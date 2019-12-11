Универсалов, прозванных «вагонами» и даже «сараями», на российском рынке раз два и обчелся. Тем любопытнее новинка – модель повышенной проходимости, спорящая с кроссоверами
Шведский универсал пытается выехать из глубокого кювета на трассу, идущую вдоль реки Истры. Одна пробуксовочка, вторая, наконец, чиркнув о землю пластиковой «губой» бампера, «скандинав» выкарабкивается на асфальт, и я отдаю должное геометрической проходимости, добротному защитному обвесу и тому, как слаженно работают трансмиссия 4x4 и система стабилизации, успешно имитирующая межколесные блокировки. Впрочем, это лишь одно из испытаний, которым я подверг модель нового поколения в ходе своего тест-драйва. Была еще проверка вместимости багажного отсека, езда с автопилотом, спурты по шоссе и быстрые заходы в виражи.
Приподнятый «вагон» перенимает эстафету одновременно у «пятидверки» первого поколения и у модели XC70, ушедшей на «почетную пенсию» в 2016 году. Форм-фактор остался почти таким, как у предшественника, однако внесены правки с оглядкой на нынешнюю моду. Покатая крыша, высокая линия остекления, большая колесная база и короткие свесы – все это признаки нового шведского стиля, в котором красота не принесена в жертву утилитарности.
Пороги, колесные арки и нижние кромки бамперов защищены некрашеным пластиком, а светодиодные фары с рисунком «молот Тора» снабжены адаптивной технологией. Записываем в актив также клиренс 210 мм (на 75 мм больше, чем у базового V60), плоское днище и патрубки выхлопа, дальновидно заведенные в задний бампер. А вот рассекатель переднего бампера, как ни крути, вынудит джиперов умерить прыть на сложном рельефе.
Салон скроен с оглядкой на «старшую» соплатформенную модель V90 Cross Country, которую тоже собирают в Гетеборге. Внутреннее убранство смотрится дорого, но по-скандинавски сдержанно. Посадка по умолчанию высокая, все кресла гостеприимны, их можно пожурить разве что за жестковатый наполнитель. Ну и втроем на втором ряду не очень-то удобно – у ног пассажира, севшего по центру, окажется массивный блок управления микроклиматом с розеткой на 220 В.
Оснащение единственно доступной на российском рынке комплектации Plus щедрое. Штатно предлагаются, к примеру, цифровая «приборка» и фирменный 9-дюймовый сенсорный планшет системы Sensus, поддерживающей русифицированную навигацию и сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Не надо доплачивать и за адаптивную оптику, задние парктроники, датчики дождя и света, аудиосистему High Performance, двухзонный «климат» и круиз-контроль. Зато за систему кругового обзора и даже за камеру заднего вида, а также за проектор данных на лобовое стекло, автопарковщик, подогрев задних сидений, руля и лобового стекла, равно как за еще более добротные варианты акустики, попросят дополнительные деньги.
«Швед» оправдывает себя прежде всего в семейном формате. В салоне никому не тесно благодаря внушительной колесной базе (2875 мм) и габаритной ширине 1850 мм. Опциональный четырехзонный климат-контроль позволяет создать комфортную атмосферу для каждого члена экипажа, система тонкой очистки CleanZone контролирует качество входящего воздуха и при обнаружении вредных веществ блокирует заслонки. В крыше большой люк, наполняющий салон светом. Побаловать себя можно, к примеру, опциональной функцией массажа для передних кресел. А любителям добротного звука есть смысл раскошелиться на аудиосистему Bowers & Wilkins, якобы воссоздающую акустику Концертного зала Гетеборга (но тут не поручусь – лично не сравнивал).
Багажник грамотно сконфигурирован и вмещает в зависимости от положения разрезной спинки дивана от 529 до 1441 л – грузи не хочу! По крайней мере, мы с сыном и супругой, набрав с запасом осенних вещей на два дня (которые решили провести за городом), отсек так и не заполнили. При этом умных решений скандинавского розлива в нем хоть отбавляй. Можно, к примеру, сформировать из фальшпанели пола перегородку для фиксации поклажи, в боковую стенку выведена розетка на 12 В, в подполье размещены инструмент и «докатка», а в качестве опции предлагается сервопривод открывания пятой двери с возможностью поднять ее движением ступни под бампером.
В новом поколении V60 Cross Country предлагается в России исключительно с бензиновым 2-литровым 250-сильным турбомотором, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом на основе многодисковой муфты. Изюминка электронного оснащения – отсутствующий в арсенале соплатформенного седана S60 «внедорожный» режим. Прокрутив симпатичный барабанчик на центральном тоннеле, выбираете алгоритм Off-road (активируется только на малых скоростях), после чего порог срабатывания ESP отодвигается, педаль «газа» теряет в отзывчивости, а трансмиссия стремится поделить момент между осями поровну. Плюс активируется ассистент спуска с горы.
Любителям же «зажечь» адресован алгоритм Dynamic. При его выборе и без того плотное шасси становится еще жестче, а крены для машины с большим дорожным просветом – минимальными. Связка тяговитого мотора и вышколенного «автомата» хороша, мощности для быстрых маневров достаточно, хотя и не чрезмерно. Руль длинноват и легок, в том числе на высоких скоростях, однако управление логичное и точное, доставляющее удовольствие.
Разумеется, всегда начеку фирменные системы помощи водителю – прежде всего почти полноценный автопилот Pilot Assist, объединяющий функции адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе, в том числе в поворотах с нечеткой разметкой. Такой ассистент провоцирует убрать руки с руля и позволить машине самой проходить повороты. Но полностью расслабляться все-таки не стоит: если проигнорируете призыв электроники вернуть свои ладошки на баранку, система попросту деактивируется, и в лучшем случае вы съедете в кювет (что может быть в случае худшем, и думать не хочу).
Драйверский потенциал шведского «сарая» довольно высок. На приличном асфальте этот Volvo буквально приклеивается к траектории, провоцируя к агрессивной езде, тем более что тормоза здесь эффективные и информативные. Однако крупные изъяны полотна подвеска отрабатывает жестковато даже в режиме Comfort. Впрочем, все познается в сравнении – упругие элементы многих немецких «одноклассников» настроены еще плотнее. А в полях Подмосковья выяснилось, что у подвески нашего героя еще и отличная энергоемкость, что позволяет ехать в бодром темпе даже по сильно разбитым грунтовкам, причем не боясь пробоев.
За новый Volvo V60 Cross Country дилеры попросят как минимум 3 069 000 рублей. Помимо уже упомянутых стандартных функций в «базу» включены задние парктроники, подогрев передних сидений и зеркал, датчики дождя и света, а также приличный набор «телохранителей», включающий систему City Safety с технологией автоматического торможения. А максимально продвинутые решения типа адаптивных амортизаторов, адаптивного «круиза» и ассистента перестроения – уже опции, которые выгоднее докупить в рамках различных пакетов оснащения. Цена на фоне немецких оппонентов конкурентоспособна, комфорт высок, а внедорожные и драйверские качества отлично сбалансированы. А значит, шведский «вагон» повышенной проходимости второго поколения имеет хорошие шансы на успех на российском рынке.
|
Технические характеристики Volvo V60 Cross Country 2.0 T5 AT8 AWD
|
Габариты, мм
|
4784х1850х1499
|
Колесная база, мм
|
2874
|
Дорожный просвет, мм
|
210
|
Объем багажника, л
|
529–1441
|
Снаряженная масса, кг
|
1745
|
Диаметр разворота, м
|
11,3
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4 с турбонаддувом
|
Рабочий объем, см³
|
1969
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
250/5500
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
350/1800–4800
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
автоматическая 8-диапазонная
|
Макс. скорость, км/ч
|
230
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
6,8
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,6
|
Объем бака, л
|
60
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