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Genesis GV70 (2021) вид спередиGenesis GV70 (2021) вид спередиGenesis GV70 (2021) вид сбокуGenesis GV70 (2021) вид сзади
Genesis GV70 (2021) решетка радиатора
Ажурная решетка радиатора Genesis GV70 выглядит слишком нежной для кроссовера, предназначенного для бездорожья
Genesis GV70 (2021) передняя фара
По традиции марки Genesis, фары GV70 имеют «двухэтажную» архитектуру
Genesis GV70 (2021) передняя колесо
Передние и задние шины у этого кроссовера одинаковые. Диски — 19-дюймовые
Genesis GV70 (2021) боковое зеркало
Наружные зеркала — на «ножках». В корпуса встроены камеры кругового обзора
Genesis GV70 (2021) боковое зеркало
А это — картинка в отражающем элементе. Как видим, наружные зеркала имеют изящную форму
Genesis GV70 (2021) заднее окошко
Заднее окошко напоминает Lexus RX. Однако это лишь сходство. Безусловно, корейская модель имеет собственный стиль и «лицо»
Genesis GV70 (2021) дверь
Открываем водительскую дверь — и прежде всего разглядываем ее изнутри. Многие элементы внутри салона имеют серебристую отделку
Genesis GV70 (2021) дверь
Многие элементы дизайна салона GV70 имеют форму овала
Genesis GV70 (2021) салон
Передняя панель — обтекаемая, как бы аэродинамичная
Genesis GV70 (2021) салон
Передняя панель GV70 с «точки зрения» водителя
Genesis GV70 (2021) салон
Интересно обратить внимание не только на формы деталей, но и на цвет отделки салона: в тестовом экземпляре он был темно-синим
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Дизайн шкал аналогичен модели G70, но в режиме Comfort нет золотистых окантовок
Genesis GV70 (2021) приборная панель
В режиме Sport шкалы имеют другой дизайн, в режиме ECO третий. Любой из видов панели вы можете зафиксировать, и при смене режимов движения он меняться не будет
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Как и положено кроссоверу, здесь есть выбор из трех внедорожных режимов
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Дизелльная версия самая медленная, но при этом… самая экономичная? Честно говоря, я бы ее за это не похвалил
Genesis GV70 (2021) монитор
Вытянутый центральный дисплей мультимедиа имеет диагональ аж 14 дюймов. Обзор он не перекрывает, ни в малейшей степени
Genesis GV70 (2021) монитор
Настраиваем радио. Слева — список станций. Справа — компас с направлением нашего движения и координаты местоположения
Genesis GV70 (2021) монитор
Ищем АЗС поблизости. Система навигации выдает не только список заправок, но и показывает их на фрагменте карты
Genesis GV70 (2021) монитор
А вот еще более интересная информация: это заторы впереди по ходу движения. Примечательно, что мы с «Дженезисом» находимся примерно в 100 км от Москвы
Genesis GV70 (2021) монитор
Экран с «дополненной реальностью». Для чего нужна эта функция, совершенно непонятно
Genesis GV70 (2021) монитор
При смене режимов движения на центральном дисплее на короткое время появляются вот такие красочные каринки
Genesis GV70 (2021) монитор
Выбрались на бездорожье? Можете ознакомиться с углами крена и дифферента, а также с распределением момента по осям
Genesis GV70 (2021) монитор
В солнечный день камеры выдают невероятно красочные картинки
Genesis GV70 (2021) монитор
Погода ухудшилась? Не страшно — лишь бы «глазки» камер оставались чистыми
Genesis GV70 (2021) монитор
Один из режимов системы камер — вид автомобиля «со стороны»
Genesis GV70 (2021) климат-контроль
Климат-контроль имеет сенсорную панель управления, «вписанную» вот в такой изящный овал. Неудобства пользования ею я не отметил
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
Поверхность туннеля пола. Здесь сгруппированы многочисленные органы управления
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
Если с кнопками и клавишами разобраться нетрудно,...
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
...то вот этим поворотным регулятором за весь тест я так и не воспользовался — легко обошелся без него
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
Под симпатичной крышечкой прячется беспроводная зарядка для смартфона
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
Шайба-селектор автомата довольно «тугая», случайным движением ее не повернешь
Genesis GV70 (2021) центральный туннель
Туннель высокий, крышка бокса-подлокотника фактически лежит на нем, как подушка
Genesis GV70 (2021) центральный подлокотник
Это широкий и удобный элемент, очень точно выверенный в плане эргономики. Вообще, в салоне GV70 очень уютно
Genesis GV70 (2021) передние кресла
Передние кресла не такие спортивные, как в мощной версии G70, однако «рельефные» и очень удобные. В таких подолгу не устаешь
Genesis GV70 (2021) передние кресла
И снова встречаем премиальную опцию: «удлинение» подушки кресла
Genesis GV70 (2021) передние кресла
У пассажирского кресла регулировок меньше, чем у водительского, но все они тоже электрические
Genesis GV70 (2021) передние кресла
Пассажир, сидяший сзади справа, может «подвинуть» переднего седока, используя «директорские» кнопки
Genesis GV70 (2021) дверь
Внутренняя панель задней двери. Здесь тоже главенствуют «овалы»
Genesis GV70 (2021) климат-контроль для второго ряда
Сзади — свой блок управления системой климат-контроля
Genesis GV70 (2021) задний диван
Задний диван слегка отформован под двух седоков, но при необходимости места здесь хватит и третьему
Genesis GV70 (2021) задний диван
Спинка заднего дивана складывается по частям
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Сложенные части спинки и фальшпол багажника образуют ровную плоскость
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Багажник кроссовера кажется небольшим, однако его объем значительно превышает 500 л
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Под фальшполом — несколько боксов, раздеденных перегородками. Запасного колеса здесь не предусмотрено ни в каком виде
Genesis GV70 (2021) моторный отсек
Двести дизельных сил — это очень много. Однако в линейке GV70 дизельный вариант самый медленный
Genesis GV70 (2021) моторный отсек
Воздухозаборник двигателя расположен высоко — под кромкой капота
Genesis GV70 (2021) моторный отсек
Аккумулятор у кроссовера тоже спрятан в задней части кузова — как и у седана G70
Genesis GV70 (2021) моторный отсек
Алюминиевые распорки под капотом тоже видны, но они далеко не такие мощные, как у седана G70
Genesis GV70 (2021) вид спереди
Роскошному кроссоверу не место на бездорожье? Это почему же? Дизельной версии — как раз под силу
Genesis GV70 (2021) вид спереди
Летние шоссейные шины быстро «замыливаются» в грязи,…
Genesis GV70 (2021) заднее колесо
...но благодаря хорошей тяге мотора «внизу» автомобиль уверенно ползет вперед, причем, не требуя отключить систему стабилизации
Genesis GV70 (2021) вид спередиGenesis GV70 (2021) вид спереди

Управляя автомобилем, вы, конечно, в основном смотрите в ветровое стекло. Прежде оно называлось смотровым. Кроссовер GV70 — новинка от премиального бренда Genesis — предлагает вам дополнить реальность: одновременно смотреть на цифровое изображение дороги, транслируемое на центральный экран мультимедиасистемы

Зачем нужна эта дополненная реальность? Ну, понятно, видеокамеры, которыми все чаще оснащаются автомобили, и не только премиальные, очень помогают при маневрах, обеспечивая не только задний, но и передний, и круговой обзор. Некоторые модели предлагают вид автомобиля, так сказать, со стороны, другие способны заглянуть под собственный моторный отсек или даже под днище. Последние функции— весьма полезные при движении по бездорожью. Некоторые орейские кроссоверы научились передавать на панель приборов картинки дороги при перестроениях и включении сигналов поворота. Тоже удобно.

Но для чего, скажите, наблюдать дорогу на экране, причем, с заметными отличиями от реальности? Трасса набегает на вас со значительно большей скоростью, чем истинная скорость вашей машины. Другие автомобили, кажется, находятся далеко, в то время когда они несутся по соседству с вами. К тому же на экране трасса выглядит как бы хорошо освещенной, а на улице темнота…

Ультрасовременное ретро

Вообще, эту функцию я открыл в Genesis GV70 случайно. Даже сначала не понял, как включил ее, потом не знал, как выйти, вернуться к отображению карты местности. И ведь что интересно: не окажись здесь странного «кино», это нисколько не ухудшило бы моего мнения о новом премиальном кроссовере. Он действительно премиальный, без натяжек и преувелличения.

Во-первых, отделка. Качество материалов. Дизайн — нечто в стиле кофемолок и миксеров 50-х годов прошлого века. В стиле ощущается заметный налет ретро. Кругом овалы, плавные, округлые формы. В то же время ультра-современность тоже видна невооруженным глазом. Овальный экран управления системой двухзонного климат-контроля целиком сенсорный. Значки на нем, может быть, чуть мелковаты, но лично у меня пользование ими ни малейшего неудобства не вызвало.

14-дюймовый экран мультимедиасистемы вытянут вдоль торпедо. Высокое разрешение, отличные цвета. А главное — содержание. Помимо дополненной реальности, предлагается и вполне реальная. Например, пользуясь системой, можно легко выяснить причину затора, скопившегося впереди. Это невозможно без связи с Интернетом, не так ли? А если возникла необходимость найти АЗС, то экран выдаст не только список, но и покажет ближайшую на фрагменте карты.   

В сотне километров от Москвы, застряв в пробке на А108, я изучаю возможности бортовой электроники GV70. Затор протянулся  на 4 км за перекресток со светофором, причина — дорожные работы. Да, действительно, они здесь ведутся, правда, чуть позже, когда поток пришел в движение, обнаружилось, что ничто не перекрывало дорогу. Странно. Ну да все равно, онлайн-навигатор сработал.

Но это тривиальная реальность — а что же дополненная? Пока стоим, вызываю ее изображение на экран и досконально изучаю. Впереди — якобы, голубая лента дороги, упирающаяся в белый коммерческий фургон. На самом деле, в него практически упирается сам GV70, мы стоим буквально бампер в бампер. Пытаюсь сделать фото, когда по встречной полосе мимо нас проносятся фуры. Картинка на экране «Дженезиса» фиксирует их с некоторым опозданием, приходится ловить моменты. И в очередной раз задаюсь вопросом: ну зачем здесь это «кино»? Развлекать водителя, пока он торчит в пробке? Но тогда почему оно автоматически не отключается на скорости, причем, на любой? Магистраль М2 позволяет разгоняться до 130 км/ч официально, а местами, где нет камер, можно и прибавить. Только при этом все же лучше следить именно за камерами, а заодно за всей дорожной и придорожной обстановкой, а не за красивой голубой «ковровой дорожкой» на экране.

Версия Ultimate с ультимативно мощным бензиновым мотором есть и у седана G70, и у кроссовера GV70. Однако двигатели у них разные и по рабочему объему — соответственно, 3,3 и 3,5 л, — и по «лошадкам»: 370 и 379 л. с. Разгон до 100 км/ч у такого седана происходит за 4,7 с при заднем приводе и за 5,2 с при полном. Полноприводный кроссовер со своим мотором чуть быстрее: 5,1 с. Моноприводным он не бывает.

Приборы в GV70 цифровые. Кто-то настроил панель так, что шкалы постоянно имеют спортивный дизайн. Выясняю: нет, это всего лишь один из видов, на самом деле, есть и другие отображения, точно такие же, как в более спортивном седане G70. За исключением режима Sport+. Таким GV70 не располагает, хотя щеголяет алыми ремнями безопасности. Но передние кресла тоже далеко не «ковши», и без красной прострочки, хотя это ни в малейшей степени не делает их неудобными. Отличные кресла, позволяют проводить в себе много времени — в данном тесте оно в значительной мере пришлось не на движение, а на пробки.

Сзади, правда, места маловато, но все же побольше, чем в G70. И средний седок худо-бедно, но расположится между крайними, не будет сидеть верхом на туннеле пола — он здесь пониже. Но для коленей места — едва-едва, и скошенный потолок нависает над головой. Правда, багажником в этом кроссовере не пожертвовали, что я считаю большим плюсом. 540 с лишним литров полезного объема — чем не автомобиль для путелествий? Только одним: под фальшполом нет запаски. Вообще. Никакой. Под днищем ее тоже нет, здесь только массивные рычаги, очень похожие на таковые у G70, в подобных пластмассовых «оболочках».

«Семидесятка» «семидесятке» рознь

Но при схожести индекса и, возможно, идентичности элементов конструкции седан и кроссовер очень существенно различаются по ходу. Если G70 заряжает/заражает вас своей энергией с первых метров пути и на всем протяжении поездки, то GV70 делает это только на первых метрах, ну, может быть, сотнях метров. Причина — в двигателе, но, конечно, не только в нем.

Обе модели имеют по три варианта силовых агрегатов. Седан может располагать 2,0-литровым 197-сильным мотором, 2,5-литровым 249-сильным, либо супер-спортивным 3,3-литровым 370-сильным. Все агрегаты бензиновые. У GV70 наряду с аналогичным 249-сильным бензиновым мотором есть свой вариант супер-спорта: двигатель серии Smartstream о 3,5-ти литрах рабочего объема и 379-ти «лошадках». И плюс — 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л. с. Именно дизельный вариант и оказался у нас на тесте.

Такой кроссовер — самый медленный из троицы. Разгон до сотни — за 8 с небольшим секунд, вроде, неплохо, но, во-первых, бензиновые версии значительно динамичнее, 379-сильная — так чуть ли не вдвое. Во-вторых, дизель словно бы растрачивает свой пыл именно в начале разгона, а затем… А затем просто уверенно и мощно тянет. Очень приятно тянет, на таком автомобиле исключительно комфортно в дальних путешествиях, когда не только стремишься достичь цели поездки, но и наслаждаешься самим перемещением в пространстве, а не просто «пожираешь» километры. Никто не обязывает делать это по-пенсионерски, GV70 прекрасно ведет себя и на высоких, и на очень высоких скоростях, отлично держит прямую, не рыскает по асфальтовым колеям — проверено на автомагистрали. Ну и при необходимости ускориться «лошадки» всегда наготове, подгонять себя не заставят. Особенно в режиме Sport. Никто не запретит вам и задействовать ручной режим 8-диапазонного автомата, единственной трансмиссии, сопровождающей каждый из двигателей кроссовера. Шайба-селектор автомата не имеет отдельной позиции для ручного режима, переход в него и обратно осуществляется подрулевыми лепестками.

Отмечу, что шайба управления автоматом тугая, случайно ее не повернешь и неправильный режим не включишь. Хорошая проработка. Но на самом деле шайб на туннеле пола две, и удобнее для водителя расположена передняя, якобы, нужная для управления мультимедиасистемой. Насколько нужная, судите сами: за время теста я не воспользовался ей ни разу. Вернее, попробовал что-то включить или переключить, это не получилось, сделал что-то неправильно — но тут же обошел это действие и больше к ней не возвращался. Экран сенсорный, есть ряд «физически» кнопок, а шайба — ну, пусть будет, для красоты и богатства интерьера. Без нее на туннеле было бы пустовато. Ну и, наверное, она все-таки для чего-то нужна, хотя бы как дублер.

Сразу после пуска мотора GV70 поражает тишиной и плавностью работы дизеля. И продолжает поражать тем же во время движения. Как ни раскручивай мотор, в какие режимы ни загоняй, характерный рокот придется улавливать с немалым трудом. В этом плане размещение на борту премиальной аудиосистемы Lexicon вполне оправдано. Звук великолепный, дорогой и богатый.

Подвеска обеспечивает отличную плавность хода. Особенно, конечно, на ровной трассе, но огрехи полотна она старается нивелировать изо всех сил. Жёстким GV70 не назовешь, он плотный, да, но не «зубодробительный».

В Интернете мне встретился обзор, автор которого был в восхищении от самой мощной, супер-спортивной версии кроссовера, той, что оснащена 370-сильным бензиновым двиателем. К сожалению, ничего не было сказано о соотношении двигателя и шасси, а ведь это очень важно. Искушенный поклонник драйва не сможет оставить этот аспект без внимания. Лично мне показалось, что 3,3-литровый 370-сильный V6 с приставкой «турбо» избыточен для шасси седана G70, он чересчур мощный и требует дополнительной настройки шасси и «ужесточения» подвески. Так что не знаю, какие ощущения вызвал бы у меня 3,5-литровый 379-сильный мотор Smartstream, окажись он на тестовом Genesis GV70. Если шасси кроссовера не перенастроено под него, то такое сочетание заведомо не вызовет удовольствия. Двигатель со спортивным характером предпочтительнее в сочетании с низким центром тяжести автомобиля и максимальной жёсткостью как кузова, так и подвески. Причем, от второй требуется жёсткость не только в вертикальном, но и в поперечном направлении. Новый кроссовер, несмотря на всю свою премиальность, таких задатков не демонстрирует. Он и мягче в плане подвески, и «сидит» выше, и даже распорки жёсткости под капотом у него далеко не такие, как у седана с аналогичным цифровым индексом.

Дизельная версия GV70, надо сказать, не поразила экономичностью. С учетом того, что на М2 особо не разгонишься из-за большого количества камер, на трассе автомобиль расходовал больше 9 л топлива на сотню. А в городе, да при пробках, приходилось расставаться с 12-13 л солярки. Между тем, его трансмиссия имеет функцию наката, то есть, полного отключения от двигателя, однако это не очень-то помогает экономить.

Если же вам важен только внешний эффект от владения супер-мощным автомобилем, то у такого «Дженезиса» GV70 немного иной дизайн с акцентами, подчеркивающими агрессивный характер. Хромированные детали у него заменены черными, а сзади заметно выделяются дви круглых выхлопных патрубка очень значительного диаметра. Ну а обычный GV70… впрочем, не такой уж он и обычный. Тоже приятно «мускулистый» и «целеустремленный», настоящий активный кроссовер. В дизайне кузова можно отыскать некоторые «реплики», заимствования или подражания. И все же модель в целом оригинальна и узнаваема. Думаю, со временем мы привыкнем к ней и будем отмечать проведенные рестайлинги, поскольку данный представитель бренда выглядит перспективным и в техническом плане, и по внешности.

Контролирует тягу умеючи

Дорожный просвет у новинки 185 мм, и это тоже наводит на мысли об «отрицательном» сочетании данного шасси с ультра-мощным бензиновым турбомотором. Для сравнения — у седана G70 клиренс составляет 150 мм, и это тоже многовато, хотя со стороны автомобиль и кажется лежащим на асфальте. Это впечатление дополнительно усиливается длинными свесами.

У кроссовера свесы не так велики, или, во всяком случае, они не производят впечатление чрезмерно длинных. Зато производит впечатление «двухэтажная» решетка радиатора — своей ажурностью. Кажется, что автомобилю совершенно нечего делать на бездорожье, одно неосторожное касание какого-либо препятствия — и бампер под замену.

Ну, разумеется, о серьезном бездорожье мы говорить и не будем. Но преодолеть, скажем, не слишком бугристую раскисшую грунтовку ему вполне по силам. Думаю, аналогичная ситуация будет и с неглубоким снегом. В частности, с таким, который станет непреодолимым препятствием для моноприводной низкосидящей легковушки.

Преимущество GV70 в данном случае — не только увеличенный клиренс и полный привод, но и дизель. Посмотрите на фото: равномерная и уверенная тяга на низах позволила кроссоверу играючи справиться с этой жуткой глиной, на которой, казалось, автомобиль «поплывет», стоит лишь коснуться педали «газа». Так вот, он ни разу, даже намеком не «поплыл», несмотря даже на то, что совершенно летние, шоссейные покрышки «замылились» в первые же секунды. При этом «Дженезис» продолжал движение как вперед, так и назад, и, что примечательно, я не отметил срабатывания системы контроля тяги. Не мигал и не загорался ее индикатор.

У этого кроссовера есть выбор из трех настроек системы Terrain: это Snow, Mud и Sand — снег, грязь и песок. На глине я опробовал все три настройки, при этом «Грязь» показалась мне оптимальной. На фото видно, что при ее активации автоматически включается ассисстент при спуске. А если вывести меню настроек на центральный дисплей, то можно увидеть не только углы продольного и поперечного крена в градусах, но и степень распределения крутящего момента по осям. Всё серьезно, не каждый кроссовер балует такой индикацией.

Конечно, Genesis, как бренд, ввязался в соревнование с настоящими «грандами» автомобилестроения, а конкретно GV70 — с моделями, которые можно без преувеличения назвать беспроигрышными: удобными для всех и во всех отношениях. Это кроссоверы, заслуженно завоевавшие популярность в нашей стране: Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60. Преимущество корейского премиума, как мне кажется, не в динамике и спортивности, а в его универсальности. И, не в последнюю очередь, в цене. В этом плане, думаю, на первом месте по популярности окажутся более дешевые версии GV70, в частности — дизельная. А вот наиболее дорогую супер-спортивную версию наверняка выберут лишь единицы.

Стоимость дизельных версий Genesis GV70 на российском рынке в конце 2021-го года составляет от 4 220 000 до 5 020 000 рублей, 2,5-литровых бензиновых мощностью 249 л. с. - от 4 270 000 до 5 670 000 рублей, самых мощных бензиновых 379-сильных — от 5 920 000 до 6 220 000 рублей. Все кроссоверы оснащаются 8-диапазонными автоматами и полным приводом.

    

Технические характеристики Genesis GV70 2.2D 8AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4715 х 1910 х 1630

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2875

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

542 / 1678

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2120

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, дизельный

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

2151

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

199 / 3800

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

440 / 1750 —  2750

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 8-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

211

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

8,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,8

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

66

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