Это третья модель от Changan, которую мне довелось тестировать. И я уже нахожу в CS55 Plus сходство с двумя другими кроссоверами. Так сказать, «фамильные черты»

Китайских моделей на российских дорогах становится всё больше, и многие из них мы уже узнаём издалека. Из брендов преобладают Chery, Geely и Haval. Но и «Чанганов» много, ведь фирма-производитель предлагает весьма широкую линейку моделей. В основном, конечно, это кроссоверы, но вскоре нас ждёт премьера спортивного седана Uni-V совершенно футуристических очертаний, да ещё с автоматически «выезжающим» на высокой скорости антикрылом. Но сегодня мы познакомимся снова с кроссовером. CS55 Plus выглядит относительно «спокойно» в плане дизайна, кровь не горячит и дыхание не перехватывает. Однако автомобиль стоит близкого знакомства. Он готов открыть множество интересных секретов.

«Фамильные» черты

С моделью CS35, которую мы в motorpage тестировали несколько лет назад, новинку роднит только одно: отменная динамика. Моторы у двух кроссоверов, безусловно, разные, а уж по оснащению и, так сказать, по уровню — как сказал классик, «дистанция огромного размера». Тогдашний «35-й» был весьма прост, к тому же отличался «китайским» запахом химии в салоне, что, впрочем, по тем временам ещё не было редкостью. Из плюсов, собственно, и можно было назвать заводной характер. Вместимость средняя, багажник разве что в пределах нормы для данного класса, салон собран аккуратно, но материалы недорогие, включая «кожзам» сидений.

CS55 Plus далёк от него, как небо от земли. Дизайн солидный, модель выглядит мощной, весомой. Очертаниями и размером «китаец» похож на последнее поколение Nissan Qashqai, но отдалённо. У него определённо есть своё «лицо». Фирменная «плоская» решётка радиатора роднит его со старшей моделью фирмы — Changan Uni-K. Кстати, есть сведения, что для российского рынка CS55 Plus может быть переименован в Uni-C. Ну а почему бы и нет? Среди премиальных моделей такое не редкость: автомобили покрупнее соседствуют в своих линейках со сходными по внешности моделями средних и компактных габаритов.

Из деталей оформления кузова у Changan CS55 Plus выделяется оригинальная накладка на верхнюю часть решётки радиатора, перед капотом. Эта полупрозрачная деталь почти мягкая на ощупь, видимо, она призвана защищать уязвимые для «обстрела» камешками места. Непонятно только, меняется ли эта полоска отдельно от решётки радиатора или нет. Ведь «обстрел» камешками может повредить и её.

Бесключевой доступ в салон — только с водительской стороны. А дверь багажника — с электроприводом. Её, кстати, украшает в верхней части козырёк-антикрыло с характерным сдвоенным стоп-сигналом. Именно такая деталь есть и у старшей модели Uni-K, ещё одно родственное сходство, ещё один повод для двух кроссоверов иметь общее и в названии.

Есть сходство и внутри. У CS55 Plus на торпедо тоже два экрана. Основной, тот, что служит панелью приборов, он поменьше, чем у Uni-K, но по «содержанию» сходен и на касания пальцем не реагирует. Второй экран сенсорный.

Дизайн полностью электронной панели приборов можно менять при помощи кнопок на рулевом колесе, правда, варианты «приборок» различаются не сильно. Оригинально выглядят «линейки» спидометра и тахометра, цифры на них, правда, могут показаться мелковатыми, однако только показаться — читаются они прекрасно. Маленькой загвоздкой оказался лишь такой параметр, как расход топлива. Раз мне удалось его обнулить, затем кроссовер почему-то лишил меня такой возможности. Может, ошибка какая проскочила. А вообще на «китайцах» я с таким сталкивался не раз, и на Geely, и на Chery.

С другой стороны, Changan предлагает такую функцию, какую я на автомобилях встречаю впервые. Несколько лет назад на одной из выставок коммерческой техники я видел устройство, способное в движении контролировать наличие впереди других объектов-автомобилей, более того — определять расстояние до них. Полезна ли была бы такая опция на машине? Конечно, ведь таким образом автомобиль мог бы оповещать водителя об окружении, предупреждать об опасном сближении. Только вот по словам разработчика данное устройство не было предназначено для широкого круга пользователей. Его разрабатывали для машин специальных служб.

Ширина салона Changan CS55 Plus спереди 145 см, ширина второго ряда сидений от двери до двери – 138 см. Запас пространства для ног сзади при посадке «за мной» 25-26 см, средний показатель. Длина багажника по полу при пяти пассажирах в салоне 83 см, при сложенных задних сиденьях – 173 см. Высота под шторкой багажника небольшая – 35 см, так что его объём 475 л набирается в основном за счёт площади фальшпола.

И вот на Changan CS55 Plus я вижу практически полный аналог этой системы. Да, действительно, кроссовер способен «видеть» автомобили впереди, правда, только на своей и соседних полосах и в попутном направлении. Зато различает грузовики и легковушки, а также при наличии «препятствия» на своей полосе способен высчитывать расстояние до него. Начинает со 150 м, а приблизиться позволяет на 3-4 м. Насколько точны его измерения? Проверил на стоянке: подогнал китайский кроссовер к припаркованному автомобилю на 3 м по прибору, остановился и измерил расстояние рулеткой. Оно составило 4,3 м, то есть, CS55 Plus предупреждает о препятствии с некоторым запасом.

При слишком быстром сближении с идущим впедели автомобилем Changan высвечивает на «приборке» тревожное предупреждение. А ещё он умеет распознавать дорожные знаки — ограничения скорости и их отмены. В целом, как я заметил, это устройство работает без сбоев, улавливает все встречающиеся знаки.

Возможно, вы обратили внимание, что на фотографиях приборной панели все термины высвечены на английском языке. На самом деле, автомобиль «знает» и русский, просто, перебирая языки в списке, я случайно выбрал английский и вернуть русский просто забыл.

Ну очень активный «подруливатель»

Рулевое колесо в CS55 Plus такое же «срезанное» сверху и снизу, как и в Uni-K. У стороннего наблюдателя немедленно возникает вопрос: а удобно ли такой баранкой рулить? У реального пользователя такого сомнения не возникает: он просто рулит, и всё. Никакой проблемы, собственно, даже ничего непривычного не замечаешь. Руль здесь средней «остроты» и «тяжести», количество оборотов от упора до упора также на среднем уровне — примерно 2,75.

Через меню мультимедиасистемы можно настроить множество систем автомобиля. Некоторые настройки производятся отдельными кнопками, как, например, подруливание в полосу. Активирую эту систему в движении — и поражаюсь: такого настойчивого подруливания мне ещё не встречалось даже на премиальных моделях. Нередко это устройство мягко подталкивает автомобиль в полосу, в данном же случае происходит именно перенаправление, словно работает твёрдая рука. Changan CS55 Plus может ошибаться с характером линий разметки, например, там, где сплошные соседствуют с прерывистыми, он показывает просто сплошные. Но при подруливании в наличии линий он не сомневается: если они есть, а вы не включили «поворотник», получите «пинок».

Не раз происходило следующее. Иногда при перестроениях я пользовался импульсным режимом «поворотников». Коснулся рычажка — получил три вспышки ламп. Но за время этих вспышек надо успеть перестроиться, если же автомобиль «поймал» вас непосредственно на пересечении линии разметки, не удивляйтесь — «пинок» или «толчок» последует незамедлительно. Действия автоматики можно игнорировать. Однако не заметить её настройку нельзя. Над ней фирма очевидно поработала, добившись хорошего результата.

Активный «круиз» здесь тоже есть, вполне работоспособный. Но такого впечатления, как система подруливания, он не произвёл.

С курсовой устойчивостью на трассе дела у кроссовера обстоят неплохо. Как мне показалось, это весомый автомобиль — и внешне, и в физическом смысле. Вот как хотите, а я в буквальном смысле пятой точкой или шестым чувством, кому что ближе, ощутил, что этот кроссовер тяжёлый. Не то чтобы ему недоставало тяги мотора, нет, с этим у него как раз всё в порядке. И не то чтобы центр тяжести был внизу, как у хорошо управляемых моделей со спортивными задатками. Нет, CS55 Plus просто «весОм» как есть, от природы, так сказать. Это ничем ему не мешает, а вот солидности, благородства добавляет.

Динамике вес не препятствует точно. В самом начале теста мне показалось, будто автомобиль «подтормаживает» при старте с места, например, на светофоре. Проверил свои ощущения — нет, не показалось. Действительно, некоторые «тормоза» существуют, но только в режиме ECO и в городе. Двигателю словно требуется некоторое время на раскрутку, он как бы набирает воздуха в лёгкие. На трассе этого не замечаешь, потому что разгон происходит сходу, с «оборотов». Заявленный крутящий момент 1,5-литрового 180-сильного турбомотора простирается на «полке» от 1500 до 4000 об/мин. Но в реальности увеличение тяги ощущается не менее чем с 2000 об/мин, а ещё лучше довести уровень оборотов до 3000 об/мин. Такая вот здесь неровная, слегка «повышающаяся» полка момента.

Мотор CS55 Plus скрыт под пластиковой накладкой. Она «сидит» настолько прочно, что я даже не стал её снимать. Потому что сразу убедился: тот, кто делал это до меня, оставил в этой накладке трещину. Фирме надо бы подумать над ослаблением этого крепления, иначе крышка долго не проживёт. Второй небольшой казус – трудновато вытащить из «подполья» багажника пенопластовый органайзер со штатными водительскими инструментами. Чуть-чуть бы подрезать пенопласт со стороны порога багажника – и стало бы идеально. Сам бы я сделал это для себя острым ножом за минуту.

При выборе режимов Normal и Sport никакого провала, даже минимальной задумчивости мотора не ощущается, ни в городских условиях, ни на трассе. В «Спорте» даже кажется, что автомобиль ускоряется самостоятельно. При обгонах на шоссе я практически не прибегаю к ручному режиму семиступенчатого «робота», настолько оперативно он сбрасывает пару-тройку передач во время резкого добавления «газа». Сколько именно сбрасывает, непонятно, индикация номера выбранной передачи есть только в ручном режиме. Этот режим полноценный, самопроизвольно коробка к автоматической настройке не возвращается.

Ускорения на время выглядят так. В режиме ECO кроссовер преодолевает промежуток от 80 до 120 км/ч примерно за 8 с, в режиме Normal за 7 секунд с небольшим, в режиме Sport – чуть быстрее, чем за 7 с. В ручных режимах картина такая: на пятой передаче разгон продолжается 10 с, на четвёртой примерно соответствует режиму Sport, а на третьей был бы ещё лучше, только при достижении 105-110 км/ч обороты мотора взлетают до максимума, и коробка переходит на четвёртую передачу.

Взглянем на клиренс

На скорости 120 км/ч двигатель, если без разгона, поддерживает около 2500 об/мин, иногда немного меньше. В целом, турбомотор CS55 Plus можно назвать экономичным, особенно учитывая его немалую мощность. Трассовый расход – 7,4 л на сотню, городской – 10,2 л (тут мне не очень-то «повезло» с пробками). В среднем за тест – 8,1 л на 100 км. «Круиз» ощутимой экономии не дал. К тому же здесь, как мы помним, он адаптивный, так что заданное значение скорости соблюдается не всегда, и точный подсчёт расхода на этом значении провести невозможно. Бензин допускается к применению в том числе и 92-й, немного этого топлива в начале теста пришлось залить в бак за неимением на АЗС 95-го (такое ещё бывает). Но большую часть тестового маршрута кроссовер преодолел на 95-м бензине.

Звание кроссовера автомобиль, конечно, носит условно. Без полного привода это чистой воды «паркетник». Чистую воду в виде протяжённой лужи на съезде в весеннее поле он преодолел, но по самому полю далеко не проехал, земля была ещё слишком раскисшей после снеготаяния. Когда впереди показались колеи, оставленные более серьёзными автомобилями, я предпочёл ретироваться, причём, развернулся с трудом. Сильно помешала ESC, ещё немного, и её пришлось бы отключить. Да, кстати, тестовый CS55 Plus был «переобут» в летнюю резину, это дополнительно снизило его возможности вне дороги.

А клиренс? Он заявлен на уровне 171 мм, между тем как я не нашёл под днищем просвета меньше 180 мм – таково расстояние до земли от нижних частей рычагов задней независимой подвески. Вообще наиболее низкой деталью под кузовом автомобиля выглядит выпускная система, однако даже она отстоит от земли на расстоянии примерно 240 мм.

Под защитой картера рулетка показала 200 мм. Защита здесь фирменная, с прорезанной надписью Changan, выполнена из прочного стального листа. Он расположен непосредственно под картером мотора, а впереди, от бампера назад установлен пластмассовый лист-брызговик. Всё это неплохо защищает подкапотное пространство, брызги на устройствах вокруг мотора были, но единичные. При том, что в окружающем пространстве, как на дорогах, так и вне их царила отчаянная весенняя грязища.

Changan CS55 Plus предлагает владельцам множество приятных опций: панорамную крышу с люком, электропривод двери багажника, светодиодные фары, адаптивный «круиз», систему подруливания. Во многом он схож со своим китайским же конкурентом Chery Tiggo 7 Pro, причём, размеры двух кроссоверов совпадают до мелочей. Однако CS55 Plus имеет не только своё «лицо», но и характер, так что покупателям есть, над чем задуматься.

Changan CS55 Plus только начал продаваться в России. Комплектаций на момент теста — три: Comfort, Luxe и Tech. Их стоимость – 2 539 900, 2 599 900 и 2 659 900 рублей. Двигатель единственный, полуторалитровый, с турбонаддувом, мощностью 181 л. с., трансмиссия тоже одна – семиступенчатый «робот». Привод – только передний. Задняя подвеска независимая, рулевой механизм с электроусилителем, стояночный тормоз — с электроприводом.

Технические характеристики Changan CS55 Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4515 х 1865 х 1680 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2656 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 171 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 475 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1520 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1494 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 181 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 280 / 1500 — 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55