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Наконец премиум
Логотип Genesis

Genesis GV70 (2021) вид спереди
Форма радиаторной реше?тки – та же, что у логотипа Genesis на капоте
Genesis GV70 (2021) вид сбоку
Вид в профиль демонстрирует, что GV70 кроссовер купеобразный
Genesis GV70 (2021) вид сзади
Сквозной мотив экстерьера – сдвоенные горизонтальные линии, и передней, и задней оптики
Genesis GV70 (2021) дверь
Над дизайном дверной карты работали тщательно
Genesis GV70 (2021) дверь
Двигатель сейчас работает, если его выключить, система комфортной посадки отодвинет кресло назад
Genesis GV70 (2021) дверь
Отделка карбоном центральнои? консоли и дверных панелеи? – опция
Genesis GV70 (2021) акустика
Звучание акустической системы – по-настоящему премиальное
Genesis GV70 (2021) передние кресла
Водительское кресло подстраивается под скоростнои? режим или выбранныи? режим управления…
Genesis GV70 (2021) передние кресла
…И регулируется по 18 параметрам
Genesis GV70 (2021) салон
Интерьер ориентирован на водителя, эргономичен и комфортен
Genesis GV70 (2021) руль
На левой спице руля – управление медиасистемой, телефоном, голосовое управление. На правой – управление помощниками водителя
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Цифровые стрелки спидометра и тахометра движутся не обе по часовой стрелке, а одна навстречу другой
Genesis GV70 (2021) приборная панель
При смене режима движения изменяются дизайн и цветовая гамма циферблатов
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Выбор движения по бездорожью адаптирует работу двигателя, тормознои? системы и трансмиссии к тре?м видам покрытия — снегу, песку и грязи
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Включение правого указателя поворота заменяет тахометр изображением с правой камеры
Genesis GV70 (2021) приборная панель
Включение левого – активирует на месте спидометра левую камеру
Genesis GV70 (2021) монитор
Заставки 14,5-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы – настоящее кино
Genesis GV70 (2021) монитор
Профиль с персональными настройками водителя можно активировать по отпечатку пальца
Genesis GV70 (2021) монитор
В режиме радио дисплей не выглядит перегруженным информацией
Genesis GV70 (2021) монитор
Слушать музыку со смартфона можно через bluetooth-соединение
Genesis GV70 (2021) монитор
Карты навигатора обновляются автоматически
Genesis GV70 (2021) монитор
Внешние камеры обеспечивают 360-градусныи? 3D-обзор. Через мобильное приложение можно вывести это изображение на экран смартфона
Genesis GV70 (2021) монитор
Можно просматривать записи встроенного видеорегистратора
Genesis GV70 (2021) монитор
Аудиосистема может «гасить» шумы в салоне наложением интершумов, а может, наоборот, усиливать звук двигателя
Genesis GV70 (2021) монитор
Сиденья, помимо кнопок на боку подушки, также можно регулировать через центральный экран
Genesis GV70 (2021) монитор
Массаж положен только водителю
Genesis GV70 (2021) селектор АКПП
Поворотный селектор управления АКПП включает режимы D и R. Для включения P надо нажать кнопку в его центре
Genesis GV70 (2021) ниша
Беспроводная зарядка смартфона – это уже норма
Genesis GV70 (2021) подлокотник
Подлокотник кажется просто бездонным
Genesis GV70 (2021) дверь
По всем признакам это не крашеный пластик, а металл
Genesis GV70 (2021) панорамная крыша
Передняя часть панорамной крыши – сдвижная
Genesis GV70 (2021) задний диван
Наклон задней стойки уменьшает дверной проем – плата за купейную изящность кузова
Genesis GV70 (2021) крючок для одежды
Крючок для одежды на центральной стойке – продуманная деталь
Genesis GV70 (2021) пороги
Пороги – и одежда – остаются чистыми
Genesis GV70 (2021) дверь
Встроенные шторки укрывают пассажиров заднего ряда от солнца
Genesis GV70 (2021) второй ряд
Глубокие выемки в спинках передних сидений увеличивают место для ног задних пассажиров
Genesis GV70 (2021) климат для второго ряда
Задние сиденья – c вентиляциеи?, подогревом и функциеи? складывания в пропорции 6:4
Genesis GV70 (2021) задний диван
Кнопки на спинке правого переднего сиденья дать максимум пространства для жизни заднему пассажиру
Genesis GV70 (2021) задний диван
Но, конечно, никакой подставки для ног, как было бы в представительском классе
Genesis GV70 (2021) кнопка открывания багажника
Наружная кнопка открывания багажника спрятана в кожухе привода заднего стеклоочистителя
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Минимальный объем багажника – 542 литра
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Под фальшполом есть ниши для мелочей и аксессуаров
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
В нишу особой формы уложен домкрат
Genesis GV70 (2021) багажное отделение
Спинки заднего ряда складываются практически «в пол»
Genesis GV70 (2021) моторный отсек
Моторный отсек укреплен мощными распорками
Genesis GV70 (2021) задний бампер
Круглые выхлопные патрубки крупного размера, диффузор, окрашенныи? в цвет кузова – часть спортивного пакета…
Genesis GV70 (2021) колесо
…как и колесные диски Sport
Genesis GV70 (2021) передняя фара
Кромка капота не стыкуется с бампером, а нависает над ним. При общей «зализанности» кузова – решение необычное
Genesis GV70 (2021) шильдик

Чтобы сделать правильный автомобиль, нужно не изобретать велосипед, а просто следовать проверенному рецепту

Любой повар знает: чтобы получилось хорошее блюдо, для начала нужны хорошие продукты, качественные ингредиенты. У купеобразного кроссовера Genesis GV70 они есть. Это заднеприводная платформа и мощный V-образный двигатель – проверенная временем классическая схема, давно известный рецепт правильного автомобиля. Добавляем современный восьмидиапазонный автомат, дополняем базовый задний привод полным – с электронноуправляемым задним дифференциалом повышенного трения. Что еще? Адаптивная подвеска, руль с переменным усилием, эффективные тормоза. Ну и наконец специи – комфорт в салоне, современные технологии. Но это уже по вкусу, а то ведь можно увлечься цифровой модой и пересолить-переперчить. И вот блюдо готово. Кушать подано, приятного аппетита.

Вес взят

Путь Hyundai в премиальный сегмент занял годы. Grandeur, Genesis, Equus – это были иногда впечатляющие, но все-таки лишь подходы к штанге. Им ставили хорошие оценки не столько за результат, сколько за хорошую попытку. Но сегодня суббренд Genesis в целом и построенный на новой платформе кроссовер GV70 в частности – это премиум, без скидок на корейский колорит.

Премиальность – это ведь не просто «дорого-богато». Дело не в количестве хрома и глянца, не в дорогих материалах отделки. Не в качестве сборки даже и не в количестве комфортных опций – тут иногда «француз», не претендующий на премиальность, может вдруг дать фору признанному немецкому авторитету. А уж по части цифровизации сейчас мало кому уступят китайцы. Но назвать даже лучший из китайских автомобилей премиальным пока язык не поворачивается. Рискну предположить, что настоящая премиальность – интегральная величина, данная нам в сумме положительных ощущений от автомобиля, его продуманность, «ладность». GV70 – хороший пример.

Двигатель наших эмоций

Правильный двигатель – это важно, с него все начинается. Потом уже идут управляемость, комфорт, цифровая начинка – они важны, но именно в таком порядке перечисления. Если нет запаса мощности под педалью, его не заменят ни обилие тачскринов в салоне, ни модные новые функции вроде «дополненной реальности», которую, кстати, GV70 тоже предлагает, о чем мы говорили в прошлый раз.

Да, в прошлый: GV70 у нас в motorpage.ru на тесте уже был. Но вот я читаю как всегда профессиональный и детальный текст коллеги Андрея Ладыгина, сравниваю ощущения и понимаю, что мы с ним ездили словно на разных автомобилях! Вот что делает правильный двигатель. GV70 с топовым G6DS 3.5 L и в максимальной комплектации радует с первых же секунд. V-образная «шестерка», 379 лошадиных сил на две тонны массы – паспортные 5,1 секунд разгона до сотни с первых же минут за рулем этого Genesis дарят уверенность в себе и в машине. И к подвеске никаких нареканий, она точно отвечает на азартные запросы двигателя, они – хорошо «сыгранная» пара.

Легкость во всех режимах

Подвеска у GV70 вообще – не простая, а умная, с функцией Road Preview и электронным управлением жёсткостью амортизаторов. Камера оценивает состояние дороги перед автомобилем, процессор сверяет полученные данные с навигационными картами и с упреждением адаптирует жесткость амортизаторов к прохождению предстоящих неровностей. Получается не всегда гладко: двигаясь по ледяной бугристой парковке, автомобиль переваливается с боку на бок: у его асфальтовой все-таки подвески обнаруживаются пределы ходов. Зато дорожные неровности сглаживаются прекрасно, лежачие полицейские на скорости в 30 км/ч проходятся незаметно. Конечно, на скорости глубокая яма с острыми краями все-таки подвеску пробивает, в салон приходит удар. Но это и 21-дюймовые диски, понятно, добавляют жесткости.

А вообще ход у GV70 очень легкий и вызывает премиальное, опять же, чувство удовольствия – просто от самого движения. У педали акселератора GV70 словно есть два диапазона: четверть-треть хода – режим повседневный, до 90 км/ч, а дальше – режим активный. И если внешне GV70 в некоторых ракурсах напоминает о кроссоверах Porsche, то характер его динамики – скорее, об Audi: та же легкость, бесшумность разгона, интеллигентная мощь. Рост скорости, например, от 80 км/ч до 110 км/ч сопровождается еле ощутимым пинком в пятую точку, тахометр отмечает скачок оборотов от 1500 до 4000 – и это всё, в салоне по-прежнему тишина и покой. Прослушиваю и расшифровываю аудиофайл, наговоренный за рулем на трассе, и поражаюсь: вообще никаких посторонних шумов.

Да это просто очень хорошая шумоизоляция – двойные стекла, трехслойные дверные уплотнители, – думал я. Оказалось, не просто: в недрах центрального экрана нашлась вкладка системы активного шумоподавления. И она была настроена на максимум: аудиосистема генерировала в салоне интершумы и гасила ими звуки двигателя, коробки передач, подвески.

В тестовом GV70 спортпакет прибавил к четырем штатным режимам движения – «Эко», «Комфорт», «Пользовательский», «Спорт» – пятый, «Спорт+». Полноценно прочувствовать его возможности не удалось, как раз грянули рекордные снегопады и заносы на дорогах. Но даже в тех редких местах, где удавалось «прохватить», двигатель в связке с восьмиступенчатой A8TR «вывозил» и в режиме Eco. Кстати, про «эко» – GV70 потребляет примерно 13 литров 95-го на сотню, даже при активном вождении. 

На фрикционных шинах, в которые был обут тестовый автомобиль, в условиях гололеда особенно энергично ехать не получалось, в поворотах без шипов быстро начинался боковой снос. Но снос, что важно, равномерный – у GV70 хорошая развесовка по осям, ну и плюс все системы стабилизации не дремлют. Хотя на кикдаун автомобиль отзывается легкими поигрываниями кормой – радующими душу и при этом безопасными для «чайника». И еще один эффект: когда крутящий момент по умолчанию больше передаётся на задние колеса, передние, по ощущениям, свободны для более точного руления.

В настройках тормозов тоже как будто чувствуется дух Audi: совсем небольшой свободный ход и потом мгновенное нарастание цепкости, причем она растет нелинейно, в геометрической прогрессии. Можно настроить один из двух режимов торможения, «Спорт» или «Комфорт» в первом отклик на педаль будет быстрее и острее. Но в любом случае точно дозировать усилие на педали быстро привыкаешь.

Мы думаем о вас

Премиум – это забота о человеке даже в мелочах, начиная с функции комфортной посадки, когда водительское кресло отъезжает назад, освобождая проем. Оценив удобство расположения в этом кресле, решаешь почитать про него и выясняется, что оно заработало знак качества немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника – как созданное специально для комфорта и здоровья спины. Подача воздуха в каждую из семи камер, встроенных в сиденье, регулируется индивидуально, боковые валики с набором скорости обжимают спину. Есть три режима «эргономического движения» – так называется здесь функция массажа: растяжка поясницы, растяжка мышц таза, растяжка всего тела.

Встроенные в приборную панель камеры отслеживает направление взгляда водителя и делают цифровую картинку четкой при взгляде с любом ракурса. Стоит ненадолго отвлечься от дороги – GV70 звуковым сигналом и надписью на панели приборов попросит так больше не делать. Хотя соблазн есть: ассистентов водителя здесь добрый десяток. Систем удержания в полосе, например, целых две: одна препятствует выходу «за флажки», за разделительные, другая удерживает автомобиль по центру полосы движения.

При расставании GV70 предупредит о вещах, забытых на заднем сиденье. А еще он умеет парковаться без водителя, кнопками с брелка. Я попробовал – страшновато, непривычно, но работает.

Разное

Листаю расшифровку дорожных записей, рабочий блокнот:

«При включении поворотника – вывод изображения с боковой камеры в правый/левый сегмент приборной панели. Встречал раньше – на Kia Stinger и на K900. Поначалу кажется ненужным, но нет: вот сейчас выехал с парковки, снаружи мороз, и боковое водительское стекло изнутри прояснилось только в зоне наружнего зеркала. А опустишь взгляд на приборную панель – и прекрасно видно, что происходит сбоку».

«Акустика Lexicon звучит так, будто Стинг поет If On a Winters Night тут же, у тебя в салоне, где-то в районе передней панели. Не помню, встречал ли такое раньше».

«Есть функция «Звуки природы» – набор записанных саундтреков. «Дождливый лес, уличное кафе». Можно выбрать – и путешествовать, например, под треск дров в камине. GV70 прекрасно изымает тебя из реальности и создает вокруг тебя свой собственный мир».

К последней фразе, пожалуй, нечего добавить.

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENESIS GV70

ГАБАРИТЫ, ММ

4715x1910x1630

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2875

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

542/1678

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ

2050-2160

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V6 бензиновый, с турбонаддувом 

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

3470

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

379  при 5800

МАКС. МОМЕНТ, НМ

530 при 1300 – 4500

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

АКПП. 8-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

250

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

5,1

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

11,3

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