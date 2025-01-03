Changan усиливает натиск на сегмент семейных кроссоверов класса D-SUV. Новый CS75 Plus в чем-то противоречив, но в целом способен поддержать амбиции марки и ускорить разгон на российском рынке

«Это было тогда, когда мы уходили из дома-а-а-а!», — грустно завывает в динамиках группа «Калинов мост». И вот ведь совпадение, знаменитую новосибирскую рок-группу назвали в честь древнерусской легенды — Калинова моста, который был перекинут через реку Смородину и охранялся громадным драконом. А река эта — огненная — разделяла мир мертвых и живых. Поэтому-то мост назывался не в честь ягоды калины, а из-за того, что всегда был накален докрасна. А еще есть поверье, что огненная река Смородина располагалась у самого подножия горы Эльбрус (древние славяне называли ее Алатырь), где мы едем за рулем нового Changan CS75 Plus.

Под аккорды «Калинова моста» наш путь лежит по ущелью Джилы-Су, а вдалеке самая высокая двуглавая гора Европы величественно сверкает снежными шапками. И хотя огненной реки с мистическим мостом и тем более драконом нигде не видно, под нами задорно стелется крутой горный серпантин, дающий возможность испытать возможности новой китайской модели.

Опытный картежник

Вместительный, технологичный и безопасный автомобиль для семьи — на это звание претендует новый Changan CS75 Plus. Модель относится к сегменту кроссоверов D-класса, где пытаются оттоптать себе поляну такие уже набравшие силу игроки, как Cherry Tiggo 8 Pro Max, Jetour X70, Geely Atlas. Что же такого особенного приготовил для конкурентной борьбы новый кроссовер из Поднебесной?

Сразу зайдем с козырей. Топовая комплектация обновленного кроссовера оснащается двухлитровым мощным бензиновым турбомотором Blue Core D 2.0 T, который выдает 233 л.с. (390 Нм) и уже знаком нам по «старшей» модели CS95. На выбор есть и более скромный вариант — 1,5 литровый мотор мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Нам удалось поездить на первом двигателе, и он, как говорили в застойные времена, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Мощности этого агрегата с лихвой хватает для того, чтобы совершать весьма динамичное ускорение на дороге. Во многом это происходит также благодаря новой коробке. Ведь в конструкции теперь появился ни много ни мало, а восьмиступенчатый классический автомат прославленной фирмы Aisin из Страны восходящего солнца. Работа коробки впечатляет: как опытный картежник тасует карты, так и этот агрегат молниеносно, без рывков, подсовывает нужные передачи, делая ускорение стремительным и плавным.

Но вот за козырями появляются и карты послабее. Выясняется, что CS75 Plus будет поставляться к нам только в переднеприводном исполнении. Жаль, схема 4х4 в сегменте больших семейных внедорожников очень высоко ценится. Хотя производитель не исключает в будущем представить и полноприводную модификацию.

Крыло истребителя

Рассказывая об особенностях новой машины, представители Changan демонстрируют в презентации изображение боевого самолета-истребителя. Милитаризм здесь ни при чем, просто формой крыльев этой небесной машины дизайнеры нового CS75 Plus вдохновлялись при создании задних фонарей, которые смотрятся выразительно за счет соединяющей их горизонтальной полосы и наплывающих на задние крылья концов «оперения». Кроме того, спереди у авто в угоду моде «прищурились» светодиодные фары. Обновилась решетка — она стала безрамочной. И тут тоже есть красивая легенда, которая говорит о том, что внешний вид решетки навеян образом хвоста ныряющего в глубины океана синего кита.

В целом экстерьер CS75 Plus выглядит хоть и выразительно, но сдержанно. Дело в том, что Changan строго держит стилистическую границу между семейством Uni, модели которой смотрятся броско, и серией CS, которая внешне более склонна к консерватизму.

Что же касается интерьера CS75 Plus, то здесь тоже все стилистически спокойно, никаких кричащих деталей. Оформление передней панели только немного посвежело, при этом главный элемент по-прежнему — сдвоенный дисплей приборной панели, перетекающий в центральный экран мультимедиа. Последний теперь немного развернут к водителю, что удобнее. Присутствует понятный интерфейс, качественная графика. Правда, есть огрехи в русификации, но выражения типа «пройдите в магазин» обещают стилистически подправить в ближайшем будущем.

Места водителя и переднего пассажира разделяет широкая двухъярусная консоль. Производитель заявляет, что усовершенствовал набивку кресел, наполнитель лучше принимает форму тела. Согласимся, что в целом здесь сидеть удобно, особенно хорошо проработана боковая поддержка. Хотя в длительной поездке в таких креслах долго находиться жестковато, для семейного автомобиля их можно было бы смягчить.

Отодвигаем шторку на потолке, и тут просто поражает огромная панорамная крыша. Конструкторы явно не поскупились на остекление, и в горах такое решение приходится кстати, когда красотой природных пейзажей могут наслаждаться и пассажиры сзади.

Благо места на заднем диване предостаточно. К тому же можно регулировать наклон спинки, для зарядки гаджетов есть два USB-порта, напитки легко помещаются в откидывающийся подлокотник. Правда, пока на втором ряду нет подогрева сидений, но производитель обещает исправить это досадное упущение. Ну а в сложенном состоянии спинки заднего ряда образуют ровную платформу — получается, что при определенных обстоятельствах в машине и спать удобно.

Рыночный разгон

А вот в настройках подвески у инженеров произошло раздвоение личности. Переднюю часть подвески затянули, сделав скорее спортивной, за счет чего машина послушно вписывается в крутые повороты горных серпантинов. Задняя же часть постарались сделать более комфортной. На ровной дороге пассажиры скажут за это спасибо, плавность хода на трассе достойна похвалы. Но при попадании на неровности у «кормы» появляется раскачка, непроизвольные подпрыгивания способны доставить дискомфорт.

Хотя проявляется это только на высоких скоростях и при агрессивном вождении. Как и то, что при кикдауне передок машины начинает немного рыскать от того, что специалисты называют термином «силовое подруливание», которое может проявляться у мощных переднеприводных автомобилей. Впрочем, все эти нюансы незаметны, если двигаться на автомобиле в спокойном режиме, то есть в стиле, который и характерен для семейных поездок. Именно для них новый CS75 Plus приспособлен хорошо.

Объявлена и цена новинки, она составляет от 2 849?000 руб­лей, что определенно станет стимулом для потребительского внимания. Для сравнения: тот же Chery Tiggo 8 Pro Max в базовой комплектации Elite предлагается от 3 300?000 рублей без учета маркетинговых выгод.

Добавим, что у себя на родине Changan входит в четверку ведущих автомобильных концернов КНР, продав за прошлый год более 2,55 млн автомобилей. И этот производитель продолжает демонстрировать одну из самых высоких динамик роста продаж в России: по данным «Автостата», по итогам 10 месяцев этого года марка у нас в стране реализовала 94,0 тыс. новых авто, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (33,4 тыс.). А это значит, что Changan на российском рынке набирает скорость и готов преодолевать рыночные трудности, даже если под колесами будет дымиться докрасна раскаленный огнем мост.

Технические характеристики Changan CS75 Plus 2.0 T Габариты 4710х1865х1710 мм Колесная база 2710 мм Дорожный просвет 190 мм Снаряженная масса 1610 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, Мощность 233 л.с., 390 Нм Трансмиссия автоматическая 8?ступенчатая Привод передний Время разгона 7,9 с до 100 км/ч