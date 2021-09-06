Немецкий бренд обострил борьбу в сегменте В-кроссоверов и предложил заманчивую альтернативу чуть более крупному, дорогому и престижному гольф-кроссоверу Tiguan

Погода в горах меняется стремительно. Еще пять минут назад ты прятался за солнцезащитным козырьком, а сейчас, после перевала, машина въезжает в грозовое облако. Начинается ливень, и со склона под колеса устремляются бурные ручьи. Приходится пятиться по каменистой горной тропе, полагаясь на информативные зеркала и камеру заднего вида с омывателем. Когда же открываю дверь, чтобы проверить, не притаились ли там валуны, автомобиль издает назидательный писк и отказывается ехать, считая езду «нараспашку» опасной. Так в горах Кабардино-Балкарии начал показывать характер «младший» кроссовер Volkswagen, который маркетологи марки заочно записали в бестселлеры. И что-то мне подсказывает, что они не ошиблись.

Межклассовая борьба

Volkswagen Taos расположился в модельной иерархии на полступени ниже Tiguan, с которым он делит платформу MQB и уступает ему 92 мм по длине, 41 мм по межосевому расстоянию и 197 л по объему багажника (в полноприводной компоновке). Но если «старший брат» выглядит как высокий хэтчбек, то Taos – это крепыш-SUV. Он предлагает устроиться за рулем по-джиперски вертикально, а линия капота настолько высока, что возникают ассоциации с полноразмерным Teramont.

Набору электронных «фишек» позавидуют многие. Так, чтобы получить доступ к багажнику, достаточно махнуть ногой под задним бампером, а для открытия заблокированной двери – потянуть за ручку, разумеется, имея при себе ключ-транспондер. «Умные» фары самостоя­тельно переключают дальний свет на ближний, а адаптивный «круиз» и система удержания в полосе уверенно работают даже на горном серпантине.

В салоне (видимо, ориентируясь на молодых клиентов) дизайнерам дали разгуляться. Чего стоит одна лишь цветная вставка, пущенная по передней панели! Она, кстати, может быть в том числе оранжевой (в машинах спецcерии Joy) – настоящий цветовой взрыв! Вторая особенность – легкий налет бюджетности, который призван дистанцировать новинку от более престижного Tiguan: отделочный пластик в основном «дубовый», пусть и со стильной фактурой. Подлокотники и часть панелей передних дверей, впрочем, устланы мягким кожзамом, все элементы подогнаны идеально, а опциональная виртуальная приборка с крупными индикаторами скорости и мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином (доступен также 6,5-дюймовый экран) успешно работают на статусность.

Передние сиденья замечательные – широкие, с мягким наполнителем и развитым профилем. Когда же пересаживаешься назад, то понимаешь, что места здесь ничуть не меньше, чем в более крупных гольф-кроссоверах. Скажем, я при росте 176 см насчитал от коленей до спинки сиденья больше 15 см. Разве что торец бокса-подлокотника крадет пространство у среднего пассажира. Зато в нем разместились пара слотов USB-C, клавиши подогрева дивана и регулируемые дефлекторы вентиляции. Наконец, в «верхних» комплектациях в спинке дивана имеются откидной подлокотник и «лыжный» лючок.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Полноприводный вариант c топовым 1,4-литровым 150-сильным мотором и «преселективом» DSG ускоряется до сотни за 8,9 с, шасси настроено на активную езду, уже в «базе» предусмотрены ESP, ABS с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронной блокировкой дифференциала (EDL) и технологией стабилизации прицепа.

Высоко и быстро

Не могу припомнить автомобили на платформе MQB, которые бы плохо управлялись. Taos – не исключение. Он моментально реагирует на повороты острого (всего 2,5 оборота от упора до упора) и точного руля, мертвой хваткой вгрызается в траекторию поворота, не рыскает и не раскачивается на скоростных прямиках. Оговорюсь, что на кавказском тесте в моем распоряжении был полноприводный SUV, где на задней оси применена «многорычажка». У таких версий в сравнении с переднеприводными, где сзади стоит торсионная балка, заметно скромнее объем багажника (418 л против 500).

Как бы то ни было, ходовая полноприводного SUV успешно отфильтровывает умеренный дорожный брак, а шумоизоляция выполнена очень достойно, большинству конкурентов такая тишина в салоне и не снилась! Разве что заметен аэродинамический шум на высоких скоростях.

Тем не менее в ходе теста, словно тучи над Эльбрусом, выплыли проблемки. Подвеска Taos, как выяснилось, пасует перед глубокими ямами с острыми с краями. Хотя до пробоя не доходит, тряска ощутимая. Быстро переезжать «лежачих полицейских» кроссовер тоже не любит. При этом шасси короткоходное, а клиренса 175 мм для езды по бездорожью со сложным рельефом хватает не всегда.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Нижняя часть кузова защищена пластиковыми накладками, пороги полностью прикрыты дверьми и снабжены мощными уплотнителями. В салоне установлены розетка на 12 В, до четырех USB-разъемов формата C, двухзонный «климат», подо­грев заднего и лобового стекол, внешних зеркал, передних и задних кресел.

Не так однозначно и с проверенной на Skoda Karoq и других соплатформенных моделях связкой 1,4-литрового 150-сильного бензинового турбомотора и 7-ступенчатого «преселектива» DSG. В теории такой Taos должен быть легким на подъем. На деле же роботизированная коробка работает в режиме Drive как-то флегматично, стараясь скорее переключиться «вверх». Педаль акселератора имеет чрезмерно свободный ход, а отклик на подачу газа смазан.

Казалось бы, добавить задора должен режим Sport. Но нет, кроссовер остается «задумчивым» и при переводе селектора в S, и при выборе соответствующих настроек через мультимедийное меню. Однако, о, счастье! Все радикально меняется, если тасовать семь передач в ручном режиме. При таком раскладе Taos звереет, точно кот Леопольд из известного мультика. Переключаешься пониже, и вот тебе и долгожданный живой отклик, и интенсивный набор скорости. Словом, ручной режим DSG здесь рабочий, а вот Sport – одно название.

Внедорожный потенциал, скажем так, разумно достаточный. Многодисковая муфта с электронным управлением оперативно перекидывает часть тяги на задние колеса, а система выбора режимов движения снабжена эффективным офф-роуд алгоритмом. Выберете шайбой на центральном тоннеле метку «Бездорожье», и «немец» начнет куда увереннее справляться с диагональным вывешиванием и преодолевать скользкие подъе­мы. Жаль только, что система помощи при спуске, «зашитая» во «внедорожный» режим, работает не так эффективно, как хотелось бы: скорость спуска даже на первой передаче высоковата, пришлось подтормаживать.

Что же касается электронных «телохранителей», то большинство из них можно найти лишь в топовой комплектации. В таком кроссовере система контроля мертвых зон предупредит о соседе по потоку крупными светодиодами в корпусах зеркал, функция предотвращения столкновений остановит машину, если сочтет фронтальную дистанцию опасной или обнаружит автомобиль, следующий сзади перпендикулярным курсом, когда вы включили «реверс». Трудно переоценить и редкие в сегменте B-SUV адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе.

Цены же на Volkswagen Taos с базовым 1,6-литровым 110-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой стартуют с 1 626 900 рублей, топовая моноприводная версия со 150-сильным бензиновым мотором и 8-диапазонным автоматом оценена в 2 099 900, а испытанный нами вариант 4х4 потянет в «топе» уже на 2 199 900 рублей. Кстати, более престижный Tiguan в сопоставимых комплектациях обойдется примерно на миллион дороже. Так что есть повод задуматься.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLKSWAGEN TAOS Габариты, мм 4417×1841×1600 Колесная база, мм 2638 Дорожный просвет, мм 175 Объем багажника, л 418 Снаряженная масса, кг 1467 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (средний), л/100 км 6,7 Объем бака, л 55

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.