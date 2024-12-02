В этот автомобиль не садишься, а залезаешь, наступая сначала на массивную подножку. И когда выезжаешь на московскую улицу, выясняется, что даже на водителя Range Rover ты смотришь немного свысока, при опущенном до предела сиденье. Неудивительно: рамный внедорожник, высокая посадка.

Этот BAIC BJ40 – первое поколение машины. В 2023 году в Китае представили второе поколение, более комфортабельное, но и дорогое, внешне чем-то напоминающее новый Land Rover Defender – ну или Haval Dargo, как угодно. Но у нас на тесте BAIC BJ40 первого поколения в поздней пятидверной версии, в Китае он – BAIC BJ40 Plus, сделанный по мотивам Jeep Wrangler. С прошлого года его – BAIC, а не Jeep, – собирают в Калининграде на «Автоторе», так что он хоть и «китаец» по происхождению, но формально автомобиль отечественный.

Отражается ли локальное производство на цене машины? В Китае BAIC BJ40 стоит 129 800 – 179 800 юаней, это 1,63 млн – 2,26 млн рублей. Тестовая версия автомобиля в комплектации Exclusive с 162-сильной дизельной двухлитровой турбочетверкой 4F20TC13 семейства Aucan в России продается за 4,4 млн., машина с более мощным 218-сильным бензиновым R4 HY4C20B на 100 тысяч рублей дороже.

Трансмиссия в обоих случаях – ZF 8HP50, немецкий восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Привод полный, но подключаемый – part-time. В положении 2WD крутящий момент поступает только на задние колеса. В режиме 4H жестко подключаются передние, так можно ехать по легкому бездорожью со скоростью не больше 60 км/ч. Дальше – режим 4L, включается пониженный ряд раздаточной коробки, скорость не больше 30 км/ч. И, наконец, отдельными кнопками блокируются межколесные дифференциалы, задний и передний.

Дизельный мотор, что под капотом тестового BAIC BJ40 разработан совместно с австрийской AVL, у него чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока цилиндров, система впрыска Common Rail. Требуется заправка мочевиной. Крутящий момент – 380 Нм. Характер у автомобиля с этим двигателем… но про это попозже, сначала оценим внешность и интерьер.

Снаружи и внутри

Сходство BAIC BJ 40 с Jeep Wrangler все-таки, скорее, утрированное. Хотя забыть о том, что у Пекинской автомобильной корпорации не один год было совместное предприятие с Jeep, трудно. Но этот китайский рамный внедорожник длиной 4,645 метра, с колесной базой 2,745 метра, с таким же прямоугольным кузовом и такой же полностью съемной крышей, все-таки не копия прославленного американского «рамника». Хотя бы потому, что BAIC на четверть метра короче Wrangler.

Металла на автомобиль явно не пожалели: например, чтобы поднять капот, нужно быть настоящим тяжелоатлетом. Двери тоже надо захлопывать с силой и клацают они при этом так же благородно, как у Mercedes Gelandewagen.

Стекла у BAIC BJ40 ниже, чем у американского прототипа, – и лобовое, и боковые, – поэтому когда садишься за руль, обзор передней полусферы поначалу кажется не самым лучшим. Можно опустить до предела подушку сиденья, тогда верхний край стекла перестанет наползать на горизонт. А потолок – на темя. Хорошо хоть, «лопухи» боковых зеркал не подводят, в них, как в песне, видно всё. К тому же есть передняя и задняя камеры. Кстати, в последнее время китайские кроссоверы начали оснащать функцией «прозрачного капота» или даже «прозрачного кузова» – такому внедорожнику, как BAIC BJ40, она бы подошла куда больше. Но ее у него нет.

Черный салон из экокожи – а бывает еще черно-красный. Обилие ручек, чтобы хвататься при посадке и при движении по бездорожью: на передних стойках, на центральных, над дверями, на передней панели. Над головой водителя и пассажиров, а также в багажнике – не просто потолок, а мощные дуги безопасности, с мягкой травмобезопасной обивкой, ведь крыша, как мы помним, снимается. По частям: та часть, что над передним рядом, из двух половин, левой и правой, снимается минуты за три – нужно лишь повернуть несколько пластиковых щеколд, открутить два пластиковых стопора и отстегнуть два зажима. Чтобы снять заднюю часть, понадобится уже больше времени, инструмент и помощник. Но тогда BJ40 превратится в полноценный кабриолет. А если снять еще и двери, что тоже предусмотрено конструкцией, – то в пляжный джип. Все, как у Wrangler.

Интересно, что, несмотря на большое количество потенциальных щелей в салоне – съёмная крыша, съёмные двери, задняя «калитка», отдельное откидное стекло багажного отсека – пыль внутрь не проникает, даже после двухкилометрового энергичного «прохвата» по сухой пыльной грунтовке.

Приборная панель и экран мультимедиа у BAIC BJ40, конечно, современные цифровые. Автомобиль умеет соединяться со смартфоном по Bluetooth и зеркалить экран гаджета через приложение Carbitlink. Но ни Apple CarPlay, ни Android Auto не ищите. Зато управлять климатической системой можно не через экран, а физическими поворотными шайбами.

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И самый главный для этой машины селектор, управления раздаточной коробкой, – к счастью, тоже «аналоговый», поворотный. Он удобно расположен под центральным экраном, между дефлекторами воздуховодов, напоминающими «мерседесовские». И чтобы выбрать режим движения – их здесь четыре: Eco, Comfort, Snow, Sport, – тоже не приходится шарить по экрану, есть кнопка.

На дороге и вне ее

Даже 40 километров в час в городском потоке на BAIC BJ40 субъективно воспринимаются уже как приличная скорость. При этом, как ни странно, разница между 40 км/ч и 80 км/ч на ходу не очень ощущается. До ста километров в час 162-сильный дизель разгоняет почти 2,2-тонный автомобиль за 15 секунд. Включение ручного режима АКПП, переход в режим «спорт» не сильно меняет картину. Нет, в итоге BAIC BJ бодро едет и 140 км/ч, хотя это близко к заявленным максимальным 160 км/ч. Но удовольствие не слишком большое.

Во-первых, на разгоне двигатель подает голос больше, чем хотелось бы, но это полбеды. Во-вторых, уже на 80 км/ч, даже на рутинных неровностях Третьего кольца автомобиль ощутимо переставляет задний мост, но и это вполне терпимо, пусть и требует лишнего внимания. Запас возможностей подвески в целом таков, что на 50 км/ч при проезде «лежачего полицейского» можно не тормозить; да, тряхнет, но и только, все колебания погасит мощная рама.

Но главное в другом: на трассе даже с минимальной колейностью автомобиль на разрешённых 110-120 ощутимо погуливает в полосе, требуя постоянного подруливания. А при длинноходной внедорожной подвеске и каждое неосторожное движение рулем чревато неприятным креном. Может быть, дело в высоком профиле или даже высоком протекторе покрышек Cooper Discoverer ATS размерности 265/65. Хорошо еще, что руль у машины довольно внятный, с учетом ее внедорожной направленности.

В общем, и в городском потоке, и на автомагистрали, рано или поздно начинаешь инстинктивно смещаться ближе к правому ряду – там твое место за рулём BAIC BJ40. И наградой за умеренную скорость вскоре будет выскочившая на приборной панели надпись: «В текущем режиме движения экономия топлива хорошая, продолжайте в том же режиме», примерно такая формулировка. Хотя вообще расход солярки у BAIC BJ40 и без того не слишком высокий, около 9 литров на сотню пути в смешанном режиме движения.

Но просто так, что ли у BAIC BJ40 клиренс 210 миллиметров, а на приборной панели его есть компас, альтиметр и указатели продольного и поперечного крена кузова? Включаем 4H, съезжаем с асфальта на грунтовку и получаем удовольствие от того, как подвеска глотает ямы. Включаем 4L и блокировки – и вот уже нам нипочем и овраги, и песок, и свежая пашня.

И вот получается: в целом-то автомобиль, что называется, нишевый, для любителей выехать на выходных на внедорожные покатушки. В повседневной-то жизни, например, зимой на скользкой улице или трассе неизбежно ощутишь все прелести двухтонной машины на заднем привода, полный-то только part-time, на твердой поверхности недоступен, владельцы «Патриотов» прекрасно понимают, о чем я. Или вот съемная крыша в стране, где половина года зима – так себе решение. Скоростные характеристики невыдающиеся. Но ощущение настоящего внедорожника, а вернее, просто настоящего автомобиля, тяжелого, из толстого металла, а потому, как хочется верить, надежного, не говоря уж о проходимости – побеждает все рациональные доводы. Как это было лет тридцать назад: настоящий автомобиль – только джип, и никак иначе.

Технические характеристики BAIC BJ40 ГАБАРИТЫ, ММ 4645/1925/1871 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2745 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2140 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 162 при 5200 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 3600 об/мин ПРИВОД Полный, part-time ТРАНСМИССИЯ 8-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 14,48 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,4