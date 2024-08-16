«АмберАвто» — так называется новый бренд электромобилей от одного из крупнейших российских автопроизводителей — предприятия «Автотор». С первой моделью марки — электрическим седаном А5 нам удалось познакомиться на дорогах Калининградской области

Янтарная комната

Калининградский «Автотор» (который в этом году отметит свое 30 летие!) в очередной раз доказал, что способен преодолевать любые трудности. Еще недавно он был крупнейшим в стране автосборочным предприятием, с конвейеров и стапелей ежегодно сходило более 200 тыс. автомобилей популярных германской и корейских марок… И в одночасье все поменялось. Проверенные партнеры ушли, но российский холдинг быстро ориентировался в изменившемся мире — и нашел новых. И вот уже на предприятии в Калининграде собирают автомобили марок Kaiyi, BAIC, Jetour. Хотя это далеко не все, завод зарегистрировал несколько собственных автобрендов. Ambertruck, Ambervan… и просто — Amberauto. Понятно, что все названия образованы от английского слова amber («янтарь») с прибавлением типа автомобиля. Могли бы в принципе назвать марку просто «Янтарь», но, видимо, решили, что первая буква названия должна быть понятной носителю любого языка, и вообще шильдик АА выглядит стильно. Под этой маркой нам обещают выпустить целую гамму электромобилей. А первенцем бренда «АмберАвто» стала модель А5, ее собирают «в рамках технологического сотрудничества с восточным партнером». Имя партнера по нынешней традиции не называют, чтобы не навлечь на него санкции. Хотя профессионал легко определит, кто был «первоисточником». Это электроседан, разработанный на совместном предприятии JMEV, которое образовали китайская компания JMC и... французский Renault! Последний, кстати, «передовик» на европейской ниве электрификации.

Как говорят на «Автоторе», модель была адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата и прошла необходимую сертификацию. Пока машины собирают на заводе в Калининграде — естественно, методом крупноузловой сборки, но уже разработан и утвержден план глубокой локализации модели. Для А5 будет использоваться максимальное количество отечественных комплектующих, включая электродвигатели, инверторы, редукторы, аккумуляторные батареи и т. д. Производство компонентов для «электричек» запустят в 2024–2025 годах на новых заводах, построенных рядом с основной производственной площадкой «Автотора».

Посмотрели

Длина нового электромобиля — 4675 мм, колесная база — 2750 мм. Классический, между прочим, класс С, как, скажем, Kia Cerato. Усилиями французских дизайнеров (я так думаю) удалось создать стильный современный седан со светодиодными фарами оригинальной формы, модными выдвижными дверными ручками, а также с передовыми показателями с точки зрения аэродинамики.

И салон «АмберАвто А5» понравился! Дизайнеры полностью использовали все преимущества новой, «чисто электрической» платформы. Пол ровный, а для задних пассажиров — очень много места. Багажник, хоть и невеликий по своим размерам (всего 410 л), организован удачно, так что там можно разместить несколько чемоданов. А если сложить задние сиденья, то образуется практически ровная площадка.

Сразу видно, что адаптация под российские условия проходила реально: есть обогрев руля, первого ряда сидений, наружных зеркал и заднего стекла, защита электромотора, а 10,3 дюймовый центральный монитор (аккуратно встроенный в панель) — с заранее установленным «Яндексом». Конечно, все предварительно русифицировано. В целом дизайн центральной консоли — спокойный, интересный и… практичный. А важнейшие функции (как, например, управление климатической системой) дублируются отдельно выведенными на центральную консоль обычными кнопками и «крутилками». Единственное, к чему можно придраться, это отсутствие USB-входов в районе заднего дивана (спереди есть два, но они ловко спрятались под крышкой бывшей пепельницы — еле нашел!). Да еще почему-то в солнцезащитных козырьках нет косметических зеркал. Но это — дело наживное… Как раз сейчас на «Автоторе» собирают замечания от первых пользователей (с меня тоже собрали), чтобы по возможности быстро внести исправления.

Базовое оснащение (а пока в производстве только одна комплектация) довольно богатое: парктроники и камера заднего вида, хороший набор ассистентов вождения, круиз-контроль и простой климат-контроль. В будущем должна появиться еще одна версия, с двумя электромоторами и батареей большей емкости. Кстати, прототип «АмберАвто А5», JMEV GSE, разрабатывался в первую очередь для работы в такси, корпоративных парках, для водителя и пассажиров этих опций вполне хватает.

Поехали!

А5 оснащен синхронным электромотором мощностью 160 л.с. Емкость тяговой батареи — 60,2 кВт·ч. Запас хода, замеренный по «щадящей» методике CLTC, составляет 520 км (в реальности, скорее всего, будет меньше).

Что скажу про «дорожные повадки» нового нашего электромобиля? Он, конечно, не создан для спортивных рекордов, но, думаю, такой задачи перед собой создатели машины и не ставили. До 100 км/ч этот «Амбер» разгоняется (по паспортным данным) за 10,2 с, так оно, наверное, и есть. А быстрее, честно говоря, не надо и… не хочется. Потому главный прибор на панели, за показаниями которого следишь, — тот, где мелькают цифры расхода электроэнергии и какой еще остался запас хода. И выбираешь спокойный стиль вождения, плавный разгон. Тогда в среднем на 100 км седан расходует около 18 кВт·ч, а периодически, когда при замедлении включается режим рекуперации, и вовсе сам вырабатывает энергию. Но и в городе, и на скоростном шоссе электромобиль — в своей стихии. Нет никаких претензий к работе подвески, к рулевому управлению (французы постарались?). Очень понятный и комфортабельный автомобиль получился!

С интересом изучил вопрос по поводу зарядки. По моим расчетам, в нормальном (не в «спортивном»!) режиме эксплуатации запас хода в летнее время (и при включенном кондиционере!) составляет примерно 450 км. Для работы в такси, для жизни в городских условиях вполне достаточно. Зарядные порты — китайского стандарта GB-T, и на «быстрой» зарядке заполнить батарею от 20 до 80% можно минут за 40. Есть и «бытовой» вариант. Дилер положил в багажник специальный длинный шнур, который позволяет подключиться к обычной розетке. Что я и сделал (благо жил на первом этаже). Примерно за 8 часов удалось подзарядить батарею с 40 до 90%, и обошлось мне это, с учетом стоимости электроэнергии 5 рублей за 1 кВт·ч, всего в 150 рублей

ПОСЧИТАЛИ

На «АмберАвто А5» производитель дает обычную гарантию: 3 года или 100 тыс. км пробега, а на тяговую батарею — расширенную (8 лет или 150 тыс. км). Автомобиль пока доступен к покупке в единственной комплектации, на выбор — три цвета кузова. Рекомендованная розничная стоимость «АмберАвто А5» — 3 399 900 рублей. Недешево! Но Минпромторг РФ уже включил новый седан в программу льготного кредитования, по ее условиям можно получить скидку на покупку в кредит — 925 тыс. рублей (эта сумма, как правило, используется в качестве первоначального взноса). И тогда «АмберАвто А5» обойдется в 2 400 000 рублей. А это уже интересное предложение! Вeдь стоимость ближайшего (и по сути — единственного) конкурента — Evolute i-Pro (с учетом господдержки) составляет 2 070 000 рублей. Кстати, первые 50 «АмберАвто А5» уже трудятся в калининградском такси.

Технические характеристики Амбер А5 Габариты 4675х1835х1480 мм Колесная база 2750 мм Дорожный просвет (минимум) 150 (120) мм Объем багажника 410 л Снаряженная масса 1600 кг Двигатель электрический, синхронный Пиковая мощность 160 л.с. Макс. 30-минутная мощность 50 л.с., 225 Нм Привод передний Макс. скорость 140 км/ч Время разгона 10,2 с до 100 км/ч Запас хода по методике NEDC 450 км Емкость тяговой батареи 60,2 кВт·ч