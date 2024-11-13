Покупатели делятся на две категории. Одни гонятся за ультрамодными товарами, другие предпочитают новинкам проверенные вещи. Последние обязательно влюбятся в Belgee X50 — харизматичный и драйверский SUV, в котором излечены «детские болезни»

Недавно я невольно подслушал разговор клиента и менеджера в дилерском центре Belgee. Помимо дежурных вопросов — какие у машины опции и сколько стоит ТО — мужчина интересовался отличиями Belgee X50 от Geely Coolray в его дорестайлинговой ипостаси. Продавец упирал на то, что, не считая логотипов, между машинами практически нет разницы, мол, «белорус» унаследовал у «китайца» даже комплектации. Более того, X50, как заметил менеджер, даже лучше «прототипа» адаптирован к нашим условиям эксплуатации. Поскольку не так давно мы побывали на заводе в белорусском Жодино, где «пятидесятку» выпускают по технологии полного цикла, мы расскажем вам чуть больше, чем торговый представитель марки, как ни крути, связанный корпоративными установками.

По пути локализации

Белорусский автобренд Belgee, выкупив расширенную лицензию на Geely Coolray образца 2018 года, планомерно увеличивает число локализованных деталей. Например, еще относительно недавно «пятидесятки» оборудовали китайскими шинами LingLong – такими же, какими оснащались Coolray. Однако теперь кроссовер «обувают» в покрышки Belshina, а также ставят белорусские или российские аккумуляторы и стекла завода «ФУЯО Стекло Рус». Уже началось изготовление пластиковых деталей экстерьера, скоро появятся корпуса оптики, бензобаков, другие полимерные элементы. Идет и подготовка к производству белорусских глушителей и прочих элементов системы выпуска, включая каталитические нейтрализаторы. Но самое главное, готовится переход на штамповку деталей прямо на белорусском предприятии. Пока же кузовные элементы привозятся из Китая, а в Жодино свариваются, грунтуются и окрашиваются. Причем — тут менеджер совершенно прав — машины, собранные на СП «Белджи», имеют усиленную адаптацию к нашим условиям эксплуатации. В частности, в сравнении с моделями, которые выпускают в Китае, у белорусских машин толще лакокрасочное покрытие, используется больше шумоизолирующих материалов и основательнее выполнено антикоррозийное покрытие днища и технологических полостей.

О харизме и удобстве

Внешне X50 харизматичен, пропорционален, некоторые элементы — скажем, сплиттер под передним бампером и квартет патрубков выхлопа выглядят очень небанально и даже провокационно. Что не менее важно, здесь нет характерных для многих «китайцев» украшательств, когда дизайнеры для пущего эффекта перебарщивают, к примеру, с хромом. «Пятидесятка» в чем-то даже консервативна, особенно на фоне обновленной версии, которую продают под прежним названием Coolray дилеры Geely. Выглядеть клас­сно испытуемому помогают как динамичные пропорции, так и большие колеса (диаметром 17 или 18 дюймов). Не радикально зауженная светодиодная оптика (в топовой версии, в базовой — фары галогенные) прекрасно освещает дорогу, хотя и не имеет адаптивного функционала, — Belgee в этом смысле показательно не залезает на территорию премиум-марок.

Салон X50 столь же породистый, как и экстерьер. Обводы передней панели, двухэтажная центральная консоль и мощный поручень над напольным тоннелем при своей функциональности смотрятся стильно. Словом, внутреннее убранство можно было бы назвать по-премиальному крутым, если бы не пара-тройка элементов с оттенком бюджетности. Так, кожа на рулевом колесе и экокожа на сиденьях не выглядит и не ощущается дорогой. Но это скорее придирки. Процент мягкого пластика по меркам машин массового сегмента на удивление высок, декоративные вставки яркие и не пошлые, да и на бортовой электронике разработчики не сэкономили.

Главный козырь 10,25 дюймового центрального тачскрина — четкая и крупная картинка системы кругового обзора, а также виртуальная приборка, выдающая крупные, без усилий считывающиеся обозначения скорости. При этом на откуп консерваторам отданы удобные «физические» кнопки и поворотные шайбы управления «климатом», а под центральной консолью и на заднем ряду организованы площадки с силовыми USB-слотами для подключения и быстрой подзарядки гаджетов.

Электронным опциям кроссоверов «старших» комплектаций и вовсе позавидуют иные премиум-модели. Тут и автопарковщик, и парктроники спереди и сзади, и «умная» система бесключевого доступа, и люк с электроприводом, и встроенный видеорегистратор, и безупречно работающая система контроля слепых зон с функционалом, явно почерпнутым у дочерней компании Volvо. Но вот адаптивный «круиз» недоступен для этого Belgee даже за доплату. Это обидно, ведь для нового Geely Coolray он предлагается. Посетовать можно и на то, что отдельно клавиш регулировки громкости акустической системы (кстати, неплохо звучащей) не предусмотрено. Звуком можно «рулить» лишь клавишей на правой спице баранки, также электронный ползунок регулировки громкости есть на тачскрине, но в дополнительном меню, если «свайпнуть» сверху вниз по экрану мультимедиа. Уже упомянутые кресла радуют развитым профилем, хотя наполнитель, на мой взгляд, не по сегменту жесткий. Такие плотные сиденья привычнее видеть в спорткарах, а не в компактном кроссовере. Тем не менее ехать удобно, спина не ноет, ни на одном из рядов ютиться не приходится. Жаль только, что простор для экипажа обеспечили за счет багажного отсека. Он здесь «под шторкой» на 330 л, то есть не откровенно мал, но и рекордов вместительности не бьет. Зато по бокам отсека имеются удобные вещевые ниши с удерживающими сетками, в подполье прячутся «докатка» и органайзер с вещевыми нишами и инструментом, а задние сиденья складываются почти в ровный пол. Отдельно отметим мягкую тканевую обивку в багажнике и расположенный в нише под «докаткой» дополнительный вкладыш, закрывающий голый металл и дающий дополнительную шумоизоляцию (мало у кого из конкурентов найдется подобное).

Задорнее многих

Связка 1,5 литрового трехцилиндрового бензинового турбомотора, знакомого в том числе по моделям Volvo, и преселективного робота совместной разработки Volvo и LuK позволяет ускоряться до 100 км/ч за 8,4 с. Привод же, как и у «донора» Geely, предусмотрен исключительно передний. Так что активность этой машины при выборе предустановки «Спорт» может показаться даже немного избыточной для спокойных водителей. Нет, конечно же, автомобиль не вдавит вас в кресло на старте, как спорткар, но ускорение получится живым и ярким. Нажмете на газ посильнее — и передние колеса начнут шлифовать асфальт или грунт.

При выборе же «гражданской» калибровки «Комфорт» и тем более «Эко» «пятидесятка» будет вести себя просто как быстрый динамичный автомобиль, без намека на экстрим. Есть, впрочем, нюансы в настройках агрегатной связки. При резком нажатии на газ на средних и относительно высоких скоростях (порядка 100 км/ч) порой возникает эффект турбоямы — машина реагирует на команду ускориться с небольшим, но все же ощутимым запаздыванием. И это вдвойне неприятно, поскольку она вроде бы убедила вас в том, что у нее дерзкий характер. Как видно, дело в калибровках для российского рынка и стремлении сделать быстрый автомобиль еще и экономичным. Последнее, кстати, удалось: фактический расход на трассе можно без проблем удержать на уровне 7 л/100 км, а в городе, даже в пробках, «белорус» будет сжигать лишь на литр-полтора больше.

Настраивая подвеску, инженеры радели о балансе между управляемостью и комфортом, и это у них практически получилось. Изнеженным водителям и пассажирам может показаться, что «пятидесятка» отрабатывает неровности чуть более звучно и тряско, чем хотелось бы. На мой взгляд, калибровки оптимальны для тех, кто любит активную езду. К тому же и рулевое управление здесь настроено с расчетом на требовательных водителей. Быть может, на ободе чуть меньше информации, чем у Skoda Karoq или Volkswagen Tiguan, однако в сравнении, к примеру, с Kia Seltos степень прозрачности и точность отклика ничуть не хуже. Тормоза также откалиброваны замечательно — одновременно цепкие и информативные.

Что же касается цены, она является одной из самых привлекательных на нашем рынке с учетом щедрого оснащения уже в базовой комплектации. Вилка цен составляет от 2?343?990 до 2?610?990 рублей (цены актуальны на конец октября), причем есть возможность купить автомобиль по схеме trade-in + кредит и серьезно на этом сэкономить. Локализация же модели в союзном государстве позволила практически исключить проблемы с запчастями и инженерной поддержкой. Наконец, после введения утилизационного сбора Belgee X50 сможет нанести по конкурентам еще один мощный удар — ценовой. К слову, на нашем рынке он соперничает с Сhery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus, GAC GS3, Kaiyi X3 Pro, преемником Hyundai Creta, известным как Solaris HC и, как ни крути, с чуть более дорогим Geely Coolray.

Технические характеристики Belgee X50 1.5 2WD Габариты 4330х1800х1609 мм Колесная база 2600 мм Дорожный просвет 180 мм Объем багажника 330 л Снаряженная масса 1415 кг Двигатель бензиновый трехцилиндровый с турбонаддувом Объем двигателя 1477 см3 Мощность 150 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Нм при 1500–4000 об/мин Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая, Привод передний Макс. скорость 190 км/ч Время разгона 8,4 с до 100 км/ч Средний расход топлива 6,4 л/100 км Объем бака 45 л