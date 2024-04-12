Это своеобразная вторая волна или второе пришествие – называйте, как хотите или как нравится. В начале 2000-х годов китайцы, по сути, впервые познакомили нас с пикапами, предложив сразу несколько моделей разной степени «вооружённости», то есть, оснащения. Постепенно вслед за «поднебесными» на нашем рынке объявились модели из других стран – японские, европейские, корейские. «Родился» и наш, отечественный пикап – производное от УАЗа «Патриот». И вот среднеразмерные рамные машины с относительно небольшим грузовым кузовком вновь наполняют дилерские шоу-румы и всё чаще мелькают на российских дорогах. Теперь свои «пять копеек» предложил производитель Changan. Знакомьтесь – модель Hunter Plus, в переводе – «Охотник»

Обычно при совпадении «имён» на рынке разгорается скандал, впрочем, заканчивающийся, как правило, мирным путём. До применения даже охотничьего оружия не доходит, хотя шума генерируется немало. То корейский производитель легковушек «сцепился» с польской компанией, выпускавшей автобусы, из-за названия Solaris. Ни тому, ни другому бренду не пришло в голову, что вообще-то это женское имя… Ну ладно, как-то разошлись. Другой пример: наш, российский «Патриот» совпал по названию с одним из американских «Джипов». Тогда было принято компромиссное решение: американский Patriot стал продаваться у нас под именем Liberty. Все эти нейминги и ребрендинги обсуждались в прессе, теперь же, вроде как, молчок. Российский «Хантер» остался «Хантером», китайский Hunter… впрочем, он только-только появился у нас, и, возможно, разбирательство маркетологов ещё последует.

Дорогое удовольствие

Какой из автомобилей более заслуживает звание «Охотника» - сразу и не скажешь. С одной стороны, трудно и придумать более «лесные» модели, чем УАЗ, в особенности потомок 469-й модели. С другой – на пикапе ездить на охоту в разы удобнее, но почему-то ульяновский грузовичок так не назвали. Ну да ладно, по мне был бы хорош любой компромисс, лишь бы китайцы не передумали насчёт продаж своего «Хантера». Я неровно дышу к пикапам, признаюсь, и другим желаю того же. Так что – больше пикапов, хороших и очень хороших. В нашей стране дел и грузов столько, что возить – не перевозить. Пока мы окончательно не трансформировались в собственные цифровые копии, пикапам работа найдётся, как и их владельцам.

Другое дело, что нынешние китайские грузовички больше смахивают на предметы роскоши, нежели на «рабочие лошадки». Как будто прерогатива возить грузы у нас принадлежит богатым и очень богатым людям. Относительно бюджетный уазовский пикап – и тот тянет почти на два миллиона рублей. А китайцы бывают и вдвое дороже.

Охота – да, не дешёвое удовольствие. Для получения разрешения на владение охотничьим оружием следует пройти платные курсы, а также медицинское освидетельствование – оно одно стоит больше 5000 рублей. Плюс различные госпошлины. Плюс само оружие и патроны к нему. Плюс остальное снаряжение, одежда, путёвки, лицензии. Может быть, высокие цены призваны сократить число желающих стать охотниками и таким образом сберечь природу? С машинами-то понятно: дорогие модели продавать выгоднее, чем дешёвые. И прибыльнее.

Нет, безусловно, сегодняшние пикапы не чета вчерашним. Какие там рабочие лошадки, нынче это настоящие рамные лимузины с полноприводными трансмиссиями. Заметим: пикапы есть в арсеналах очень многих производителей в разных странах. Даже Mercedes сподобился выпустить свою модель – X-Klasse. Удивляет, что до сих пор нет пикапа у Bentley. А что, неплохой образчик мог бы получиться. Особенно, наверное, впечатлял бы его кузов, отделанный ценными породами древесины. Так сказать, для фермеров во фраках – чтобы утром вывезти на поля органику, а потом вымыть машину и двинуть в Лондонскую королевскую оперу. И в пир, так сказать, и в мир.

Чангановский пикап именно таков. Ну, или почти таков. Кузов не отделан деревом, но салон шикарен. Кресла, крытые рыжей эко-кожей, на вид напоминают спортивные «ковши» - это-то зачем тут? А для роскоши. Для статуса. Что ты за охотник, если у тебя сапоги не Dunlop, а ружьё – не Perde или Holland&Holland? Это спорт миллионеров, тут мелочей не бывает.

По большому счёту, «китайцу» вполне хватило бы и стрелочной панели приборов, и простенькой «музыки» - лишь бы мурлыкала, скрашивая дальнюю дорогу. Нет, тут уже царство электроники. Два цифровых дисплея, мультимедийный слегка развёрнут к водителю. Русификации пока нет, но английский понятен. Информация на панели приборов мелковата, однако к её полноте претензий нет. Всё, что хотите, найдётся, нужно только вглядеться в экран. Дизайн продуман за исключением одной мелочи. У шкал указателей температуры и уровня топлива выполнены белые декоративные «скобки», так вот в темноте они заметно отражаются в ветровом стекле. Это, честно говоря, мешает. Производителю следовало бы придумать какой-нибудь небольшой козырёк над «приборкой», пусть опциональный, приклеиваемый.

Бортовая мультимедиасистема на «Чангане» богата китайским контентом. Судя по всему, насыщение серьёзное, однако настолько непонятное, что, считаем, его нет. Но без «китайщины» вполне можно обойтись. И радио настроить на понятные частоты, и телефон подключить, и музыку с него запустить. Да, было пару раз, что связь через Bluetooth прерывалась, и на экране появлялись загадочные китайские «предупреждения». Я начинал судорожно давить на все видимые кнопки, чтобы вновь запустить музыку, однако ничего не получалось… только спустя какое-то время система «отвисала», и музыка запускалась сама. Попытки воспроизвести контент с флэшек были более удачными: всё проигрывалось без сбоев. И с приличным качеством.

С настройкой климата в салоне всё намного проще. Под экраном есть рядок «физических» кнопок, напоминающих таковые в гибридном кроссовере Tiggo. Выглядит это прямо-таки премиально. И, в отличие от китайского собрата, в «Чангане» кнопки настроены так, что случайно нажать их, в том числе, коснувшись рукавами зимней одежды, практически невозможно. Это плюс. А вот то, что символы у кнопок светятся неярко – минус.

Касательно посадки за рулём – с ней проблем нет. Кресло, конечно, более спортивно на вид, чем в реальности. Ну да на пикапе и не поставишь рекорда скорости или управляемости. Немного не хватает регулировки руля по вылету, но и с этим жить можно. Как и с традиционно коротковатой китайской подушкой сиденья, на что уже нашлись жалобы других журналистов и блогеров. Мне, как всегда, длины подушки хватило.

Да, странно, что мощные ухватистые ручки, облегчающие посадку, есть у каждого из сидений, кроме водительского. И то удалось без этого обойтись. Здесь нельзя не вспомнить угловатые наружные ручки дверей. По стилю такие подошли бы «Кибер-траку», выпускаемому на заводах Илона Маска. Бесключевой доступ на «Чангане» возможен через обе передние двери.

Задний диван обладает таким легковым «достоинством», как разрезная спинка. Только вот вопрос: а зачем она здесь? Да, её можно сложить по частям, но позади неё обнаружатся поистине узкие щели, в которых толком ничего не положишь. Китайцы, ау, для чего вы это придумали? Только для того, чтобы показать, что здесь доступна такая же опция, как и на престижных легковых моделях?

Досмотр автомобиля с рулеткой показал следующее. Кузов во всех направлениях на 2-3 см больше, чем указано в технической характеристике. Ширина салона спереди 145 см, сзади 141 см, расстояние для ног при посадке «за мной» 25 см – параметры седана D-класса. Высота под подножками кузова 32 см.

Проникать в салон «поднебесного» «Охотника» удобно, используя широкие подножки. В принципе, они часто встречаются на пикапах. Не могу сказать, что на «Чангане» они предлагают какое-то особое удобство. Но мне показалось, что они немного шире, чем на других моделях. Впрочем, их ширину я не измерял и не сравнивал, так что действительно могло показаться.

Кузов закрыт сдвижной наборной шторой из алюминиевых пластин. «Крыша» получается жёсткая, но не настолько, чтобы на ней можно было размещать грузы. Запирается штора на дополнительный ключик. Задний борт «Чангана» имеет амортизатор и поэтому открывается медленно, зато без стука. Дополнительная и приятная особенность борта на этой модели – он «привязан» к центральному замку. Так что проникнуть в кузов на стоянке злоумышленникам будет проблематично.

Запасное колесо у «Охотника» закреплено под днищем в заднем свесе – стандартное решение. Нестандарт внизу наблюдается другой: а подвеска-то здесь не рессорная, а рычажная, с тягой Панара. Вот это необычно – и интересно.

А бензиновый ли ты?

Также необычно то, что пикап поставляется в Россию только с бензиновым турбомотором. В «Чангане» не знакомы с дизелем? На самом деле, у себя на родине «Охотник» предлагается и с мотором на тяжёлом топливе, но к нам его почему-то не привезли. Равно как и версию с «механикой», в качестве трансмиссии предлагается только восьмидиапазонный автомат.

Интересно то, что бензиновый мотор очень мощный – развивает аж 226 л. с.! И имеет при этом почти дизельный момент – 390 Нм, пик которого достигается при 3300 об/мин. Чем не дизельная характеристика? В этом плане Changan Hunter Plus схож с другим китайским «товарищем», пикапом JAC T8. Тот тоже на бензине, но так похож на дизель, что, не зная этого, перед заправкой уточняешь: а точно ли в баке должно быть лёгкое топливо?

Заправляя Changan, я тоже уточняю тип горючего – и, как выясняется, не зря. Для этого пикапа рекомендован только 95-й бензин, так мне сказали в пресс-парке. Интернет предлагает техническую характеристику, где указан 92-й, но это, как выясняется, неточность. Внутренне готовлюсь к баснословным затратам на топливо. Вот уж поистине охота – развлечение для богатых. Дизельное топливо дороже, но расход его обычно всё-таки меньше.

И тут, надо сказать, Hunter Plus проявил себя с лучшей стороны. На трассе, которая превалировала среди тестовых дорог, он продемонстрировал примерно 9-литровый аппетит, что было бы неплохим показателем и для дизеля. При этом скорость поддерживалась до 120 км/ч, что, согласитесь, немало. А для порожнего пикапа, да ещё при погодах на грани зимы, тем более.

Динамика модели, может быть, двум с лишним сотням сил не соответствует. Не зная о них, можно предположить, что под капотом около 180-190 «лошадок». С другой стороны, «дизельность» поведения пикапа даже радует, тяга реализуется в значительном диапазоне оборотов. Тахометр здесь не очень нагляден, напоминает ртутный градусник. Если вглядеться в его показания, то можно заметить, что на трассе «столбик» находится преимущественно на уровне 1500-1800 об/мин, а при разгонах достаточно доводить его до 2500-2700 об/мин, и только если уж вы хотите по-настоящему погонять, тогда следует крутить выше.

Чем ещё следует дооснастить «Охотника» для поездок на охоту, так это прочной стальной защитой моторного отсека. В штате здесь установлен лишь слабенький пластиковый брызговик, который кто-то из тестировщиков повредил ещё до меня.

Но гонки на грузовиках это статья особая. Так сказать, на любителя, поскольку автомобиль ведёт себя в полном противоречии с гоночными характеристиками. Высоченная резина, длинноходная подвеска – всё это совсем не про трек. Прочёл в Интернете, что, якобы, «Охотник» не чувствителен к асфальтовым колеям. Ну так там же было заявлено, что подвеска у него сзади рессорная. Что касается колейности, тут можно спорить, скорее, к ней более или менее чувствителен водитель, к тому же на различных дорогах она может быть разной. В плане же подвески двух мнений быть не может. Или мы тестировали два разных «Охотника», или я – это не я.

В принципе, ещё даже не заглянув под днище, я ощутил, что Changan Hunter Plus имеет более плавный ход, более точную (ближе к легковой) управляемость и более мягкую подвеску, чем схожие по параметрам пикапы из Японии. Ближе к нему я бы заочно поставил корейского конкурента SsangYong Actyon Sports, которым сам владею больше 10 лет. У него тоже редкая для пикапов рычажная подвеска, а потому поведение на дороге почти легковое. Хотя, безусловно, гружёный автомобиль лучше стоит на курсе.

Насчёт этого с «Чанганом» мне не повезло, серьёзно загрузить его в этот раз было нечем. А между прочим, кузовок у него не маленький: в длину и ширину – по 160 см (на деле чуть больше), под сдвижной крышкой-шторкой – полметра. Кстати, она сворачивается в рулон, который почти не занимает места в грузовом отсеке. Так что здесь легко разместить и высокие предметы, принайтовав их к четырём багажным проушинам. Из плюсов «Чангана» - качественное покрытие кузова защитно-антикоррозионным составом, а также заводские рейтинге на крыше кабины. Не один десяток пикапов мне довелось тестировать, а такой элемент встречаю в первый раз (себе дополнительный багажник поставил сам). Помимо практичности, дуги делают «китайца» ещё и красивым.

Там, где кончается гламур

Он «красен» также другими элементами. Огромная решётка радиатора сияет хромом. Над ней – светящаяся в темноте перемычка, соединяющая фары. Хромом покрыты наружные ручки дверей, корпуса зеркал, задний бампер-подножка, на чёрных колёсных дисках = хромированные «участки». Здесь снова не могу не уличить в ошибке Интернет-блогеров: задние тормоза у пикапа дисковые. Кто-то назвал их барабанными. Не верите – посмотрите на фото.

Тормозит модель зачётно, по крайней мере, без груза. Дополню, что, как всякий автомобиль, предназначенный для охоты, Hunter Plus отлично «вооружён» для бездорожья. По большому счёту, на зимней трассе можно было бы использовать режим 4WD Auto (в трансмиссии применена муфта), но я гнал по шоссе на одном лишь заднем приводе, что, возможно, нивелировало расход топлива. На лесной дороге с ледяными колеями автоматический режим пришёлся как нельзя более кстати, правда, чувствовалось, что муфта запаздывает с включением, задний мост иногда уже «плыл» к моменту её вступления в действие. Но это не критично, к тому же даже в глубоком снегу я не заметил признаков её перегрева.

Для особо тяжёлых случаев есть понижающая передача, включается она «шайбой» выбора режимов и, что характерно для автоматов, через позицию N. На наших фото вы видите, в какой снег мы забрались с пикапом – и, по большому счёту, он справился бы с ним и без «понижайки», уж тем более без блокировки дифференциала заднего моста, эта функция тоже тут есть. Причём, опять же, и эта блокировка слабо помогала на дороге с ледяными колеями, особенно при движении в горку: автомобиль с ней то пытался выскользнуть из колеи, то, выскользнув и зацепившись за снег, сползал обратно. Тут основную «скрипку» сыграла межосевая муфта, плюс к тому, в этом тесте мне повезло с хорошими шипованными шинами. Но, безусловно, лучшим «оружием» в таких условиях стали бы цепи, каковые рекомендую иметь с собой всем охотникам, выбирающимся в какую-нибудь «медвежуть» зимой или на гранях белого сезона. Они помогут, в частности, тогда, когда по какой-либо причине откажет полный привод. Хотя, будем надеяться, вам с этим не «повезёт».

Признаюсь, в начале теста «Чанган-Охотник» показался мне несколько гламурным. Этакий брутальный красавец для позирования на фоне какого-нибудь глэмпинга или загородного отеля в стиле швейцарского шале. Но оказалось, что он может быть и хорошим партнёром на охоте, и работящим помощником в хозяйстве. Потому что в дополнение к роскошному салону имеет и серьёзное внедорожное «вооружение», и кузов полезным объёмом свыше кубометра, и приятный бензиновый мотор с характеристиками, близкими к дизелю. Ценник, конечно, высокий, но, учитывая оснащение, в сравнении с другими моделями выглядит разумным. Пора объявлять охоту на новый пикап?

Пикап с двойной кабиной Changan Hunter Plus предлагается на российском рынке в двух комплектациях – Comfort и Luxe. Разница в ценах минимальная: 3 429 900 и 3 479 900 рублей. Обе версии оснащаются бензиновым двигателем с турбонаддувом, его рабочий объём 2,0 л, а мощность составляет 226 л. с. Коробка передач – восьмидиапазонный автомат, привод – полный, с понижающим рядом передач.

Технические характеристики Changan Hunter Plus ГАБАРИТЫ, ММ 5350 х 1980 х 1835 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3180 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 225 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 1280 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2060 ТИП ДВС R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1988 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 226 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 390 / 3300 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ н. д. ЁМКОСТЬ БАКА, Л 80