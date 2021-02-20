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Duesenberg Model J 1932 года свидетельствует, что стеклоочиститель со стороны пассажира долго оставался опцией
Duesenberg Model J 1932 года свидетельствует, что стеклоочиститель со стороны пассажира долго оставался опцией
«Однорукая» щетка со сложнейшей кинематикой на Mercedes-Benz 190 W201 и E-Class W124 чистила невероятные 86% площади лобового стекла!
«Однорукая» щетка со сложнейшей кинематикой на Mercedes-Benz 190 W201 и E-Class W124 чистила невероятные 86% площади лобового стекла!
Toyota FJ Cruiser (2006 г.) имела аж три щетки стеклоочистителя
Toyota FJ Cruiser (2006 г.) имела аж три щетки стеклоочистителя
На футуристичном Citroen SM (1970 г.) «дворники» впервые задействовали в связке с датчиком дождя
На футуристичном Citroen SM (1970 г.) «дворники» впервые задействовали в связке с датчиком дождя
Адаптивные стеклоочистители Magic Vision Control от Mercedes-Benz – настоящее произведение инженерного искусства
Адаптивные стеклоочистители Magic Vision Control от Mercedes-Benz – настоящее произведение инженерного искусства

Сохранить лобовое стекло автомобиля в чистоте при любой погоде – эта задачка выглядит, возможно, элементарной, однако на деле она еще ждет своего окончательного решения...

Первые безлошадные экипажи еще не успели обзавестись даже небольшими ветрозащитными экранами, а в 1896 году американец Джордж Кэпвелл уже подал патент на стеклоочиститель. Причем сразу с механическим приводом! Рабочий образец «дворников» появился, как принято считать, тоже за океаном. И этим мы обязаны женщине. Владелица ранчо Мари Элизабет Андерсон в 1903 году выправила патент на стеклоочиститель, который действовал от поворотного рычажка со стороны салона. Правда, тогда индустрия не разглядела в изобретении коммерческих перспектив. Прозрение наступило в 1922-м, когда компания Cadillac первой включила «дворники» системы Андерсон в перечень стандартного оснащения своих моделей. И пошло-поехало.

Путешествие «дворников»

Лобовые стекла автомобилей первой трети ХХ века, приподнимавшиеся для вентиляции салона, не оставляли выбора: «дворники» устанавливались под крышей. Альтернатива появилась в середине 1930-х, когда ветровые стекла вышли из жестких металлических рамок и стали крепиться к кузову с помощью резиновых уплотнителей. Переезд стеклоочистителей в зону за капотом заметно упростил их соединение с приводами различных типов. Еще в 1917 году Шарлотт Бриджвуд (снова женский след!) запатентовала электрический. Также применялись – механический, использовавший тросик спидометра, работавший от разряжения во впускном коллекторе ДВС пневматический, а в 1960-е нередко применялся гидравлический, давление в котором создавала помпа гидроусилителя руля. В итоге победа осталась за легче настраиваемым и более надежным электроприводом.

Фаворит выявился и в схемах движения «дворников» по лобовому стеклу легковых автомобилей. По соотношению «эффективность-себестоимость» лидерство у стеклоочистителей, в сочетании с левым рулем паркующихся направо (если смотреть из салона) и вниз. Однако, помимо классики, используют еще с полдюжины кинематических схем, претендующих не только на оригинальность, но и на расширение площади очистки лобового стекла.

Превращение в фетиш топливной экономичности в последнее время породило такое явление, как скрытые «дворники», которые ради аэродинамики в состоянии покоя полностью прячутся в нише между капотом и лобовым стеклом. Правда, при такой системе замена щеток требует прочтения инструкции, где расписан алгоритм перевода устройства в сервисный режим. А чтобы снег и лед, скапливаю­щиеся в «лежбище» стеклоочистителей, не заблокировали их намертво, конструкторам приходится идти на те или иные ухищрения. Так, на моделях Land Rover можно перевести «дворники» в «зимнее» положение, когда они всегда остаются над линией капота.

Прививка интеллекта

Дворник и интеллект – понятия совмес­тимые. В автомобильном измерении уж точно. «Какой смысл махать «метлой» пос­тоянно, утомляя водителя, если достаточно делать это изредка?» – подумал американец Раймонд Андерсон и в 1926 году запатентовал отличавшийся бесшумностью и малым потреблением энергии электромеханический стеклоочиститель с прерывистым режимом. А в 1960-е «дворники» обучили работать с более широким диапазоном скоростей.

Влажная приборка грязного, запыленного лобового стекла куда эффективнее, не так ли? И в 1931 году компания Richland Auto Parts из города Мэнсфилд (штат Огайо) предложила встроенный пульверизатор, работающий от нажимной груши, а через пять лет уругвайский гонщик и механик Гектор Суппичи Седес запатентовал омыватель лобового стекла, использующий электрический насос. Cadillac первым оценил эту систему, которая уже к середине 1940-х стала общепринятой.

К началу 1960-х догадались связать включение омывателя и щеток, что продлило срок службы «дворников». Наконец, под занавес 2011 года системы слились в экстазе. На родстере Mercedes-Benz SL R231 дебютировал комплекс Magic Vision Control, у которого не просто форсунки «омывайки» встроены в гребни над щетками для минимизации потеков, но еще и напор очищающей жидкости (а также степень ее подогрева) регулируются электроникой в зависимости от температуры за бортом и положения складной крыши.

Впрочем, не только высокие технологии меняют привычное устройство. На наших глазах произошло их разделение на классические каркасные, гибридные, у которых шарнирные соединения прикрыты от снега и льда кожухом, зимние – с более герметичной мягкой защитной оболочкой подвижных частей – и полностью избавленные от таковых бескаркасные. Последним, чтобы стать идеальными, порой не хватает точности совмещения с профилем лобового стекла. Хотя у того зачастую имеют­ся «внутренние резервы» для борьбы с холодами.

В середине 1980-х Ford выпустил модели, в триплексы которых были интегрированы нити электроподогрева. Последователи не заставили себя ждать, но сегодня система, предложенная фордовцами, выглядит менее безупречной, чем в момент рождения. Электропроводящая сетка не только затрудняет обзор при определенных углах освещения, но к тому же ухудшает качество мобильной связи и с трудом сочетается с проектором информации на лобовое стекло. До недавнего времени секретом такого совмещения владела лишь компания Land Rover. Проблему обзорности с помощью авиационных технологий в 2017 году решил концерн Volkswagen, использовав вместо нитей накала прозрачный токопроводящий слой на основе оксида серебра. Отлично! Вот только эффективность «грелки-невидимки» при серьезных морозах ниже, чем у «сетчатых» лобовых стекол. Не случайно немцы вернули их на второе поколение Tiguan российской сборки...

Да, системы очистки лобового стекла за более чем вековую историю так и не дос­тигли идеала. Возможно, путь к сияющей вершине откроет... отказ от «дворников» и омывателей. Что вместо них? Вероятно, обладающие повышенными свойствами отталкивания любых загрязнений материалы на основе нанотехнологий, а может, применяющиеся в авиации генераторы ультразвука. Время покажет.

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