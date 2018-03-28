Вседорожник из Поднебесной создан по проверенной формуле успеха: купеобразная крыша, премиальная отделка, мощный турбомотор и богатые комплектации

Среднеразмерный кроссовер H6 Coupe является логичным развитием линейки H6 – бестселлера бренда Haval не только в Китае, но и за его пределами. Шутка ли, из почти 1 млн машин, которые это подразделение Great Wall Motors реализовало в 2017 году, порядка 70% пришлось именно на H6. При этом, подчеркивает пиар-представитель ООО «Хавейл Мотор Рус» Анна Хорошун, H6 Coupe нельзя считать новой модификацией вседорожника H6 – наш герой базируется на оригинальной платформе, имеет передовую агрегатную связку и ориентируется на молодых и активных представителей среднего класса, не являющихся рабами премиальных брендов.

Маскировка под купе

Оригинальный дизайн – уже половина успеха модели-новичка. Понимая это, руководители Haval привлекли к созданию H6 Coupe дизайнера первого эшелона бельгийца Пьера Леклерка, работавшего ранее в Zagato, Ford и BMW, а в период 2013–2017 годов возглавлявшего дизайн-команду Great Wall Motors. Маэстро, в чьем порт-фолио числится работа над BMW X6, в очередной раз обратился к модной стилистике купе. Причем ниспадающая крыша, закамуфлированные кузовные стойки и приподнятая подоконная линия не должны ввести вас в заблуждение – простор и комфортабельность салона не пострадали.

Относительно модели H6 у нашего испытуемого на 40 мм увеличена колесная база и слегка укорочен задний свес, а линия крыши проведена лишь на 27 мм ниже. В результате на обоих рядах имеется солидный запас пространства, высокие и широкие дверные проемы не заставляют скрючиваться при высадке и посадке, а ощущение воздушности усиливает огромный панорамный люк, входящий в штатное оснащение топовой комплектации Elite, которую мы выбрали для теста.

Багажник, правда, не поражает воображение габаритами, виной тому – купирование заднего свеса в угоду спортивным пропорциям. Однако страшной на бумаге цифры (247 л до верхней шторки) бояться не стоит. Уберите шторку – и сможете перевезти в H6 Coupe пару-тройку вместительных чемоданов. Помните и о том, что объем отсека можно увеличить, изменив угол наклона спинки дивана. А если ее полностью сложить, получится уже настоящий трюм на 1146 л! В подполье имеется полноразмерная запаска и удобный органайзер для инструмента. В минусы же запишем большую погрузочную высоту – еще одно следствие спортивного имиджа.

Премиальная подпитка

H6 Coupe – это еще и модный перформанс. Мало того что автомобиль бравирует внедорожным декором, гирляндами светодиодных ходовых огней и ярко-красным логотипом на решетке радиатора, так при разблокировке замков он еще проецирует на асфальт огромную алую надпись HAVAL. В салоне световое шоу продолжается. Клавишей на центральном тоннеле можно выбрать один из шести вариантов подсветки в районе салонного зеркала, порогов и карт дверей. Важно, что такой фон ненавязчив и наверняка понравится молодым и продвинутым клиентам. Консерваторы же могут подсветку отключить.

Вместе с тем интерьер H6 Coupe смотрится подчеркнуто добротным и в чем-то даже изысканным. Передняя панель организована по-немецки строго, отделочные полимеры фактурные и упругие, металлизированные ручки дверей и подрулевые «лепестки», пластиковая окантовка тумблеров и воздуховодов приятны на ощупь и выглядят изящно. Монументальные передние кресла с мощной боковой поддержкой обшиты в тестовом автомобиле качественной экокожей, водительское сиденье имеет восемь электрических регулировок, а руль настраивается в обеих плоскостях.

Задние пассажиры тоже не обделены вниманием, и это лишнее подтверждение того, что H6 Coupe – машина не для эгоиста, а для семьи. На «галерке» имеются клавиши обогрева дивана, собственный блок управления двухзонным климат-контролем, выдвижной подлокотник, спинки задних сидений регулируются по наклону.

Есть и не осязаемые слагаемые комфорта. Такие, как эффективный фильтр мелких частиц, успешно блокирующий выхлопные газы, и шумоизоляция, отсекающая основные внешние раздражители (слабовата разве что изоляция колесных арок). Меломанов прельстит аудиосистема с восемью динамиками и сабвуфером, выдающая богатое на оттенки звучание. Словом, оказавшись впервые в салоне H6 Coupe, невольно спрашиваешь себя: «А это действительно «китаец?»

К чему можно придраться? Прежде всего к дефициту открытых вещевых ниш. По сути, всю мелочевку (ключи, очки, документы) складываешь в небольшие подстаканники на центральном тоннеле. Место на центральной консоли, где можно было бы разместить смартфон, оккупировали пепельница с прикуривателем. Перчаточный ящик маловат, а бокс-подлокотник между сиденьями, образно говоря, не обжит. Здесь прописались слоты USB, SD и AUX, но нет и намека на внутренние разделители или полочки.

Электронная начинка современна, однако не оставляет ощущение, что клиентам чего-то недодали. К примеру, в топовом исполнении предлагается система контроля мертвых зон, своевременно предупреждающая об опасном соседстве светом и звуком. «Мультимедийка» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем работает отменно – изображение четкое и яркое, софт быстрый, управлять бортовыми системами удобно. Внятная картинка с камеры заднего вида и парктроники спереди и сзади – отличное подспорье при маневрировании. Система громкой связи Hands Free быстро находит общий язык со смартфонами. В то же время непонятно, почему «китаец» не оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС», лишен бортовой навигации и возможности «отзеркалить» на крупном экране мультимедиа картинку вашего смартфона.

С ветерком

В движении H6 Coupe воспринимается как послушный, комфортабельный и легкий на подъем. Бензиновый 2-литровый 190-сильный мотор, не напрягаясь, ускоряет SUV до «сотни» за 9 с. Роботизированная трансмиссия Getrag с двойным сцеплением тасует передачи быстро и незаметно. А поскольку пиковые 310 Нм лежат здесь на широкой и низкий «полке» (2400–3600 об/мин), то под правой педалью неизменно ощущается запас тяги. Нужно оперативно ускориться, взобраться на крутой подъем, успеть на мигающий «зеленый»? H6 Coupe вас точно не разочарует. К тому же у автомобиля есть, образно говоря, резерв для драйва. Выберете режим Sport кнопкой на центральном тоннеле, и реакции на «газ» станут еще более острыми, а коробка зависнет на пониженных передачах. Если же требуется «пришпорить» кроссовер, воспользуйтесь подрулевыми «лепестками».

Самое удивительное, что резвость машины прекрасно уживается с комфортными настройками подвески. С H6 Coupe можно не церемониться при проезде «лежачих полицейских» и разбитых участков асфальта – даже с крупными выбоинами и выступами ходовая справится. Кроссовер уверенно стоит на скоростной прямой, без задержки реагирует на повороты информативного руля, а вписываться в вираж ему помогает задняя «многорычажка».

Однако ждать управляемости спорткара от этого солидного автомобиля не стоит – он предсказуемо кренится в крутых виражах, радиус поворота великоват, баранка, проделывающая три оборота от упора до упора, а также большой ход педали тормоза отваживают от езды в предельных режимах. Тем не менее водителей, ценящих в равной мере управляемость и комфорт, «китаец» не разочарует.

А как же с внедорожными способностями, на которые намекают защитный обвес и короткие свесы? Их точно не стоит преувеличивать хотя бы потому, что полноприводная трансмиссия, доступная на некоторых других рынках, для этой модели в России не предлагается, а клиренс 170 мм маловат для преодоления внедорожных препятствий ходом. Хотя до загородной дачи в снег или слякоть на H6 Coupe вы без проблем доберетесь. Кстати, в штатное оснащение «китайца» входят системы помощи при спуске и подъеме, а у «робота» предусмотрено зафиксировать пониженную передачу в ручном режиме.

Потенциальный покупатель может рассчитывать и на другие бонусы. К примеру, в электронном оснащении. Так, стеклоподъемники и панорамный люк имеют защиту от защемления, топовое исполнение оборудовано водоотталкивающими стеклами передних дверей и ксеноновыми фарами с автокорректором. Приятно и то, что оснащение кроссовера щедрое уже в базовой комплектации: по умолчанию предлагаются система стабилизации, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, датчики парковки спереди и сзади.

Ценовая вилка приемлема – 1 499 900 рублей за начальную и 1 629 900 рублей за топовую, очень щедро укомплектованную версию. Иными словами, H6 Coupe предлагает набор, типичный для премиальных автомобилей, но играет при этом на поле массовых моделей. Ставим на то, что такая стратегия обеспечит китайскому кроссоверу успех на нашем рынке.

Технические характеристики Haval H6 Coupe 2.0 T DCT FWD Габариты, мм 4480х1855х1700 Колесная база, мм 2720 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 247–1146 Снаряженная масса, кг 1588–1718 Диаметр разворота, м 12 Тип двигателя Бензиновый турбированный L4 Рабочий объем, куб. см 1967 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/5200–5500 Макс. момент, Нм/об/мин 310/2400–3600 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 9 Расход топлива (средний), л/100 км 9,5 Объем бака, л 58