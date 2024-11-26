В угоду экологическим нормам рамные брутальные внедорожники на мировых авторынках становятся вымирающим видом. В России популяцию таких машин поддерживает BAIC BJ40, который, помимо надежной рамной конструкции, имеет ряд «фишек», адресованных настоящим джиперам

Долгое время китайский автопром подвергался нападкам за то, что он копирует известные модели зарубежных производителей. Но создатель модели BAIC BJ40 не маскирует свое намерение быть последователем культовой американской модели Jeep Wrangler. К тому же этому есть логичное историческое объяснение.

Пекинский автомобильный завод (Beijing Automotive Industry Holding Co — BAIC) изначально так и назывался — Beijing Jeep Corporation. Просто в середине 1980 х в столице КНР было создано совместное автомобильное предприятие с корпорацией American Motors из США, которой тогда принадлежала марка Jeep (позже, в 1987 году, American Motors приобрел концерн Chrysler, а сейчас она является частью группы Stellantis). Далее предприятие развивалось по классической схеме успеха китайского автопрома — от производства американских джипов компания постепенно перешла к выпуску своих моделей, но с оглядкой на фундамент, заложенный в партнерстве с иностранцами. Модель BJ40 начала сходить с конвейера еще 11 лет назад, но недавно она официально приехала на российский рынок, причем с производственной программой, собираясь методом крупноузловой сборки в Калининграде на заводе «Автотор».

Торжество брутальных форм

Внешне BJ40 смотрится броско и выразительно, но все же это не один в один Wrangler, справедливо сказать, что модель выполнена в стиле этой культовой американской машины. BJ40 тоже представляет собой торжество брутальных рубленых форм, где тон задает обилие хрома и крупных грубых деталей. Всем своим видом машина стремится показать, что за рулем здесь сидит поклонник активного образа жизни, по жилам которого течет замешанная на адреналине кровь.

В целом конструкция автомобиля оправдывает образ «бескомпромис­сного проходимца». Тут есть все, что положено настоящей внедорожной машине: эта и упомянутая выше рама, и короткие свесы, неразрезной мост сзади, надежная пружинная подвеска, понижающий ряд в трансмиссии, полный привод — правда, не постоянный, а бездифференциальный подключаемый. Арсенал дополняет вполне достойный дорожный просвет в 21 см. Словом, можно залезать в серьезную грязь. Ну а уже по среднему проселку с колеей или по полю внедорожник несется без проблем. Благо, что энергоемкая, но при этом жесткая подвеска щадяще передает пассажирам сотрясения.

Силовой агрегат представлен на выбор дизельным мотором с рабочим объемом 2,0 л и мощностью 162 л.с. Нам же на тест достался вариант с двухлитровым бензиновым тубромотором (218 л.с.), агрегированный с восьмиступенчатой коробкой передач.

С таким силовым агрегатом без нужды сильно уж топтать правую педаль не стоит, иначе расход топлива легко подскочит до отметки 15–16 л на сотню. Зато этот турбированный двигатель позволяет двигаться динамично, никаких проблем двигаться быстрее транспортного потока, в том числе на скоростной магистрали, не возникает. Причем на трассе автомобиль не рыскает, разве что после 120 км/ч в салон все заметнее проникают аэродинамические шумы, возникают мелкие, но не критичные вибрации.

Джип-кабриолет

Есть, правда, замечания к обзорности: под узкие боковые окна приходится пригибаться, чтобы рассмотреть, например, перекресток. Зато проблему плохой видимости сзади успешно решает выведенная на верхнее зеркало трансляция задней камеры. Главное только — привыкнуть к искажению расстояния. Жирным плюсом такого подхода можно назвать широкий охват картинки, позволяющий видеть в зеркало-монитор машины, которые уже почти поравнялись с «кормой», так что боковые зеркала уже вроде и не нужны.

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В список того, что не понравились, занесем слишком тугие замки, из-за чего дверьми надо сильно хлопать, чтобы потом на приборной панели не появилось предупреждение об открытой двери. Не столько неудобно, сколько непривычно предложена схема открытия задней багажной двери: тут надо сначала распахнуть вбок нижнюю «калитку», затем поднять заднее стекло. При этом фиксатора задней двери нет, ее блокировка предлагается в ручном режиме резиновой вставкой (она в багажном отделении зафиксирована липучкой).

Ворчание сменяется радостными эмоциями, когда узнаем, что крышу у BJ40 можно снимать как у классического Wrangler. С передней частью верха расправиться легко после простых манипуляций с девятью защелками на потолке. С демонтажем же задней части крыши придется повозиться, в том числе потребуется помощь в перемещении цельного пластикового колпака. Зато после этого автомобиль превращается в открытый солнцу и ветрам внедорожный кабриолет, путешествовать на котором по красивым труднопроходимым местам — особое наслаждение.

В России BAIC BJ40 предлагается в трех комплектациях, цены на бензиновую и дизельную версии 2024 года выпуска стартуют с 4,4 млн руб. Доступным такой прайс назвать нельзя, с учетом такого ценника модель скорее займет нишевое положение на рынке, для настоящих любителей офф-роуда.

Технические характеристики BAIC BJ40?2.0T AWD Габариты 4645х1925х1871 мм Колесная база 2745 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 532–965 л Снаряженная масса 2155 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, 1967 см3 Мощность 218 л.с. при 5500 об/ми Крутящий момент 380 Нм при 1800–3600 об/мин Трансмиссия автоматическая 8?ступенчатая Привод полный Время разгона 10,9 с до 100 км/ч Средний расход топлива 10,4 л/100 км Объем бака 75 л