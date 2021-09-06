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Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам
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Фольксваген Таос

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Volkswagen Taos (2022) вид спередиVolkswagen Taos (2022) вид спередиVolkswagen Taos (2022) вид сбокуVolkswagen Taos (2022) вид сбокуVolkswagen Taos (2022) вид сверху
Volkswagen Taos (2022) вид сзади
Полноприводные Taos оснащены задней многорычажной подвеской, у кроссоверов со схемой 4х2 сзади применена торсионная балка
Volkswagen Taos (2022) салон
Оранжевые декоративные вставки украшают кроссоверы комплектации Joy
Volkswagen Taos (2022) приборная панель
Настраиваемая электронная приборка предлагается штатно для всех версий
Volkswagen Taos (2022) мониторVolkswagen Taos (2022) передние креслаVolkswagen Taos (2022) центральный туннель
Volkswagen Taos (2022) АКПП
Шайба переключения режимов движения устанавливается только в полноприводных модификациях
Volkswagen Taos (2022) задний диван
Откидной подлокотник и «лыжный» лючок в спинке дивана есть лишь в машинах топовой комплектации Exclusive
Volkswagen Taos (2022) вентиляция для второго ряда
Дефлекторы вентиляции на втором ряду идут по умолчанию
Volkswagen Taos (2022) багажное отделение
Задние кресла складываются в пропорции 60:40 с ощутимой ступенькой, в подполье размещена «докатка»
Volkswagen Taos (2022) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Volkswagen Taos (2022)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Volkswagen Taos (2022)

Немецкий бренд обострил борьбу в сегменте В-кроссоверов и предложил заманчивую альтернативу чуть более крупному, дорогому и престижному гольф-кроссоверу Tiguan

Погода в горах меняется стремительно. Еще пять минут назад ты прятался за солнцезащитным козырьком, а сейчас, после перевала, машина въезжает в грозовое облако. Начинается ливень, и со склона под колеса устремляются бурные ручьи. Приходится пятиться по каменистой горной тропе, полагаясь на информативные зеркала и камеру заднего вида с омывателем. Когда же открываю дверь, чтобы проверить, не притаились ли там валуны, автомобиль издает назидательный писк и отказывается ехать, считая езду «нараспашку» опасной. Так в горах Кабардино-Балкарии начал показывать характер «младший» кроссовер Volkswagen, который маркетологи марки заочно записали в бестселлеры. И что-то мне подсказывает, что они не ошиблись.

Межклассовая борьба

Volkswagen Taos расположился в модельной иерархии на полступени ниже Tiguan, с которым он делит платформу MQB и уступает ему 92 мм по длине, 41 мм по межосевому расстоянию и 197 л по объему багажника (в полноприводной компоновке). Но если «старший брат» выглядит как высокий хэтчбек, то Taos – это крепыш-SUV. Он предлагает устроиться за рулем по-джиперски вертикально, а линия капота настолько высока, что возникают ассоциации с полноразмерным Teramont.

Набору электронных «фишек» позавидуют многие. Так, чтобы получить доступ к багажнику, достаточно махнуть ногой под задним бампером, а для открытия заблокированной двери – потянуть за ручку, разумеется, имея при себе ключ-транспондер. «Умные» фары самостоя­тельно переключают дальний свет на ближний, а адаптивный «круиз» и система удержания в полосе уверенно работают даже на горном серпантине.

В салоне (видимо, ориентируясь на молодых клиентов) дизайнерам дали разгуляться. Чего стоит одна лишь цветная вставка, пущенная по передней панели! Она, кстати, может быть в том числе оранжевой (в машинах спецcерии Joy) – настоящий цветовой взрыв! Вторая особенность – легкий налет бюджетности, который призван дистанцировать новинку от более престижного Tiguan: отделочный пластик в основном «дубовый», пусть и со стильной фактурой. Подлокотники и часть панелей передних дверей, впрочем, устланы мягким кожзамом, все элементы подогнаны идеально, а опциональная виртуальная приборка с крупными индикаторами скорости и мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином (доступен также 6,5-дюймовый экран) успешно работают на статусность.

Передние сиденья замечательные – широкие, с мягким наполнителем и развитым профилем. Когда же пересаживаешься назад, то понимаешь, что места здесь ничуть не меньше, чем в более крупных гольф-кроссоверах. Скажем, я при росте 176 см насчитал от коленей до спинки сиденья больше 15 см. Разве что торец бокса-подлокотника крадет пространство у среднего пассажира. Зато в нем разместились пара слотов USB-C, клавиши подогрева дивана и регулируемые дефлекторы вентиляции. Наконец, в «верхних» комплектациях в спинке дивана имеются откидной подлокотник и «лыжный» лючок.

ПОЛОСА РАЗГОНА
Полноприводный вариант c топовым 1,4-литровым 150-сильным мотором и «преселективом» DSG ускоряется до сотни за 8,9 с, шасси настроено на активную езду, уже в «базе» предусмотрены ESP, ABS с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронной блокировкой дифференциала (EDL) и технологией стабилизации прицепа.

Высоко и быстро

Не могу припомнить автомобили на платформе MQB, которые бы плохо управлялись. Taos – не исключение. Он моментально реагирует на повороты острого (всего 2,5 оборота от упора до упора) и точного руля, мертвой хваткой вгрызается в траекторию поворота, не рыскает и не раскачивается на скоростных прямиках. Оговорюсь, что на кавказском тесте в моем распоряжении был полноприводный SUV, где на задней оси применена «многорычажка». У таких версий в сравнении с переднеприводными, где сзади стоит торсионная балка, заметно скромнее объем багажника (418 л против 500).

Как бы то ни было, ходовая полноприводного SUV успешно отфильтровывает умеренный дорожный брак, а шумоизоляция выполнена очень достойно, большинству конкурентов такая тишина в салоне и не снилась! Разве что заметен аэродинамический шум на высоких скоростях.

Тем не менее в ходе теста, словно тучи над Эльбрусом, выплыли проблемки. Подвеска Taos, как выяснилось, пасует перед глубокими ямами с острыми с краями. Хотя до пробоя не доходит, тряска ощутимая. Быстро переезжать «лежачих полицейских» кроссовер тоже не любит. При этом шасси короткоходное, а клиренса 175 мм для езды по бездорожью со сложным рельефом хватает не всегда.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Нижняя часть кузова защищена пластиковыми накладками, пороги полностью прикрыты дверьми и снабжены мощными уплотнителями. В салоне установлены розетка на 12 В, до четырех USB-разъемов формата C, двухзонный «климат», подо­грев заднего и лобового стекол, внешних зеркал, передних и задних кресел.

Не так однозначно и с проверенной на Skoda Karoq и других соплатформенных моделях связкой 1,4-литрового 150-сильного бензинового турбомотора и 7-ступенчатого «преселектива» DSG. В теории такой Taos должен быть легким на подъем. На деле же роботизированная коробка работает в режиме Drive как-то флегматично, стараясь скорее переключиться «вверх». Педаль акселератора имеет чрезмерно свободный ход, а отклик на подачу газа смазан.

Казалось бы, добавить задора должен режим Sport. Но нет, кроссовер остается «задумчивым» и при переводе селектора в S, и при выборе соответствующих настроек через мультимедийное меню. Однако, о, счастье! Все радикально меняется, если тасовать семь передач в ручном режиме. При таком раскладе Taos звереет, точно кот Леопольд из известного мультика. Переключаешься пониже, и вот тебе и долгожданный живой отклик, и интенсивный набор скорости. Словом, ручной режим DSG здесь рабочий, а вот Sport – одно название.

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Внедорожный потенциал, скажем так, разумно достаточный. Многодисковая муфта с электронным управлением оперативно перекидывает часть тяги на задние колеса, а система выбора режимов движения снабжена эффективным офф-роуд алгоритмом. Выберете шайбой на центральном тоннеле метку «Бездорожье», и «немец» начнет куда увереннее справляться с диагональным вывешиванием и преодолевать скользкие подъе­мы. Жаль только, что система помощи при спуске, «зашитая» во «внедорожный» режим, работает не так эффективно, как хотелось бы: скорость спуска даже на первой передаче высоковата, пришлось подтормаживать.

Что же касается электронных «телохранителей», то большинство из них можно найти лишь в топовой комплектации. В таком кроссовере система контроля мертвых зон предупредит о соседе по потоку крупными светодиодами в корпусах зеркал, функция предотвращения столкновений остановит машину, если сочтет фронтальную дистанцию опасной или обнаружит автомобиль, следующий сзади перпендикулярным курсом, когда вы включили «реверс». Трудно переоценить и редкие в сегменте B-SUV адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе.

Цены же на Volkswagen Taos с базовым 1,6-литровым 110-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой стартуют с 1 626 900 рублей, топовая моноприводная версия со 150-сильным бензиновым мотором и 8-диапазонным автоматом оценена в 2 099 900, а испытанный нами вариант 4х4 потянет в «топе» уже на 2 199 900 рублей. Кстати, более престижный Tiguan в сопоставимых комплектациях обойдется примерно на миллион дороже. Так что есть повод задуматься.

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLKSWAGEN TAOS

Габариты, мм

4417×1841×1600

Колесная база, мм

2638 

Дорожный просвет, мм

175

Объем багажника, л

418

Снаряженная масса, кг

1467

Диаметр разворота, м

н/д

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1395

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5000

Макс. момент, Нм/об/мин

250/1500

Привод

полный

Трансмиссия

7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями 

Макс. скорость, км/ч

190

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,9

Расход топлива (средний), л/100 км

6,7

Объем бака, л

55

    

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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