Гибридная версия кроссовера Changan – чем интересна и интересна ли вообще?

Ну наконец-то китайский кроссовер с нормальным подхватом! UNI-K IDD, по неофициальным данным, выигрывает у своего бензинового полноприводного собрата почти секунду в разгоне до сотни – 8,1 против 8,9, но дело не долях секунды, а в характере разгона. Даже с передним приводом, – а другого UN-K IDD не положено, – машина выстреливает с места мощно, ровно, без рывков. Или это только кажется? Официальных данных динамики разгона производитель ведь в обоих случаях не сообщает. Да, гибрид на 90 л.с. мощнее автомобиля с ДВС, но он ведь и на 70 кг тяжелее.

Кросс-купе Changan UNI-K выпускается с 2020 года, в России автомобиль появился в 2022-м, еще через год назад на тесте в Motorpage.ru была бензиновая версия. SUV длиной 4865 мм с колесной базой 2890 мм, оснащенный рядной турбочетверкой, выдающей 226 л.с. при 5500 об/мин и крутящий момент 380 Нм при 3300 об/мин. В трансмиссии – восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Тогда наш вердикт был: UNI-K – новый лидер рынка, кроссовер высокого уровня, достойный соперник европейских, корейских и японских моделей. Яркая, но не кричащая внешность, просторный салон с отделкой, претендующей на премиальность ну и так далее, подробности – здесь. И вот теперь на тесте тот же UNI-K, но с двумя моторами – на углеводородном топливе и электрическим.

Силовые агрегаты

IDD расшифровывается как Intelligent Dual Drive, это гибридная установка параллельного типа, plug-in гибрид. Бензиновая ее часть – полуторалитровая рядная турбочетверка с индексом JL473ZQ6, с алюминиевыми блоком и головкой блока, с цепным приводом ГРМ. Выпускается Changan c 2022 года и помимо UNI-K IDD устанавливается также на модели UNI-V и CS75 Plus. Как все алюминиевые ДВС, этот мотор чувствителен к перегреву, но, если следить за системой охлаждения, качеством масла и соблюдать интервал его замены, примерный ресурс составит 250 тысяч км. Этот двигатель выдает 166 л.с. мощности при 5500 об/мин, крутящий момент 255 Нм в диапазоне оборотов 1600-4000 и в Changan UNI-K IDD сочетается с шестиступенчатым роботом DCT.

Электрическая часть системы IDD – 110-киловаттной мощности (это 150 л.с.) тяговый электродвигатель, через дополнительное сцепление встроенный в шестиступенчатый «робот» DCT c двумя «мокрыми» сцеплениями, так что всего сцеплений получается три. Крутящий момент этого электромотора – 330 Нм. Под полом машины располагается питающая его трехкомпонентная батарея емкостью 30,7 квт/ч.

Как работает система

Есть три режима. В чисто бензиновом HEV работает только ДВС, приводя в движение Changan UNI-KIDD и заряжая батарею – электромотор тут работает в режиме генератора, включая и рекуперацию при замедлении машины. В чисто электрическом режиме EV автомобиль движется исключительно на электромоторе, заявлен запас хода на полностью заряженной батарее в 135 км. В гибридном режиме i-x алгоритм выбора источника энергии автомобиль определяет сам. Начало движения по умолчанию – бесшумное электрическое, потом начинает работать ДВС, при энергичном разгоне трудятся оба мотора: в моменты пиковых нагрузок электродвигатель добавляет свои 150 л.с. и 330 Нм к бензиновым 166 л.с. и 355 Нм.

В движении

И помощь электромотора чувствуется. Стоит перевести селектор выбора режима в положение HEV, режим «только ДВС», UNI-K IDD начнет ощутимо запинаться на старте. Эти толчки «робота» не критичны, но все-таки заметны. Особенно, когда стоишь, например, на выезде из двора, дожидаясь просвета в поперечном потоке машин. Наконец, вот он, промежуток, резко нажимаешь на педаль газа – и машина стартует с небольшими, но все-таки рывками. Если вернуть UNI-K IDD в гибридный режим, к ДВС подключится электромотор и разгон тяжелого, больше двух тонн, SUV будет более быстрым, а главное, «бесшовным».

На приборной панели не один, а два датчика запаса хода, на бензине и на электричестве. Общий принцип такой: двигаешься в гибридном режиме i-x – подзаряжаешь батарею. При выезде из ворот пресс-парка Changan UNI-K IDD показывал запас хода на электричестве в 47 километров. Через 30 километров пробега по городу – уже 52. Если ехать активно, батарея заряжается буквально на глазах. Стоило прохватить по трассе на 140 км/ч буквально два километра и запас электрического пробега на приборной панели увеличился с 39 до 43 км. Но чудес не бывает: заряжаешь батарею – быстрее обычного сжигаешь топливо в баке. За те же 30 километров стартового пробега показатель запаса хода на бензине уменьшился со 186 км до 121 км. То есть не на 30 пройденных км, а на 60 км – вдвое больше реального пробега. В среднем Changan UNI-K IDD расходует около 8 литров 95-го бензина на 100 километров пути. И объем бака у него 53 литра, а не 70, как у бензинового собрата. Нет, уж лучше заряжать батарею Changan UNI-K IDD кабелем, выйдет дешевле, а повезет – и вовсе бесплатно. Зарядка постоянным током с 20% до 80% займет полчаса, обещает производитель.

На асфальте

Changan UNI-K IDD – машина тихая: бесшумный старт, акустические передние стекла. На 80 км/ч в салоне почти полная тишина, еле слышно только двигатель. В пробке от соседей по потоку звук почти не прилетает. Скорость автомобиль набирает незаметно, чуть не уследил за педалью газа и вот уже 130 км/ч, а то и больше, и по-прежнему тихо, лишь легкие аэродинамические шумы возникают вокруг наружных зеркал. Так что заявленные максимальные 200 км/ч кажутся и достижимыми, и комфортными. Подвеска полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная, на прямой и ровном асфальте к ней нет никаких претензий.

Но скоростную дугу Changan UNI-K IDD держит неважно, не расслабишься приходится все время крепко обеими руками держать руль и подлавливать машину в повороте. Особенно за загородной двухголоске: почему-то кажется, что вот-вот вывалишься в повороте из своей полосы. Есть какая-то неуверенность, неустойчивость на курсе, отчего кажется, что все встречные КамАЗы проезжают в опасной близости, поэтому отшатываешься от них вправо и цепляешь правыми колесами обочину.

Вне дорог

А вот и предел возможностей монопривода. На обычном месте на живописном поле поснимать Changan UNI-K IDD не получилось: глиняный съезд, летом сухой, под осенними дождями намок и при попытке правильно выставить машину на точку съемки автомобиль просто ехал боком. Обратно на асфальт выехать удалось, но ощущение было не самое приятное. К слову, шины, на тестовой машине стояли зимние, Nokian WR SUV 4.

По неровной грунтовке на Changan UNI-K IDD надо ехать медленно, иначе начнутся неприятные толчки и удары. Не катастрофа, конечно, но становится понятно, что его подвеска – для асфальта. Ну и грязь и песок при проезде по проселку гремят в колесных нишах и по днищу больше, чем ожидаешь.

Что еще? Привычное уже для всех Changan отсутствие полной русификации. Правильное время на приборной панели выставить невозможно, функционал центрального экрана ограничен – требует китайского интернета. Время от времени Changan UNI-K IDD сообщает тебе что-то непонятное женским голосом на китайском языке. Такие мелочи портят общее впечатление, возникает ощущение недоделанной машины, полуфабриката.

Кому может быть интересен автомобиль

Плюсы Changan UNI-K IDD: чуть лучшая по сравнению с просто UNI-K динамика. Дальнобойность – на полном баке (кстати, бензин – 95-й) и полной батарее можно проехать 1000 километров, в теории. Но это все равно меньше, чем, помню, я проезжал на полностью заправленном Audi Q7 с трёхлитровым шестицилиндровым турбодизелем. Что еще? Бесшумный старт на электродвигателе плюс небольшой пробег на нем, достаточный как минимум для того, чтобы ночью или ранним утром выехать с городского двора или с парковки в коттеджном поселке, не разбудив при этом соседей.

Минусы: безальтернативный передний привод, при том, что у обычного бензинового UNI-K есть полноприводная версия. Еще гибрид гораздо сложнее устроен и, естественно, сложнее и дороже в обслуживании и ремонте – например, даже тормозные колодки на него нужны специальные, от обычного UNI-K не подойдут. Ну и главный вопрос: цена. Бензиновый UNI-K в топовой комплектации стоит 3 979 900 рублей. Гибридный UNI-K IDD – 4 779 900 рублей. Почти миллион разницы в пользу машины с ДВС, как ни крути.

Технические характеристики Changan UNI-K IDD ГАБАРИТЫ, ММ 4865х1948х1700 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2890 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 178 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2075 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув+электрический РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1494 ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ⋅Ч 30,7 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С ПРИ ОБ/МИН 166/5500+150 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 255/1600-4000+330 ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Робот, 6-ст DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 5,0