Volkswagen Transporter

Этот автомобиль готов с полной отдачей отработать на вас. При условии, что вы хотя бы минимально будете заботиться о нём

Управлять высоким «Транспортером» — особое удовольствие. Про такие автомобили говорят: «Едешь, как на большом». То есть, на настоящем грузовике или, более того, на магистральном тягаче.

Множество секретов небольшой кабины

В кабине не хватает только спальных мест позади сидений. Этот фургон — из разряда daily, то есть, «дневных» автомобилей, на «лежачий» отдых не рассчитанных. Даже спинку водительского сиденья откинуть некуда, позади металлическая стенка. Для регулировки наклона спинки определенный запас пространства есть, но он минимальный. Вытянуться же во весь рост на трех сиденьях вряд ли получится. Ложе выйдет узким, к тому же обивка легко пачкается.Но вот важный плюс: под сдвоенным пассажирским сиденьем обнаруживается подобие… холодильника: в одном из двух боксов есть вставка из толстого пенопласта. Вообще, под это сиденье много всякой всячины поместится и помимо блюд и напитков. Однако на ходу всё это не достать. К тому же сиденье может быть занято пассажирами, скорее, правда, одним, «лавочка» не такая уж длинная, всего 72 см. Помнится, в УАЗе «Профи» мы ехали вдвоем с коллегой, а между нами поместилась моя собака. Здесь такой вариант не пройдет. К тому же собаке, как и в УАЗе, не очень комфортно будет взбираться на эти места. «Транспортер» тоже очень высок в плане посадки, здесь ощущаешь себя примерно так же (по отношению к земле), как в «Газели-Бизнес». Правда, в последней кабина просторнее. Но по организации пространства «Фольксваген», конечно, впереди.

Начнём осмотр с верхней части торпедо. Слева и справа на ней выполнены углубления-подстаканники, небольшого диаметра, бумажный стакан емкостью 0,5 л из придорожного кафе едва удерживается здесь. Но для такого стакана есть и другие удобные места, например, нижний «карман» во внутренней панели двери (есть еще верхний, под ручкой, он поменьше). Также предусмотрено углубление рядом с рычагом-джойстиком коробки передач, но его удобнее использовать для мобильного телефона. По идее, телефон можно разместить и на широкой полке непосредственно позади рулевого колеса, над панелью приборов. В глубине ее предусмотрена и розетка на 12 В, удобно подключить провод для зарядки гаджета. Можно подсоединиться и к разъемам Type C, если у вас имеется соответствующий переходник или аналогичное гнездо в смартфоне. В этом плане модели «Фольксвагена» не очень универсальны. Обычную флэшку с музыкой подключить некуда.

Полка сверху торпедо удобна для документов. Две стопки формата А4 поместятся с гарантией. Но при необходимости подписать бумаги на полке это сделать не получится. А полочка перед пассажирскими местами слишком узкая.

Рычаг-джойстик расположен исключительно удобно. К такому в «Газели-Некст» пришли не сразу, первоначально предлагали водителям длиннющий штырь, торчавший из пола, как в прежних «Газелях» серии «Бизнес». Передач в коробке «Транспортера» шесть, и с дизельным мотором они «ассоциированы» великолепно, лучше, чем в модели Caddy, где шестая ступень фактически не у дел.

Панель приборов в коммерческом фургоне, вроде бы, имеет классический «фольксвагеновский» вид, простой и понятный. Электроники — минимум, это, собственно, экран бортового компьютера, расположенный между большими, внятными шкалами спидометра и тахометра. Только вот на этом экране мы видим одну-единственную не сменяемую картинку: информацию о давлении воздуха в шинах. Полезные сведения, безусловно, но ведь интересен также расход топлива, другие параметры… Некоторое время посвящаю поискам кнопки переключения экранов, однако так ее и не нахожу. Впоследствии выясняется, что в данном исполнении ее и нет. Хотите узнать расход? Выберите соответствующий пункт на центральном экране. Вот такая здесь подача путевой информации.

Механическая трансмиссия не исключает круиз-контроля, однако на зимней дороге при заданных 110 км/ч кажется, что фургон вот-вот уйдёт из-под ног. При этом «вручную» его без труда можно вести гораздо быстрее: и при 130-ти, и при 150 км/ч.

Разобраться в меню просто, оно небогатое. А экран монохромный и матовый, на солнце не «слепнет». Так как музыку с захваченной с собой флэшки воспроизвести не получается, подключаю смартфон, но он почему-то постоянно рассоединяется с «фольксвагеновским» гаджетом. Чуть не на каждой песне прерывает связь по Bluetooth, потом долго пытается ее сам же и восстановить. Иногда получается, иногда приходится заставлять его вручную. В общем, счастье наступает только в ближнем Подмосковье, где бесперебойно ловится любимое музыкальное радио.

Из особенностей посадки отмечу, что верхняя часть внутренней панели двери расположена… непривычно низко. Намного чаще бывает наоборот. А опускной узкий подлокотник между водительским и пассажирскими местами, наоборот, высоковат. Впрочем, его высота регулируется.

Наружные зеркала «вместительные», есть парктроник. Но остро не хватает камеры, которая помогла бы при выезде с парковочного места задним ходом. Даже если стоящие рядом автомобили значительно ниже ростом, дорогу совершенно не видно. Учитывая, что желающих выпустить «коммерсанта» вряд ли найдется много, выхожу, контролирую ситуацию визуально и, воспользовавшись паузой в движении, выруливаю задним ходом на улицу. Поехали

Две базы, две крыши — три версии

Но давайте поедем чуть позже, а сначала загрузим столь вместительный кузов. Не возить же целую тестовую неделю один воздух. Двухметровая высота, трехметровая длина грузового пространства… да сюда войдет небольшой слоник! Объем грузового отсека версии L2H2 — 7,8 кубометра, площадь пола — 5 квадратных метров. Тут надо оговориться, что высокая крыша (H2) доступна только на автомобилях с длинной базой (L2, 3,4 м). Низкая крыша может быть как на длинных, так и на коротких (L1, размер базы 3,0 м) автомобилях. Высота экземплров с низкой крышей без малого 2 м, с высокой — также без малого 2,5 м.

Загружаю грузовой отсек мешками с кормом для птицы и кроликов, а также три колеса от собственного автомобиля и множество всяких хозяйственных мелочей. Мой автомобиль столько всего не вместил бы, в «Транспортере» же вся эта поклажа просто теряется. Этот парень готов к гораздо более серьезной работе.

Мешки с кормом фиксировать не приходится, они и так не будут «ездить» по полу, покрытие которого не скользкое, прорезиненное. Но если понадобится фиксация — вдоль стен протянуты специальные алюминиевые рейлинги со сдвижными кольцами. И сами кольца удобно сдвигать и фиксировать в нужных точках, и найтовать к ним поклажу веревками или стропой — тоже.

Приятно, что кузов изнутри отделан ламинированной фанерой, а не простой, как у «французов», что придает их моделям, мягко говоря, «недорогой» вид. В «Транспортере» не окрашена только полка над кабиной, доступ к которой — только со стороны кузова. Тоже, кстати, приличное вместилище для всяких вещей. Теоретически можно было бы подумать над организацией здесь спального местечка… Только вот коммерческий кузов «глух», в нем нет ни одного окна, приборы отопления отсутствуют, вентиляция наверняка слабовата. Зимой можно замерзнуть, летом — свариться. Хотя одно удобство есть: несколько потолочных плафонов освещения, каждый из которых включается независимо от других. Случайно запретесь в кузове — сможете найти выход.

Выходов — два. Справа — широченная сдвижная дверь с надежной фиксацией. Есть даже штырек, предотвращающий ее провисание. Удобная ручка предполагает возможность закрыть ее изнутри.

Задние двери распашные, симметричные. Они выполнены в высоту увеличенного кузова, и рама вокруг них усилена мощными «косынками». Несложные механизмы позволяют расфиксировать двери и допустить их распахивание на 180 градусов. Для этого достаточно нажать на пластмассовую накладку на узле. Только вот у правой двери такая накладка оказалась на месте, а у левой она была потеряна, и без нее механизм не поддался. Фиксируются закрытые двери плотно, на ходу не дребезжат, но захлопывать их надо от души.

Стандартный кузов «Транспортера» у тестовой версии был надставлен. Крыша — пластиковая. Она крепится к металлу кузова многочисленными стяжками, правда, удалось увидеть, что этих стяжек меньше, чем потенциальных мест для их установки. Видимо, инженеры просчитали, что и этого количества крепежа вполне достаточно, чтобы крышу не сдуло с машины на высокой скорости. А к высоким скоростям высокий фургон вполне лоялен.

Есть только одно «но». Перед началом движения зимой крышу желательно почистить. Потому что на ней может скопиться не только мягкий и рыхлый снег, но и лед. Незадолго до этого один из тестовых автомобилей пострадал от куска такого льда: он слетел с крыш фуры и попал аккурат в ветровое стекло. Тут же на нем появилось множество трещин. Попади такой кусок в капот или крышу, образовались бы вмятины и царапины, а это уже страховой случай. В общем, неприятно.

Беда в том, что с крыши высокого «Транспортера» ни снег не смахнешь, ни лед не собьешь. Телескопической щетки не хватает. Она с трудом дотягивается даже до «лба» над ветровым стеклом, что уж говорить о крыше, до которой не достает совсем. Что делать? Применять какую-то особую щетку с трехметровой складной рукоятью? Или возить с собой стремянку? Вспоминаю, что, обладая газовским «Соболем», я ухитрялся с земли очищать значительную часть крыши обычной щеткой, да еще при том, что очистке мешал установленный сверху багажник. Выходит, что «Транспортер» выше.

Следуйте подсказкам

Однако на ходу высота автомобиля не так уж заметна. Понятно, что в подземные паркинги на нем соваться не стоит, и не на всякой мойке его смогут обслужить. Но на трассе даже в ветреную погоду вы не будете ощущать, что управляете «парусником». А в городе к габаритам быстро привыкаешь, поэтому легко маневрируешь и на водителей легковушек поглядываешь свысока — как профессионал на «чайников». Только на парковках не следует забывать о том, что модель с большей базой (3,4 м) имеет 5,3-метровую длину и очень значительный диаметр поворота: 13,2 м. Пожалуй, это единственная сложность. Наружных зеркал для обзорности хватает, об отсутствии салонного зеркала быстро забываешь — а оно, между прочим, здесь зачем-то есть.

Расход топлива в ходе теста варьировал от 7,9 л на сотню на трассе до 10,3 л в городе с пробками. Думаю, за средний показатель можно принять 8,0 — 8,2 л солярки на 100 км. Радует, что у модели значительных размеров топливный бак — 70 л. Предполагаю, что летом, да при разумных скоростях можно на одной заправке преодолеть и 1000 км

Тандем дизеля и «механики» сыгран великолепно. Шестая передача в коробке, работающей в паре с двухлитровым 150-сильным мотором, не для галочки, как на Caddy, здесь это вполне рабочий инструмент. Заметим: у трансмиссии для 110-сильного-дизеля передач всего пять.

Совсем уж низких оборотов большой мотор не любит и при попытках ползти во время маневров глохнет. Кстати, происходит это как-то мягко, незаметно. К этому надо приноровиться.

Ошибок с выбором передачи быть фактически не может. Чуть перекрутишь или недокрутишь, электронный «подсказчик» тут же выступит с предложением переключиться вверх или вниз. Рубеж для переключений вверх — отметка в 2000 об/мин на шкале тахометра. Примечательно, что аналогичная картина наблюдается на бензиновом «каблучке» Caddy. Неужели нельзя раскрутиться выше? Да можно, и не всегда автомобиль «возразит» этому. Почувствует, что вам понадобился разгон, и «промолчит». Но при замедлении я успел подметить еще одно интересное предупреждение: сцепление следует выжимать лишь тогда, когда обороты упадут до 1300. То есть, не нужно ездить накатом, так считает «Фольксваген». Что ж, правильно.

На высоких скоростях курсовая устойчивость у «Транспортера» неожиданно высокая. В плане аэродинамики он шумноват, не без этого. Но это именно аэродинмический шум. Плотно сбитый кузов не вибрирует, не скрипит, не стучит, и это опять же в пример «французам».

Но шум шумом, а на скорости нет ощущения, что автомобиль с трудом рассекает воздушное пространство. Обводы кузова в этом плане просчитаны, и высокая крыша их, похоже, не ухудшает. Зато насколько увеличивает вместимость!

Плавность хода тоже высокая, даже у порожнего автомобиля. Мой же груз общим весом под 400 кг только улучшил ее. Механическая трансмиссия не исключает круиз-контроля, однако на зимней дороге я от него быстро отказываюсь. При заданных 110 км/ч кажется, что фургон уходит из-под ног. При этом «вручную» было легко вести его и при 130-ти, и при 150 км/ч.

Но это — на федеральной трассе, которая даже в снегопады была относительно чистой. Местным дорогам такая чистота и не снилась. Здесь — царство разъезженного, а местами раскатанного снега. Переднеприводный «Транспортер» справляется с любым, стоит лишь понизить передачу до четвертой, а лучше до третьей. На ней, примерно при 2000 об/мин, можно поддерживать крейсерские 80 км/ч, не опасаясь рыскания. Систему контроля тяги это не беспокоит, и она «молчит».

На заснеженной придорожной стоянке я опрометчиво въезжаю в довольно глубокую целину, однако автомобиль «пашет» ее уверенно, чувствуется только, что нельзя останавливаться. Однако приходится, ведь именно за этим я сюда и заехал. Вылезаю наружу — ботинки скрываются в снегу. Тем не менее, фургон уверенно трогается и покидает снег. Препятствиями для его преодоления могут стать только не слишком «цепкие» шины и не очень умелые действия водителя. «Посадить» автомобиль на днище нелегко, поскольку дорожный просвет у него — достойный кроссовера, а то и внедорожника: целых 202 мм!

А вот на собственный приусадебный участок я заехать не смог. Вернее, только въехал в ворота, как тут же и встал: небольшой подъем, покрытый слоем снега толщиной едва ли в профиль шины, оказался непреодолимым. Пришлось после долгой дороги поработать дворником. Однако и это плохо помогло: на гладком снегу автомобиль стал проскальзывать. Только с отключением системы контроля тяги удалось добраться до места стоянки, и то не без труда.

И на этом месте «Транспортер» чуть было не застрял капитально. Дело было уже не в снеге, хотя — в погоде. Просто после оттепели ударил мороз под минус двадцать, и дизельный двигатель перестал заводиться. Стартер вращал коленвал бодро, однако поначалу вспышек вообще не было, затем стали появляться единичные… Только после трех десятков попыток двигатель наконец «схватил». Позже выяснилась причина: перед нашим тестом «Транспортер» еще с осени стоял без дела, и было давно забыто, что в топливном баке осталась летняя солярка. Мне удалось немного разбавить ее антигелем, этого хватило, чтобы добраться до АЗС и заправиться зимним топливом.

Таким образом, немецкая техника выдержала и это испытание. Хотя, конечно, рачитальный владелец не должен забывать о таких вещах. Впрочем, скорее всего, ему и не придется: если автомобиль работает каждый день, ну, или практически каждый день, он, конечно, будет заправляться «актуальной» соляркой. А такой автомобиль и должен работать каждый день, потому что работа на нем вполне способна приносить не только доход, но и удовольствие.

Цены на длиннобазные фургоны Transporter в России начинаются с 2 789 600 рублей и могут достигать 3 381 900 рублей. Двухлитровые 150-сильные переднеприводные версии с механической коробкой передач предлагаются в зависимости от оснащения за 2 089 100 — 3 062 700 рублей. Многое из оснащения предлагается как дополнительное оборудование. В частности, установка такого полезного устройства, как камера заднего вида, обойдется в 23 400 рублей. При этом парктроник еще дороже — 24 500 рублей.

Технические характеристики Volkswagen Transporter Т6.1 L2H2 ГАБАРИТЫ, ММ: 5304 х 1904 х 2477 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3400 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 202 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 7800 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1976 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 110 / 3250 — 3750 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 340 / 1500 — 3000 ТИП ТРАНСМИССИИ механическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 183 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 70