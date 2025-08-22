Автомобильный портал Motorpage
Обновление флагмана
Логотип Changan

О Changan CS95

По-русски

Чанган ЦС95

Тест-драйвов
1 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 4 199 900
до 4 199 900
Changan CS95 (2023) вид спереди
У автомобиля в комплектации Tech решетка радиатора с хромированными вставками
Changan CS95 (2023) вид сбоку
Глянцевая черная окантовка боковых окон с хромированной вставкой – во всех комплектациях
Changan CS95 (2023) вид сзади
Выехать задом с парковки поможет система предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом
Changan CS95 (2023) вид сзади
Система выхлопа разнесенная, выпускные парубки выведены в бампер
Changan CS95 (2023) салон
Салон тестового автомобиля – в практичном черном цвете
Changan CS95 (2023) дверь
Верх и середина дверей отделана мягким кожзамом
Changan CS95 (2023) передние кресла
Экокожей, но перфорированной, отделаны и сиденья
Changan CS95 (2023) передние кресла
Сиденье водителя регулируется в 10-ти направлениях
Changan CS95 (2023) салон
Мягкой искусственной кожей обиты верх и середина передней панели
Changan CS95 (2023) руль
Рулевое колесо регулируется по углу наклона и по вылету
Changan CS95 (2023) приборная панель
Цифровая комбинация приборов с 10,25-дюймовым цветным дисплеем
Changan CS95 (2023) приборная панель
Дизайн приборной панели можно изменить
Changan CS95 (2023) монитор
Сенсорныи? 12,3-дюймовый дисплеи? управления мультимедиа
Changan CS95 (2023) монитор
Часть настроек автомобиля – также во вкладках экрана
Changan CS95 (2023) монитор
Apple CarPlay позволяет использовать навигатор смартфона
Changan CS95 (2023) монитор
Камеры кругового обзора с 3D-режимом позволяют маневрировать «по приборам»
Changan CS95 (2023) АКПП
Для управления приводом и режимами движения есть круглый селектор на центральном тоннеле
Changan CS95 (2023) управление климатом
Климатическая установка тоже управляется поворотными ручками и кнопками
Changan CS95 (2023) ниша
Под центральной консолью есть ниша для вещей
Changan CS95 (2023) бокс
Площадка беспроводной зарядки, охлаждаемый бокс в подлокотнике
Changan CS95 (2023) кнопки
В блоке кнопок слева под рулем есть заглушки – под новые функции?
Changan CS95 (2023) панорамная крыша
Панорамная крыша – непременный атрибут почти любого «китайца»
Changan CS95 (2023) второй ряд
Спинки сидений второго ряда регулируются по наклону, боковые стекла двухслойные, пороги защищены от грязи
Changan CS95 (2023) второй ряд
Посадка на заднем ряду «сам за собой»
Changan CS95 (2023) подстаканники
В откидном подлокотнике – место для вещей и подстаканники
Changan CS95 (2023) климат для второго ряда
Для второго ряда есть отдельный кондиционер, блок управления климатом и подогревами
Changan CS95 (2023) проход на третий ряд
Проход на третий ряд
Changan CS95 (2023) третий ряд
Взрослому человеку на третьем ряду не слишком удобно
Changan CS95 (2023) подстаканники и лотки для мелочей
Но здесь есть подстаканники и лотки для мелочей
Changan CS95 (2023) багажное отделение
При разложенных сиденьях третьего ряда объем багажника уменьшается с 418 литров до 200
Changan CS95 (2023) органайзер
Под фальшполом есть встроенный органайзер
Changan CS95 (2023) розетка
В багажнике есть розетка
Changan CS95 (2023) багажное отделение
Сложив сиденья второго и третьего ряда, получаем 2000 литров объема
Changan CS95 (2023) запасное колесо
Сзади под бампером находится полноразмерное запасное колесо
Changan CS95 (2023) колесо
На дисках R20 – шины Doublestar Winterking DW09 размерности 255/50
Changan CS95 (2023) поддон
Моторный отсек снизу прикрыт полимерным поддоном
Changan CS95 (2023) моторный отсек
Пневмоупоры капота – во всех комплектациях
Changan CS95 (2023) шильдик

Что дал рестайлинг большому кроссоверу Changan

Полноразмерный SUV с индексом CS95 был представлен компанией Changan в 2016 году, в России машина продается с 2023 года. Сначала к нам поступали CS95, прошедшие первый рестайлинг, 2019 года, такой автомобиль был на тесте в motorpage.ru. При этом в феврале 2023-го в Китае уже вышел CS95 после второго рестайлинга. Сегодня мы знакомимся с этим автомобилем и пробуем понять, что принесло флагманскому кроссоверу Changan второе обновление.

Экстерьер и интерьер

Базовые качества машины остались прежними: это тот же большой комфортабельный семиместный кроссовер, с полным приводом и возможностью заблокировать межосевую муфту, что встречается сегодня у китайских машин нечасто.

Размеры CS95 рестайлинг почти не изменил, плюс-минус буквально миллиметры, это все тот же крупный SUV, длина 4949 мм, колесная база 2810 мм. У обновлённого флагмана Changan появились новые бамперы и решетка радиатора в актуальном корпоративном стиле марки. Дневные ходовые огни теперь оформлены не в виде «усиков», а в форме вертикальных «клыков», изменилась и задняя световая подпись. С передних крыльев убрали надпись Turbo, накладки на капоте лишились части хрома, на багажной двери больше нет цифр 360, означавшей максимальный крутящий момент двигателя, да и двигатель изменился, о чем речь впереди. У машины теперь практичный обвес из некрашеного пластика. Имитация выхлопа в заднем бампере теперь «счетверенная» вместо прежней двойной. Колесные диски поменяли дизайн, а шины – размер, с прежнего 245/55 R19 на 255/50 R20.

Еще интересная деталь: в тесте CS95 первого рестайлинга тест-редактор motorpage.ru. Андрей Ладыгин отметил, что с его ростом в 182 сантиметров под максимально поднятой багажной дверью он проходит с трудом. У машины, прошедшей второй рестайлинг, крышка багажника стала подниматься выше, теперь под нее можно заходить с ростом до 186 сантиметров.

В интерьере машины изменения невелики. Та же передняя панель с вписанными в нее 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и экраном мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма. Кнопка запуска двигателя расположена так же необычно, в левом нижнем углу центрального экрана, она физическая, но утоплена в экран и перекрывается рулем, если смотреть с водительского места. Те же широкие и плоские сиденья, валики боковой поддержки совсем небольшие. Но сидеть удобно и подушка сиденья нормальная, и в длину, и в ширину. Потому что есть регулировка ее наклона, поэтому не сползаешь с сиденья. Рулевая колонка регулируется только по высоте, над головой – панорамная крыша.

Та же, что и раньше, центральная консоль с блоком климатической установки, оборудованным удобными «крутилками» и кнопками. Но селектор автоматической коробки уже иной, и по форме, и по функционалу: не физический рычаг, а электронный джойстик «пароходного» типа. Шайба управления раздаточной коробкой и выбора режимов движения – без изменений. Экран индукционной зарядки частично перекрыт крышкой центрального подлокотника, так что смартфон приходится не класть, а подсовывать под крышку, ну да ладно, все равно в тестовой машине зарядка не включалась, к сожалению. Но бортовая мультимедиа теперь русифицирована и поддерживает проводные Apple CarPlay и Android Auto, улучшилось качество картинки с камер кругового обзора. Автомобиль получил штатные «теплые» опции: обогревы передних и задних кресел, руля и лобового стекла, все это – в двух старших комплектациях Tech и Black Edition Tech, первая из которых как раз у нас на тесте.

По-прежнему просторный второй ряд с отдельным кондиционером, который можно включать и выключать кнопкой Rear на центральном экране. Вполне приличный даже для взрослых пассажиров ряд третий – но это только если сдвинуть чуть вперед диван второго, иначе назад поместятся только дети. Багажник, который можно превратить в полноценный грузовой трюм на 2000 литров полезного объема, сложив сиденья второго и третьего ряда.

Силовой агрегат и подвеска

У прошедшего второй рестайлинг CS95 – другая модификация двигателя, заводской индекс JL486ZQ5, а не JL486ZQ3, как у предыдущей версии машины. Тот агрегат, из первого поколения моторов 486-й серии, выпускавшегося с 2017 года, имеет ременный привод ГРМ, у этого в приводе ГРМ цепь. В остальном это тот же четырехцилиндровый рядный бензиновый мотор с турбонаддувом рабочим объемом два литра, с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока. Он выпускается Changan с 2020 года и кроме CS95 устанавливается на CS75 Plus, Hunter Plus, UNI-K, UNI-V. В российском варианте форсировки двигатель развивает максимальные 226 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая 380 Нм крутящего момента в диапазоне 1900-3300 об/мин. Примерный ресурс агрегата – 300 тыс. км.

В трансмиссии обновлённой машины использован не шестиступенчатый, как прежде, а восьмиступенчатый «автомат» Aisin TG-81SC, который производится японским концерном с 2013 года и применяется в автомобилях BMW, GM, Peugeot. Toyota, Volkswagen. Эта коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 480 Нм и при условии замены масла каждые 60 тыс км обещает ресурс в те же 300 тыс км.

Автомобиль полноприводный, крутящий момент между передними и задними колесами распределяет муфта NexTrack от BorgWarner.

Тандем двигателя и АКП разгоняет автомобиль снаряженной массой 2117 кг до максимальных 190 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды.

Подвеска автомобиля полностью независимая, передняя – Макферсон, задняя многорычажная.

В движении

Ощущение с первых же метров за рулем – автомобиль тихий. Когда стоишь на перекрёстке в ожидании зеленого света, шорох вентилятора климатической установки слышнее, чем звук двигателя, работающего на холостых, на 800 оборотах в минуту. Руль – правильно «пустоватый» при маневрировании на парковке, с набором скорости так же правильно тяжелеет.

Разгон обновлённого CS95 уверенный. Не заглядывая в характеристики, на глазок, прикидываю: динамика с места до сотни, видимо, в пределах 9 секунд, и проверив ТТХ, ошибаюсь всего на полсекунды. При том, то автомобиль-то тяжелый, две тонны с лишним снаряженной массы – хотя по паспорту на 3 кг он легче прежнего CS95. Но ни в городе, ни при обгонах на трассе – никаких затруднений, возможностей двигателя хватает. В любом случае, если понадобится, у восьмиступенчатой коробки есть ручной режим, нужно лишь перевести селектор влево.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Skywell HT-i
(универсал 5-дв.)

Skywell HT-i (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

Geely Monjaro
(универсал 5-дв.)

Geely Monjaro (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
3

Changan UNI-K
(универсал 5-дв.)

Changan UNI-K (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Cкорость в 140 км/ч CS95 набирает и держит легко, явно может и больше. Моторный отсек у CS95 изолирован от салона отлично и на трассовых скоростях на 1500 оборотах двигатель почти не слышен. Абсолютно комфортная крейсерская скорость, когда в машине совершенно тихо, – 120 км/ч. Дальше начинаются легкие аэродинамические шумы, но общему ощущению уверенного комфортного полета они не мешают. Да, еще тестовый автомобиль был обут в зимнюю фрикционную резину, на летней CS95 будет еще потише, видимо.

Больше 150 км/ч я машину не разгонял, хотя запас мощности явно был.

Интересная деталь: ноль на шкале спидометра CS95 расположен не как обычно, в нижней части циферблата, а на девяти часах. Поэтому, когда стрелка стоит вертикально, глазом это подсознательно воспринимается как очень высокая скорость, хотя на самом деле едешь всего 85-90 км/ч. Органами чувств скорость на CS95 ощущается адекватно, но, бросив взгляд на панель приборов, в первый момент можно подумать – что-то я разогнался, стрелка высоко стоит.

В смешанном цикле тестовый автомобиль потреблял 14,1 литра на 100 км, по трассе в – 10,3 литра, если целенаправленно экономить, выйдет максимум 9 литров – и это с раздаточной коробкой в режиме Auto, полноприводном по умолчанию. Если перевести ее в экономичный 2WD, средний расход явно будет меньше.

Подвеска у CS95 на малых скоростях подробно передает в салон информацию о рельефе дороги, но по мере набора скорости машины асфальт словно разглаживается и дальше на ходу – никаких претензий. В предыдущем тесте дорестайлинговый CS95 отличился на бездорожье настройками полного привода  – не спасовал в этой дисциплине и рестайлинговый автомобиль. Впрочем, CS95 все-таки – кроссовер, а не внедорожник, хоть он и оснащен блокировкой межосевой муфты. Проходить на нем ходом разбитую весеннюю грунтовку с ледяными надолбами и глубокими лужами не стоит, скорость лучше сбавить, подвеска скажет спасибо. Впрочем, паспортный клиренс у машины вполне приличный – 190 мм, а в жизни кажется даже больше.

Системы помощи и безопасности

Интересно на CS95 активируется автопилот: звуковой сигнал, приборная панель темнеет, на мгновение гаснет, – машина как бы засыпает на ходу, говоря: все, ты сейчас отключаешься от управления, – и потом панель приборов оживает в другом виде, с усеченным функционалом, лишь данные скорости и указание, что машина управляется автопилотом, твое вмешательство в управление минимально, только за руль держаться. Обратное переключение происходит точно также, через зуммер, угасание экрана, сообщение  «акселератор в режиме ручного управления» – и на панель приборов возвращаются два циферблата, тахометр и спидометр. Получается очень наглядно, «вкл» – «выкл».

Системы безопасности в CS95 работают исправно. Включаешь сигнал поворота – сигналят о наличии помехи в слепой зоне. При подъезде к перекрёстку сообщают об автомобиле, ведущим впереди перпендикулярным курсом. Предупреждают об опасности сзади, поддерживают безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля – даже когда не включен автопилот. Когда сидишь в машине с выключенным двигателем, она регулярно пиликает, напоминая, что ключ остался в салоне.

Кому может быть интересен CS95

Видимо, прежде всего тем, кто подбирает себе крупный семейный кроссовер в категории «до 5 миллионов рублей». В этой нише сегодня немало игроков, навскидку – GAC GS8, Exeed VX. Changan CS95 на какие-то три-пять сантиметров меньше обоих, но при этом примерно на 400 тысяч рублей, чем, например, GAC GS8 в топовой версии GX Traveller. Сегодня обновленный Changan CS95 в комплектации Tech, как у тестового автомобиля, стоит 4 609 900 рублей без учета скидок. За флагманский кроссовер марки – разумная цена.

             

Технические характеристики Changan CS95

ГАБАРИТЫ, ММ

4949х1940×1805

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2810

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2117

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбированный

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

226 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

380 при 1900-3300 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

8-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

9,4

