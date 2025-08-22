Что дал рестайлинг большому кроссоверу Changan

Полноразмерный SUV с индексом CS95 был представлен компанией Changan в 2016 году, в России машина продается с 2023 года. Сначала к нам поступали CS95, прошедшие первый рестайлинг, 2019 года, такой автомобиль был на тесте в motorpage.ru. При этом в феврале 2023-го в Китае уже вышел CS95 после второго рестайлинга. Сегодня мы знакомимся с этим автомобилем и пробуем понять, что принесло флагманскому кроссоверу Changan второе обновление.

Экстерьер и интерьер

Базовые качества машины остались прежними: это тот же большой комфортабельный семиместный кроссовер, с полным приводом и возможностью заблокировать межосевую муфту, что встречается сегодня у китайских машин нечасто.

Размеры CS95 рестайлинг почти не изменил, плюс-минус буквально миллиметры, это все тот же крупный SUV, длина 4949 мм, колесная база 2810 мм. У обновлённого флагмана Changan появились новые бамперы и решетка радиатора в актуальном корпоративном стиле марки. Дневные ходовые огни теперь оформлены не в виде «усиков», а в форме вертикальных «клыков», изменилась и задняя световая подпись. С передних крыльев убрали надпись Turbo, накладки на капоте лишились части хрома, на багажной двери больше нет цифр 360, означавшей максимальный крутящий момент двигателя, да и двигатель изменился, о чем речь впереди. У машины теперь практичный обвес из некрашеного пластика. Имитация выхлопа в заднем бампере теперь «счетверенная» вместо прежней двойной. Колесные диски поменяли дизайн, а шины – размер, с прежнего 245/55 R19 на 255/50 R20.

Еще интересная деталь: в тесте CS95 первого рестайлинга тест-редактор motorpage.ru. Андрей Ладыгин отметил, что с его ростом в 182 сантиметров под максимально поднятой багажной дверью он проходит с трудом. У машины, прошедшей второй рестайлинг, крышка багажника стала подниматься выше, теперь под нее можно заходить с ростом до 186 сантиметров.

В интерьере машины изменения невелики. Та же передняя панель с вписанными в нее 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и экраном мультимедийной системы с диагональю 12,3 дюйма. Кнопка запуска двигателя расположена так же необычно, в левом нижнем углу центрального экрана, она физическая, но утоплена в экран и перекрывается рулем, если смотреть с водительского места. Те же широкие и плоские сиденья, валики боковой поддержки совсем небольшие. Но сидеть удобно и подушка сиденья нормальная, и в длину, и в ширину. Потому что есть регулировка ее наклона, поэтому не сползаешь с сиденья. Рулевая колонка регулируется только по высоте, над головой – панорамная крыша.

Та же, что и раньше, центральная консоль с блоком климатической установки, оборудованным удобными «крутилками» и кнопками. Но селектор автоматической коробки уже иной, и по форме, и по функционалу: не физический рычаг, а электронный джойстик «пароходного» типа. Шайба управления раздаточной коробкой и выбора режимов движения – без изменений. Экран индукционной зарядки частично перекрыт крышкой центрального подлокотника, так что смартфон приходится не класть, а подсовывать под крышку, ну да ладно, все равно в тестовой машине зарядка не включалась, к сожалению. Но бортовая мультимедиа теперь русифицирована и поддерживает проводные Apple CarPlay и Android Auto, улучшилось качество картинки с камер кругового обзора. Автомобиль получил штатные «теплые» опции: обогревы передних и задних кресел, руля и лобового стекла, все это – в двух старших комплектациях Tech и Black Edition Tech, первая из которых как раз у нас на тесте.

По-прежнему просторный второй ряд с отдельным кондиционером, который можно включать и выключать кнопкой Rear на центральном экране. Вполне приличный даже для взрослых пассажиров ряд третий – но это только если сдвинуть чуть вперед диван второго, иначе назад поместятся только дети. Багажник, который можно превратить в полноценный грузовой трюм на 2000 литров полезного объема, сложив сиденья второго и третьего ряда.

Силовой агрегат и подвеска

У прошедшего второй рестайлинг CS95 – другая модификация двигателя, заводской индекс JL486ZQ5, а не JL486ZQ3, как у предыдущей версии машины. Тот агрегат, из первого поколения моторов 486-й серии, выпускавшегося с 2017 года, имеет ременный привод ГРМ, у этого в приводе ГРМ цепь. В остальном это тот же четырехцилиндровый рядный бензиновый мотор с турбонаддувом рабочим объемом два литра, с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока. Он выпускается Changan с 2020 года и кроме CS95 устанавливается на CS75 Plus, Hunter Plus, UNI-K, UNI-V. В российском варианте форсировки двигатель развивает максимальные 226 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая 380 Нм крутящего момента в диапазоне 1900-3300 об/мин. Примерный ресурс агрегата – 300 тыс. км.

В трансмиссии обновлённой машины использован не шестиступенчатый, как прежде, а восьмиступенчатый «автомат» Aisin TG-81SC, который производится японским концерном с 2013 года и применяется в автомобилях BMW, GM, Peugeot. Toyota, Volkswagen. Эта коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 480 Нм и при условии замены масла каждые 60 тыс км обещает ресурс в те же 300 тыс км.

Автомобиль полноприводный, крутящий момент между передними и задними колесами распределяет муфта NexTrack от BorgWarner.

Тандем двигателя и АКП разгоняет автомобиль снаряженной массой 2117 кг до максимальных 190 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды.

Подвеска автомобиля полностью независимая, передняя – Макферсон, задняя многорычажная.

В движении

Ощущение с первых же метров за рулем – автомобиль тихий. Когда стоишь на перекрёстке в ожидании зеленого света, шорох вентилятора климатической установки слышнее, чем звук двигателя, работающего на холостых, на 800 оборотах в минуту. Руль – правильно «пустоватый» при маневрировании на парковке, с набором скорости так же правильно тяжелеет.

Разгон обновлённого CS95 уверенный. Не заглядывая в характеристики, на глазок, прикидываю: динамика с места до сотни, видимо, в пределах 9 секунд, и проверив ТТХ, ошибаюсь всего на полсекунды. При том, то автомобиль-то тяжелый, две тонны с лишним снаряженной массы – хотя по паспорту на 3 кг он легче прежнего CS95. Но ни в городе, ни при обгонах на трассе – никаких затруднений, возможностей двигателя хватает. В любом случае, если понадобится, у восьмиступенчатой коробки есть ручной режим, нужно лишь перевести селектор влево.

Cкорость в 140 км/ч CS95 набирает и держит легко, явно может и больше. Моторный отсек у CS95 изолирован от салона отлично и на трассовых скоростях на 1500 оборотах двигатель почти не слышен. Абсолютно комфортная крейсерская скорость, когда в машине совершенно тихо, – 120 км/ч. Дальше начинаются легкие аэродинамические шумы, но общему ощущению уверенного комфортного полета они не мешают. Да, еще тестовый автомобиль был обут в зимнюю фрикционную резину, на летней CS95 будет еще потише, видимо.

Больше 150 км/ч я машину не разгонял, хотя запас мощности явно был.

Интересная деталь: ноль на шкале спидометра CS95 расположен не как обычно, в нижней части циферблата, а на девяти часах. Поэтому, когда стрелка стоит вертикально, глазом это подсознательно воспринимается как очень высокая скорость, хотя на самом деле едешь всего 85-90 км/ч. Органами чувств скорость на CS95 ощущается адекватно, но, бросив взгляд на панель приборов, в первый момент можно подумать – что-то я разогнался, стрелка высоко стоит.

В смешанном цикле тестовый автомобиль потреблял 14,1 литра на 100 км, по трассе в – 10,3 литра, если целенаправленно экономить, выйдет максимум 9 литров – и это с раздаточной коробкой в режиме Auto, полноприводном по умолчанию. Если перевести ее в экономичный 2WD, средний расход явно будет меньше.

Подвеска у CS95 на малых скоростях подробно передает в салон информацию о рельефе дороги, но по мере набора скорости машины асфальт словно разглаживается и дальше на ходу – никаких претензий. В предыдущем тесте дорестайлинговый CS95 отличился на бездорожье настройками полного привода – не спасовал в этой дисциплине и рестайлинговый автомобиль. Впрочем, CS95 все-таки – кроссовер, а не внедорожник, хоть он и оснащен блокировкой межосевой муфты. Проходить на нем ходом разбитую весеннюю грунтовку с ледяными надолбами и глубокими лужами не стоит, скорость лучше сбавить, подвеска скажет спасибо. Впрочем, паспортный клиренс у машины вполне приличный – 190 мм, а в жизни кажется даже больше.

Системы помощи и безопасности

Интересно на CS95 активируется автопилот: звуковой сигнал, приборная панель темнеет, на мгновение гаснет, – машина как бы засыпает на ходу, говоря: все, ты сейчас отключаешься от управления, – и потом панель приборов оживает в другом виде, с усеченным функционалом, лишь данные скорости и указание, что машина управляется автопилотом, твое вмешательство в управление минимально, только за руль держаться. Обратное переключение происходит точно также, через зуммер, угасание экрана, сообщение «акселератор в режиме ручного управления» – и на панель приборов возвращаются два циферблата, тахометр и спидометр. Получается очень наглядно, «вкл» – «выкл».

Системы безопасности в CS95 работают исправно. Включаешь сигнал поворота – сигналят о наличии помехи в слепой зоне. При подъезде к перекрёстку сообщают об автомобиле, ведущим впереди перпендикулярным курсом. Предупреждают об опасности сзади, поддерживают безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля – даже когда не включен автопилот. Когда сидишь в машине с выключенным двигателем, она регулярно пиликает, напоминая, что ключ остался в салоне.

Кому может быть интересен CS95

Видимо, прежде всего тем, кто подбирает себе крупный семейный кроссовер в категории «до 5 миллионов рублей». В этой нише сегодня немало игроков, навскидку – GAC GS8, Exeed VX. Changan CS95 на какие-то три-пять сантиметров меньше обоих, но при этом примерно на 400 тысяч рублей, чем, например, GAC GS8 в топовой версии GX Traveller. Сегодня обновленный Changan CS95 в комплектации Tech, как у тестового автомобиля, стоит 4 609 900 рублей без учета скидок. За флагманский кроссовер марки – разумная цена.

Технические характеристики Changan CS95 ГАБАРИТЫ, ММ 4949х1940×1805 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2810 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2117 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбированный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 226 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 1900-3300 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,4