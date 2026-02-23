Новый Changan CS75 Plus намерен не просто участвовать в баталиях на российском рынке, но и побеждать в самом востребованном сегменте среднеразмерных кроссоверов. Экзаменаторами стали зимние дороги в Мурманской области

Без вариантов! Если «плюсовой» предшественник, представленный в России под занавес 2024 года, воспринимался глубоко модернизированной версией модели второго поколения, то новый CS75 Plus — фигура вполне самостоятельная. Причем у нас даже в большей степени, чем у себя на родине. В «российском» пакете наружные дверные ручки под хват вместо приевшихся и нередко коченеющих в морозы выдвижных, «физические» кнопки включения обогрева руля, лобового стекла и сидений обоих рядов, усиленная защита кузова от ржавчины (гарантия от сквозной коррозии — три года). А главным подарком для наших водителей стала ранее недоступная полноприводная трансмиссия. И кто скажет, что это пустяки?

Похоже, масштабная адаптация под запросы российского рынка назрела. Это в Китае и других странах с теплым климатом CS75 — один из бестселлеров марки, разошедшийся почти трехмиллионным тиражом с момента дебюта семейства в 2013 м. У нас же «семьдесят пятый» оставался лишь одним из многих китайских переднеприводных кроссоверов. Выделиться на их фоне не помогло и наличие версии с нетипичным для авто Made in China (но ценимым в России) сочетанием 2,0 литрового двигателя и классического автомата от японской Aisin. Предыдущий CS75 Plus у нас так и не «взлетел». И это не то, с чем можно мириться. Именно сегмент среднеразмерных кроссоверов с премиальным замахом и в нынешних условиях остается золотой жилой. Превращение CS75 Plus в опорную модель точно помогло бы Changan, занимавшему на финише ушедшего года пятое место в марочном рейтинге, сдерживать напор не на шутку разогнавшегося белорусского бренда Belgee.

Готов ли CS75 Plus четвертого поколения к выполнению столь ответственной миссии? Глаза говорят — да. Ладно скроен, крепко сшит — это про новинку Changan. Вместо вычурности форм и показной бравады она предлагает зрелый, сбалансированный дизайн. Ровно то, что ищут многие покупатели семейных кроссоверов, причем не скуфы, а те, кто держит себя в тонусе и следит за модными тенденциями. Такие сразу признают «своего» в новом CS75 Plus. Профилированный капот, каскадная передняя оптика, напоминающая отвал мощного бульдозера, эффектная радиаторная решетка Vertical Force, динамичные подштамповки в нижней части боковых дверей и квартет настоящих, не бутафорских, выхлопных патрубков — это явно не фасон плаща-невидимки. Впрочем, модный «прикид» кроссовера Changan в плане функциональности скроен не хуже. В оттепель, нагрянувшую в Заполярье, наш белый CS75 Plus 4WD и после пробега в несколько сотен километров выглядел опрятно, а мощные пороги, полностью прикрытые дверями с широкими уплотнителями, вообще сохранили первозданный блеск. Что приходилось протирать при каждой остановке, так это камеру заднего вида. Омыватель ей не положен. Жаль, хотя и не криминал по стандартам «доступного премиума».

Но не поскромничали ли маркетологи Changan, используя такой термин? Этот вопрос возникает, когда усаживаешься в CS75 Plus 4WD на первом ряду кресел, которые после выключения двигателя услужливо отодвигаются назад. Полностью новый, обволакивающий дизайн передней части пятиместного салона, удачная интеграция информационного кластера из трех дисплеев, тотальная отделка экокожей а-ля Nappa, наличие функции вентиляции (в топ-комплектации Tech 4WD) у сидений и множество иных технологических плюшек — все это тянет на полновесный премиум. Но все же приметы экономии присутствуют. Возможно, невысоким будет не хватать подгонки передних ремней безопасности по высоте, а вымахавшим хотя бы под 180 см — глубины регулировки по вылету симпатичного двухспицевого руля, что бросается в глаза на фоне огромного диапазона продольного перемещения передних сидений. Небо и земля по сравнению с прежним CS75 Plus, не жаловавшим высокорослых!

Дылдам теперь вольготно и в задней части салона. Вот что значит растяжение базы на целых 90 мм и прибавка 32 мм в области локтей! Добавьте сюда изначально солидный запас пространства над головой, возможность подстройки угла наклона двухсекционной спинки дивана, а также отсутствие напольного тоннеля — и станет понятно, что третий здесь точно не лишний. Второй ряд сидений подходит и для использования в воспитательных целях: когда дефлектор, регулирующий направление обдува, и USB-порт один на всех, маленьким пассажирам волей-неволей придется освоить искусство компромиссов. Владению им можно поучиться у инженеров Changan. Взвесив все за и против на маркетинговых весах, они нашли способ и переднее кресло-оттоманку с функцией массажа установить, и — впервые в истории CS75 — добавили обогрев дивана, точнее, только его подушки. Зато не ради галочки: долгими минутами ждать ощутимого прилива тепла не приходится. Все же бюджетную дисциплину никто не отменял, поэтому даже в топ-комплектации двойное боковое остекление в задней части салона отсутствует, и на скоростях за 80 км/ч линия акустической обороны там дает слабину. Впрочем, ситуацию, вероятно, усугублял резонирующий пустой грузовой отсек.

Кстати, его дверь в меню настроек бортовых систем для краткости названа «Люком» (именно так — с заглавной буквы), но это, пожалуй, единственная языковая шероховатость. Со сменой поколений CS75 Plus освоил русский практически в совершенстве. То же можно сказать и о голосовой помощнице навигатора на основе Яндекса, но за электронной барышней водится грешок: сразу после выполнения маневра она озадачивает водителя указанием направления следующего поворота, обходя молчанием расстояние до него. Нашла развлечение!

Напротив, LED-фары с улучшенной эффективностью и адаптивный круиз-контроль (ACC) — сама серьезность. С приходом полярной ночи на трассах начинаешь особенно ценить хорошо настроенный «умный» дальний свет. Удобно и то, что однажды активированную функцию не приходится «будить» вновь после каждого включения двигателя. За городом корректно работает и активный «круиз». Он явно не паникер, раз позволяет держать оптимальную минимальную дистанцию, а кроме того, обучен и на скользком покрытии плавно замедлять автомобиль вплоть до полной остановки. Правда, пару раз ACC «ловил призрака», оттормаживаясь без видимых причин, но в приграничье такое случается... Это не отменяет того факта, что CS75 Plus 4WD убедителен в демонстрации своих высокотехнологичных способностей.

А что насчет механической начинки первого порядка? Хотя здесь сразу несколько новостей, начать с плохой не получится. Такой просто нет. Главное — обошлось без революций, чреватых «детскими болезнями». Это позволяет Changan установить пятилетнюю гарантию (или 150?000 км) на основные компоненты 2,0 литровой наддувной «четверки» JL484ZQ1. Являющаяся дальнейшим развитием предшественницы того же семейства BlueCore 2.0, она использует турбокомпрессор BorgWarner, а также надежный цепной привод ГРМ. Ужавшийся на «кубик» рабочий объем ДВС и небольшое уменьшение степени сжатия не обернулись снижением отдачи мотора. Все с точностью до наоборот: вместо 226 «лошадей» — 235, вместо 380 Нм тяги — 390, да еще и полка максимального момента расширилась (1900–3500 об/мин vs 1900–3300 об/мин у модели третьего поколения). В свою очередь, модернизированная АКП8 Aisin (заявлено, что она по-прежнему японского производства) лучше реализует потенциал двигателя благодаря оптимизированным материалам и блокировке гидротрансформатора на всех передачах, кроме первой. В результате, несмотря на закономерное при ощутимом росте габаритов кроссовера и добавлении полного привода увеличение снаряженной массы почти на полтора центнера, в выигрыше и динамика, и экономичность. Легко верится в паспортные 7,4 с для размена второй сотни при старте с места. Впечатляет и «максималка» в 215 км/ч (vs 200 км/ч у переднеприводного предшественника). Что до расхода топлива, то борткомпьютер после длительного «круиза» в основном по слабо загруженным трассам выдал максимум 8,2 л/100 км. С поправкой на постоянную работу двухзонного климат-контроля, обогрев и включенные фары это близко к расчетному трассовому показателю 7,3 л/100 км. Довольно редкий случай, когда практика в этой дисциплине подтверждает теорию. И это мы еще почти не использовали ездовой режим «Эконом», в котором кроссовер становится переднеприводным! Вдвойне ценно, что двигатель CS75 Plus 4WD «переваривает» и 92 й бензин. Фильтр АКП, не требующий замены, также убережет кошелек владельца кроссовера Changan от интенсивного похудения.

И, конечно, спасибо автомату Aisin скажет нервная система водителя. Это немного парадоксально. Со сменой поколений кроссовера селектор АКП, перебравшийся с напольной консоли на рулевую колонку, лишился способности активировать ручной режим трансмиссии. На скользких спусках, где лучше использовать торможение двигателем, — это потеря. Только не в случае с CS75 Plus 4WD! Коробка, в арсенале которой 15 сценариев смены диапазонов, самостоятельно находит оптимальный для хорошо контролируемого замедления при отпущенной педали газа. В чем в чем, а в этом мы убедились на проложенных по сопкам дорогах.

Не сплоховал японский автомат и на снежной целине. Да-да, «горожанину» CS75 Plus 4WD такие эскапады вполне по силам! Клиренс в 190 мм, способность «умной» муфты BorgWarner за 0,2 с перекинуть на заднюю ось до 50% тяги, эффективная имитация межколесных блокировок, да еще «шиповка» Hankook Winter i* Pike X 225/55 R19 — солидный оффроудный боекомплект для кроссовера. Только сломайте шаблоны, выбрав вместо ездового режима «Снег» (старт со второй передачи и плавная реакция на газ) алгоритмы «Грунт» (логичнее назвать его «Грязь») или «Песок», которые позволяют задействовать пробуксовку, и будет вам счастье.

Ну а что же с, пожалуй, главным обвинением в адрес предыдущего CS75 Plus? После перевода кроссовера Changan на новую платформу Fangzhou c пониженным центром тяжести и увеличения на 15% жесткости на кручение, а также «закручивания гаек» в независимой подвеске от расхлябанности в поведении шасси на неровностях и в поворотах не осталось и следа! Кстати, одно из значений слова Fangzhou — «Правитель округа». Лидеры российского сегмента среднеразмерных околопремиальных кроссоверов должны напрячься. Тем более что цена CS75 Plus 4WD, доступного сейчас в двух богатых комплектациях (4?189?900 и 4?339?900 рублей), в наступившую эпоху утилизационного суперсбора не выглядит уже заоблачной для импортируемой модели. Если же, как планируется, в 2026 м сборка кроссовера Changan стартует на калининградском «Автоторе», то ценник на сбалансированную модель со многими талантами может стать еще вкуснее...

Технические характеристики Changan CS75 Plus 2.0T 4WD Габариты 4770х1910х1705 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 610–1505 л Снаряженная масса 1745 кг Двигатель бензиновый, турбо L4, 1997 см3 Мощность 235 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1900–3500 об/мин Трансмиссия автоматическая 8?ступенчатая Привод передний (режим «Эконом»/полный) Макс. скорость 215 км/ч Время разгона до 100 км/ч 7,4 с Средний расход топлива 8,8 л/100 км Объем бака 68 л