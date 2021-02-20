Сохранить лобовое стекло автомобиля в чистоте при любой погоде – эта задачка выглядит, возможно, элементарной, однако на деле она еще ждет своего окончательного решения...

Первые безлошадные экипажи еще не успели обзавестись даже небольшими ветрозащитными экранами, а в 1896 году американец Джордж Кэпвелл уже подал патент на стеклоочиститель. Причем сразу с механическим приводом! Рабочий образец «дворников» появился, как принято считать, тоже за океаном. И этим мы обязаны женщине. Владелица ранчо Мари Элизабет Андерсон в 1903 году выправила патент на стеклоочиститель, который действовал от поворотного рычажка со стороны салона. Правда, тогда индустрия не разглядела в изобретении коммерческих перспектив. Прозрение наступило в 1922-м, когда компания Cadillac первой включила «дворники» системы Андерсон в перечень стандартного оснащения своих моделей. И пошло-поехало.

Путешествие «дворников»

Лобовые стекла автомобилей первой трети ХХ века, приподнимавшиеся для вентиляции салона, не оставляли выбора: «дворники» устанавливались под крышей. Альтернатива появилась в середине 1930-х, когда ветровые стекла вышли из жестких металлических рамок и стали крепиться к кузову с помощью резиновых уплотнителей. Переезд стеклоочистителей в зону за капотом заметно упростил их соединение с приводами различных типов. Еще в 1917 году Шарлотт Бриджвуд (снова женский след!) запатентовала электрический. Также применялись – механический, использовавший тросик спидометра, работавший от разряжения во впускном коллекторе ДВС пневматический, а в 1960-е нередко применялся гидравлический, давление в котором создавала помпа гидроусилителя руля. В итоге победа осталась за легче настраиваемым и более надежным электроприводом.

Фаворит выявился и в схемах движения «дворников» по лобовому стеклу легковых автомобилей. По соотношению «эффективность-себестоимость» лидерство у стеклоочистителей, в сочетании с левым рулем паркующихся направо (если смотреть из салона) и вниз. Однако, помимо классики, используют еще с полдюжины кинематических схем, претендующих не только на оригинальность, но и на расширение площади очистки лобового стекла.

Превращение в фетиш топливной экономичности в последнее время породило такое явление, как скрытые «дворники», которые ради аэродинамики в состоянии покоя полностью прячутся в нише между капотом и лобовым стеклом. Правда, при такой системе замена щеток требует прочтения инструкции, где расписан алгоритм перевода устройства в сервисный режим. А чтобы снег и лед, скапливаю­щиеся в «лежбище» стеклоочистителей, не заблокировали их намертво, конструкторам приходится идти на те или иные ухищрения. Так, на моделях Land Rover можно перевести «дворники» в «зимнее» положение, когда они всегда остаются над линией капота.

Прививка интеллекта

Дворник и интеллект – понятия совмес­тимые. В автомобильном измерении уж точно. «Какой смысл махать «метлой» пос­тоянно, утомляя водителя, если достаточно делать это изредка?» – подумал американец Раймонд Андерсон и в 1926 году запатентовал отличавшийся бесшумностью и малым потреблением энергии электромеханический стеклоочиститель с прерывистым режимом. А в 1960-е «дворники» обучили работать с более широким диапазоном скоростей.

Влажная приборка грязного, запыленного лобового стекла куда эффективнее, не так ли? И в 1931 году компания Richland Auto Parts из города Мэнсфилд (штат Огайо) предложила встроенный пульверизатор, работающий от нажимной груши, а через пять лет уругвайский гонщик и механик Гектор Суппичи Седес запатентовал омыватель лобового стекла, использующий электрический насос. Cadillac первым оценил эту систему, которая уже к середине 1940-х стала общепринятой.

К началу 1960-х догадались связать включение омывателя и щеток, что продлило срок службы «дворников». Наконец, под занавес 2011 года системы слились в экстазе. На родстере Mercedes-Benz SL R231 дебютировал комплекс Magic Vision Control, у которого не просто форсунки «омывайки» встроены в гребни над щетками для минимизации потеков, но еще и напор очищающей жидкости (а также степень ее подогрева) регулируются электроникой в зависимости от температуры за бортом и положения складной крыши.

Впрочем, не только высокие технологии меняют привычное устройство. На наших глазах произошло их разделение на классические каркасные, гибридные, у которых шарнирные соединения прикрыты от снега и льда кожухом, зимние – с более герметичной мягкой защитной оболочкой подвижных частей – и полностью избавленные от таковых бескаркасные. Последним, чтобы стать идеальными, порой не хватает точности совмещения с профилем лобового стекла. Хотя у того зачастую имеют­ся «внутренние резервы» для борьбы с холодами.

В середине 1980-х Ford выпустил модели, в триплексы которых были интегрированы нити электроподогрева. Последователи не заставили себя ждать, но сегодня система, предложенная фордовцами, выглядит менее безупречной, чем в момент рождения. Электропроводящая сетка не только затрудняет обзор при определенных углах освещения, но к тому же ухудшает качество мобильной связи и с трудом сочетается с проектором информации на лобовое стекло. До недавнего времени секретом такого совмещения владела лишь компания Land Rover. Проблему обзорности с помощью авиационных технологий в 2017 году решил концерн Volkswagen, использовав вместо нитей накала прозрачный токопроводящий слой на основе оксида серебра. Отлично! Вот только эффективность «грелки-невидимки» при серьезных морозах ниже, чем у «сетчатых» лобовых стекол. Не случайно немцы вернули их на второе поколение Tiguan российской сборки...

Да, системы очистки лобового стекла за более чем вековую историю так и не дос­тигли идеала. Возможно, путь к сияющей вершине откроет... отказ от «дворников» и омывателей. Что вместо них? Вероятно, обладающие повышенными свойствами отталкивания любых загрязнений материалы на основе нанотехнологий, а может, применяющиеся в авиации генераторы ультразвука. Время покажет.