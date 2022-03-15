В стане SUV между B- и С-сегментами есть укромное местечко, где долго и успешно прятался от конкурентов, например, Nissan Qashqai. Однако теперь ему там тесновато – появились серьезные соперники

Рубиться в самом модном и быстроразвивающемся классе – компактных кроссоверов – нынче хотят все. Здесь маститые премиум-бренды и «китайцы», иная модельная линейка которых состоит, считай, лишь из одних этих самых небольших SUV. А куда деваться? Сегодня это не только модно, но и выгодно: сегмент растет, поглощая и перемалывая прочие рыночные ниши.

Относительно недавно, слегка подрастолкав уже заслуженных соседей, здесь объявились два амбициозных новичка – Kia Seltos, а чуть позднее и Volkswagen Taos. «Междуклассие», в котором они окопались, для ясности будем считать обновленным форматом SUV. Размер, скажем, B+, зато опций и амбиций иной раз – как у бизнес-седанов в далеко не базовой комплектации.

У нас на тесте сошлись полноприводный 150-сильный Volkswagen Taos 2021 модельного года в комплектации JOY (предтоповая) с допоборудованием, поднявшим ценник до 2 289 600 рублей (под капотом бензиновый 1.4 TSI, привычно спаренный с 7-ступенчатым роботом DSG). В другом углу ринга 177-сильный Kia Seltos, также в предтоповой версии Premium c четырьмя ведущими колесами, бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI и 7-ступенчатым преселективным роботом за 2 314 900 рублей.

Свой парень

Восхождение Seltos пришлось на трудное время разгула пандемии. «Что это у вас там в шоу­руме синенькое краснеется за Kia Sportage? Хорошенький, возьмем!» Бодрые черты, резкие грани. Дерзко, но органично. Интересные вертикальные противотуманки и светодиодная оптика спереди. Сзади – задиристые, пусть и ложные, диффузор и парный выхлоп. По кругу машины любимый корейцами декор – на этот раз пластик, стилизованный под авиационный металл, возможно, более стойкая альтернатива хрому. По нижней кромке все прикрыто некрашеным антигравийным обвесом, хотя пороги спрятать от грязи под дверями корейцам, увы, не удалось.

Зато удалось немцам. Taos чуть заботливее – он не позволит испачкать штаны о пороги. При этом выглядит парадоксально. Не будучи очевидным пижоном внешне, он почему-то заставляет оборачиваться на улице даже не слишком на вид сопричастных теме прохожих. В нем есть некая скрытая грация. Дизайн без вызова, в лучших «вагеновских» традициях. Спереди отчасти напоминает Tiguan (так, видимо, и ценник легче оправдать). Но узнать с «кормы» – нечего и думать: заурядный кроссовер, один из множества подобных.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Одним из преимуществ, склонивших нас на сторону Seltos, оказались гнезда USB популярного формата Type-А против навязываемого немецким концерном мини-формата USB Type-C. Заряжать гаджеты в Kia смогли все члены семьи.

Тепленькая пошла

Внутри Seltos спокойно как дома. Посадка радует плотным «держаком» по всей спине, а электрорегулировки кресла делают адаптивность под любого водителя исчерпывающей. Логика кнопок, несмотря на их изрядное количество, проста и понятна. Kорейцы давно приучили нас к хорошему – к технологическому уюту. Пожалуй, Kia в плане эргономики в данном случае едва ли не больше Volkswagen, чем сам Volkswagen. Cкажете, автор сошел с ума? Пока, надеюсь, нет. Просто в более традиционном салоне Seltos я чувствовал себя чуть увереннее и вольготнее, чем в технологичной и визуально холодной кабине Taos.

Садясь в Volkswagen, нельзя не вспомнить о богатом наследии могучего бренда. Его кресло не менее дружелюбно по форме и регулировкам, хотя трехкомпонентная обивка не выглядит столь же приветливо и тепло, как «псевдокожа» сидений Kia. При этом в Taos ощутимо лучше выражена боковая поддержка, чьи плотные валики плотнее обнимают спину. По понятиям классической, камерной эргономики в салоне «немца» полный порядок (было бы удивительно, случись иначе). Кнопок ощутимо меньше, управление многими функциями отдано на откуп тачскрину. Но ведь мы нынче этого как раз и не любим, капризные стали, аналоговое прошлое нам подавай! Пересекающий всю переднюю панель массивный блок жесткого пластика в цвет кузова и 10-дюймовое «окно» мультимедийной системы VW Play с круглосуточно работающим магазином приложений VW Play Apps для многих будут выглядеть как пластиковая мыльница в дизайнерской ванной, где к тому же отключили горячую воду. Да еще медиасистема тестового автомобиля то и дело клянчит сеть. Ну не раздавать же Wi-Fi, в самом деле, со смартфона…

И все же, будь это персональный тест Volkswagen Taos, без превосходных эпитетов тут было бы не обойтись. Посадка на втором ряду неожиданно комфортна, много места как на сиденьях, так и в багажнике за ними. Здесь Kia уступил. Taos – отлично скроенный автомобиль, каждый миллиметр которого идеально продуман. В спинке дивана второго ряда есть лючок для длинномеров (Kia его лишен). Еще один плюс – электропривод пятой двери. Почему-то до предела премиальный Seltos лишен и этого.

Автомобили близки по цене, но различаются по оснащению. Если активный круиз-контроль со свитой предупреждающих, подмигивающих и подруливающих систем безопасности, а также полезные связи со смартфоном – это общее место, то среди козырей Kia бросаются в глаза премиальная акустика Bose и беспроводная зарядка. Тут имеются независящая от сервисов алчного «Яндекса» собственная «навигация», проекционный дисплей на стекле с ярким букетом выводимой на него информации и даже вентиляция передних сидений.

Taos в версии JOY такими прелестями похвастаться не может. В его активе иные достоинства. Например, омыватель камеры заднего вида или двухзонный климат конт­роль. Отлично себя показали и адаптивные светодиодные фары проекционного типа с поворотной подсветкой и автокорректором. А многие будут преисполнены гордости за свое авто благодаря конфигурируемой в трех различных режимах 10-дюймовой цифровой приборной панели, альтернативой которой у Seltos остаются две аналоговые шкалы со сравнительно небольшим монитором посередине, куда выводится информация с бортового компьютера.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Любопытная деталь – у Kia Seltos кнопка VIEW включает камеру заднего вида, тогда как в Volkswagen Taos кнопка с полностью аналогичным названием отвечает за выбор одной из трех тем цифровой приборной панели.

Зимние забавы

Преимущество Kia в 27 допол­нительных «лошадках» (конечно же, негативно сказывающихся на сумме ежегодного транспортного налога) на дороге выливается в сплошной позитив. Seltos демонстрирует полное взаимопонимание турбомотора и трансмиссии. Силовые «шерочка с машерочкой» обеспечивают «вкусную», а местами взрывную динамику, оценить которую удалось и на обледенелой трассе. Легкий старт, уверенный разгон и выход на полную мощность, когда под капотом хорошо слышен интересный баритон турбомотора. И все это – даже не подключая режим Sport. Пожалуй, паспортные секунды разгона Seltos на сухом асфальте легко подтвердит.

Taos, оставаясь ощутимо менее мощным изначально, но будучи тоже легким на подъем, при резком старте немного «провалился». Быть может, зимой так печется о безопасности не отключаемая полностью ESP? «Спортивный» режим не выручил, и нам лишь оставалось списать его «задумчивость» на адаптивные способности DSG, которая ранее приноровилась, скажем, к «овощным» повадкам предыдущего водителя. Впрочем, в абсолютных паспортных цифрах Volkswagen отстает от Kia всего на полсекунды.

Хотя превосходит в плане шумоизоляции: «немец» дисциплинированно и весьма эффективно маскирует неожиданно шумную и жесткую реакцию подвески на дорожный брак. Несмотря на меньшие, 17 е, колеса Volkswagen показался чуть более жестким не только на асфальте, но и на заснеженной грунтовке. Ждали от него манер поблагороднее, хотя увеличение скорости быст­ро нивелирует негатив от преодоления рытвин и колдобин. Аксиома «больше скорость – меньше ям» тут определенно работает.

Словом, чисто зимний характер Kia Seltos нам приглянулся больше. Здесь нашелся не только помощник при спуске, но и блокировка муфты, отвечающей за распределение крутящего момента по осям. Нажав Lock, получаешь отлично ползаю­щий по сугробам кроссовер, не меняющий траектории движения и динамики, даже когда под снегом показывается лед. А уверенная парковка в заваленном снегом дворе и вовсе выше всяких похвал. Целых два внедорожных режима Volkswagen такого удовольствия не доставили. Taos не вязнет в снегу, но и показательной расправы с суг­робами не демонстрирует.

На трассе Seltos, как показалось, чуть бережливее относится к вестибулярному аппарату и пятым точкам седоков (странно, учитывая уже 18-е колеса «корейца»), хотя акустический комфорт явно не в его пользу. «Немец» же наверняка отыграется летом, когда себя покажет его более отточенная управляемость и появится возможность оценить четкость рулевого управления и отсутствие «вязкости» в обратной связи.

В итоге перед нами два очень достойных претендента. Яркая внешность, множество модификаций у каждого, отличное оснащение. Выбирай – не хочу. И все-таки прелести и оснащение Kia в этой конфигурации нам показались привлекательнее. На трассе Seltos едва уступает Taos в управляемости, зато заметно комфортнее на неровностях. Да, салон Volkswagen чуть больше, особенно сзади, организован и продуман местами чуть лучше, но теплую и домашнюю атмосферу, на наш взгляд, удачнее создали именно в Kia. К тому же бензин: 92 й, знаете ли, нынче покупать не так больно…



Технические характеристики Kia Seltos Габариты, мм 4370×1800×1615 Колесная база, мм 2630 Диаметр разворота, м н. д. Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 433 Снаряженная масса, кг 1485 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 265/1500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 50

Технические характеристики Volkswagen Taos Габариты, мм 4417×1841×1600 Колесная база, мм 2638 Диаметр разворота, м н. д. Дорожный просвет, мм 175 Объем багажника, л 418 Снаряженная масса, кг 1467 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,9 Расход топлива (средний), л/100 км 8,0 Объем бака, л 55