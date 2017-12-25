Китайские автомобили становятся всё современнее и совершеннее, однако на нашем рынке их по-прежнему не очень жалуют. Мало кто верит, что «поднебесное» происхождение совместимо с качеством и надежностью. И хотя мы с интересом читаем об успехах тамошних автомобильных инженеров, а также о росте продаж «китайцев» на мировом рынке, улучшить эту статистику наш потребитель пока не жаждет. Хотя каждый очередной автоновичок из-за Великой стены, того и гляди, переломит тенденцию. Вот и новый Haval H6 Coupe – есть ли, за что его не пожаловать?

Рассказывая о том или ином тестовом автомобиле из Китая, я поневоле чувствую себя то рекламным агентом, то адвокатом… Читатели ждут критики – но поводов для нее находишь все меньше и меньше. Вот и получается, что, описывая положительные стороны китайских моделей, я способствую их продвижению. Да еще получаю за это мзду от компаний. Приходится заранее оговаривать: нет, друзья, это не так. Никто из производителей не приплачивает нам за тесты. Иногда дарят сувениры, это правда. Еще бывает, что на подопытном автомобиле перевозится какой-либо груз. Обратите внимание на наши фотографии: да, подчас багажники полны. Только в подавляющем большинстве случаев разнообразные тюки, коробки, надувные лодки, лыжи и вёсла укладываются туда не в «семейных» целях, а исключительно для масштаба. Добавлю от себя: лично мне есть, на чем все это перевезти, и на большие расстояния, и даже вне дорог. Более того, из-за постоянных тестов мой частный автопарк простаивает без дела.

Но главный бонус – это собственно возможность испытать автомобиль в деле, причем, практически без ограничений по пробегу, ареалу… ну, разве что, только в рамках здравого смысла. Понятно, что спортивное купе не лучшим образом проявит себя на бездорожье, а внедорожник – на гоночном кольце. А «китайцы» могут быть не только интересными, но и приятными в «общении». Заявляю об этом, поскольку имею возможность сравнить их с корейскими, европейскими и японскими… аналогами? Пожалуй, специально для вас скажем поделикатнее – одноклассниками.

«Купе» или не «купе»? Уж точно не «плацкарт»…

Представители бренда Haval в России заявляют, что модель H6 Coupe предназначена, прежде всего, для города. Странно. Во-первых, выглядит кроссовер вполне по-внедорожному. На природе смотрится очень органично. Мощные колеса (у тестовой версии – аж 19-дюймовые, с шинами 225/55). Дорожный просвет, номинально составляющий 170 мм, со стороны выглядит гораздо более внушительным.

Во-вторых, подвеска. У подопытного кроссовера она мягкая, комфортная, великолепная на асфальте. Мастерски глотает «лежачих полицейских». Вне дорог она лучше, чем жёсткая, зубодробительная. Но мягкость в данном китайском случае не означает склонности к пробоям. Прохватить по неровной грунтовке можно.

Так что же в нем «купейного», в этом кроссовере? Самая заметная черта – скудный обзор через салонное зеркало заднего вида. Стекло пятой двери, на самом деле, не такое уж маленькое, и наклонено не сильно, но сектор, очищаемый задним «дворником», крайне невелик. В дополнение к этому его частично перекрывают подголовники второго ряда кресел.

В профиль видна несколько скошенная назад крыша. Но это нисколько не роднит кроссовер с каплевидным спорткаром. Просто, в некотором роде, оригинальный кузов, не вызывающий, впрочем, отрицательных эмоций. Вполне гармоничный. Сказывается ли наклон крыши на высоте салона в задней части? Нет. От подушки дивана до потолка рулетка показала 94 см.

Вообще, в H6 Coupe сзади не только «высоко», но и относительно «широко» (137 см – таково расстояние между дверями примерно на уровне нижних рамок окон), а главное – «далеко». Места для коленей задним седокам одалживать не придется: 30 см при посадке «за мной», вполне достойное расстояние. Трансмиссионный туннель на полу? Его практически нет, выпуклость едва заметна. Части спинки регулируются по высоте. Подголовников – три. Плюс, к тому же, специально по заявкам россиян, модель оснащается подогревом задних кресел. В Китае суммарно теплее, чем у нас, поэтому данная опция там не особенно востребована.

Haval H6 Coupe в максимальной комплектации Elite обойдется в 1 629 900 рублей. Версии Lux и City стоят, соответственно, 1 549 900 и 1 499 900 рублей. Все варианты оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором GW4C20 мощностью 190 л. с. и «роботом» Getrag 6DCT. Привод – только передний. Цветов кузова – шесть.

Багажник? Да, у этого «купе» он есть, и немаленький. Только вот объем его неизвестен даже представителям фирмы! В технических данных указаны 240 л при пятиместном расположении пассажиров, но это явно не так! Литраж, по крайней мере, вдвое больше, даже при загрузке под полку (удалось найти такие данные: 400 л при пяти посадочных местах в салоне и 1146 л при двух местах). У китайцев почему-то не принято измерять полезный объем «трюма», специальной методики нет. Что ж, попробуйте представить размеры этого пространства по нашим замерам: от дверцы до спинки заднего дивана 84 см, от фальшпола до полки 41 см, максимальная ширина – более одного метра. Порожек в задней части минимальный. Под фальшполом – запаска-докатка со встроенным «внутрь» усилителем аудиосистемы.

Сидя впереди, особенно отчетливо ощущаешь: кроссовер большой. Собственно, по габаритам он очень близок к Audi Q5, это я отметил, когда два автомобиля оказались рядом на стоянке. Ширина салона спереди – 144 см, в центре – массивный туннель, не создающий тесноты. Удалось встретить мнение: водитель ростом 178 см уселся за рулем почти на грани комфорта – каково будет людям повыше? Вот я повыше, мой рост 182 см, и посадка в «Хавейле» для меня совершенно оптимальная. Из «неудобств»: клавиши электростеклоподъемников на водительской двери сдвинуты назад; у автомобиля очень маленький перчаточный ящик; нет специального места для чип-ключа. Да еще органы управления аудиосистемой расположены позади селектора трансмиссии – примерно так же, как контроллер мультимедиа в BMW. Но есть и плюс: небольшое углубление-полочка наверху торпедо. Расположите здесь смартфон, и ни на каких ухабах он отсюда не выскочит.

Между передними креслами – твердый, устойчивый бокс-подлокотник. Внутри него – два «этажа», и нижний охлаждается, причем, очень прилично. Охлаждение распространяется и на присутствующий здесь же разъем USB. Видимо, система бережет флэшки от перегрева. Кстати, разъем расположен под таким углом, что вставить флэшку на ходу вы не сможете. Да и одновременно положить что-то в бокс тоже: носитель будет мешать.

Ручной режим всё время «под рукой»

Модель H6 Coupe представлена на нашем рынке в трех комплектациях – City, Lux и Elite. У нас на тесте побывала «верхняя» версия, и глядя на фото салона, читатель может предположить, что начальный вариант будет выглядеть серенько. Однако это совершенно не так. Комплектации Lux и Elite отличаются от City минимальным количеством позиций. В «базе» нет, разве что, 19-дюймовых колес (а есть «всего лишь» 17-дюймовые), кожаной отделки сидений, подогрева сидений заднего ряда, дополнительных динамиков аудиосистемы и меньше подушек безопасности. Также нет ксеноновых фар и панорамной крыши со сдвижной шторкой и люком. Так что покупатель версии City получит и бортовой компьютер, и центральный 8-дюймовый (то есть, 20-сантиметровый) сенсорный дисплей мультимедиасистемы, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, так называемую «атмосферную» подсветку салона (6 цветов) и целый набор систем активной безопасности. Всё точно так же, как в «старших» комплектациях.

Борткомпьютер – традиционный «хавейловский». У нас на тесте ранее побывали три модели этой фирмы, и везде информационное устройство было одинаковым. Разница была лишь в переводе текстовой индикации, у первых «Хавейлов» она «хромала», вызывая улыбки журналистов и расстройство владельцев. В H6 Coupe перевод слов выполнен если не безупречно, то на высоком уровне. В этом плане практически нет претензий и к мультимедиасистеме, богатой всяческими настройками. Впрочем, слов много, а дела – не очень. Регулировки звука почти ничего не меняют, заметна лишь разница между позициями «Стерео» и «Объемный звук». «Стерео» лучше.

С читаемостью флэшек проблем нет, но система почему-то не понимает некоторых русских слов. Часть тэгов читает, часть – нет, рисует пустые квадратики. Странная избирательность. С другой стороны, перестройка с одной станции на другую в режиме радио происходит мгновенно, без малейшей задумчивости. И еще – отмечаю, что у меня ни в одной из тестовых машин (а их было много десятков) подключение смартфона к мультимедиасистеме еще не происходило так быстро. Не в смысле малого количества операций, а в плане скорости собственно подключения. Раз – и оба устройства «видят» друг друга и заключают надежный «союз».

Двигатель и коробка передач на Haval H6 Coupe представлены пока в одном варианте: двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. и робот о шести ступенях. Здесь надо сказать, что маркетологи «разводят» модели H6 и H6 Coupe. Они разные по некоторым параметрам, в частности, H6 комплектуется полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. И хотя модель H6 пользуется наибольшей из всех «Хавейлов» популярностью на нашем рынке, ее мотор считается слабоватым.

Про 190-сильный двигатель H6 Coupe этого не скажешь. Он готов «отдавать» в широком диапазоне оборотов, кроме, разве что, самых «низов». Никаких скидок на турбооборудование делать не приходится, вы не ощутите ни провала при резком добавлении «газа», ни необходимости «раскрутки» до определенных оборотов. Наиболее употребителен диапазон от 2500 до 4000 об/мин, обычно же, при среднем темпе разгона, стрелка тахометра достигает лишь отметки 3000 об/мин. Всё так, как прописано в технической характеристике: максимальный момент в 310 Нм развивается при 2400 – 3600 об/мин.

Как это выглядит в других единицах – километрах в час? Набираю скорость 80 км/ч и утапливаю педаль «газа» в пол. Примерно через 8 с стрелка спидометра достигает 120 км/ч – очень неплохо. Но у трансмиссии есть несколько режимов, и по умолчанию (то есть, каждый раз после очередного пуска двигателя) система переходит в режим Normal. Кнопкой, расположенной вблизи селектора трансмиссии, переводим устройство в режим Sport, затем в Eco. В третьей позиции автомобиль становится, по ощущениям, более «задумчивым», однако в абсолютных цифрах разгон с 80 до 120 км/ч у него практически такой же – близкий к восьми секундам. А вот в режиме Sport этот показатель улучшается, и мы с «Хавейлом» на этом скоростном отрезке способны уложиться в 7 секунд. Паспортный разгон с места до 100 км/ч составляет 9 с.

Но ведь система обладает и ручным режимом – попробуем его? Для начала отметим, что передачи здесь можно выбирать двояко: либо качая селектор взад и вперед, либо нажимая на алюминиевые подрулевые лепестки с очень коротким ходом, то есть, с отличной реакцией на переключение. Еще упомянем, что в ручной режим можно ненадолго перейти даже при нахождении селектора в положении «D». Просто нажмите на один из подрулевых лепестков и переключите передачу вверх или вниз. Если затем в течение короткого времени вы не вернетесь в режим «D», система включит его сама. У «Хавейлов», что встречались нам раньше, в автоматическом режиме трансмиссии подрулевые лепестки не реагировали на нажатие, устройство требовало перехода в ручной режим.

На H6 Coupe использован «робот», и трудится он, в целом, без запинок, они слегка ощущаются водителем только в позиции драйв-селектора Sport. Нужен ли вообще ручной режим? Пожалуй, да, он очень пригождается при скоростном движении по укатанной снежной дороге. Чтобы надежнее держать курс, лучше балансировать между четвертой и пятой передачами. В «автомате» агрегат стремится как можно быстрее перейти на высшую, шестую ступень – и, кстати, советует это и вам, с помощью миниатюрных стрелочек вверх или вниз на экране борткомпьютера, рядом с номером передачи. На зимней дороге эти подсказки ни к чему, лучше держать передачу пониже, тогда автомобиль будет стабильнее на курсе, особенно в поворотах. В автоматическом режиме на самой высокой передаче корму может слегка тянуть в сторону. Если вы сами не добиваетесь этого эффекта, он может быть неприятен.

По большому счету, на легком бездорожье переднеприводному кроссоверу не хватает лучшей тяги двигателя на «низах». Или дополнительного зимнего драйв-режима, имитирующего понижающую передачу. Зато при «отступлении» задним ходом вы можете рассчитывать на отличную картинку с камеры заднего вида.

Но вернемся к разгону и попробуем ускориться с 80 до 120 км/ч на пятой, а затем на четвертой передаче, выбранных вручную. Удивительно, но результат примерно одинаков – около 8 с. Обычно на пятой передаче автомобили ускоряются медленнее. Проверяю еще раз и отмечаю, что нет, не ошибаюсь, при наборе скорости обороты не взлетают до небес и передачи не меняются. Ну, пусть так, никакого криминала в этом нет. Зато не ощутите провала, если вдруг понадобится выйти на обгон, а о включенном ручном режиме вы забудете. Пятая передача вас не подведет.

«Итог километража»

Так на китайском русском называется суточный пробег автомобиля, индицируемый бортовым компьютером. Какие итоги можно подвести в плане расхода топлива за тестовый пробег? Поначалу этот показатель пугал меня, достигая 17-ти литров и при этом не меняясь. Обнуление вернуло оптимизм. За 30 километров по ночному МКАДу удалось свести средний расход примерно к восьми литрам на сотню. Затем, на трассе, я обнулил расходомер и попробовал некоторое время поддерживать скорость 100 км/ч. Результат – 8,2 л на 100 км при выбранном режиме Normal. С применением круиз-контроля на той же скорости удалось снизить аппетит кроссовера до 7,8 л на сотню. Но так как высокий темп движения ему нипочем, я попробовал увеличить значение «круиза» до 120-ти и вновь замерил расход. На дистанции 30 км он составил 10 л на 100 км. Но при этом борткомпьютер на данном отрезке вычислил среднюю скорость 112 км/ч. Вот так… немного не согласуются разные «стороны» китайской электроники.

На чистом асфальте китайский кроссовер очень надежно держит скоростную прямую, тут ему надо поставить жирный плюс. Пожалуй, ненамного хуже стоит он и на пологих дугах, но перестраиваться во время их прохождения не любит, заметно кренится. Двигаясь в среднем ряду и догнав кого-то, чувствуешь, что при повороте дороги вправо хочется обойти соперника справа, а не слева.

Система стабилизации в меру активна, при разгоне на укатанном снегу ее значок сразу же начинает интенсивно мигать, но ускорению устройство не препятствует. Оно сразу же вступит в дело, если вы задумаете добавить скорость в повороте. Вот тут-то двигатель мгновенно «придушится», мягко, без удара, но заметно. Этим можно было пользоваться на заснеженных городских улицах: в поворотах на перекрестках чуть «сносить» передние колеса, чтобы слегка доворачивали задние. Иногда удавалось делать это, не доводя до срабатывания ESP. В целом, переднеприводный кроссовер неплохо управляется тягой.

Рулевое колесо совершает ровно три оборота от упора до упора, но механизм с электроусилителем не воспринимается, как «длинный» и уж тем более излишне легкий. На скорости руль тяжелеет, очень даже заметно. И за точность управления китайский автомобиль можно тоже похвалить.

ABS проверена на укатанном и рыхлом, а также на укатанном + рыхлом снегу. Вот всех трех случаях она срабатывала грамотно, правда, на совсем скользком покрытии слишком уж распускала автомобиль. Если под колесами был рыхлый снег, наблюдалось очень незначительное рыскание. На асфальте к тормозам претензий не возникло. Они мощные, под стать массивному автомобилю. Только вот слишком рано, на мой взгляд, автомобиль предупреждает о резком торможении включением аварийной сигнализации. Не так уж резко тормозишь – а тревожные огни уже вспыхивают. Китайцы явно перестраховались.

Чересчур «внимательна» к окружающей обстановке и система контроля «слепых» зон. Ее индикаторы расположены на корпусах наружных зеркал ближе к кузову и хорошо видны водителю (левый – лучше, правый желтый квадратик порой теряется в бликах от фонарей и других отраженных огнях). В некоторых случаях система реагировала на совершенно безобидные объекты, например, на дорожные ограждения. А бывали ситуации, когда ночью, на пустой трассе, ее огни вспыхивали и вовсе беспричинно. Но это случалось изредка. В целом, работа устройства понравилась, тем более, что его всегда можно было легко отключить без погружения в меню настроек – отдельной кнопкой рядом с селектором трансмиссии.

Привод у H6 Coupe только передний. Но подрамник в задней части кузова недвусмысленно намекает на возможность размещения устройств полного привода! Однако пока на российском рынке появление такой версии не планируется, поскольку и на «родине», в Китае, ее тоже нет. Нам стало известно, что в Китае кроссоверы такого типа и исполнения популярны, прежде всего, в переднеприводных вариациях. Много хороших дорог? Возможно.

Дорожный просвет у новой модели заявлен на уровне 170 мм. Но со стороны, как мы уже отмечали, он кажется более высоким. Да и на местности, двигаясь по колее, проложенной УАЗом, китайский кроссовер не так уж часто касался снега днищем. Нет, разумеется, равнять два автомобиля по проходимости я и не думаю. Снег был не очень глубокий. Просто на центральном бруствере были видны характерные следы касания снега редуктором УАЗа. Выходит, защита картера «Хавейла» расположена немногим ниже этого устройства.

Относительно мягкая подвеска позволяет двигаться по неровностям с комфортом. Но лишь на небольшой скорости. Чуть разгонитесь – и при «клевках» носа нижняя часть переднего бампера начинает чаще касаться рельефа. Если под снегом окажется что-то твердое, нетрудно нанести кузову повреждение. В цельном снегу начинает верещать ESP, можно отключить ее, но я бы оставил включенной. С ней тяга ощущается как более надежная. На мини-спусках с каждого бугра потрескивает ABS, вот ее бы отключить, чтобы не удлиняла тормозной путь, но это не предусмотрено.

Перевести коробку в ручной режим можно и при нахождении селектора в положении «D». Просто нажмите на один из подрулевых лепестков и переключайте передачи вверх или вниз, по своему усмотрению. У «Хавейлов», что встречались нам раньше, в автоматическом режиме трансмиссии подрулевые лепестки не реагировали на нажатие.

На глухой лесной дороге я постоянно был готов к отступлению в случае, если бы ее преградило бы какое-нибудь непреодолимое препятствие, в виде упавшего дерева, например. Нутром понимал, что развернуться для выезда обратно было практически негде, да и вряд ли возможно, кроссовер наверняка бы попытался закопаться в снежную целину. По большому счету, ему не хватало на этом виде бездорожья немного более высокой тяги двигателя на «низах». Или дополнительного зимнего драйв-режима, имитирующего понижающую передачу. Зимние шипованные шины Toyo Observe неплохо вели себя как в цельном снегу, так и на раскатанной дороге, и лишь в некоторых случаях «гудели» на асфальте.

В общем, поворот на эту едва заметную просеку в лесу был сделан опрометчиво, однако она привела меня в невероятно красивое место на берегу реки – судите по фотографиям. Кроме того, при движении задним ходом я вполне мог рассчитывать на отличную картинку с камеры заднего вида. Вот за нее стоит добавить в «копилку» Haval H6 Coupe еще один плюс.

И в целом, выходит, модель набирает немало белых шаров – при практически полном отсутствии черных! Не за что их давать. Огрехи эргономики? Слишком незначительные. К качеству сборки и при желании не придерешься. Материалы попахивают «китайщиной»? Тоже не так уж сильно, если только чрезмерно протопить салон, а при нормальной температуре запах «фенола» почти и не чувствуется. Да и, надо сказать, тестовый автомобиль был практически с конвейера, с пробегом всего-то 500 километров. Пожалуй, со временем нежелательный «аромат» должен выветриться.

Сколько просят китайцы за все эти плюсы? В общем-то, немало, максимальная комплектация Elite обойдется в 1 629 900 рублей, Lux и City – соответственно, в 1 549 900 и 1 499 900 рублей. Пожалуй, можно поискать более выгодные предложения среди тех же корейцев, а некоторые более компактные и скромные по оснащению модели предложат за эти деньги еще и полный привод. Им новый Haval, конечно, не соперник на бездорожье, но в городе он будет однозначно выглядеть красивее и престижнее. Потому что большой и яркий. Так сразу и не скажешь, что «китаец» (отчего-то большинство из нас считает, что китайское – значит, либо серое и безликое, либо чрезмерно аляповатое). С дизайном у «Хавейлов» все в порядке.

Вообще, мне кажется, для того, чтобы эта марка продвинулась наконец у нас на рынке, требуется некоторое изменение сознания наших автомобилистов. Слом стереотипа «китайское – значит дешевое и ненадежное». В Haval избрали тактику медленного, но последовательного завоевания нашего потребителя. Не затоваривания дилерских складов простыми и недорогими моделями, часто – клонами давно снятых с производства «японцев», а предложения им вполне современных, хорошо оснащенных, приятных на ходу и качественно собранных машин. Опять же, в основном, именно популярных в нашем народе кроссоверов. Цена высоковата? Но ведь на подходе открытие производства «Хавейлов» здесь, в России. Значит, компания из Китая вселилась к нам надолго, поэтому можно рассчитывать в будущем и на надежную техническую поддержку.

В принципе, сознание нашего потребителя все-таки постепенно меняется, и к концу 2017-го года Haval подходит с результатом свыше 1000 проданных у нас автомобилей. Правда, это всего лишь одна тысячная доля от мировых продаж. Неужели только мы здесь, в России, имеем какое-то особое сознание, не позволяющее считать эти модели заслуживающими внимания?

Технические характеристики Haval H6 Coupe: ГАБАРИТЫ, ММ 4549 х 1835 х 1700 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2720 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 400 / 1146 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1967 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 190 / 5200 - 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 310 / 2400 - 3600 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 6-ст. ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 9,2 ОБЪЕМ БАКА, Л 58