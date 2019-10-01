Этот компактный кроссовер в корне меняет представление о том, каким может быть китайский автомобиль

На презентации новинки из Поднебесной много говорили о великолепном качестве отделки интерьера, выдающейся шумоизоляции и ни много ни мало – идеальной управляемости. Честно говоря, не припомню, чтобы автопроизводитель так сильно себя нахваливал. И в тот момент я даже вспомнил Станиславского, который не верил начинающим актерам: ну разве может быть, чтобы «китаец» имел все перечисленные достоинства одновременно? Готов поспорить, что нет. Как выяснилось позже, хорошо, что я все-таки не заключил подобного пари, продул бы…

Обман зрения

Если посмотреть на кроссовер в три четверти спереди, возникает ощущение, что это… Volkswagen Tiguan, только не совсем обычный. В профиль он напоминает более компактный T-Roc той же немецкой марки, а колесные арки у него почти такие, как у опять же Volkswagen Teramont. Словом, цитат от вольфсбургского бренда здесь достаточно. Но, видимо, этого и добивались – в Китае именно Volkswagen считается самым престижным иностранным брендом, опережая даже BMW и Mercedes-Benz. Так что подобное сходство для Changan лишь в плюс, тем более что и оригинальных элементов экстерьера здесь хватает. К примеру, «парящая» крыша или стильные элементы в верхних частях колесных арок. Да и в целом образ получился весьма гармоничный.

По технике: передняя подвеска типа McPherson, сзади балка; двигатель бензиновый, атмосферный, объем 1,6 л, развивает 128 л.с.; коробка передач либо 5-ступенчатая механическая, либо 6-диапазонная автоматическая, привод передний – в компании считают, что полный привод городскому кроссоверу не нужен (тут я бы поспорил). Выпускают автомобиль в КНР, и производство в нашей стране не планируется – представители бренда полагают, что российская сборка по качеству будет уступать китайской.

Changan CS35 Plus может быть неплохо оснащен. Так, в продвинутой комплектации предлагается: система бесключевого доступа и запуска двигателя, дистанционный пуск силового агрегата, функция «Старт/стоп», электропривод водительского кресла, климатическая система с ионизацией воздуха, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз, камера заднего вида, датчики парковки и электропривод зеркал с функцией складывания. Жаль только, что фары на российском рынке только галогенные (хотя в Китае можно заказать и светодиоды), а климат-контроль лишь однозонный. Кроме того, отсутствует подогрев руля, лобового стекла и заднего дивана, что среди россиян весьма востребовано.

Первый удар – нокдаун

Попав в салон кроссовера, я испытал настоящий шок – просто не ожидал от китайского автомобиля такого высокого качества отделки. Да не просто высокого, а именно, не побоюсь этого слова, премиального! Точнейшая подгонка деталей, дорогие материалы (включая кожу на передней панели), металлизированная отделка вентиляционных дефлекторов и выверенные усилия на кнопочках и рычажках.

Правда, кожа передней панели на деле оказалась экокожей, как и у сидений, но ни своим видом, ни запахом этого не выдает, к тому же она долговечнее натуральной. Кстати, и в целом в салоне нет и намека на запах дешевых материалов, что свойственно машинам из масс-маркета. Словом, первый удар по устоявшимся шаблонам оказался настолько сильным, что от этих шаблонов у меня не осталось и следа.

Фиаско потерпела и моя попытка обвинить фирму в плагиате – дескать, руль полностью скопировали с BMW. Выяснилось, что и для Changan, и для BMW рули делает один и тот же производитель, причем китайский. А потому баранки у двух этих брендов фактически одинаковые и о копировании речи идти не может.

Посадка за рулем геометрически правильная, но лично мне немного не хватило регулировки рулевого колеса по вылету. У сиденья отличный профиль, заметная, но не стесняющая движений боковая поддержка и… подголовник, который хочется отодвинуть чуть назад. Сенсорный экран с отличной графикой быстро отвечает на прикосновения, хотя его глянцевая поверхность заметно бликует (впрочем, справедливости ради отмечу, что даже в яркую солнечную погоду блики не мешали считывать информацию). Есть три USB-входа, один из которых в потолке – для видеорегистратора.

Из ощутимых недостатков стоит сказать об отсутствии «физической» регулировки громкости медиасистемы: если водитель может управлять звуком с руля, то пассажир вынужден проникать в меню интерфейса. Не очень и сенсорные регулировки температуры воздуха, а также – скорости вентилятора. Однако климат-контроль отлично работает в автоматическом режиме, я его один раз настроил – и забыл. А вот сообщения интерфейса на «псевдорусском» языке вызвали улыбку. Но представители Changan клятвенно обещали в новой прошивке все исправить: просто они очень спешили и воспользовались Google переводчиком, который с китайского переводит так себе.

Второй ряд очень просторен. Особенно подкупает огромное пространство под подуш­ками сидений, благодаря которому можно чуть ли не вытянуть ноги. И диван неплох. А вот единственный центральный воздуховод, который может дуть либо влево, либо вправо, удивил. Если здесь будут сидеть два человека, то за свежий воздух из дефлектора им придется побороться.

Багажный отсек для компактного кроссовера вполне приличный. Под полом находится «докатка». Чтобы увеличить пространство для поклажи, спинки второго ряда сидений можно сложить, правда, ровного пола не получится.

Второй удар – нокаут

На тест были предложены модификации только с автоматической коробкой передач. Поехали! Первые впечатления в высшей степени положительные. Асфальт в Калининградской области, где проходил тест-драйв, оставляет желать лучшего, но машина едет плавно и тихо. Удивительно, что мягкая подвеска с легкостью нейтрализует даже выбоины с резкими краями, что нетипично для податливого шасси. И шумо­изоляция на высоте: я практически не слышу шин, ветер едва заметно шелестит лишь на высокой скорости, и мотор при спокойной езде не напрягает.

Двигатель становится явно слышен только на высоких оборотах. И если в городских режимах мотор легко справляется со своими обязанностями, то при загородных обгонах ему приходится напрячься – тяги просится побольше. Впрочем, силовой агрегат ведет себя адекватно своим техническим данным, просто такому кроссоверу желателен двигатель помощнее. При этом к работе японского «автомата» Aisin никаких претензий – работает плавно и достаточно расторопно.

Управляемость с учетом мягкой подвески вполне хороша. Автомобиль устойчив на прямой и адекватен в поворотах. Руль неострый, информативный и точный (лишь в пологих виражах автомагистрали я периодически подруливал, «нащупывая» траекторию). Но больше всего кроссовер понравился на волнистых дорогах северо-западной части области. Здесь профиль покрытия с горбами и провалами реально вызывает опасение взлететь на очередном подбросе и отправиться прямиком в растущие вдоль обочин деревья. Так вот, подвеска «китайца» прекрасно справилась с этим испытанием, не позволив кузову раскачиваться и не требуя корректирующих действий со стороны водителя.

В общем, автомобиль меня не просто удивил. Во время теста он меня, образно говоря, нокаутировал и… перезагрузил. И я, в отличие от Станиславского, поверил в китайский автопром. Ну если и не во все марки, то как минимум в Changan. Практически все обещания, данные во время презентации, оказались выполнены (разве что про идеальную управляемость преувеличили). Но мы простим представителям бренда эту гиперболу, так как CS35 Plus действительно оказался отличным автомобилем. Еще бы турбомотором его оснастить, который предлагается на китайском рынке…

Кстати, над этим обещал подумать Сунь Цзэцзюнь – генеральный директор Changan Motors Rus. Но уже сейчас можно констатировать, что у Hyundai Creta появился серьезный конкурент, который явно превосходит его по комфорту, притом что по ценам они сопоставимы. Так, версию Changan CS35 Plus с механической коробкой передач можно приобрести за 969 900 рублей, а с «автоматом» – за 1 059 900. Интересный факт: первые 150 автомобилей, которые рассчитывали продать за месяц, были раскуплены в течение недели.

Технические характеристики Changan CS35 Plus 1.6 АТ Габариты, мм 4335х1825х1660 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 180 (при полной загрузке) Объем багажника, л 403 Снаряженная масса, кг 1465 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 128/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 161/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 215/55 R17 Макс. скорость, км/ч 164 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,2 Объем бака, л 52

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения