Кому пригодится минивэн повышенной комфортности

Первое ощущение, когда оказываешься на месте водителя GAC M8: необычно много пространства и воздуха. И не только благодаря двум раздельным люкам в крыше этой машины. У лобового стекла – звукоизолирующего, как и боковые, – пологий наклон, поэтому нижний край его далеко впереди, а передняя панель просторна, словно полка. Что рождает ощущение не только простора, но и безопасности. При этом, образно говоря, весь остальной автомобиль ощущается позади, ты словно носовая фигура на паруснике. Ну или водитель автобуса. GAC M8 и есть микроавтобус, так что сразу вспоминается анекдот про студента с Кавказа, который написал домой, что другие приезжают в институт на автобусе, а ему ответили: деньги выслали, купи себе автобус и езди, как все.

В Китае GAC M8 известен как Trumpchi M8 второго поколения – свежая модель, представленная там в августе 2022, а с февраля 2024 он продается в России. За неполный прошлый год GAC M8 выбрали 1309 российских покупателей, что сделало его самым продаваемым премиальным минивэном в стране. Как и второе поколение кроссовера GACGS8, автомобиль построен на удлиненной платформе GPMA-L. Кузов GAC M8 длиной 5212 мм, колесная база 3070 мм – салон рассчитан на шестерых человек, включая водителя, третий ряд – двухместный. Пять дверей, две из которых, второго ряда, сдвижные. Форм-фактор – Toyota Alfard, столь популярный у азиатских бизнесменов, которые за больший комфорт предпочитают минивэны седанам бизнес-класса.

Снаружи и внутри

Автомобиль воспринимается, скорее, как длинный, чем как широкий, к слову, ширина массивного с виду кузова в самом деле не слишком велика, 1893 мм. Но благодаря правильной организации пространства сидящие на соседних креслах, что первого, что второго ряда, который здесь раздельный, локтями точно не столкнутся. При этом на сравнительно нешироком GAC M8 легко маневрировать в узких местах – на парковке, да и просто в городе. Чему, конечно, помогает и полный набор ассистентов и камер кругового обзора.

Про ощущение пространства на месте водителя уже было сказано, но все же: даже когда подушка водительского сиденья находится в нижнем положении, нижний край лобового стекла находится гораздо ниже обычного, отсюда прекрасная обзорность. А низкая подоконная линия передних стекол ее еще улучшает.

Салон выглядит дорого и благородно: черная и красная экокожа и алькантара, черный пластик, рояльный лак, блестящие металлизированные накладки. В селекторе КПП – необычная вставка, горизонтальная вращающаяся шайба из граненого стекла, функций у нее никаких, просто элемент дизайна. Два экрана, 12,3-дюймовая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный с очень мудреным меню – так, функция закрытия светозащитной шторки панорамной крыши над вторым рядом нашлась только на третьем уровне. Так же не на виду, на втором уровне, в экране прячется кнопка включения обогрева руля, а жаль. Есть Apple CarPlay и Android Auto, беспроводные, что важно. На центральном тоннеле под пружинной крышкой – площадка индукционной зарядки, в тестовой машине она работать почему-то отказывалась, отзывалась надписью «Просьба убрать металлические предметы с экрана». Но их и не было.

Водительское кресло GAC M8, оборудованное, как и пассажирское, подогревом и вентиляцией, крупным водителям покажется тесноватым. А всех остальных порадует ассистент безопасности, который заставляет подушку сиденья вибрировать, если включить поворотник, а слева или справа есть помеха.

Но, конечно, этот минивэн надо рассматривать с точки зрения удобства не водителя, а пассажиров второго ряда, для которых тут есть все. – подогрев, вентиляция, массаж, продольное перемещение «капитанских» кресел, наклон спинок и подушек, режим SPA – в нем кресла раскладываются в шезлонги с подставками для ног.

Третий ряд сидений тоже можно не только складывать вперед «книжкой», но и перемещать в продольном направлении, такая возможность есть не у всех машин-конкурентов. И еще на третий ряд можно проникать, не двигая кресел второго – между ними есть достаточно широкий проход. А объем багажника GAC M8 составляет от приличных 516 до внушительных 1586 литров – в зависимости от выбранного варианта трансформации салона.

Агрегаты

Рядная бензиновая «четверка» 4B20J1, оснащенная турбиной BorgWarner, выпускается на заводе компании в Китае с 2019 года и помимо M8 ставится на кроссовер GS8. Максимальная мощность – 252 л.с., но для России – 231 л.с. при 5350 об/мин, максимальный крутящий момент – 400 Нм при 4000 об/мин, полка момента не широкая. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, в приводе ГРМ – цепь. Примерный ресурс двигателя – 300 тысяч километров.

В трансмиссии GAC M8 используется 8-ступенчатая АКПП TG-81SC, которую японская компания Aisin выпускает с 2013 года. Эти коробки на свои автомобили устанавливают также BMW, General Motors, Peugeot Toyota, Volkswagen. При условии замены трансмиссионного масла каждые 60 тысяч километров примерный ресурс агрегата – те же 300 тысяч км, что и у двигателя.

Привод у GAC M8 на передние колеса, тандем двигателя и АКПП разгоняет минивэн со снаряженной массой 2060 кг до 100 км/ч за 9,8 секунды, максимальная скорость машины – 200 км/ч. Подвеска полностью независимая, спереди Макферсон, задняя многорычажная. Тестовый автомобиль в топовой комплектации Premium GX, она дополнена электромагнитной подвеской с двумя уровнями жесткости, «комфорт» и «спорт», регулируется через центральный экран, так же, как и три варианта настройки руля – «легкий», «комфортный», «спортивный». Так что регулировка может уменьшить валкость – в быстрых поворотах узкий, но высокий GAC M8 предсказуемо кренится. Или, наоборот, уменьшить тряску: в «спорте» крупные неровности подвеска отрабатывает неплохо, но жестко, а информацию о мелких передает слишком подробно, вертикальные постоянные толчки, к сожалению, могут портить общее впечатление. С другой стороны, понятно, что дорогой минивэн и предназначен для движения по хорошим асфальтовым дорогам. Клиренс у машины сугубо асфальтовый, 160 мм, запасное колесо не предусмотрено.

На ходу

Показатель комфортности машины для водителя – в ней не устаешь за рулем. После целого дня поездок с часовым перерывом на обед, две сотни километров по городу и трассе, встаешь с водительского места готовым продолжать работу. Рулится автомобиль очень приятно, через центральный дисплей можно привязать настройку жесткости руля к выбранному режиму движения – их в GAC M8 три, экономичный, комфорт, спорт. В комфортном обороты двигателя на крейсерской трассовой скорости при движении на круиз-контроле поддерживаются примерно на полутора тысячах, в «спорт» не опускаются ниже двух тысяч. Моментальный расход по трассе на 110 км/ч – 9,1 литра, при снижении до 70-80 км/ч падает до 8,7 литра, на городских 50-60 км/ч – 8,6 литра. Средний расход в комбинированном режиме доходит до 12,8 литра, но тут нужно учесть работу двигателя на холостых во время фотосъемки. С другой стороны, чем это отличается от режима ожидания пассажиров, в котором нередко молотят двигателями корпоративные минивэны? Кстати, русификация GAC M8 в этом месте дает сбой и на панели приборов высвечивается «График расхода масла» вместо «расхода топлива». Точно так же, как вызывают улыбку надписи: «Теневой гонщик» и «Режим подвеса» на центральном экране.

Кому предназначен

Первый возможный покупатель GAC M8, который мог бы прийти в голову, – многодетная семья. Мой знакомый отец большого семейства, усевшись за руль этой машины, сказал: мечта. Действительно: шесть мест, комфорт, тишина, безопасность – шторка безопасности есть даже у третьего ряда, над стеклом пятой двери. Что еще? Сравнительно небольшой расход топлива. Но эти мечты разбиваются о цену автомобиля: тестовый GAC M8 в комплектации Premium GX стоит 6,2 млн рублей. Так что реальное его предназначение – корпоративный парк, тут он по соотношению цена/качество вполне способен составить конкуренцию именитым японским и европейским брендам. Которых, кстати, на нашем рынке больше и нет.

Технические характеристики GAC M8 ГАБАРИТЫ, ММ 5212/193/1823 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3070 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2060 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1991 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 231 при 5250 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 400 при 4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 8-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,5