорностью проблем нет. Окна большие «по кругу», и стекло пятой двери — далеко не «амбразура». Можно осмотреть пространство и над кузовом — через роскошную панорамную крышу с электрифицированной шторкой. Кстати, остекление крыши усиливает ощущение пространства в салоне.

Пуск двигателя кнопкой больше восхищает жену брата, сам же он, как человек более традиционных взглядов, предпочёл бы простой ключ и коробку-«механику». Я бы тоже — но, увы, в нашей стране такое недоступно. Возможно, на рынке со временем что-то изменится, но до последнего времени импортировать к нам старались именно дорогие версии, оснащённые по максимуму — какая уж тут «механика». «Пустые» автомобили, наиболее подходящие народу по стоимости, фигурировали в прайс-листах дилеров только для привлечения внимания, завозились же в минимальных количествах или не завозились вообще.

Вот и тестовый Alltrack — это, по сути, образчик класса «Премиум». Водительское сиденье ErgoComfort с памятью настроек (пассажирское — аналогичное, только без памяти). Насыщенная функционалом мультимедиасистема с очень ПРОЧНЫМ экраном. К чему бы это я о прочности? К тому, что во время теста седана Passat с аналогичным устройством я едва не вывел систему из строя, когда при резком торможении прямо в экран прилетел груз с заднего сиденья. Я думал, что потеряю сознание от ужаса раньше, чем увижу трещины и разрушения. А в итоге не увидел ничего. Панель не только выдержала удар, но вообще никак не пострадала. Кстати, прилетели в неё деревянные стойки стеллажа, так что…

...Так что и этот эпизод голосует в пользу Volkswagen. Причём, для покупателя Alltrack это важнее, потому что он наверняка будет возить грузы больше и чаще, чем владелец седана. И без того не маленький багажник здесь можно увеличить, сложив спинку заднего сиденья — целиком или по частям, коих — три. Серединка складывается отдельно. В принципе, её можно и не поднимать обратно: высоченный туннель на полу кузова активно препятствует размещению ног среднего пассажира, так что сзади удобнее размещаться только вдвоём. И подогреваются у дивана только крайние места.

Ещё из причуд немецкой эргономики — подстаканники на туннеле пола впереди, под правой рукой водителя. Вот именно что СЛИШКОМ под рукой. Туннель высокий, подлокотник между креслами низкий, поэтому бутылки любого объёма, вставленные в эти подстаканники, будут правой руке мешать. Не только менять передачи селектором трансмиссии, но и просто покоиться на подлокотнике. Видимо, так водителя призывают постоянно держать обе руки на руле. Автомобиль и электронным образом часто предупреждает об этом — соответствующая надпись на приборной панели появляется при движении и по поводу, и без повода.

Брат не принимает участия в тестовой поездке, у него есть другие дела. Но, познакомившись с универсалом, отмечает для себя ещё два, на его взгляд, излишне роскошных элемента. Это 18-дюймовые колёса (его автомобиль довольствуется 15-дюймовыми) и наружные ручки дверей, оснащённые функцией бесключевого доступа в салон. Теперь, закрыв машину, не проверишь это, привычно дёрнув за ту или иную ручку. Придётся доверять электронике.

Синоним скорости

18-дюймовые колёса лично мне избыточными не кажутся. С шинами 245/45 они не делают автомобиль излишне жёстким на асфальтовых неровностях, в то же время такие покрышки не выглядят слишком «тонкими» для противостояния опасным выбоинам с острыми краями. Ну и, конечно, видимые сквозь спицы дисков тормозные механизмы выглядят внушительно. А как работают? Так же, как выглядят.

Мне настолько комфортно за рулём внедорожного «Пассата», что я буквально сживаюсь, сливаюсь с ним с первых же минут поездки. В очередной раз готов сделать комплимент креслу ErgoComfort. Да и всему автомобилю в целом. Даже его внешность, достаточно традиционная, без особых дизайнерских изысков, настраивает на дорогу без конца.

Двухлитровый бензиновый 220-сильный турбодвигатель «отзывчив» во всех доступных режимах, в спортивном — особенно. С места до сотни менее 7 с — роскошно! В промежутке 80 — 120 км/ч с педалью «в пол» тот же результат.

Средний расход топлива за тест у меня превысил 10 л на сотню. Это включая скоростные прогоны по трассе, стояние в пробках, а также «ковыряние» на бездорожье. На самом деле, автомобиль экономичнее, и заявленные 8 л близки к истине. Потому что при сбросе «газа» на скорости здесь работает система наката, и расход снижается до нуля. Это можно часто видеть на панели приборов.

Поэтому на городских трассах приходится сдерживать пыл — и свой, и автомобиля. Иное дело трасса. Впереди намечено около сотни километров автомагистрали, и камеры контроля скорости есть на ней далеко не везде. Так и предвкушаешь: за часок — в среднем — долетим, да с ветерком…

Не получается. На третьем десятке километров начинается пробка, вроде бы, из-за ремонта. Оказывается, нет — банальная авария. Так что часок с ветерком, но ещё часок — ползком. Но и это не напрягает! Погода жаркая, но ко мне прицепилась простуда, поэтому салон особо не охладишь. Устанавливаю на дисплее «климата» 22 градуса, и это обеспечивает достаточную прохладу. Остаётся лишь одна небольшая проблема: как и в других «Фольксвагенах», в этой модели по салону разбросаны лишь разъёмы Type-C, так что флэшку с музыкой не подключишь, а мелодии, давно уже закачанные в телефон, мне порядком надоели.

Но даже эта часовая толкучка практически на одном месте не разочаровывает и не побуждает развернуться. Поэтому, как только шоссе освобождается, я вновь с наслаждением прибавляю «газ».

Круиз-контроль, даже радарный, включать не хочется. И так хорошо. Пусть «робот» заметно меняет передачи, зато не «тупит». Есть и спортивный режим трансмиссии, и ручной. А ещё — внятно работающий режим контроля полосы движения. Настолько внятный, что успевает сработать, когда я начинаю перестраиваться, на долю секунды запоздав с включением «поворотника».

И, в общем, хорошо, что этот контроль такой настырный. Потому что вообще-то Alltrack резких перестроений и вообще крутых манёвров на скорости не очень любит. На рывки руля отвечает кренами, не такими уж приятными. 18-дюймовые низкопрофильные шины в этом не участвуют. Минус — в подвеске, недостаточно жёсткой для спортивного поведения на асфальте, а также в относительно высоком дорожном просвете (175 мм). Так что лучше двигаться равномерно и прямолинейно. Можно быстро и даже очень быстро: с 220-сильным мотором «максималка» у модели превышает 230 км/ч. Эх, нам бы хоть один безлимитный автобан на страну...

На большой кольцевой (А108) асфальт сильно ухудшается, и тут относительно мягкий Alltrack оказывается в выигрыше. Он отлично «переваривает» выбоины. А плавные повороты не провоцируют неприятные крены, и было бы очень приятно пройти их со вкусом в спортивном или ручном режиме (на четвёртой или пятой передаче) — только здесь и плотность камер больше (добавляются передвижные), и много безобгонных участков.

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Несмотря на это, я продолжаю наслаждаться автомобилем и, даже проскочив нужный поворот, без напряжения удлиняю маршрут сначала на десять, потом на двадцать, а после и на тридцать километров. Пусть это будет тест на выносливость. Мою. Постараюсь зафиксировать момент, когда наконец наступит усталость. Только она всё не наступает и не наступает.

Не синоним проходимости

Хорошо, трассой его не возьмёшь — а бездорожьем? Вот, поблизости оказывается место, где я как-то зимой закопал Jeep Wrangler. Не спешите смеяться. Той же зимой Alltrack в этом месте вообще не смог бы съехать с асфальта. А сейчас — пожалуйста. Колеи, накатанные в глине, глубокие, но стенки у них каменной твёрдости, нигде не увязнешь. «Джип» такие препятствия даже не заметил бы.

О надёжности «Фольксвагенов» ходят легенды, и я часто наблюдаю их живые воплощения: до сих пор бегающие по дорогам «Пассаты» серий В3 и В4 (тестовый Alltrack относился к поколению B8). В продаже иной экземпляр можно найти за сущие копейки, но не спешите с приобретением. Один знакомый, профессиональный электрик, приобрёл такую машину со всего лишь выгоревшей в результате КЗ электропроводкой. Так вот, справиться с этой бедой он не сумел и в итоге отдал автомобиль на запчасти вдвое дешевле, чем купил.

А Alltrack заметил. И я заметил его особенности. Итак, самое опасное в таких местах — это сползти в колею. Да, за прочный грунт колёсам цепляться проще, но рисунок протектора у шоссейных покрышек дело здорово портит. Я пытаюсь ориентироваться по камерам кругового обзора, картинки демонстрируются отличные. Но в итоге всё же вращаю руль не туда, и одно из колёс оказывается на грани съезда в колею. Спасает только 245-миллиметровая ширина покрышки - удержались.

Камеры, в целом, помогают водителю, точно так же, как и здравый смысл: не видишь, что под колёсами — выйди и посмотри. «Прозрачного» капота, как у Range Rover Evoque, или такого же днища, как у Geely Tugella, на «Фольксвагене» нет. В моём случае он чуть было не наскочил на торчавшую из глины бетонную плиту. К счастью, дорожного просвета хватило, чтобы пропустить её под днищем.

Но вскрылось другое. При попытке развернуться в проблемном месте автомобиль оказался на уклоне носом вниз. А так как разворачиваться пришлось в несколько приёмов, я поймал его на том, что он совершенно не удерживается в таком положении и при включении заднего хода катится вперёд! Сначала это кажется невозможным, ну должен же у него быть хоть минимальный «противооткат». Потом фаза переходит в опасную: передний бампер входит в заросли высокой травы, а что там в ней может прятаться — камеры не показывают. Парктроник пищит изо всех сил, но ему-то без разницы, что там впереди — мягкая трава, камень-валун, деревянный пенёк или что-нибудь техногенное.

Вообще, это известный факт: современные автоматические трансмиссии с ростом количества передач теряют «удерживающую» функцию в режиме «Паркинг». Это, к сожалению, система. Но этот «противооткат» должен быть частью тормозной системы, и механизм его не так уж сложен, бегает там себе шарик, который на склоне под собственной тяжестью смещается и запирает ток жидкости. Устройство присутствует даже на «Ладах» с механическими коробками и никаких проблем не создаёт годами, несмотря даже на смену тормозных колодок и дисков.

В этой дисциплине внедорожный Alltrack заслуживает минус. Автомобиль на бездорожье может скользить под уклон, если под колёсами снег, рыхлая почва, влажная глина или трава. Но «противооткат», электронный ли, механический — у автомобиля быть должен. Иначе его внедорожные способности теряют смысл.

Ощутить подключение заднего моста несложно. Я «ловил» на этом автомобиль и в тех самых колеях, и на песчаной дороге. На ней, кстати, при резком повороте мощно срабатывает система стабилизации. Это на заметку поборникам и ревнителям данного свидетельства технического прогресса в автомобилестроении. Вот смотрите: как проверить работу данной системы на автомобиле? Да даже не работу, а её присутствие, наличие? Надо добавить «газ» в тех условиях, где вообще-то «газ» добавлять не следует. Вы не на ралли — вы едете на дачу, везёте скарб и детей, не нужно швырять вс ё это по салону, подпрыгивая на кочках. Заметим в этой связи и ещё одну вещь: система стабилизации особенно ценна тем, что есть возможность её отключить. Если она не отключаема (как было на отдельных моделях Renault|/Dacia и родственных им «Ладах»), это может здорово «подкузьмить» водителю в действительно трудных дорожных условиях, особенно зимой.

Напрашивается вывод, к которому пришёл и мой коллега во время теста седана Kia. Автомобиль — это прежде всего, конструкция, механика, «железо». Электроника — сколько бы её на борту ни было — вторична. Если вы сторонник или сторонница скорейшего внедрения автопилота, значит, автомобиль вам не нужен, и проще заказать такси.

Конструкторы тратят невероятные усилия, чтобы добиться лучшей управляемости, единения автомобиля с водителем, «чувства дороги». Электроника может присутствовать, и даже очень хорошо работать. Забыл упомянуть, что на тестовом Alltrack прекрасно показала себя система контроля при выезде с парковки задним ходом. Отлично! Только если бы её не было, я бы ни секунды не пожалел. Не видно, кто там движется за «кормой»? Принцип тот же, что и на бездорожье: выйди и посмотри.

Одним словом, меня бы вполне устроил Alltrack с намного меньшим «багажом» электронных «приблуд», но при этом с таким же огромным багажником, удобным водительским местом, «отзывчивым» мотором и полным приводом вкупе со слегка внедорожным просветом (лучше бы он был побольше, например, 190 мм, как сделали при рестайлинге на Kia Rio X). Я бы без сомнения взял его и с коробкой-«механикой». Точно так же как ту же Audi A6 Allroad Quattro. Как бы это крамольно ни звучало.

Если абстрагироваться от политических и экономических реалий последнего времени, излишняя «электронность», на мой взгляд, только портит модель Alltrack. В смысле того, что делает его неоправданно дорогим. Для шоссе предпочтительнее премиальные седаны Audi (кто думает, что в пределах одного концерна автомобили, близкие по цене, едут одинаково, тот сильно ошибается). А на бездорожье этот универсал проиграет любому кроссоверу.

В России официально предлагаемый Alltrack существует в единственной комплектации, с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 220 л. с., коробкой-«роботом» и полным приводом. Стоимость его летом 2022-го года составляла около 5,5 млн рублей. Европейцам доступны варианты с бензиновыми моторами мощность.ю 272 и 280 л. с., а также при дизеля — от 190 до 240 л. с. Привод — также только полный, коробки — также «роботы».

     

Технические характеристики Volkswagen Passat Alltrack 2.0Т 7AMT 4X4

ГАБАРИТЫ, ММ

4780 х 1853 х 1527

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2788

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

175

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

639 / 1769

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1677

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1984

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

220 / 4500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

350 / 1500

ТИП ТРАНСМИССИИ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

231

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

6,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,0

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

66

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