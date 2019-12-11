Универсалов, прозванных «вагонами» и даже «сараями», на российском рынке раз два и обчелся. Тем любопытнее новинка – модель повышенной проходимости, спорящая с кроссоверами

Шведский универсал пытается выехать из глубокого кювета на трассу, идущую вдоль реки Истры. Одна пробуксовочка, вторая, наконец, чиркнув о землю пластиковой «губой» бампера, «скандинав» выкарабкивается на асфальт, и я отдаю должное геометрической проходимости, добротному защитному обвесу и тому, как слаженно работают трансмиссия 4x4 и система стабилизации, успешно имитирующая межколесные блокировки. Впрочем, это лишь одно из испытаний, которым я подверг модель нового поколения в ходе своего тест-драйва. Была еще проверка вместимости багажного отсека, езда с автопилотом, спурты по шоссе и быстрые заходы в виражи.

Придерживаясь традиций

Приподнятый «вагон» перенимает эстафету одновременно у «пятидверки» первого поколения и у модели XC70, ушедшей на «почетную пенсию» в 2016 году. Форм-фактор остался почти таким, как у предшественника, однако внесены правки с оглядкой на нынешнюю моду. Покатая крыша, высокая линия остекления, большая колесная база и короткие свесы – все это признаки нового шведского стиля, в котором красота не принесена в жертву утилитарности.

Пороги, колесные арки и нижние кромки бамперов защищены некрашеным пластиком, а светодиодные фары с рисунком «молот Тора» снабжены адаптивной технологией. Записываем в актив также клиренс 210 мм (на 75 мм больше, чем у базового V60), плоское днище и патрубки выхлопа, дальновидно заведенные в задний бампер. А вот рассекатель переднего бампера, как ни крути, вынудит джиперов умерить прыть на сложном рельефе.

Салон скроен с оглядкой на «старшую» соплатформенную модель V90 Cross Country, которую тоже собирают в Гетеборге. Внутреннее убранство смотрится дорого, но по-скандинавски сдержанно. Посадка по умолчанию высокая, все кресла гостеприимны, их можно пожурить разве что за жестковатый наполнитель. Ну и втроем на втором ряду не очень-то удобно – у ног пассажира, севшего по центру, окажется массивный блок управления микроклиматом с розеткой на 220 В.

Оснащение единственно доступной на российском рынке комплектации Plus щедрое. Штатно предлагаются, к примеру, цифровая «приборка» и фирменный 9-дюймовый сенсорный планшет системы Sensus, поддерживающей русифицированную навигацию и сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Не надо доплачивать и за адаптивную оптику, задние парктроники, датчики дождя и света, аудиосистему High Performance, двухзонный «климат» и круиз-контроль. Зато за систему кругового обзора и даже за камеру заднего вида, а также за проектор данных на лобовое стекло, автопарковщик, подогрев задних сидений, руля и лобового стекла, равно как за еще более добротные варианты акустики, попросят дополнительные деньги.

Дело семейное

«Швед» оправдывает себя прежде всего в семейном формате. В салоне никому не тесно благодаря внушительной колесной базе (2875 мм) и габаритной ширине 1850 мм. Опциональный четырехзонный климат-контроль позволяет создать комфортную атмосферу для каждого члена экипажа, система тонкой очистки CleanZone контролирует качество входящего воздуха и при обнаружении вредных веществ блокирует заслонки. В крыше большой люк, наполняющий салон светом. Побаловать себя можно, к примеру, опциональной функцией массажа для передних кресел. А любителям добротного звука есть смысл раскошелиться на аудиосистему Bowers & Wilkins, якобы воссоздающую акустику Концертного зала Гетеборга (но тут не поручусь – лично не сравнивал).

Багажник грамотно сконфигурирован и вмещает в зависимости от положения разрезной спинки дивана от 529 до 1441 л – грузи не хочу! По крайней мере, мы с сыном и супругой, набрав с запасом осенних вещей на два дня (которые решили провести за городом), отсек так и не заполнили. При этом умных решений скандинавского розлива в нем хоть отбавляй. Можно, к примеру, сформировать из фальшпанели пола перегородку для фиксации поклажи, в боковую стенку выведена розетка на 12 В, в подполье размещены инструмент и «докатка», а в качестве опции предлагается сервопривод открывания пятой двери с возможностью поднять ее движением ступни под бампером.

Ближе к асфальту

В новом поколении V60 Cross Country предлагается в России исключительно с бензиновым 2-литровым 250-сильным турбомотором, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом на основе многодисковой муфты. Изюминка электронного оснащения – отсутствующий в арсенале соплатформенного седана S60 «внедорожный» режим. Прокрутив симпатичный барабанчик на центральном тоннеле, выбирае­те алгоритм Off-road (активируется только на малых скоростях), после чего порог срабатывания ESP отодвигается, педаль «газа» теряет в отзывчивости, а трансмиссия стремится поделить момент между осями поровну. Плюс активируется ассистент спуска с горы.

Любителям же «зажечь» адресован алгоритм Dynamic. При его выборе и без того плотное шасси становится еще жестче, а крены для машины с большим дорожным просветом – минимальными. Связка тяговитого мотора и вышколенного «автомата» хороша, мощности для быстрых маневров достаточно, хотя и не чрезмерно. Руль длинноват и легок, в том числе на высоких скоростях, однако управление логичное и точное, доставляющее удовольствие.

Разумеется, всегда начеку фирменные системы помощи водителю – прежде всего почти полноценный автопилот Pilot Assist, объединяющий функции адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе, в том числе в поворотах с нечеткой разметкой. Такой ассистент провоцирует убрать руки с руля и позволить машине самой проходить повороты. Но полностью расслабляться все-таки не стоит: если проигнорируете призыв электроники вернуть свои ладошки на баранку, система попросту деактивируется, и в лучшем случае вы съедете в кювет (что может быть в случае худшем, и думать не хочу).

Драйверский потенциал шведского «сарая» довольно высок. На приличном асфальте этот Volvo буквально приклеивается к траектории, провоцируя к агрессивной езде, тем более что тормоза здесь эффективные и информативные. Однако крупные изъяны полотна подвеска отрабатывает жестковато даже в режиме Comfort. Впрочем, все познается в сравнении – упругие элементы многих немецких «одноклассников» настроены еще плотнее. А в полях Подмосковья выяснилось, что у подвески нашего героя еще и отличная энергоемкость, что позволяет ехать в бодром темпе даже по сильно разбитым грунтовкам, причем не боясь пробоев.

За новый Volvo V60 Cross Country дилеры попросят как минимум 3 069 000 рублей. Помимо уже упомянутых стандартных функций в «базу» включены задние парктроники, подогрев передних сидений и зеркал, датчики дождя и света, а также приличный набор «телохранителей», включающий систему City Safety с технологией автоматического торможения. А максимально продвинутые решения типа адаптивных амортизаторов, адаптивного «круиза» и ассистента перестроения – уже опции, которые выгоднее докупить в рамках различных пакетов оснащения. Цена на фоне немецких оппонентов конкурентоспособна, комфорт высок, а внедорожные и драйверские качества отлично сбалансированы. А значит, шведский «вагон» повышенной проходимости второго поколения имеет хорошие шансы на успех на российском рынке.



Технические характеристики Volvo V60 Cross Country 2.0 T5 AT8 AWD Габариты, мм 4784х1850х1499 Колесная база, мм 2874 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 529–1441 Снаряженная масса, кг 1745 Диаметр разворота, м 11,3 Тип двигателя бензиновый L4 с турбонаддувом Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 250/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1800–4800 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,8 Расход топлива (средний), л/100 км 7,6 Объем бака, л 60