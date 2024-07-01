«Поднебесный» автопром уже не просто проникает, а валом валит на российский рынок. Машины из Китая продаются у нас десятками тысяч. Но речь идёт не только об импорте. Простаивающие предприятия, занимавшиеся прежде сборкой европейских, корейских и японских моделей, всё чаще переходят на производство «китайцев». В том числе, и под российскими брендами, яркий пример – «Москвичи», прежде носившие шильдики JAC. Похожая ситуация в Белоруссии: прежде собиравшийся на заводе компании Geely кроссовер Coolray сменил гражданство и теперь выпускается под брендом Belgee, с индексом X50

Ох уж этот «икс». Ну очевидно же, что «ноги» у него от баварских моделей с полным приводом X-drive. У китайцев, а теперь и у белорусов пресловутый Х ничего подобного не означает: привод – только передний, и у «Джили», и у «Лифана» (теперь «Ливана»). Интересно при этом, что действительно полноприводные модели данной литеры в названиях не имеют. Также всё больше входит в моду приставка Pro. Дошло до того, что даже на упаковках комбикорма для домашнего разведения кроликов (!!) появились надписи X-Pro. Тут-то о каком приводе идёт речь??

А мода-то не устарела

Бывший «китаец» Coolray, а ныне «белорус» X50 получил такой же индекс, какой прежде был у «лифановского» компактного кроссовера. Видимо, это совпадение стало возможным после того, как бренд Lifan приказал долго жить. Белорусский Х50 существенно крупнее «однофамильца», а по оснащению – богаче в разы.

Собственно, сменивший гражданство Coolray вовсе не бывший. Он и сейчас выпускается в Китае под своим именем, только модернизированный, осовремененный. А белорусы приобрели право на производство первого поколения модели. Устаревшего? Худшего?? Да ничуть не бывало!

Три года назад я назвал обзор «Кулрея» словами «Быстрая мода». Намекая на то, что наиболее яркие и привлекательные тренды очень быстро устаревают и если не через месяц, так через год уходят в невозвратное прошлое. Казалось, такая судьба должна была постигнуть и кроссовер Coolray. Однако, вопреки предположению, этот дерзкий – и на вид, и по характеру – автомобиль выбился в лидеры рынка и нашёл множество покупателей. Теперь тут и там на дорогах мелькает его хорошо узнаваемый силуэт, тем более заметный, что для модели были разработаны яркие, броские цвета, а некоторые комплектации получили контрастную чёрную крышу.

Не скажу, что в своё время меня привёл в восторг этот дизайн. Я вообще против всего вычурного и гипертрофированного. Красота, как известно, в пропорциях. А тут – явный перебор со многими деталями, рассчитанный, понятное дело, на привлечение внимания молодёжной аудитории. В результате чересчур сильно восходящая к задней части кузова подоконная линия создаёт впечатление, что у автомобиля изогнута крыша (этого, конечно же, нет). А двойная «губа» переднего бампера? Для лучшей аэродинамики? Да, Coolray, конечно, резв и спортивен, но не настолько, чтобы «губа» и антикрыло на пятой двери имели большое значение. Это всего лишь элементы имиджа.

Несомненно, главным драйвером продаж кроссовера на нашем рынке стала выгодная цена. Именно благодаря ей (и, может быть, вопреки имиджу) автомобиль обрёл у нас большой спрос и популярность. Против него не сыграли даже сомнения в надёжности трёхцилиндрового турбомотора. Это говорит о том, что наш покупатель ориентируется прежде всего на практичность своего приобретения. Ему/ей нужно ездить сейчас и здесь, а что там будет завтра, не знают даже самые отпетые бизнес-аналитики. Известно ведь, что в крупных компаниях нередко существуют отделы, где будущее не просчитывается на супермощных компьютерах, а в буквальном смысле раскидывается на картах таро и при помощи других околонаучных практик.

Три против четырёх – игра на равных

Внешне новый Coolray недалеко ушёл от старого, и, если уж вам хочется удостовериться в том, что перед вами обновлённый экземпляр, загляните в салон. У нового «Кулрея» дисплеи цифровой «приборки» и мультимедиа объединены в одну панель, у старого – это два раздельных экрана. Лучше это или хуже? Мне кажется, разница тут чисто психологическая. Новая модель так или иначе проектируется с учётом недостатков, выявленных на старой, так что она уж точно должна быть лучше. А старая должна уйти в историю или вот – быть переданной для сборки в «третью» страну, где пока с собственным легковым автопромом дело не ладится.

А я вот не вижу в двух раздельных экранах в салоне «Кулрея» чего-то оскорбительно-устаревшего. Оба дисплея – прекрасного качества. Дизайн и цвет «приборки» можно менять, при этом спортивная «картинка» не только окрашена в красный, но и немного изменена, настраивает на «зажигательный» лад. Автомобиль, в общем-то, и так отвечает ему, три цилиндра охотно выдают полторы сотни «лошадок», не придерживают и не скрывают их. Собственно, спортивный режим и включать не обязательно. При этом, даже если вы спокойный водитель, прыть кроссовера вам ничем не помешает. Можете ездить как угодно спокойно, но при этом держа в уме, что у вас есть неплохой запасец тяги.

По нашим данным, собираемый в Белоруссии Coolray, а ныне Belgee X50 имеет, по сравнению с китайским оригиналом, более «толстое» лакокрасочное покрытие, лучшую антикоррозионную обработку кузова и дополнительную шумоизоляцию (последнего я не заметил, кроссовер внутри шумноват). Из внешнего декора у него изменена только форма антикрыла на пятой двери, теперь оно менее громоздкое и вычурное, чем было раньше.

Кстати, во время первого теста Coolray показался мне более динамичным, чем во время второго. Конечно, только показался. Может быть, потому что недавно тестировал более «зажигательную» модель. На самом деле, показатели мощности и момента двигателя у «Кулрея» с началом сборки в Белоруссии не изменились. Для её рынка и рынка России этот автомобиль «дефорсирован» до 150-ти лошадиных сил, выгодных в налоговом отношении (в Китае его мощность заявлена как 177 л. с.).

Не думаю, что стоит жалеть об этой разнице. Гонщик знает, что характер автомобиля определяется прежде всего его шасси, а не «лошадками» и даже не Ньютон-метрами. Баланс между мощностью агрегата под капотом и возможностями шасси должен соблюдаться очень строго. Иначе, когда «зажигательный» мотор будет уносить автомобиль в буквальном смысле у вас из-под ног, ощущения последуют не из приятных. Так вот, первый «Кулрей» динамичен ровно на свои деньги.

Напрямую сравнить новый Coo;ray и «старый» Belgee я, к сожалению, не могу: с новинкой очно не знаком, не тестировал её. Знаю только понаслышке и потому приведу только некоторые факты. По размерам салона две версии практически одинаковы. По объёму багажника новый автомобиль превосходит старый – но за счёт чего? Да просто из «подполья» исчез очень удобный пенопластовый органайзер. Посмотрите на фото: сколько мелочей в него можно уложить, и все они, расформированные по ячейкам, будут постоянно в порядке.

Запаска у новой версии так и осталась докаткой. Правда, у новинки добавился электропривод двери багажника. Ох, ну без этой опции просто-таки ночью не уснёшь. Для таких вот страдальцев от бессонницы скажу, что электроприводом пятой двери Belgee можно дооснастить. Предполагаю, что даже самостоятельно.

Сложнее с круиз-контролем. Если у белорусского варианта он обычный, то у китайского нового – адаптивный. Это приятная штука, особенно в плотном, быстро движущемся потоке, когда ты вынужден постоянно то притормаживать, то ускоряться. Если вас это напрягает, тогда да – вам дорога в салон за новинкой.

Меня, наоборот, напрягло то, что новый Coolray, оставшись при семиступенчатом «роботе» в качестве трансмиссии утратил ручной выбор передач. Также с удивлением узнал, что даже авторитетные автоэксперты не видят в этом ничего отрицательного и в обиходе даже имеющейся «ручкой» почти не пользуются. Но «робот» кулреевский хвалят, и в этом плане я к ним присоединяюсь. Устройство не «дёрганое», самостоятельно меняет передачи сравнительно плавно и своевременно.

Тестируя Belgee X50, я прибегал к «ручке» только вне асфальта, поскольку на время испытаний пришлись неожиданные весенние снегопады и холода. На обычных дорогах только проверил, насколько адекватны действия «робота». Набрав скорость на подъёме с поворотом, перебросил селектор в «ручку» - и на приборке высветилась пятая передача. Собственно, и сам я выбрал бы здесь её.

На грунте, мокрой траве и слое свежего снега было приятнее использовать первую и вторую ступени. Чувствовал себя как на внедорожнике. Хотя, конечно, и новому «Кулрею», и Belgee X50 до внедорожников далеко. Привод только передний, дорожный просвет по разным данным от 180 до 190 мм. Даже зимние шины не «зубастые» и не шипованные, а самые, что ни на есть, асфальтовые «липучки». Кстати, на асфальте они продемонстрировали не лучшую курсовую устойчивость.

Четырёхцилиндровый 147-сильный новый Coolray разгоняется с места до сотни на 0,3 с быстрее трёхцилиндрового 150-сильного Belgee X50 (8,1 с против 8,4 с). У первого автомобиля и расход топлива чуть меньше. Однако в плане последнего могу сказать, что в ходе теста расход у Belgee превосходил паспортный на литр-полтора даже на трассе.

Что касается двигателей, то у двух вариантов одной и той же модели силовые агрегаты различаются на целый цилиндр! У нового Geely Coolray мотор имеет четыре «горшка», у Belgee X50 – только три. При этом мощность у новинки даже чуть меньше: 147 л. с. против 150-ти. При этом, как показывают тесты коллег, при разгонах четыре цилиндра опережают три, но настолько незначительно, что это можно списать на погрешность измерений.

«И не мечтать о журавле, зажав в руке свою синицу»

Есть такой психологический тест. Человеку предлагается выбор: получить 10 000 долларов сейчас или 1 000 000 долларов через десять лет. Понятно, что это всего лишь вопрос, потому что, зайди разговор о реальных деньгах, никто бы не стал ждать десять лет. А так – выяснилось, что миллион с отсрочкой чаще готовы получить люди молодые, рассчитывающие, что жизнь у них где-то впереди. На меньшую сумму готовы разменяться старшие, и это почему-то – согласно аннотации к тесту – считается признаком слабости характера.

Думайте про меня, что хотите, но я бы безоговорочно выбрал бы меньшую сумму денег, но здесь и сейчас. А из двух вариантов автомобиля – современного и «устаревшего» - точно второй. Заочно познакомившись с первым, я не увидел никаких решающих преимуществ, которые побудили бы меня отдать голос именно за него. По мне, первый Coolray мел один существенный (и то, вероятно, в основном для меня) недостаток: слишком вычурный, чересчур модный дизайн. В остальном он был хорош по большинству статей, если не по всем. Таковым и остался в исполнении Belgee.

Новый Coolray имеет немного более выверенные пропорции и меньше смахивает на авангардистскую скульптуру. Но, даже выигрывая у «белоруса» по оснащению, он оказывается настолько дороже, что… Что, в общем, в его пользу может сыграть только психология российского покупателя: лучше поднатужиться и взять что-то ультра-новое, только бы не прослыть пенсионером и ретроградом. Но, заметим, опять же – взять здесь и сейчас. О десятилетнем ожидании пятого поколения «Кулрея», которое будет разработано к тому времени и научится летать в ближний космос и вышивать крестиком, никто не говорит. Новый автомобиль может быть особенно хорош только сегодня, когда на дорогах полно старого. Завтра его затмит следующая генерация.

Что касается старого, то его роль, увы, незавидна, и большой «аудитории» он не соберёт. И не потому что плох, а просто именно по той причине, что продаётся одновременно с новым. И наверняка где-то наверху обговорено, что даже при местной сборке, даже при том, что модель устарела, стоимость её не может быть слишком низкой, чтобы не подорвать продажи новинки. Да, Belgee X50 дешевле, чем новый Coolray, но всего на 300-400 тысяч рублей, то есть, разница, в общем, невелика. А если учесть, что новое поколение можно «достать» через «серые» схемы, то есть, дешевле, чем у официальных дилеров… Итого, судьба народного кроссовера белорусскому «Кулрею», похоже не светит. А жаль.

Стоимость Belgee X50 на российском рынке 2 290 990, 2 400 990 и 2 500 990 рублей. 147-сильный рестайлинговый Geely Coolray оценивается в 2 609 990, 2 719 990, 2 919 990 и 2 949 990 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Технические характеристики Belgee X50 ГАБАРИТЫ, ММ 4330 х 1800 х 1609 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 330 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1415 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R3, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1477 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 150 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 255 / 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 45