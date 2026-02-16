Кто-то отправляется на «Кудыкину гору» с целью хищения сельскохозяйственной продукции, а мы в окрестностях этой достопримечательности Липецкой области одними из первых провели тест-драйв электрокара Evolute i-Joy, который претендует на звание самой доступной электрической модели на российском рынке

В русском фольклоре фраза «пойти на Кудыкину гору» означала «отправиться в неизвестном направлении». Но сейчас так называется вполне определенная локация — парк развлечений в Липецкой области, в центре которого высится плюющаяся огнем 15 метровая бетонная фигура Змея Горыныча. Сказочный персонаж работает на ископаемом топливе — плюется в окружающих огнем с помощью подведенного к нему газа. Можно сказать, что антиподом такой энергетической модели выступает обновленный, работающий без вредных выбросов на электричестве, Evolute i-Joy, выпуск которого недавно начался на расположенном неподалеку заводе «Моторинвест».

Предприятие «Моторинвест» было создано под Липецком в 2014 году, и изначально на нем велась сборка машин китайских марок Great Wall и Changan (модели Great Wall Hover и Changan CS35). В 2022 м компания приступила к выпуску авто под своим брендом Evolute, под которым решили продвигать на рынке электромобили и гибриды. Партнером проекта выступила китайская корпорация Dongfeng. Весной 2022 года «Моторинвест» подписал с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), где в обмен на льготы взял обязательство по развитию производства полного цикла с инвестициями в размере 13 млрд рублей.

Значимым событием для липецкого предприятия стал запуск в конце прошлого года линий сварки и окраски, с участием этих технологических операций на заводе в 2025 году стали собирать семейный минивэн Evolute i-Space, в этом году начинают собирать модель i-Sky по полному циклу. А скоро новые линии будут задействованы в производстве обновленного кроссовера i-Joy, в прошлом году выпускавшегося методом крупноузловой сборки. При этом обновленный i-Joy в модельном ряду заменит собой электрический седан i-Pro, который уходит с рынка. На презентации новых производственных мощностей было заявлено, что если по итогам 2025 года на «Моторинвесте» в целом выпущено около 3,5 тыс. автомобилей Evolute, то в 2026 м этот показатель предполагается нарастить более чем вдвое — до 8 тыс. единиц. Причем в дополнение к липецкой площадке компания запускает еще один новый завод под Москвой.

Электрическая платформа

Внешне новый Evolute i- Joy смотрится броско и харизматично, в Китае он известен под названием Dongfeng Vigo. К его созданию привлекли именитых европейских дизайнеров — Николя Юэ, который отметился работой в BMW, и Рамона Джина, трудившегося в Ferrari, Maserati и Alfa Romeo. Они придали кроссоверу модные сейчас граненые черты с передней оптикой в виде бумерангов, а также с выдвижными ручками, функциональность которых, впрочем, сейчас находится под сильным огнем критики.

Но главное, что появившийся i-Joy — это кардинально новый автомобиль по сравнению со старой версией. Предыдущий Evolute i-Joy, по сути, являлся электрической версией бензиновой модели, теперь же электрокар построен на новой платформе Quantum S3 от китайской корпорации Dongfeng, нацеленной на использование именно электрического привода. Благодаря чему новый электрокар имеет ряд преимуществ. Например, вместительность салона: по своим внешним габаритам (длина 4306 мм, ширина 1868 мм и высота 1654 мм) i-Joy относится к SUV B-класса, но внутри он достаточно просторен хотя бы потому, что тут нет характерного для традиционных машин трансмиссионного тоннеля. Внутренний простор обеспечивается также за счет длинной колесной базы в 2715 мм, которую можно назвать рекордной в своем классе.

Заглядываем в багажник, и здесь нас ждет сюрприз — двухстворчатая пятая дверь с откидным бортом. Она устанавливается в пикапах или на больших внедорожниках, чтобы облегчить погрузку габаритной поклажи. Удобство использования такого форм-фактора в компактном кроссовере — вопрос дискуссионный, хотя данное решение, безусловно, оригинально. Дополнительный бонус в этом случае — откидная багажная створка, например для пикника на природе (заявлено, что она может выдержать нагрузку до 150 кг), а еще здесь есть дополнительные ниши для подстаканников.

Без шума и пыли

Садимся за руль — селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, к чему быстро привыкаешь. На передней панели главенствует 12,8 дюймовый дисплей мультимедийной системы, который поддерживает Apple CarPlay, тут же есть беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два разъема Type-C и два источника питания 12 В.

Педаль — в пол, и электрокар без лишнего шума сразу бодро набирает ход: шустрый пострел! Переднеприводный i-Joy оснащен электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, по паспорту это обеспечивает разгон с 0 до 100 км/ч за 8 с. Тяговая батарея имеет емкость 51,87 кВт·ч, этого достаточно, чтобы заявить запас хода на полном заряде по циклу WLTP в 386 км. При этом по документам функция быстрой зарядки обеспечивает наполнение батареи от 30 до 80% за 18 мин. Наш тест-драйв в целом подтвердил заявленный запас хода: согласно показаниям приборной панели, на сотню километров поездки у нас ушло порядка 20 кВт·ч заряда. То есть в «экономичном» режиме три сотни км от одной зарядки проехать можно, но если сильно топтать педаль газа и принимать во внимание, скажем, влияние морозца зимой, то стоит ориентироваться на потенциал пробега в две — две с половиной сотни километров.

Подвеска в кроссовере мягкая, но машина уверенно держит прямую даже на очень больших скоростях, а крены в поворотах минимальные, чему способствует типичный для электрокаров низкий центр тяжести. Поведение i-Joy можно изменять с помощью режимов «Эко», «Комфорт», «Спортивный», заметно различающихся, в частности, информативностью баранки. Усилие на руле настраивается и отдельно. Также на выбор есть три режима рекуперации.

Подобрали, обогрели

Помимо выбора настроек новый i-Joy неплохо оснащен. Заметно, что производители внимательно отнеслись к адаптации модели к зимним условиям: тут имеется обогрев передних сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя, но особой похвалы заслуживает отдельный контур подогрева тяговой батареи.

Базовая комплектация Business имеет полностью светодиодную оптику с электрической регулировкой высоты и датчиком света, передние и задние датчики парковки, а также камеры кругового обзора 360°, круиз-контроль, системы бесключевого доступа и климат-контроля. В следующей комплектации City уже имеется адаптивный круиз-контроль, системы автоматического переключения дальнего и ближнего света, предупреждения о лобовом столкновении, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде с полосы и удержания полосы движения, а также интеллектуального переключения режимов помощи в пробках и на шоссе в зависимости от скорости. Наконец, в топовой комплектации City+ появляется панорамная крыша.

Со всем этим богатством производители почему-то поскупились на установку дворника на заднее стекло, и это непорядок, так как в слякотную погоду его отсутствие будет снижать обзорность. Еще водителю придется приспосабливаться к не четко фиксируемому сигналу поворотников, для дозированного усилия здесь нужна сноровка, чтобы не мигать окружающим то левым, то правым сигналами.

Ну и ключевой рыночный козырь нового электрокара — его цена. Вместе со скидкой по госпрограмме в 925 тыс. рублей стоимость машины в базовой версии версии Business начинается от 1 790 000 руб., City — от 1 940 000 руб., а City+ — от 1 990 000 руб. Согласитесь, что компактный кроссовер по цене в менее 2 млн рублей — это сегодня редкость. К тому же речь идет о высокотехнологичном и хорошо оснащенном электрокаре, главное, чтобы у владельца оставалось место для его зарядки. Победить такое предложение на рынке в сегменте электромобилей будет так же непросто, как отрубить головы огнедышащему ископаемым топливом Змею Горыночу.

Тенические характеристики Evolute i-Joy Габариты 4306х1868х1654 мм Колесная база 2715 мм Объем багажника 500 л Дорожный просвет 180 мм Снаряженная масса 1690 кг Двигатель электрический, 163 л.с. Крутящий момент 290 Нм Трансмиссия 1-ступенчатый редуктор Привод передний Батарея 51,87 кВт•ч Макс. скорость 150 км/ч Время разгона 8,0 с до 100 км/ч Запас хода 386 км