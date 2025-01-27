Этому представителю семьи Changan тесно в сегменте коммерческого транспорта. По пути из Москвы в Карелию мы обнаружили в тестовом среднеразмерном пикапе драйверский талант и премиальные замашки

Охотники бывают разными. Одним достаточно ружья и резиновых сапог, другим — подавай полное обслуживание с сопровождением егерей и помощников для обработки трофеев, переездами на джипе, перелетами на вертолете, гриль-кейтерингом и прочими VIP-услугами. Пикап Changan с говорящим названием Hunter Plus задуман как своего рода антипод бюджетности. Недаром сам автопроизводитель называет свой продукт бизнес-пикапом. Иными словами, в отличие от большинства утилитарных грузовичков этот «охотник» предлагает больше, чем принято в сегменте.

На дальний кардон

Увидев приближающийся Hunter Plus в зеркале заднего вида, тихоходы, как правило, спешат уступить дорогу. По крайней мере, так было, когда наш пикап обосновался в обгонном, левом ряду трассы M-11. Брутальный фасад будто кричит о том, что модель адресована в первую очередь мужчинам. Помимо исполинского «гриля» на мускулинность намекают 18 дюймовые высокопрофильные колеса, обрамленные пластиковыми накладками на арки. Задняя и боковые подножки здесь шире, чем у «одноклассников», блестящие дверные ручки гиперболизированно крупные. Кузов при этом будто заряжен энергией — задние стойки двухрядной кабины c компактным сектором остекления по-модному наклонены, на крыше — редкие для пикапов штатные рейлинги.

Грузовая платформа почти квадратной формы (длина и ширина — 1600 и 1595 мм) находится на значительной высоте из-за рамной конструкции кузова. Забираться на нее через массивный откидной борт удобно с широкой прорезиненной подножки. Пол покрыт ударопрочным напылением, багажные проушины позволяют надежно зафиксировать груз, а защиту багажа от дождя и воришек обеспечивает опциональная шторка. Запасное колесо на 17 дюймовом стальном диске отправлено в ссылку под задний свес.

Еще одна данность — нетипичные для пикапов премиальные решения. Например, открытый капот поддерживают газовые упоры, задний откидной борт снабжен амортизаторами с микролифтом и запирается по сигналу со штатного ключа зажигания. Имеется и функция бесключевого доступа с клавишами в обеих передних дверях. Причем пикап сам разблокирует замки и раскроет зеркала, стоит приблизиться к нему с чип-ключом.

VIP-палатка

В салоне поначалу кажется, что ошибся дверью и вместо хижины охотника или рыбака оказался в VIP-ложе. Сочетание серых добротных полимеров и бежевой экокожи без преувеличения изысканное, пусть и подсмотренное у премиальных «немцев» и «британцев». Элементы интерьера при этом точеные, изящные — видно, что руку приложили поднаторевшие в своем деле дизайнеры. Отдельного комплимента заслуживают 12,3 дюймовые экраны цифровой приборки и медиасистемы. Они обращены к водителю и при этом изогнуты, будто открытая на середине книга. Софт — быстрый. Картинка — сочная, четкая и, самое главное, без бликов, и это при том, что дуэт модных дисплеев — безкозырьковый.

Эргономика в целом тщательно продумана. Например, систему кругового обзора можно запустить сверхоперативно — клавишей на правой спице руля. А для вызова пунктов меню климатической системы предусмотрены компактные «физические» клавиши на центральной консоли. Неприятно удивляет лишь ультракороткое время демонстрации климатического меню. За эти пары секунд охотник точно не успеет прицелиться.

Есть и другие эргономические огрехи. Скажем, отсутствует регулировка руля по вылету. Впрочем, устроиться за рулем все же удается с комфортом — спасибо шести электрорегулировкам (в топ-комплектации Luxe) анатомического кресла с развитой боковой поддержкой и достаточно длинной подушкой. У сиденья переднего пассажира четыре электронастройки, но и здесь посадка получается удобной.

А вот на заднем ряду сидеть уже не так вольготно. Пространства перед коленями и над головой здесь более чем достаточно, наполнитель сидений в меру мягкий. Но спинка дивана, сориентированная максимально вертикально, портит всю картину: сидишь — точно первоклассник за партой, принять положение полулежа вряд ли получится. Да и подогрева второй ряд, к сожалению, лишен. Верим, что последнее упущение автопроизводитель исправит, тем более что этого явно требует VIP-реноме модели.

Трое в пикапе, не считая собаки

По технике этот Changan приготовил массу приятных сюрпризов. Например, в отличие от большинства коллег по цеху на задней оси здесь применены не рессоры, а пружины и амортизаторы, а неразрезной мост дополнен тягой Панара, улучшающей управляемость. Вместо же типичного для массовых пикапов жесткого подключения полного привода момент на передние колеса передается через электромагнитную муфту.

Соответственно, если выбрать модной поворотной шайбой режим 4WD Auto, можно мчать по скоростному шоссе в полноприводном режиме. «Одноклассники», где реализована схема Part-time с жестким подключением передней оси, на такое не способны. Гнать же на машине с задним приводом, к примеру, по скользкой трассе, согласитесь, не так уж безопасно.

Усилие на руле можно менять через меню медиацентра, и это еще один большой плюс. Так, для скоростной езды по трассе больше подходят «спортивные» настройки, а для городской толчеи — «комфортные». Радиус разворота, конечно, великоват, но это пикапу прощаешь, убедившись, как четко и охотно он прописывает повороты. При этом подвеска настроена еще и с явным прицелом на комфорт. Она мастерски отфильтровывает мелкие и средние неровности. Однако по-настоящему крупных выбоин лучше избегать — иначе будет трясти. Хотя уверен, что любой другой массовый пикап вытряс бы из нашего экипажа душу на изуродованной ямами дороге, ведущей на карельский остров Койонсаари. Hunter Plus же справился с непростым испытанием более чем достойно.

На хорошем асфальте, которым славится трасса M-11, наш пикап продемонстрировал умение держать высокую крейсерскую скорость, а когда качество дороги ухудшилось и появились волны продольного и поперечного типов, дала о себе знать оборотная сторона «комфортных» настроек подвески. Вертикальная раскачка, хоть и не была критичной, но некоторых членов нашего экипажа все же немного укачало. Еще один выявленный минус — ощутимая парусность на скорости выше 130 км/ч. Впрочем, это обычное дело с машинами такого типа.

Самый мощный в сегменте

Чем этот «охотник» просто-таки влюбил в себя, так это мощным и тяговитым мотором. С 2 литрового бензинового турбоагрегата снято 226 л.с. и 390 Нм, а 8 диапазонный классический автомат ZF тасует передачи практически так же живо, как преселективный робот. Посетовать можно лишь на то, что коробка случается «пинается», если ехать по-настоящему активно, в рваном ритме. Как бы то ни было, с такой агрегатной связкой Hunter Plus превращается в настоящего пожирателя расстояний, да и в городской среде двигаться быстрее потока не проблема. Расход же топлива при размеренной езде по трассе со скоростью 120 км/ч реально удержать на уровне 9,5 л/100 км. В городе можно рассчитывать примерно на 11 л/100 км.

Радует и то, что характер «охотника» можно менять, нажимая клавишу выбора режимов движения на центральном тоннеле — предусмотрены предустановки Eco, Sport, Snow и Normal. Покручивая же близлежащую поворотную шайбу, можно переключаться из заднего привода в полный и активировать понижающий ряд передач, как обычно, предварительно включив «нейтраль». Для особенно тяжелых внедорожных сценариев предусмотрена еще и блокировка дифференциала заднего моста. Весь этот инструментарий в итоге очень помог, когда пришлось пробираться к экогостинице, затерянной в карельских лесах, через грунтовку, перепаханную тяжелыми тракторами и лесовозами. В этот момент я в очередной раз сказал себе, что не ошибся с выбором автомобиля для путешествия.

Цена вопроса

Остается добавить, что за удовольствие «выезжать на охоту» с комфортом нужно будет заплатить как минимум 3?429?900 рублей. Во столько оценена машина в базовой и тем не менее щедро оснащенной комплектации Сomfort. Топовое исполнение Luxe потянет уже на 3?709?900 рублей, но в дополнение к штатным светодиодной оптике, ассистенту сохранения полосы движения, встроенному видеорегистратору, кожаному салону, климат-контролю, круиз-контролю и бесключевому доступу здесь предложат не 17 , а 18 дюймовые колеса, а передние сиденья будут с электроприводом и подогревом, плюс — две дополнительные боковые передние подушки безопасности. На наш взгляд, уж если охотиться, то в полной экипировке.

Технические характеристики Changan Hunter Plus Габариты 5350х1980х1875 мм Колесная база 3180 мм Дорожный просвет 225 мм Грузовой отсек (длина x ширина x высота) 1600x1595x500 мм Снаряженная масса 2060 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, 1988 см3, Мощность 226 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1900–3300 об/мин Трансмиссия автоматическая, 8?ступенчатая, Привод полный Макс. скорость 190 км/ч Объем бака 80 л