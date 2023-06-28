Changan CS35 Plus

Автомобили Changan для наших соотечественников, скорее всего, являются «темными лошадками», хотя марка работает в России с 2013 года. Тем и интереснее было познакомиться с одной из новинок – CS35 Plus. Стоит ли делать ставку на этого «коня»?

На мой взгляд, неосведомленность вокруг Changan возникла по простой причине - марка действует в России аккуратно. Руководство не ведет агрессивного маркетинга, как, например, другие компании из КНР, хотя возможностей у Changan много, ведь эта фирма входит в число крупнейших автопроизводителей Китая, более того компания была создана силами китайских властей и по сей день находится под контролем государства.

Интересно, но Changan вырос из завода по производству оружия, который был создан в 1937 году, а чуть позже стал важной составляющей военно-промышленного комплекса КНР. С 1957 года завод начал выпускать армейские внедорожники – именно с этого момента начинается автомобильная история компании.

Так или иначе, Changan постепенно привозит к нам все больше и больше новинок. Зимой команда Motorpage успела познакомиться с флагманским кроссовером UNI-K, теперь же настала пора взглянуть на «начальную» модель - CS35 Plus…

Быть скромным – значит быть востребованным

Дизайн у машины получился интересным. Разумеется, этот параметр определяется личным вкусом, но некоторые моменты подметят все. Во-первых, на машине практически нет ярких деталей - хром, гигантские соты решетки радиатора – забудьте! Во-вторых, сама форма кузова тоже не изобилует сложной геометрией – линии и формы простые, каких-либо вычурных выштамповок нет… Скучно? Может быть, но взгляните на картину в целом – дизайнеры постоянно пытаются привлечь нас очередным авангардным элементом и это приедается – в непохожесть стали играть все подряд, а «вау-эффект» уже постепенно становится обыденностью… Лично я, например, устал от экспрессии, хочется простую машину – стильную, но не броскую и CS35 Plus, как раз такой. Перед нами автомобиль с поджарым силуэтом и точечными акцентами, в виде красных вставок, которые прекрасно сочетаются с основным оттенком кузова в цвете мокрого асфальта и создают интересный контраст. Кстати, машина получилась достаточно компактной – длина здесь всего – 4335 миллиметров.

Правильные расчеты

Запомните ту цифру. Дело в том, что Kia Rio, например, длиннее CS35 PLUS на несколько сантиметров и внутрь кроссовера я садился с некоторой опаской, так как в «Рио» мне тесновато… Прикидывая, что и нынешняя «кольчужка» окажется маленькой, я был приятно удивлен, когда прекрасно разместился за рулем. Сзади тоже оказался приличный запас пространства. Секрет здесь в большой колесной базе, которая составляет 2600 миллиметров – у той же Skoda Octavia, например, этот параметр равен 2686 миллиметрам. То есть разница не существенная, а ведь «Чешка», сама по себе, машина крупная… .

Все эти подсчеты я привожу не случайно – инженеры Changan прекрасно просчитали внутренние объемы, и в итоге мы получаем, внушительный запас пространства при сравнительно скромных внешних габаритах. Насчет багажника можете тоже не волноваться – здесь 400 литров, а если сложить спинки заднего ряда, то получим и все 900.

Вообще, если говорить об интерьере в целом, то в нем продолжаются традиции здравого консерватизма. Да, здесь есть и цифровая приборная панель и большой дисплей мультимедийной системы, но управление всеми функциями не вшито в «мультимедийку» (как сейчас любят делать многие автопроизводители), а выполнено на кнопках, причем все они физические - не сенсорные, и пользоваться каждым регулятором удобно.

Впрочем, не могу не отметить и несколько нюансов, которые слегка портят приятное впечатление. Начнем с самого безобидного – упомянутая приборная панель. В ней вся графика представлена в виде чисел – стрелочных комбинаций приборов здесь нет, и общий визуал требует привычки.

Второй нюанс – загадки в комплектациях. Казалось бы, вроде все есть – хорошая музыка, навигация, климат-контроль, люк с электроприводом, обогрев зеркал кресел и т.д. При этом обогрева руля уже нет – от слова совсем (даже опционального), да и настройка положения водительского кресла гибридная – то есть электрической является лишь продольная регулировка, а наклон спинки и высота подушки – все механическое. Немножко странно видеть подобное, тем более что конкуренты на опциях не экономят.

«Турбороботы»

«Встречать по одежке» автомобиль, конечно, интересно, но гораздо важнее понять, как он ведет себя на дороге. Здесь сделаем небольшое отступление – прошлое поколение «Тридцать пятого» тоже продавалось на нашем рынке, и под капотом там был атмосферный мотор 1.6 на 117 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач. Многие сочли такую связку не слишком расторопной – в городе возможностей машины хватало, но на трассе уже были нюансы. Нет, в потоке машина держалась спокойно, но обгоны приходилось уже планировать заранее. Причем недостаток мощности отмечали не только мои коллеги-журналисты, но и обычные пользователи – в большинстве отзывов прямо читается посыл - «добавьте нам мотора!»

Вероятно, руководство Changan услышало запросы, потому что в нашем случае в кроссовер установлен турбированный мотор объемом 1.4 литра на 150 лошадиных сил, а в качестве коробки передач здесь использован 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. К слову, вышеупомянутый 117-атмосферник остался в строю, но только на домашнем рынке. Интересный факт – в дорестайлинговом кроссовере использовалась АКПП производства Aisin, РКПП же разработана силами дочернего подразделения Changan – фирмы Сhongqing Tsingshan Industrial.

В целом же, связка «турбо-робот» получилась бодрой – в разгоне до сотни машину даже можно попытаться вывезти из десяти секунд. Кстати, двигатель выдает 255 Нм крутящего момента, причем ты получаешь их уже с 1500 тысяч оборотов. Еще один плюс - турбомотор дарит и хорошую экономичность. 6 литров на трассе при скорости в 120 километров в час – очень достойный результат, да и 8.5 литров в городских условиях тоже приятно наблюдать. Допустимо и использование 92-го бензина – еще один плюс в пользу машины. Емкость бака – 52 литра, так что запас хода, если высчитывать по «трассовым данным», составит около 320 километров

К сожалению, картину портит непонятный отклик на педаль газа. Представьте ситуацию, вы трогаетесь с места, нажимаете на педаль, но реакция происходит с запозданием. В итоге ты давишь сильнее и машина, как молодой конь у барьера, выпрыгивает вперед, приходится срочно искать тормоз и осаживать всю прыть (благо дисковые тормозные механизмы здесь действительно хороши). В пробках ситуация и вовсе может стать критической, потому что в плотном потоке есть реальный шанс «пережать» на газ и въехать в бампер соседней машины по потоку… С чем это связано? Возможно с настройками самой педали, а может быть и коробка просто бережет сцепление, потому что эта особенность иногда пропадала.

Но в целом на автомобиле ездить приятно. Приятно им управлять. Хоть подвеска здесь, очень простая - Макферсон спереди, а сзади балка, но в повороты машина входит с огоньком, но закладывать виражи нужно осторожно - усилитель руля требует привыкания, так не имеет достаточного сопротивления, проще говоря, он кажется пустоватым. Может быть, инженеры Changan нарочно настроили электроусилитель именно под плавную и спокойную езду…

180 против 155

А какие возможности у машины на бездорожье? Очень скромные. Полного привода здесь нет – даже за доплату, а 180 миллиметров дорожного просвета быстро превращаются в 155 – после установки защиты картера двигателя, которая становится самой нижней точкой. Да и передний бампер здесь расположен низковато – можно зацепиться. Так что застрять в грязи или снегу - проще простого. В актив машине запишем хорошую жесткость кузова – я специально вывешивал CS 35 Plus на диагональ и все двери (включая багажную) открывались и закрывались без проблем.

И все же грунтовки – это наш максимум, да и на них гонять не стоит – не превращайте машину в раллийный болид. Вообще CS 35 не сильно жалует неровности, если мелкие дефекты подвеской «проглатываются», то на более крупных уже есть вероятность получить пробой, так как ход амортизаторов сравнительно короткий.

Что в итоге? Мы получаем очень неплохой продукт – в чем-то консервативный (дизайн), в чем-то, наоборот, прогрессивный (агрегаты). Суть в том, что эти две черты хорошо соединились в машине, и не противоречат друг другу, демонстрируя лишь сильные стороны. Перед нами просто кроссовер, который прекрасно выглядит и хорош в движении. И не стоит пугаться слово «просто» - оно уместное, так как означает, что машину можно просто взять и ездить – без каких-либо особых раздумий, а разве не этого большинство из нас хочет от автомобиля?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHANGAN CS35 PLUS NEW 1.4 АТ ГАБАРИТЫ, ММ 4330х1825х1660 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М нет данных ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 403 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1465 ТИП ДВИГАТЕЛЯ L4 бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1398 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 150/5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 255/4000 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 7-диапазонная роботизированная МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 10,6 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 6,1 ОБЪЕМ БАКА, Л 52