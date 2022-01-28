Чтобы сделать правильный автомобиль, нужно не изобретать велосипед, а просто следовать проверенному рецепту

Любой повар знает: чтобы получилось хорошее блюдо, для начала нужны хорошие продукты, качественные ингредиенты. У купеобразного кроссовера Genesis GV70 они есть. Это заднеприводная платформа и мощный V-образный двигатель – проверенная временем классическая схема, давно известный рецепт правильного автомобиля. Добавляем современный восьмидиапазонный автомат, дополняем базовый задний привод полным – с электронноуправляемым задним дифференциалом повышенного трения. Что еще? Адаптивная подвеска, руль с переменным усилием, эффективные тормоза. Ну и наконец специи – комфорт в салоне, современные технологии. Но это уже по вкусу, а то ведь можно увлечься цифровой модой и пересолить-переперчить. И вот блюдо готово. Кушать подано, приятного аппетита.

Вес взят

Путь Hyundai в премиальный сегмент занял годы. Grandeur, Genesis, Equus – это были иногда впечатляющие, но все-таки лишь подходы к штанге. Им ставили хорошие оценки не столько за результат, сколько за хорошую попытку. Но сегодня суббренд Genesis в целом и построенный на новой платформе кроссовер GV70 в частности – это премиум, без скидок на корейский колорит.

Премиальность – это ведь не просто «дорого-богато». Дело не в количестве хрома и глянца, не в дорогих материалах отделки. Не в качестве сборки даже и не в количестве комфортных опций – тут иногда «француз», не претендующий на премиальность, может вдруг дать фору признанному немецкому авторитету. А уж по части цифровизации сейчас мало кому уступят китайцы. Но назвать даже лучший из китайских автомобилей премиальным пока язык не поворачивается. Рискну предположить, что настоящая премиальность – интегральная величина, данная нам в сумме положительных ощущений от автомобиля, его продуманность, «ладность». GV70 – хороший пример.

Двигатель наших эмоций

Правильный двигатель – это важно, с него все начинается. Потом уже идут управляемость, комфорт, цифровая начинка – они важны, но именно в таком порядке перечисления. Если нет запаса мощности под педалью, его не заменят ни обилие тачскринов в салоне, ни модные новые функции вроде «дополненной реальности», которую, кстати, GV70 тоже предлагает, о чем мы говорили в прошлый раз.

Да, в прошлый: GV70 у нас в motorpage.ru на тесте уже был. Но вот я читаю как всегда профессиональный и детальный текст коллеги Андрея Ладыгина, сравниваю ощущения и понимаю, что мы с ним ездили словно на разных автомобилях! Вот что делает правильный двигатель. GV70 с топовым G6DS 3.5 L и в максимальной комплектации радует с первых же секунд. V-образная «шестерка», 379 лошадиных сил на две тонны массы – паспортные 5,1 секунд разгона до сотни с первых же минут за рулем этого Genesis дарят уверенность в себе и в машине. И к подвеске никаких нареканий, она точно отвечает на азартные запросы двигателя, они – хорошо «сыгранная» пара.

Легкость во всех режимах

Подвеска у GV70 вообще – не простая, а умная, с функцией Road Preview и электронным управлением жёсткостью амортизаторов. Камера оценивает состояние дороги перед автомобилем, процессор сверяет полученные данные с навигационными картами и с упреждением адаптирует жесткость амортизаторов к прохождению предстоящих неровностей. Получается не всегда гладко: двигаясь по ледяной бугристой парковке, автомобиль переваливается с боку на бок: у его асфальтовой все-таки подвески обнаруживаются пределы ходов. Зато дорожные неровности сглаживаются прекрасно, лежачие полицейские на скорости в 30 км/ч проходятся незаметно. Конечно, на скорости глубокая яма с острыми краями все-таки подвеску пробивает, в салон приходит удар. Но это и 21-дюймовые диски, понятно, добавляют жесткости.

А вообще ход у GV70 очень легкий и вызывает премиальное, опять же, чувство удовольствия – просто от самого движения. У педали акселератора GV70 словно есть два диапазона: четверть-треть хода – режим повседневный, до 90 км/ч, а дальше – режим активный. И если внешне GV70 в некоторых ракурсах напоминает о кроссоверах Porsche, то характер его динамики – скорее, об Audi: та же легкость, бесшумность разгона, интеллигентная мощь. Рост скорости, например, от 80 км/ч до 110 км/ч сопровождается еле ощутимым пинком в пятую точку, тахометр отмечает скачок оборотов от 1500 до 4000 – и это всё, в салоне по-прежнему тишина и покой. Прослушиваю и расшифровываю аудиофайл, наговоренный за рулем на трассе, и поражаюсь: вообще никаких посторонних шумов.

Да это просто очень хорошая шумоизоляция – двойные стекла, трехслойные дверные уплотнители, – думал я. Оказалось, не просто: в недрах центрального экрана нашлась вкладка системы активного шумоподавления. И она была настроена на максимум: аудиосистема генерировала в салоне интершумы и гасила ими звуки двигателя, коробки передач, подвески.

В тестовом GV70 спортпакет прибавил к четырем штатным режимам движения – «Эко», «Комфорт», «Пользовательский», «Спорт» – пятый, «Спорт+». Полноценно прочувствовать его возможности не удалось, как раз грянули рекордные снегопады и заносы на дорогах. Но даже в тех редких местах, где удавалось «прохватить», двигатель в связке с восьмиступенчатой A8TR «вывозил» и в режиме Eco. Кстати, про «эко» – GV70 потребляет примерно 13 литров 95-го на сотню, даже при активном вождении.

На фрикционных шинах, в которые был обут тестовый автомобиль, в условиях гололеда особенно энергично ехать не получалось, в поворотах без шипов быстро начинался боковой снос. Но снос, что важно, равномерный – у GV70 хорошая развесовка по осям, ну и плюс все системы стабилизации не дремлют. Хотя на кикдаун автомобиль отзывается легкими поигрываниями кормой – радующими душу и при этом безопасными для «чайника». И еще один эффект: когда крутящий момент по умолчанию больше передаётся на задние колеса, передние, по ощущениям, свободны для более точного руления.

В настройках тормозов тоже как будто чувствуется дух Audi: совсем небольшой свободный ход и потом мгновенное нарастание цепкости, причем она растет нелинейно, в геометрической прогрессии. Можно настроить один из двух режимов торможения, «Спорт» или «Комфорт» в первом отклик на педаль будет быстрее и острее. Но в любом случае точно дозировать усилие на педали быстро привыкаешь.

Мы думаем о вас

Премиум – это забота о человеке даже в мелочах, начиная с функции комфортной посадки, когда водительское кресло отъезжает назад, освобождая проем. Оценив удобство расположения в этом кресле, решаешь почитать про него и выясняется, что оно заработало знак качества немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника – как созданное специально для комфорта и здоровья спины. Подача воздуха в каждую из семи камер, встроенных в сиденье, регулируется индивидуально, боковые валики с набором скорости обжимают спину. Есть три режима «эргономического движения» – так называется здесь функция массажа: растяжка поясницы, растяжка мышц таза, растяжка всего тела.

Встроенные в приборную панель камеры отслеживает направление взгляда водителя и делают цифровую картинку четкой при взгляде с любом ракурса. Стоит ненадолго отвлечься от дороги – GV70 звуковым сигналом и надписью на панели приборов попросит так больше не делать. Хотя соблазн есть: ассистентов водителя здесь добрый десяток. Систем удержания в полосе, например, целых две: одна препятствует выходу «за флажки», за разделительные, другая удерживает автомобиль по центру полосы движения.

При расставании GV70 предупредит о вещах, забытых на заднем сиденье. А еще он умеет парковаться без водителя, кнопками с брелка. Я попробовал – страшновато, непривычно, но работает.

Разное

Листаю расшифровку дорожных записей, рабочий блокнот:

«При включении поворотника – вывод изображения с боковой камеры в правый/левый сегмент приборной панели. Встречал раньше – на Kia Stinger и на K900. Поначалу кажется ненужным, но нет: вот сейчас выехал с парковки, снаружи мороз, и боковое водительское стекло изнутри прояснилось только в зоне наружнего зеркала. А опустишь взгляд на приборную панель – и прекрасно видно, что происходит сбоку».

«Акустика Lexicon звучит так, будто Стинг поет If On a Winters Night тут же, у тебя в салоне, где-то в районе передней панели. Не помню, встречал ли такое раньше».

«Есть функция «Звуки природы» – набор записанных саундтреков. «Дождливый лес, уличное кафе». Можно выбрать – и путешествовать, например, под треск дров в камине. GV70 прекрасно изымает тебя из реальности и создает вокруг тебя свой собственный мир».

К последней фразе, пожалуй, нечего добавить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENESIS GV70 ГАБАРИТЫ, ММ 4715x1910x1630 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2875 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 542/1678 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 2050-2160 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6 бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3470 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 379 при 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ 530 при 1300 – 4500 ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКПП. 8-ст МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 5,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 11,3