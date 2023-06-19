В продолжение недавнего теста нового китайского кроссовера Changan CS55 Plus хотелось бы добавить ещё несколько впечатлений от варианта в «старшей» комплектации Tech

Китайская фирма Changan выпускает модели автомобилей, так сказать, «спокойного» плана, утилитарно-семейные. Об их спортивных наклонностях говорить не приходится, хотя это нынче и в моде. Однако моторы под капотами «чангановских» кроссоверов весьма «живые», с огоньком. Это касается и «младшей» модели CS35, и старшей Uni-K. Не исключение и их средний «брат» — Changan CS55 Plus.

Хотите порулить овалом или дыней?

Чем он может привлечь внимание? Казалось бы,... ничем. Ну кроссовер как кроссовер, размерами почти совпадающий с моделью Chery Tiggo 7 Pro / Pro Max. Только не такой экстравагантный и яркий — вот именно что спокойный в плане внешнего дизайна. Зато при этом какой-то основательный и солидный, как будто говорящий: я, мол, рассчитан на серьёзных владельцев, предполагающих использовать меня долго и счастливо, а не променять при первом же удобном случае на модную яркую новинку. Известно, что модные и яркие новинки нередко «выстреливают» очень громко, но столь же быстро теряют популярность. А консервативные модели, напротив, не стареют годами и даже десятилетиями.

Changan CS55 Plus близок к Tiggo 7 Pro также и по цене в России. Известно, что в Китае он оценивается почти вдвое дешевле, чем на нашем рынке, и это наводит на мысль, что цену ему назначили у нас просто по аналогии с конкурирующими моделями. Ну и, так сказать, ориентируясь на платежеспособный спрос. При этом «пятьдесят пятый плюс» не производит впечатления модели, с помощью которой прощупывают рынок и которая может впоследствии существенно подешеветь. Скорее уж, нынешнюю цену будут держать до последнего, а чтобы автомобиль ей соответствовал, время от времени дооснащать его какими-нибудь опциями, полезными и не очень.

Впрочем, если отрешиться от относительно консервативного дизайна кузова, кроссовер из Поднебесной вполне современен. Это сразу бросается в глаза, если взгоянуть на его салон. Мне здесь многое не в новинку, потому что я уже знаком с его «старшим братом» Uni-K. Если вам эта модель не известна, хотя бы по фотографиям из Интернета, то в CS55 Plus вас ждёт много нового и не совсем обычного.

Так, например, здесь две больших цифровых панели, и одна из них — собственно, комбинация приборов. Её дисплей расположен так, чтобы перед глазами водителя оказаться над рулевым колесом. При этом благодаря относительно компактному размеру данный дисплей нисколько не перекрывает обзор через ветровое стекло, в то же время показания на нём читаются отлично, а не превращаются в мелкий бисер. Спидометр в виде линейки с делениями? Оригинально, но вполне читаемо. Со сменой режимов движения дизайн панели меняется, но лишь слегка, так, при выборе настройки Sport экран не наливается вызывающей агрессивной «краснотой». Тоже, в общем, проявление здорового консерватизма.

У Uni-K экран, отведённый под панель приборов, длиннее, но и функций у «старшего» кроссовера больше. Так, по этому экрану интересно следить за реализацией функции полного привода. Changan CS55 Plus полноприводным не бывает. Но вот какую интересную «фишку» он может вам предложить. Представьте: кроссовер способен отслеживать наличие автомобилей поблизости от себя, причём, различать грузовики и легковушки. Их контуры показываются на экране «приборки», равно как и полосы движения, правда, только попутного направления. Более того, автомобиль умеет определять расстояние до транспортного средства, движущегося впереди в его полосе. Отсчёт начинается примерно со 150 метров. В пробке можно приблизиться к объекту впереди и на 3-4 метра, однако в этом случае неминуемо подаст сигнал система предупреждения столкновений. Наряду с автомобилями CS55 Plus «умеет» также распознавать знаки ограничения скорости, это тоже «плюс».

Рулевое колесо ни при каких обстоятельствах не перекрывает «приборку», в том числе потому, что оно оригинально «срезано» как снизу, так и сверху. Вот это точно очень необычный элемент в салоне. Однако никаких проблем с управлением это не вызывает. Пусть даже вам иногда кажется, что вместо ожидаемой баранки в руках оказывается нечто вроде боба или дыни. Колёса автомобиля поворачиваются куда надо, даже с некоторой остротой, рулевой механизм реагирует на действия водителя мгновенно. Однако, повторюсь, характер у кроссовера если и имеет спортивные черты, то выражены они слабо.

Кнопки на спицах необычного рулевого колеса стандартные, в них не запутаешься и без инструкции. С левой спицы можно управлять круиз-контролем, который на этой модели адаптивный. На правой спице есть кнопка со звёздочкой, к которой можно «привязать» одну из функций по желанию водителя — с помощью меню мультимедиасистемы.

Подруливает резковато, но без ошибок

Экран медиасистемы сенсорный. Он позволяет включать и выключать множество функций и систем комфорта и безопасности. Одна из таких функций — контроль полосы движения. В этой «дисциплине» Changan CS55 Plus при параллельном сравнении мог бы выиграть у многих конкурентов. Он подруливает чётко, даже резко, без полунамёков и сомнений. Практически не было ситуаций, когда автомобиль не заметил бы линию разметки или не отследил, что я не включил «поворотник».

Адаптивный круиз-контроль у модели работает более-менее стандартно. При перестроении на свободную полосу система не «цепляется» за опережаемый автомобиль, и кроссовер начинает очень бодро ускоряться, особенно, если разница в скоростях велика. «Паразитных» реакций на различные посторонние объекты типа дорожных ограждений у «Чангана» не обнаружилось.

Внутренние размеры Changan CS55 Plus, как и внешние, соответствуют размерному классу автомобиля. Ширина салона спереди 145 см, сзади 138 см, пространство для ног при посадке «за мной» 26 см. Номинальная длина багажника по полу 83 см, максимальная — при сложенном заднем ряде сидений — 173 см, высота под шторкой — 35 см.

Значительный козырь модели CS55 Plus — хорошая динамика. 180-сильный мотор — это то, что надо для автомобиля данного размерного класса. С первых метров движения ощущаемый как массивный и даже тяжёлый, этот кроссовер сразу же демонстрирует и хороший такой «огонёк». Правда, в режиме ECO на стартах со светофоров можно заметить нечто вроде незначительного «провала», залержки. Мотор как будто теряет секунды на «раскрутку». Вообще, согласно технической характеристике, максимум крутящего момента должен приходиться на «полку» от 1500 до 4000 об/мин, но на самом деле уверенная тяга ничинается примерно с 2000 об/мин, а заметный полхват и того выше. К 4000 об/мин напор снижается, и раскручивать мотор до более высоких оборотов практически бессмысленно.

Так что если хотите динамики, то либо переключайтесь в режимы «Комфорт» или «Спорт», либо активнее педалируйте в режиме ECO. Согласно характеристике, кроссовер разгоняется с места до сотни за 8 с небольшим секунд, отличный показатель. Обгонная динамика — ускорение с 80 до 120 км/ч на трассе — примерно на секунду лучше. Кстати, на шоссе гораздо менее ощутимы «тормоза» при выборе ЕСО -режима. Потому что ускорения начинаются уже с повышенных оборотов, а не с «низов». Так что порой я и не переключался ни в «Комфорт», ни в «Спорт», а использовал экономичную/экологичную настройку, и динамики даже гружёному автомобилю вполне хватало.

При выборе настройки «Спорт» Changan становится, пожалуй, излишне резким в реакциях на добавление «газа». Более заметными становятся и переключения семиступенчатого «робота», хотя вообще он меняет передачи довольно плавно. Интересно, что я не так уж часто прибегал к ручному режиму, хотя во многих случаях предпочитаю его. Но чаще — зимой. На чистой сухой трассе ускорения в автоматическом режиме происходили с очень своевременным кик-дауном, так что ручной режим я использовал только для пробы — вдруг с ним что-то не так? Нет, всё так.

На трассе «весомый» кроссовер имеет высокую плавность хода и завидную курсовую устойчивость — это без учёта подруливания. При резких перестроениях он, правда, сознаётся в относительно мягкой подвеске, более настроенной на комфорт, чем на спорт. Важно отметить, что сзади у Changan CS55 Plus установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. А это, как говорится, стоит денег, так что относительно высокой цене автомобиля можно не удивляться. Но тогда возникает вопрос к сопоставимым по деньгам конкурентам: а вас-то за что так ценят, при том, что у вас сплошь и рядом простые полузависимые балки? Может быть, неприхотливые в плане эксплуатации и ремонта, но далёкие от идеала, если говорить об управляемости той или иной модели.

«Фарша» бывает много

Так что по очкам CS55 Plus претендует на неплохое место среди соперников.

Только, как мне кажется, не стоит «фаршировать» его опциями из разряда премиальных. В любом случае по имиджу эта модель останется среди стандартных среднеразмерных, также среднего ценового диапазона. И к чему ей те же выдвижные пороги с «электротягой», совершенно непонятно.

Больше десятка лет назад такие пороги встретились мне на моделях Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Насколько же более изящно и, главное, функционально они были там выполнены. А потом был тестовый Chery Exeed TXL и вот теперь Changan CS55 Plus. И что же? Кроме слова «понты», ничего на ум не приходит. Во-первых, сразу же бросается в глаза, что устройства эти сторонние, привнесённые в конструкцию со стороны. Во-вторых, на кроссоверах, пусть умозрительно рассчитанных хоть на какое-то бездорожье, они только мешают. Ведь даже будучи убранными под кузов, данные пороги понижают дорожный просвет и собирают на себя траву, ветки, грязь и снег — в общем, всё, что смогут подцепить и увезти. Одно неудобство, и только.

Есть и другие сложности с ними. Представьте, что вы остановились вне дороги на неровном месте, и при открывании двери «выехавший» порог встретил препятствие в виде земляного бугра. Это ещё полбеды, мощные механизмы выдвижения позволят порогу хотя бы частично срезать препятствие. А если это городской бордюр? Да ещё между ним и выдвигающимся порогом случайно оказалась ваша нога…?

Нет, даже ратуя за хорошее оснащение кроссовера — радарный «круиз», система контроля полосы и подруливания, панорамная крыша с люком и много другого нужного и не очень — от порогов я бы с лёгким сердцем отказался. Ведь и на рыбалку люблю съездить, в том числе, зимой, и просто за город выбраться. А в городе сплошь и рядом встречаются ситуации, когда приходится парковаться вплотную к бордюрам. То есть, пороги эти мне категорически ни к чему.

Внешне CS55 Plus и без порогов вполне красив, хотя, может быть, и не роскошен. Как консервативный, но стильный деловой костюи. Кстати, решётка радиатора и спойлер на двери багажника у него а-ля Changan Uni-K. Была информация, что для продажи в России CS55 Plus должен был быть переименован в Uni-C, по аналоги с моделями «старшей» фирменной линейки. Но пока кроссовер продаётся под первоначальным названием.

Что, возможно, лишнее в его облике, так это красные «акценты» на молдингах кузова, бамперах и в других точках. Спортивного характера у модели нет, поэтому как-либо подчёркивать его совершенно излишне. Да, благодаря хорошему мотору он вполне способен активно передвигаться и дарить водителю радость от динамики, но от спорта это далеко, как от Луны. Собственно, и более роскошный Uni-K, обладающий более чем 220-сильным мотором, тоже «спортсмен» весьма относительный. Динамика — далеко не единственная составляющая спортивной настройки автомобиля. Тем не менее, неплохой динамикой оба детища Changan радуют.

Касательно внедорожных качеств CS55 Plus как кроссовера — на них тоже рассчитывать не приходится. Автомобиль даже без дополнительных «выезжающих» подножек имеет весьма скромный дорожный просвет — всего 170 мм, это уровень стандартной «Лады Весты», без приставки Cross. Единственный плюс его в этом плане — мощная металлическая защита снизу подкапотного пространства, да и она прикрывает его не целиком, в передней части применён лёгкий пластиковый лист. Так что новинка от Changan — типичный «паркетник». Легковой автомобиль слегка увеличенного размера. Не премиальный, но хорошо оснащённый. Своих денег стоит, с соперниками конкурирует достойно.

Стоимость трёх комплектаций Changan CS55 Plus в России — Comfort, Luxe и Tech – от 2 669 000 до 2 789 000 рублей. Все версии оснащаются полуторалитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и роботизированной трансмиссией о семи ступенях. Привод только передний.

Технические характеристики Changan CS55 Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4515 х 1865 х 1680 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2656 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 171 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 475 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1520 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1494 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 181 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 280 / 1500 — 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55