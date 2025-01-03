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О Changan CS75 Plus

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Чанган ЦС75 Плюс

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от 2 849 900
до 2 849 900
Changan CS75 Plus (2024) вид спередиChangan CS75 Plus (2024) вид сбоку
Changan CS75 Plus (2024) салон
Эргономика посадки спереди в целом похвальна, разве что кресла чуть жестковаты для дальней дороги
Changan CS75 Plus (2024) приборная панельChangan CS75 Plus (2024) мониторChangan CS75 Plus (2024) АКППChangan CS75 Plus (2024) передние кресла
Changan CS75 Plus (2024) задний диван
На заднем диване по-царски просторно, жалко только, что подогрева для пассажиров второго ряда пока нет
Changan CS75 Plus (2024) багажное отделениеChangan CS75 Plus (2024) боковое зеркалоChangan CS75 Plus (2024) дублеры стоп-сигнала
Changan CS75 Plus (2024) задняя фара
Формы задних фонарей вдохновлены авиационной тематикой, а точнее, очертаниями крыла боевого истребителя
Changan CS75 Plus (2024) вид сзади
Подвеску сильно затянули спереди и распустили сзади, но проявляется это только на больших скоростях

Changan усиливает натиск на сегмент семейных кроссоверов класса D-SUV. Новый CS75 Plus в чем-то противоречив, но в целом способен поддержать амбиции марки и ускорить разгон на российском рынке

«Это было тогда, когда мы уходили из дома-а-а-а!», — грустно завывает в динамиках группа «Калинов мост». И вот ведь совпадение, знаменитую новосибирскую рок-группу назвали в честь древнерусской легенды — Калинова моста, который был перекинут через реку Смородину и охранялся громадным драконом. А река эта — огненная — разделяла мир мертвых и живых. Поэтому-то мост назывался не в честь ягоды калины, а из-за того, что всегда был накален докрасна. А еще есть поверье, что огненная река Смородина располагалась у самого подножия горы Эльбрус (древние славяне называли ее Алатырь), где мы едем за рулем нового Changan CS75 Plus.

Под аккорды «Калинова моста» наш путь лежит по ущелью Джилы-Су, а вдалеке самая высокая двуглавая гора Европы величественно сверкает снежными шапками. И хотя огненной реки с мистическим мостом и тем более драконом нигде не видно, под нами задорно стелется крутой горный серпантин, дающий возможность испытать возможности новой китайской модели.

Опытный картежник

Вместительный, технологичный и безопасный автомобиль для семьи — на это звание претендует новый Changan CS75 Plus. Модель относится к сегменту кроссоверов D-класса, где пытаются оттоптать себе поляну такие уже набравшие силу игроки, как Cherry Tiggo 8 Pro Max, Jetour X70, Geely Atlas. Что же такого особенного приготовил для конкурентной борьбы новый кроссовер из Поднебесной?

Сразу зайдем с козырей. Топовая комплектация обновленного кроссовера оснащается двухлитровым мощным бензиновым турбомотором Blue Core D 2.0 T, который выдает 233 л.с. (390 Нм) и уже знаком нам по «старшей» модели CS95. На выбор есть и более скромный вариант — 1,5 литровый мотор мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Нам удалось поездить на первом двигателе, и он, как говорили в застойные времена, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Мощности этого агрегата с лихвой хватает для того, чтобы совершать весьма динамичное ускорение на дороге. Во многом это происходит также благодаря новой коробке. Ведь в конструкции теперь появился ни много ни мало, а восьмиступенчатый классический автомат прославленной фирмы Aisin из Страны восходящего солнца. Работа коробки впечатляет: как опытный картежник тасует карты, так и этот агрегат молниеносно, без рывков, подсовывает нужные передачи, делая ускорение стремительным и плавным.

Но вот за козырями появляются и карты послабее. Выясняется, что CS75 Plus будет поставляться к нам только в переднеприводном исполнении. Жаль, схема 4х4 в сегменте больших семейных внедорожников очень высоко ценится. Хотя производитель не исключает в будущем представить и полноприводную модификацию.

Крыло истребителя

Рассказывая об особенностях новой машины, представители Changan демонстрируют в презентации изображение боевого самолета-истребителя. Милитаризм здесь ни при чем, просто формой крыльев этой небесной машины дизайнеры нового CS75 Plus вдохновлялись при создании задних фонарей, которые смотрятся выразительно за счет соединяющей их горизонтальной полосы и наплывающих на задние крылья концов «оперения». Кроме того, спереди у авто в угоду моде «прищурились» светодиодные фары. Обновилась решетка — она стала безрамочной. И тут тоже есть красивая легенда, которая говорит о том, что внешний вид решетки навеян образом хвоста ныряющего в глубины океана синего кита.

В целом экстерьер CS75 Plus выглядит хоть и выразительно, но сдержанно. Дело в том, что Changan строго держит стилистическую границу между семейством Uni, модели которой смотрятся броско, и серией CS, которая внешне более склонна к консерватизму.

Что же касается интерьера CS75 Plus, то здесь тоже все стилистически спокойно, никаких кричащих деталей. Оформление передней панели только немного посвежело, при этом главный элемент по-прежнему — сдвоенный дисплей приборной панели, перетекающий в центральный экран мультимедиа. Последний теперь немного развернут к водителю, что удобнее. Присутствует понятный интерфейс, качественная графика. Правда, есть огрехи в русификации, но выражения типа «пройдите в магазин» обещают стилистически подправить в ближайшем будущем.

Места водителя и переднего пассажира разделяет широкая двухъярусная консоль. Производитель заявляет, что усовершенствовал набивку кресел, наполнитель лучше принимает форму тела. Согласимся, что в целом здесь сидеть удобно, особенно хорошо проработана боковая поддержка. Хотя в длительной поездке в таких креслах долго находиться жестковато, для семейного автомобиля их можно было бы смягчить.

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Отодвигаем шторку на потолке, и тут просто поражает огромная панорамная крыша. Конструкторы явно не поскупились на остекление, и в горах такое решение приходится кстати, когда красотой природных пейзажей могут наслаждаться и пассажиры сзади.

Благо места на заднем диване предостаточно. К тому же можно регулировать наклон спинки, для зарядки гаджетов есть два USB-порта, напитки легко помещаются в откидывающийся подлокотник. Правда, пока на втором ряду нет подогрева сидений, но производитель обещает исправить это досадное упущение. Ну а в сложенном состоянии спинки заднего ряда образуют ровную платформу — получается, что при определенных обстоятельствах в машине и спать удобно.

Рыночный разгон

А вот в настройках подвески у инженеров произошло раздвоение личности. Переднюю часть подвески затянули, сделав скорее спортивной, за счет чего машина послушно вписывается в крутые повороты горных серпантинов. Задняя же часть постарались сделать более комфортной. На ровной дороге пассажиры скажут за это спасибо, плавность хода на трассе достойна похвалы. Но при попадании на неровности у «кормы» появляется раскачка, непроизвольные подпрыгивания способны доставить дискомфорт.

Хотя проявляется это только на высоких скоростях и при агрессивном вождении. Как и то, что при кикдауне передок машины начинает немного рыскать от того, что специалисты называют термином «силовое подруливание», которое может проявляться у мощных переднеприводных автомобилей. Впрочем, все эти нюансы незаметны, если двигаться на автомобиле в спокойном режиме, то есть в стиле, который и характерен для семейных поездок. Именно для них новый CS75 Plus приспособлен хорошо.

Объявлена и цена новинки, она составляет от 2 849?000 руб­лей, что определенно станет стимулом для потребительского внимания. Для сравнения: тот же Chery Tiggo 8 Pro Max в базовой комплектации Elite предлагается от 3 300?000 рублей без учета маркетинговых выгод.

Добавим, что у себя на родине Changan входит в четверку ведущих автомобильных концернов КНР, продав за прошлый год более 2,55 млн автомобилей. И этот производитель продолжает демонстрировать одну из самых высоких динамик роста продаж в России: по данным «Автостата», по итогам 10 месяцев этого года марка у нас в стране реализовала 94,0 тыс. новых авто, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (33,4 тыс.). А это значит, что Changan на российском рынке набирает скорость и готов преодолевать рыночные трудности, даже если под колесами будет дымиться докрасна раскаленный огнем мост.

     

Технические характеристики Changan CS75 Plus 2.0 T

Габариты

4710х1865х1710 мм

Колесная база

2710 мм

Дорожный просвет

190 мм

Снаряженная масса

1610 кг

Двигатель

бензиновый L4 с турбонаддувом,

Мощность

233 л.с., 390 Нм

Трансмиссия

автоматическая 8?ступенчатая

Привод

передний

Время разгона

7,9 с до 100 км/ч

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