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О BAIC BJ40

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БАИК БиДжей40

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Цены
от 4 350 000
до 4 350 000
BAIC BJ40 (2023) вид спереди
Фары головного света, ДХО, противотуманные фары – все светодиодные
BAIC BJ40 (2023) вид сбоку
У комплектации Exclisive – черные элементы экстерьера и черные колесные диски
BAIC BJ40 (2023) вид сзади
Цвет кузова – матовый красный металлик
BAIC BJ40 (2023) вид сзади
У дизельной версии запаска на задней двери не закрыта кофром
BAIC BJ40 (2023) дверная ручка
Форма дверных ручек – как у Jeep Wrangler одного из прежних поколений
BAIC BJ40 (2023) дверь
Тяжелую дверь нужно захлопывать с повышенным усилием
BAIC BJ40 (2023) дверь
В салон машины не садишься, а поднимаешься
BAIC BJ40 (2023) ограничители дверей
Ограничители дверей легко снимаются: двери тоже съемные
BAIC BJ40 (2023) передние кресла
Широкие сиденья обиты экокожей
BAIC BJ40 (2023) передние кресла
Сиденье водителя регулируется в 6 направлениях плюс регулировка поясничного подпора, пассажирское – в 4-х
BAIC BJ40 (2023) салон
Вариантов отделки салона два: черно-красный и черный, как в тестовой машине
BAIC BJ40 (2023) мультируль
Мультируль обшит кожей и регулируется по наклону
BAIC BJ40 (2023) приборная панель
Цифровая приборная панель неплохо читается, но, как обычно, не очень удобна для съемки
BAIC BJ40 (2023) приборная панель
При падении давления в шинах система покажет не только давление, но и температуру в каждой из них
BAIC BJ40 (2023) центральный тоннель
На центральном тоннеле есть физические кнопки и поворотный селектор для управления мультимедиа
BAIC BJ40 (2023) монитор
Но можно управлять и через 10-дюймовый сенсорный центральный экран
BAIC BJ40 (2023) монитор
У камеры заднего вида есть функция динамической разметки
BAIC BJ40 (2023) управление климатом
Кнопка запуска двигателя вмонтирована в селектор управления раздаточной коробкой с кнопками блокировок и выбора режимов движения. Ниже – блок управления климатом
BAIC BJ40 (2023) ручка
На передней панели – массивная ручка, как и положено в настоящем внедорожнике
BAIC BJ40 (2023) ручки над дверями
Ручки над дверями тоже съемные
BAIC BJ40 (2023) подогрев передних сидений
Подогревы передних сидений включаются кнопками
BAIC BJ40 (2023) бокс-подлокотник
Внутри бокса подлокотника – съемная полочка
BAIC BJ40 (2023) USB-разъем
В глубине – USB-разъем
BAIC BJ40 (2023) табличка
Автомобиль произведен в России, все таблички на русском языке
BAIC BJ40 (2023) инструкция
К серьезной внедорожной технике прилагается инструкция
BAIC BJ40 (2023)
Чтобы снять обе половины передней части крыши, надо повернуть несколько щеколд и открутить два винтовых крепления
BAIC BJ40 (2023)
Провисший после снятия крыши дверной уплотнитель прихватывается специальными ремешками
BAIC BJ40 (2023) багажник
Снятые половинки передней части крыши укладываются в багажник
BAIC BJ40 (2023) задний ряд
Забраться на задний ряд помогают подножка и ручки над дверным проемом и на центральной стойке
BAIC BJ40 (2023) задний диван
Ширины дивана хватает для комфортной посадки вдвоем, троим уже тесновато
BAIC BJ40 (2023) воздуховоды
Воздуховоды, розетка на 220 вольт, лоток для мелочей. USB-разъемов нет
BAIC BJ40 (2023) задний ряд
Места для ног на заднем ряду не слишком много, но это внедорожник
BAIC BJ40 (2023) задняя дверь
Нижняя часть, «калитка», открывается горизонтально, вправо. Потом можно поднять стекло
BAIC BJ40 (2023) задняя дверь
«Калитка» в открытом положении фиксируется специальной съемной упругой вставкой
BAIC BJ40 (2023) запаска
Автомобиль с завода обут в шины Cooper Discoverer ATS M+S размерности 265/65 R17
BAIC BJ40 (2023) багажное отделение
Объем багажника в штатном положении – 532 литра
BAIC BJ40 (2023) багажное отделение
Спинка заднего сиденья складывается раздельно, в пропорции 60:40, но не «в пол»
BAIC BJ40 (2023) буксирные проушины
Буксирные проушины в бампере – не бутафория, как у некоторых китайских SUV
BAIC BJ40 (2023) капот
Капот очень тяжелый и открывать его приходится без помощников-пневмоупоров
BAIC BJ40 (2023) моторный отсек
Дизельная двухлитровая турбочетверка не слишком мощная, но с приличным крутящим моментом
BAIC BJ40 (2023) капот
На капоте резиновые амортизаторы и скобка, чтобы было на что откинуть и за что крепить лобовое стекло
BAIC BJ40 (2023) передняя подвеска
Передняя подвеска независимая, двухрычажная
BAIC BJ40 (2023) задний мост
Сзади – неразрезной мост
BAIC BJ40 (2023) диагональное вывешивание
Диагональные вывешивания автомобилю с пониженным рядом и тремя блокировками в трансмиссии не страшны
BAIC BJ40 (2023) заднее колесо
Ходы у задней подвески длинные, тут еще не максимальный
BAIC BJ40 (2023) задний фонарь

В этот автомобиль не садишься, а залезаешь, наступая сначала на массивную подножку. И когда выезжаешь на московскую улицу, выясняется, что даже на водителя Range Rover ты смотришь немного свысока, при опущенном до предела сиденье. Неудивительно: рамный внедорожник, высокая посадка.

Этот BAIC BJ40 – первое поколение машины. В 2023 году в Китае представили второе поколение, более комфортабельное, но и дорогое, внешне чем-то напоминающее новый Land Rover Defender – ну или Haval Dargo, как угодно. Но у нас на тесте BAIC BJ40 первого поколения в поздней пятидверной версии, в Китае он – BAIC BJ40 Plus, сделанный по мотивам Jeep Wrangler. С прошлого года его – BAIC, а не Jeep, – собирают в Калининграде на «Автоторе», так что он хоть и «китаец» по происхождению, но формально автомобиль отечественный.

Отражается ли локальное производство на цене машины? В Китае BAIC BJ40 стоит 129 800 – 179 800 юаней, это 1,63 млн – 2,26 млн рублей. Тестовая версия автомобиля в комплектации Exclusive с 162-сильной дизельной двухлитровой турбочетверкой 4F20TC13 семейства Aucan в России продается за 4,4 млн., машина с более мощным 218-сильным бензиновым R4 HY4C20B на 100 тысяч рублей дороже.

Трансмиссия в обоих случаях – ZF 8HP50, немецкий восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Привод полный, но подключаемый – part-time. В положении 2WD крутящий момент поступает только на задние колеса. В режиме 4H жестко подключаются передние, так можно ехать по легкому бездорожью со скоростью не больше 60 км/ч. Дальше – режим 4L, включается пониженный ряд раздаточной коробки, скорость не больше 30 км/ч. И, наконец, отдельными кнопками блокируются межколесные дифференциалы, задний и передний.

Дизельный мотор, что под капотом тестового BAIC BJ40 разработан совместно с австрийской AVL, у него чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока цилиндров, система впрыска Common Rail. Требуется заправка мочевиной. Крутящий момент – 380 Нм. Характер у автомобиля с этим двигателем… но про это попозже, сначала оценим внешность и интерьер.

Снаружи и внутри

Сходство BAIC BJ 40 с Jeep Wrangler все-таки, скорее, утрированное. Хотя забыть о том, что у Пекинской автомобильной корпорации не один год было совместное предприятие с Jeep, трудно. Но этот китайский рамный внедорожник длиной 4,645 метра, с колесной базой 2,745 метра, с таким же прямоугольным кузовом и такой же полностью съемной крышей, все-таки не копия прославленного американского «рамника». Хотя бы потому, что BAIC на четверть метра короче Wrangler.

Металла на автомобиль явно не пожалели: например, чтобы поднять капот, нужно быть настоящим тяжелоатлетом. Двери тоже надо захлопывать с силой и клацают они при этом так же благородно, как у Mercedes Gelandewagen.

Стекла у BAIC BJ40 ниже, чем у американского прототипа, – и лобовое, и боковые, – поэтому когда садишься за руль, обзор передней полусферы поначалу кажется не самым лучшим. Можно опустить до предела подушку сиденья, тогда верхний край стекла перестанет наползать на горизонт. А потолок – на темя. Хорошо хоть, «лопухи» боковых зеркал не подводят, в них, как в песне, видно всё. К тому же есть передняя и задняя камеры. Кстати, в последнее время китайские кроссоверы начали оснащать функцией «прозрачного капота» или даже «прозрачного кузова» – такому внедорожнику, как BAIC BJ40, она бы подошла куда больше. Но ее у него нет.

Черный салон из экокожи – а бывает еще черно-красный. Обилие ручек, чтобы хвататься при посадке и при движении по бездорожью: на передних стойках, на центральных, над дверями, на передней панели. Над головой водителя и пассажиров, а также в багажнике – не просто потолок, а мощные дуги безопасности, с мягкой травмобезопасной обивкой, ведь крыша, как мы помним, снимается. По частям: та часть, что над передним рядом, из двух половин, левой и правой, снимается минуты за три – нужно лишь повернуть несколько пластиковых щеколд, открутить два пластиковых стопора и отстегнуть два зажима. Чтобы снять заднюю часть, понадобится уже больше времени, инструмент и помощник. Но тогда BJ40 превратится в полноценный кабриолет. А если снять еще и двери, что тоже предусмотрено конструкцией, – то в пляжный джип. Все, как у Wrangler.

Интересно, что, несмотря на большое количество потенциальных щелей в салоне – съёмная крыша,  съёмные двери, задняя «калитка», отдельное откидное стекло багажного отсека –  пыль внутрь не проникает, даже после двухкилометрового энергичного «прохвата» по сухой пыльной грунтовке.

Приборная панель и экран мультимедиа у BAIC BJ40, конечно, современные цифровые. Автомобиль умеет соединяться со смартфоном по Bluetooth и зеркалить экран гаджета через приложение Carbitlink. Но ни Apple CarPlay,  ни Android Auto не ищите. Зато управлять климатической системой можно не через экран, а физическими поворотными шайбами.

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И самый главный для этой машины селектор, управления раздаточной коробкой, – к счастью, тоже «аналоговый», поворотный. Он удобно расположен под центральным экраном, между дефлекторами воздуховодов, напоминающими «мерседесовские». И чтобы выбрать режим движения – их здесь четыре: Eco, Comfort, Snow, Sport, – тоже не приходится шарить по экрану, есть кнопка.

На дороге и вне ее

Даже 40 километров в час в городском потоке на BAIC BJ40 субъективно воспринимаются уже как приличная скорость. При этом, как ни странно, разница между 40 км/ч и 80 км/ч на ходу не очень ощущается. До ста километров в час 162-сильный дизель разгоняет почти 2,2-тонный автомобиль за 15 секунд. Включение ручного режима АКПП, переход в режим «спорт» не сильно меняет картину. Нет, в итоге BAIC BJ бодро едет и 140 км/ч, хотя это близко  к заявленным максимальным 160 км/ч. Но удовольствие не слишком большое.

Во-первых, на разгоне двигатель подает голос больше, чем хотелось бы, но это полбеды. Во-вторых, уже на 80 км/ч, даже на рутинных неровностях Третьего кольца автомобиль ощутимо переставляет задний мост, но и это вполне терпимо, пусть и требует лишнего внимания. Запас возможностей подвески в целом таков, что на 50 км/ч при проезде «лежачего полицейского» можно не тормозить; да, тряхнет, но и только, все колебания погасит мощная рама.

Но главное в другом: на трассе даже с минимальной колейностью автомобиль на разрешённых 110-120 ощутимо погуливает в полосе, требуя постоянного подруливания. А при длинноходной внедорожной подвеске и каждое неосторожное движение рулем чревато неприятным креном. Может быть, дело в высоком профиле или даже высоком протекторе покрышек Cooper Discoverer ATS размерности 265/65. Хорошо еще, что руль у машины довольно внятный, с учетом ее внедорожной направленности.

В общем, и в городском потоке, и на автомагистрали, рано или поздно начинаешь инстинктивно смещаться ближе к правому ряду – там твое место за рулём BAIC BJ40. И наградой за умеренную скорость вскоре будет выскочившая на приборной панели надпись: «В текущем режиме движения экономия топлива хорошая, продолжайте в том же режиме», примерно такая формулировка. Хотя вообще расход солярки у BAIC BJ40 и без того не слишком высокий, около 9 литров на сотню пути в смешанном режиме движения.

Но просто так, что ли у BAIC BJ40 клиренс 210 миллиметров, а на приборной панели его есть компас, альтиметр и указатели продольного и поперечного крена кузова? Включаем 4H, съезжаем с асфальта на грунтовку и получаем удовольствие от того, как подвеска глотает ямы. Включаем 4L и блокировки – и вот уже нам нипочем и овраги, и песок, и свежая пашня.

И вот получается: в целом-то автомобиль, что называется, нишевый, для любителей выехать на выходных на внедорожные покатушки. В повседневной-то жизни, например, зимой на скользкой улице или трассе неизбежно ощутишь все прелести двухтонной машины на заднем привода, полный-то только part-time, на твердой поверхности недоступен, владельцы «Патриотов» прекрасно понимают, о чем я. Или вот съемная крыша в стране, где половина года зима – так себе решение. Скоростные характеристики невыдающиеся. Но ощущение настоящего внедорожника, а вернее, просто настоящего автомобиля, тяжелого, из толстого металла, а потому, как хочется верить, надежного, не говоря уж о проходимости – побеждает все рациональные доводы. Как это было лет тридцать назад: настоящий автомобиль – только джип, и никак иначе.

       

Технические характеристики BAIC BJ40

ГАБАРИТЫ, ММ

4645/1925/1871

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2745

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

210

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2140

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Дизельный R4, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1968

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

162 при 5200 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

380 при 3600 об/мин

ПРИВОД

Полный, part-time

ТРАНСМИССИЯ

8-АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

160

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

14,48

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,4

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