Автомобильный портал Motorpage
«Уникум»
Логотип Changan

Changan Uni-K (2021) вид спередиChangan Uni-K (2021) вид спередиChangan Uni-K (2021) вид сбокуChangan Uni-K (2021) вид сзадиChangan Uni-K (2021) вид сзади
Changan Uni-K (2021) решетка радиатора
Производители автомобилей продолжают находить оригинальные варианты фальшрадиаторных решёток. Changan Uni-K также уникален в этом плане
Changan Uni-K (2021) ходовые огни
Передний бампер кроссовера украшают вот такие светящиеся элементы...
Changan Uni-K (2021) датчик парковки
...и вот такие датчики парковки
Changan Uni-K (2021) передняя фара
Фары — невероятно узкие, однако обеспечивают великолепный свет
Changan Uni-K (2021) поворотник
Указателями поворотов в фарах служат вот такие оранжевые «многогранники» с нанесёнными на них причудливыми «знаками»
Changan Uni-K (2021) передняя фара
Внутри фар расположено множество различных элементов
Changan Uni-K (2021) передняя фара
«Освети будущее» — таков «девиз» светотехники Changan Uni-K
Changan Uni-K (2021) боковое зеркало
В корпуса боковых зеркал встроены повторители сигналов поворота и камеры системы кругового обзора
Changan Uni-K (2021) ручки двери
Наружные ручки при движении автомобиля утоплены в двери
Changan Uni-K (2021) ручки двери
При касании ручки она выдвигается
Changan Uni-K (2021) задний фонарь
Задние фонари тоже очень изящны. Они объединены светящейся линией
Changan Uni-K (2021) выхлопная труба
Смелая заявка на спортивный имидж: четыре выхлопных патрубка. Как будто под капотом кроссовера расположен атмосферный мотор V8
Changan Uni-K (2021) резонатор
На самом деле, двигатель у Uni-K всего лишь двухлитровый, а все выхлопные патрубки «растут» из одного глушителя, расположенного поперечно под задним бампером
Changan Uni-K (2021) дверь
Вид водительской двери с внутренней стороны. Здесь есть память настроек, традиционный «электронабор», встроенные динамики аудиосистемы Sony
Changan Uni-K (2021) панель управления
Панель управления слева от рулевого колеса. Специальной кнопкой можно открыть дверь багажного отделения, оснащённую электроприводом
Changan Uni-K (2021) салон
Электронный рай — так можно охарактеризовать интерьер кроссовера Changan Uni-K
Changan Uni-K (2021) руль
Рулевое колесо с двумя срезами — вверху и винзу — воспринимается руками водителя, как непривычное. Но на удобстве управления это не сказывается
Changan Uni-K (2021) руль
Ряд систем автомобиля активируется кнопками на рулевом колесе
Changan Uni-K (2021) руль
На кнопках много нетипичных символов, однако с ними разбираешься быстро, проблем не возникает
Changan Uni-K (2021) кнопка пуска/остановки
Кнопка пуска/остановки двигателя имеет нетипичную прямоугольную форму
Changan Uni-K (2021) главный экран
Главный экран как бы составлен из нескольких дисплеев, отражающих разную информацию. Например, здесь очень внятная индикация работы системы полного привода
Changan Uni-K (2021) главный экран
В режиме Normal справа на дисплее появляется цифровая индикация тахометра
Changan Uni-K (2021) главный экран
В режиме Sport отображается момент силы, воздействующий на пассажиров во время поворотов автомобиля
Changan Uni-K (2021) главный экран
В режиме ЕСО появляется диаграмма экономичности стиля вождения
Changan Uni-K (2021) главный экран
Можно придать бортовому компьютеру традиционный вид. 10,6-10,7 л на 100 км — примерно таков был средний расход топлива за время теста
Changan Uni-K (2021) главный экран
При движении автомобиля на этой картинке у каждого условного колеса появляются светящиеся столбики. В режиме Auto их можно видеть и у задних колёс до скорости 80 км/ч
Changan Uni-K (2021) монитор
Второй дисплей — вспомогательный. Он сенсорный. Здесь видно, что он закрывает часть верхнего дисплея, но это только на фото. На деле он не мешает водителю
Changan Uni-K (2021) монитор
С помощью передней камеры отлично виден сугроб перед автомобилем...
Changan Uni-K (2021) монитор
...или колеи в лесу и в поле
Changan Uni-K (2021) монитор
Настройки камер кругового обзора составляют целый список. Автомобиль на экране можно представить в 3D-виде
Changan Uni-K (2021) 8АКПП
Селектор автомата выполнен в виде оригинально изогнутой металлической пластины. Очень стильный, дорого выглядящий предмет
Changan Uni-K (2021) переключатель полноприводной трансмиссии
Миниатюрный рычажок переключает режимы полноприводной трансмиссии
Changan Uni-K (2021) центральный тоннель
Вот так оформлен туннель пола рядом с селектором автомата. Все элементы, которые выглядят металическими, на самом деле металлические
Changan Uni-K (2021) центральный тоннель
«Шайба» селектора вращается во всех направлениях. Динамика 226-сильного кроссовера хороша во всех режимах, включая ECO
Changan Uni-K (2021) передние кресла
Передние кресла просто замечательны. Они и комфортны, и в то же время обеспечивают полную слитность водителя с автомобилем
Changan Uni-K (2021) передние кресла
Настройки водительского кресла — электрические, с памятью
Changan Uni-K (2021) передние кресла
В подголовник водительского кресла встроены дополнительные динамики. Их можно отключить, но вообще лишними они не будут
Changan Uni-K (2021) передние кресла
Подголовники передних кресел интегрированные, Так выглядит подголовник водительского кресла сзади
Changan Uni-K (2021) подлокотник
Между передними креслами расположен большой бокс-подлокотник...
Changan Uni-K (2021) подлокотник
...со створками, которые открываются как вместе, так и каждая в отдельности
Changan Uni-K (2021) второй ряд
Простор для ног задних пассажиров поражает: длина пространства — 30 см. Туннель на полу отсутствует
Changan Uni-K (2021) задний диван
Задний диван имеет ширину полтора метра всего без нескольких миллиметров
Changan Uni-K (2021) задний диван
Крайние места отформованы для большего удобства размещения. Прострочка придаёт сиденьям дорогой, благородный вид
Changan Uni-K (2021) задний диван
Части спинки заднего дивана складываются
Changan Uni-K (2021) багажное отделение
Максимальная длина пространства для багажа 188 см, номинальная длина багажного отсека по полу 90 см. Высота под шторкой около 40 см, объём багажника порядка 350 л
Changan Uni-K (2021) багажное отделение
Под фальшполом багажника — пенопластовый контейнер для водительских инструментов, а под ним...
Changan Uni-K (2021) докатка
...находится докатка и пара ёмкостей для мелочей
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
226-сильный двухлитровый бензиновый турбомотор расположен под капотом поперечно, и крышка не скрывает этого, не пытается выдать двигатель за продольный V8
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
Не надо скепсиса по поводу двухлитрового сока»: 226 сил — более чем достаточно для хорошей динамики
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
Турбина расположена в передней части двигателя,...
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
...а интеркулер — сзади
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
Левая часть моторного отсека. Ёмкость аккумулятора составляет 70 Ампер-часов
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
Правая часть моторного отсека. Расширительных бачков здесь почему-то два
Changan Uni-K (2021) моторный отсек
Задняя подвеска представлена многочисленными рычагами круглого сечения
Changan Uni-K (2021) выхлопная труба
Наиболее низкая точка под днищем автомобиля — изгиб выхлопной системы, а также крепление трубы в том же месте
Changan Uni-K (2021) топливный бак
Топливный бак кроссовера не имеет защиты
Changan Uni-K (2021) вид спереди
Съезжая с деревенской дороги, пытаемся преодолеть снежно-ледяной бруствер, созданный грейдером
Changan Uni-K (2021) дорожный просвет
Перегибы местности могут повредить выхлопную систему и глушитель. Дорожный просвет кроссовера составляет, по разным данным, 190 или 173 мм. Второй вариант ближе к истине
Changan Uni-K (2021) вид спереди
Выбрались с кроссовером в лес — и убедились в отличных сцепных свойствах шин на мокром снегу
Changan Uni-K (2021) вид спереди
Changan Uni-K (2021) вид спереди

Что ни день, приходят известия либо о начале выпуска, либо даже о старте продаж какой-либо новой модели электромобиля. Эта тема в буквальном смысле овладела умами: столько интереса к их покупке, эксплуатации, обслуживанию. На этом фоне как-то незаметно происходит появление автомобилей с ДВС. Недавно мы познакомились с одной из новинок — китайским кроссовером Changan Uni-K

Считается, что возможности двигателей, работающих на ископаемом топливе, исчерпаны, и дальнейшее развитие этого типа моторов невозможно. Да, но, тем не менее, электромобили пока, что называется, не догоняют и в практическом плане отстают. Автономные пробеги у них небольшие, зарядных стаанций, особенно «быстрых, большой мощности, катастрофически не хватает, так что частный электротранспорт вынужден либо простаивать на медленных» зарядных станциях, либо вовсе без подзарядки. Далеко от дома не заберёшься.

Дешёвый электрический рай? Нет — дорогой электронный

Ну, раз «зелёное» будущее пока не наступило, что ж, на некоторое время возвратимся к отсталому бензиновому «прошлому»? Да, только назвать отсталым Changan Uni-K язык не поворачивается. Автомобиль встречает меня таким «писком» технической моды, как выдвижные ручки дверей. Пока кузов заперт, ручки утоплены заподлицо с поверхностью дверей, при отпирании они выдвигаются. Такое приходилось встречать на премиальных английских моделях. Собственно, и в очертаниях кузова Uni-K есть что-то от Jaguar E-Pace и Range Rover Velar.

«Дешёвым электрическим раем» окрестил Александр Вертинский парижские балаганы начала прошлого века. Подразумевал при этом, что настоящее благородство общественным заведениям могут придать только свечи. Сегодня рай вполне может электронным, и это не преувеличение. Посмотрите на роскошный интерьер Changan Uni-K: здесь сразу бросаются в глаза два цветных дисплея с изображениями невероятного качества. Дисплей большего размера вытянулся аж на две трети длины торпедо, второй дисплей, поменьше, расположен перед ним, однако не перекрывает картинку. Всё скомпоновано не только изящно, оба дисплея и качественны, и предельно информативны.

Верхний, большой дисплей имеет небольшую высоту и не мешает обзору через ветровое стекло. Собственно, он состоит как бы из нескольких экранов, каждый из которых способен выдавать новую информацию при нажатии водителем кнопок на рулевом колесе. Здесь мы видим и постоянно включённый указатель давления воздуха в шинах, и цифровую индикацию текущей скорости, и диаграмму распределения момента по осям (кроссовер имеет полноприводную схему. Можно открыть бортовой компьютер с показателями среднего расхода топлив времени в пути и других параметров. В режиме Sport появляется картинка, демонстрирующая, как смещается в поворотах вектор силы тяги. В режиме ECO индицируется диаграмма, показывающая, насколько экономично вы ведёте автомобиль.

Но особенно интересна таблица своеобразного общего анализа каждой вашей поездки. Она возникает на экране после остановки двигателя. Можно увидеть «разовый» и суммарный пробег, расход топлива за поездку и общий средний. Пункт «Смайт-драйф» я не понял (видимо, ошибка переводчика), но самое уникальное — это оценка риска ДТП. Первый же перегон от дилерского центра до дома выявил аж три случая риска! Где автомобиль успел их подметить? Ну, один раз действительно был: кто-то выезжал со стоянки задним ходом, явно не очень внимательно глядя в зеркала. Но меня всё-таки пропустил. А остальные разы? Точно так же за поездку в деревню я рисковал на протяжении 400 км целых шесть раз. Опять же, точно припомнил только один случай: когда при обгоне разъехался со встречным автомобилем примерно в пяти секундах. Не так уж и мало. И единственный раз за такую дистанцию. Что же рискованного нашёл Changan в остальном моём поведении?

Второй дисплей на торпедо небольшой, вспомогательный. Он в основном отражает работу мультимедиасистемы и камер кругового обзора. Этот дисплей сенсорный, можно управлять им при помощи пальцев. Камеры выдают очень чёткие картинки, но в слякотную и снежную погоду задняя камера может забрызгиваться.

Передние кресла при взгляде в салон со стороны выглядят пухлыми, объёмными и обещают комфорт. На самом деле они довольно-таки плотные, и в посадке за рулём есть что-то спортивное, во всяком случае, если расположить сиденье максимально близко к полу. Боковая поддержка чувствуется отлично. Но самое интересное — это пара динамиков, встроенных в подголовник. Такого я ещё не встречал. То-то при первой поездке мне показалось, что звуки парктроника, щелчки указателей поворотов и другие раздаются откуда-то сзади… В принципе, эти динамики можно отключить, тем более, что восприятие музыки они не улучшают. Но и не ухудшают, поэтому оставляю их включёнными.

Зданее сиденье имеет почти полутораметровую ширину и предлагает 30-сантиметровое пространство для ног седоков. Спинка складывается по частям. Багажник кажется просторным в ширину и длину, но небольшим по высоте. Это обманчиво: высота под шторкой — стандартные 40 см. Под фальшполом докатка и несколько небольших углублений для мелочей. Докатка имеет значительный размер, ведь штатные колёсные диски имеют диаметр аж 21 дюйм! Вместе с тем, колёса с шинами 265/45R21 не производят впечатления «велосипедных», что бывает, когда диски чересчур велики, а профиль шин очень мал. Здесь пропорции соблюдены, и, честно говоря, я бы не стал менять штатный размер на диски поменьше и профиль шин побольше в угоду комфорту. Кроссовер, может быть, и жестковат, но это только в плюс автомобилю с задатками спортивного имиджа.

Следим за встречными автомобилями

А таких задатков у нашего «Уникума» немало. Он максимально обтекаем, и даже решётка радиатора у него почти глухая. У него оригинальный спойлер-антикрыло на крыше и четыре выхлопных патрубка. Да, это всего лишь имитация атмосферной «восьмёрки», но, согласимся, более чем 220-сильная «отдача» бензиновой поперечной турбочетвёрки — это тоже весьма неплохо.

Супер-экономичным новый китайский «уникум» назвать нельзя. Да и трудно ожидать скромного аппетита от мощной, динамичной модели. Итак, на трассе расход колебался от 8,8 до 9,4 л на 100 км, в городе — в районе 11 л. В среднем за тест автомобиль «привёз» 10,6 л на сотню. При этом, признаюсь, я откровенно баловал себя прекрасной динамикой кроссовера и подолгу вёл его по трассе на пятой передаче. Иногда переключаясь на шестую, но нередко и на четвёртую. Заодно это улучшало курсовую устойчивость на снежной слякоти, местами покрывавшей асфальт.

На мой взгляд, двигатель хорошо «отдаёт» во всех режимах. Даже в ЕСО, это проверено и в городе, и при обгонах на трассе. При добавлении «газа» в этом режиме ощущается еле заметная задержка, в других режимах её нет, но она преодолевается мгновенно и легко. Правда, для лучшей динамики необходимо вести машину «на оборотах», поддерживая 3000-4000 об/мин. Чтобы ощутить настоящий огонь, надо на трассе переключиться на шестую, а лучше на пятую передачу из восьми. И тогда кроссовер легко «поднимет» и со 100, и со 120 км/ч.

Переключаются передачи изящным селектором автомата, напоминающим хитро изогнутую пластину. Ручной режим активируется толчком селектора к себе. Рядом с ним — металлическая «шайба» выбора стиля вождения — Sport, ECO или Normal. Отдельно расположен рычажок управления системой полного привода. Можно оставить ведущими два колеса, можно выбать позицию Auto или заблокировать муфту. В режиме Auto привод на все четыре колеса реализуется до 80 км/ч, задние колёса удаётся загрузить примерно на треть от передних. Блокировка муфты работает строго до 40 км/ч, потом автоматически отключается, при этом момент распределяется строго 50:50. Это хорошо видно по диаграмме на панели приборов.

Честно скажу: от кроссовера с околоспортивным имиджем ждёшь лучшей курсовой устойчивости на трассе. Списать её исключительно на «скользкость» шин Nokian, мне кажется, нельзя. Всё-таки есть определённая «недотянутость» шасси, недостаточная поперечная жёсткость подвески. Автомобиль словно покачивается на ней, словно на высокопрофильных шинах. Но профиль штатных шин всего 45 процентов, так что это практически исключено. К тому же автомобиль удивительно ровно выдерживал давление воздуха в каждой из покрышек: 2,2-2,3 атмосферы. Оно не изменилось и после того, как я «поймал» левым передним колесом крупную выбоину в асфальте. Шиша оказалась прочной и не пострадала.

Возможно, на сухом и чистом асфальте поведение автомобиля понравилось бы мне больше. А может быть, я немного завышаю планку требований: оделся спортсменом — беги. Uni-K, конечно, бежит, но как потенциальному спортсмену ему необходимо собраться, лучше координировать движения.

Из приятных систем комфорта и роскоши у кроссовера Uni-K стоит отметить панорамную крышу и люк. Только вот однажды автомобиль надо мной зло пошутил. После ночной стоянки подошёл к нему — и вдруг обнаружил, что у него открыто окно правой задней двери. Странно, делая фотографии, я открывал только левое окно и точно помнил, что его закрыл. Тут оказалось, что у кроссовера открыты все четыре окна, да плюс ещё и люк! Видимо, это произошло недавно, потому что салон не успел промокнуть от мороси. Но как? Выяснилось, что подобную опцию (проветривание салона) можно активировать с ключа, но я этого не делал. Необычное явление случилось только раз за почти 900-километровый тест.

К сожалению, не могу сказать, что этому способствует бортовая электроника. Система контроля полосы есть, но где её работа? Большей частью она «молчит», но иногда внезапно «просыпается», заставляя водителя вздрагивать, потому что делает это на высоких скоростях, внезапно и резко. Несколько раз её срабатывание совпадало «в моменте» с разъездом со встречным автомобилем. Так задумано или это всё же случайности?

Какое покрытие вам по душе?

Система контроля «слепых» зон отработала на отлично. А вот про систему стабилизации вообще сказать нечего. Какой бы скользкой ни была дорога, она ни разу не мигнула своим значком, хотя я её не отключал. А заставить её сработать удалось, только резко добавив «газ» в повороте на практически обледеневшей дороге. Пожалуй, порог срабатывания высоковат.

ABS отработала штатно, с ней всё в порядке. Но оставили не лучшее впечатление шины Nokian. Мокрый асфальт со снежной слякотью им, видите ли, не по душе. Скользкая, почти ледяная дорога между деревнями, по лесной глуши — тем более. Тут чувствовались срывы и при добавлении «газа», и при его сбросе, и в моменты притормаживания. Даже блокировка полноприводной трансмиссии не помогала. Лучше всего работало понижение передачи в в коробке — до третьей? Куда там — до второй и даже до первой. В этих случаях автомобиль, притормаживая двигателем, можно было спокойно вести и в режиме полного привода Auto, без полной блокировки муфты.

Совершенно неожиданно обнаружилось, какое покрытие подходит для шин «Чангана». Это… отсутствие покрытия. Стоило преодолеть снежный бруствер вдоль дороги, сделанный грейдером, как кроссовер очень уверенно пополз в лес и обратно по цельному, мокрому и очень тяжёлому оттепельному снегу. Только выбравшись опять на дорогу, я обнаружил, что не заблокировал муфту, а так и ехал в режиме Auto.

Но со снежно-ледяным бруствером была проблема. Дорожного просвета в 190 мм (по другим данным, всего 173 мм, и это больше похоже на правду) кроссоверу едва хватило. По одним данным, А пластиковые бамперы у него вовсе не внедорожные, неосторожное движение — и грядёт замена наверняка не дешёвых деталей.

В общем, я не стал бы преувеличивать внедорожные способности Uni-K, но и недооценивать их тоже нет смысла. Кроссовер получился кроссовером, можно сказать, на высокую оценку. Он и динамикой радует, и вот, лазать способен по глухим лесам в достаточно «тяжёлых» погодных условиях. А ещё, конечно, стоит высоко оценить его комфорт. Отличные сиденья спереди и сзади. Простор салона. Дизайн и функциональность — ручная блокировка межосевой муфты это безусловный плюс, как и ручной режим автомата. Отдельно отмечу информативность электронных дисплеев, особенно главного, большого. Все параметры на виду, закапываться глубоко в меню не требуется, хотя покопаться в нём и интересно, активируя или деактивируя те или иные режимы и функции. Несмотря на обилие информации, ориентироваться в ней предельно просто, у меня не осталось ни единого вопроса к сотрудникам пресс-парка по поводу возможностей автомобиля — если не считать, конечно, внезапного и случайного срабатывания функции проветривания в зимнюю холодную и мокрую погоду.

Кстати, о погоде. На трассе мы с автомобилем поймали оттепельный дождь. Вода не только заливала ветровое стекло, но и застывала на нём корочкой льда, охлаждаемая набегающим потоком воздуха. Сначала мне удавалось смывать эту плёнку струями омывающей жидкости, но постепенно это перестало помогать. Тогда я задействовал обогрев ветрового стекла — и система справилась с неприятным обледенением.

Претендующий на членство в премиу-клубе Changan Uni-K, конечно, не дёшев. Но претензия на премиум вполне обоснована. Автомобиль и отлично оснащён, и качественно собран, и ни в маейшей степени не «отдаёт» столь не любимой нашими автомобилистами «китайщиной». Это действительно кроссовер высокого уровня, достойный соперник европейских, корейских и японских моделей. А что не электрический… на самом деле, гибридная версия у него есть, но для китайского рынка. Да и в «ископаемо-топливном» варианте Uni-K демонстрирует, что возможности таких моделей не исчерпаны и закрывать их историю рановато.

Changan Uni-K предлагается в России в трёх комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Стоимость — соответственно, 3 319 900, 3 469 900 и 3 579 900 рублей. Привод у версии Comfort передний, у Luxe и Tech — полный. Другие параметры одинаковы у всех модификаций — двигатель и трансмиссия — одинаковы.

     

Технические характеристики Changan Uni-K 2.0Т 8AMT

ГАБАРИТЫ, ММ

4865 х 1948 х 1695

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2890

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

351

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2005

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

226 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

380 / 3300

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 8-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

н. д.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,9

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

70

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Changan UNI-K

Новость про Changan - Changan UNI-V

Changan UNI-V сертифицировали для России

Китайский лифтбек Changan Uni-V сертифицировали для России. Автомобиль будет представлен на отечественном рынке лишь в одной версии 30 декабря 2022 0
Новость про Changan - В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

В Россию привезли флагманские кроссоверы Changan

На российском рынке появилось как минимум по одному экземпляру кроссоверов марки Changan официально не представленных моделей – CS85 и CS95 22 декабря 2022 0

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 9 4 6