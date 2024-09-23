Бестселлер липецкого предприятия Evolute i-Pro имеет говорящее название. Тем не менее этот «зеленый» седан метит в сердца и кошельки не одних лишь профессионалов. Его второе «я» — радовать практичных частников из среднего класса

Герой нашего теста — это небольшое экономическое чудо, сродни когда-то сверхпопулярным у нас «лоукостерам» Renault Logan и Duster. Судите сами, с учетом государственной субсидии от Минпромторга в 925?000 рублей и прямых скидок от автопроизводителя (при кредитовании и страховании в партнерских организациях) модель производства липецкого предприятия можно приобрести за 1?769?000 рублей. Это даже меньше, чем просят за седаны сегмента B, оснащенные ДВС. При этом пока можно пользоваться привилегиями, зарезервированными за «зеленым» транспортом: не оплачивать транспортный налог, парковку в мегаполисах и проезд по платным автомагистралям. Еще и зарядка такого транспорта обойдется дешевле, чем заправка «одноклассников» с ДВС. Но все же стоит ли игра свеч?

Родственные связи

Дизайн Evolute i-Pro не назовешь ультрасовременным. Его кузовные линии, особенно если смотреть в профиль, напоминают о близких «родственниках» — Dongfeng Aeolus E70, Nissan Sylphy и Nissan Almera третьего поколения. Причем последний, как известно, выпускали на АВТОВАЗе с 2012 по 2018 год. Однако все кузовные панели i-Pro оригинальные, а фронтальная часть радикально переоформлена. Здесь появились светодиодные ДХО, галогеновая оптика современного кроя и крупный лючок зарядки с комбинированным коннектором, позволяющим пользоваться как медленной зарядкой Type 2 (с переменным током), так и быстрой CCS2 (с постоянным током). Природолюбивую сущность липчанина выдают также глухая фальшрадиаторная решетка и «аэродинамические» колесные диски со спицами, прикрывающими дисковые тормозные механизмы.

Обзорность благодаря низкой линии остекления — великолепная, дверные проемы — широкие (спасибо колесной базе в 2700 мм), а объему багажника (502 л) могут позавидовать даже некоторые представители гольф-класса, причем под фальшполом, в отличие от многих «зеленых» коллег, нашлось место для «докатки». Такое обилие пространства в грузовом отделении — следствие компактного размещения элементов электропривода. Тяговая батарея на 53 кВт•ч смонтирована в подполье, место же под капотом заняли 150 сильный электродвигатель, инвертор, 12 вольтовый аккумулятор и расширительные бачки контуров батареи (обогрев и охлаждение). А еще здесь может разместиться опциональный дизельный подогреватель салона — не лишняя опция в холодных регионах. Штатно же салон греет электроотопитель.

Домашний уют

В интерьере больше авангарда. На информативную 7 дюймовую цифровую приборку выводятся данные о скорости и выбранном режиме движения (Eco или Sport), режимах работы климатической установки и запасе хода. Правее расположился 10,4 дюймовый Android-планшет медиацентра, позволяющий запустить штатный навигатор и любые интернет-приложения при использовании бортовой SIM-карты. Она же дает возможность получать ключевую информацию (например, о местоположении машины и уровне заряда) через приложение на смартфоне. На спицах же руля, обшитого кожей, обнаруживаю главный вызов компоновочному мейнстриму — клавиши управления системой климат-контроля. Как оказалось, менять климат в салоне, не убирая руки с баранки, очень удобно. А вот звук магнитолы настраивается только через тачскрин — еще один компоновочно-мультимедийный сюрприз.

Сиденья i-Pro отличаются не слишком выраженной боковой поддержкой и чрезвычайно мягким наполнителем. Я было даже вспомнил о креслах «Волги» советских времен, в которые буквально проваливаешься. И, кстати, такая конфигурация — не случайность. i-Pro изначально нацелен на таксопарки и каршеринг, где спортивные притязания в компоновке интерьера ни к чему.

Просторный задний ряд — еще один жирный плюс этой модели. Неудобство может возникнуть разве что у очень высоких пассажиров — запас пространства над головой сзади невелик. Есть и более существенные эргономические огрехи, и пробелы в оснащении. Так, рулевое колесо регулируется только по наклону и не подогревается, как и ни одно из сидений. Спинка же дивана не складывается. Зато машины липецкой сборки могут похвастать камерой заднего вида, электромеханическим ручником, задними датчиками парковки и четырьмя автоматическими стеклоподъемниками. Да и качество отделки не подкачало. Сиденья обшиты экокожей приличного качества, прострочка — модная, декоративные вставки — симпатичные. Удачный же дизайн и внимание к мелочам (к примеру, селектор трансмиссии) заставляют закрыть глаза на то, что ряд элементов салона выполнен из грубоватого пластика.

Лицом к городу

Платформа Evolute i-Pro имеет конструктивное родство с всеядной и в меру драйверской «логано-дастеровской» тележкой В0, но снаряженная масса в сравнении с родственным Nissan Almera больше на внушительные 330 кг. Соответственно, и элементы шасси, и их калибровки иные. Ездовые повадки определяет и тяговая батарея, расположенная, точно утяжелитель, под днищем. Отсюда курсовая цепкость на скоростной прямой, умеренные крены на виражах и адекватные реакции на повороты «длинного» и достаточно информативного руля. Все в порядке также с плавностью хода и энергоемкостью. С разбитым асфальтом i-Pro справляется неплохо, но «пересеченка» ввиду клиренса (лишь 150 мм) — явно не его стихия.

Тормозная система в i-Pro имеет три режима, причем самый мощный позволяет не только активно возвращать энергию в батарею, но и ехать практически «в одну педаль». В городских пробках можно замедляться, просто отпуская педаль акселератора.

Ускоряться, перестраиваться, обгонять в городском трафике на i-Pro — одно удовольствие. Как и у других «электричек», пиковый момент (230 Нм) достигается здесь практически со старта. Соответственно, при нажатии на газ с малых и средних скоростей получаем неизменно мощный подхват. Не скисает i-Pro и на шоссе, но от намерения отжечь на пустой магистрали невольно отказываешься — растут и «электрический аппетит», и паразитные шумы. К слову, паспортная «дальнобойность» этого седана оценена в 433 км по циклу NEDC. Однако фактически при полностью заряженной батарее реально проехать 300–400 км в зависимости от рельефа местности, погодных условий и нагрузки.

На полное восполнение запаса электроэнергии (с 5 до 100%) от домашней зарядной станции требуется порядка 8,5 ч. При использовании станции постоянного тока время на подзарядку с 30 до 80% уйдет меньше 40 мин. В любом случае такой автомобиль будет максимально комфортно заряжать в таксопарке или частном загородном доме, где нет очередей на ЭЗС, а инфраструктура максимально дружелюбна. Если это ваш вариант, то покупка i-Pro видится логичной и выгодной.

Технические характеристики Evolute i-Pro Габариты 4680х1720х1530 мм Колесная база 2700 мм Дорожный просвет 150 мм Объем багажника 502 л Снаряженная масса 1515 кг Двигатель электрический Мощность 150 л.с., 230 Нм Трансмиссия 1-ступенчатый редуктор Привод передний Макс. Скорость 150 км/ч Время разгона 9,5 с до 100 км/ч Запас хода 420 км Батарея 53 кВт•ч