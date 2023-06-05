«Блины Доди» – есть такой рассказ Аркадия Аверченко. Там пятилетнему мальчику мама сообщает, что завтра будут… блины! «Таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот». И весь день ребенок ждет блинов, как волшебства. «Посмотрим, посмотрим, — думает Додя, бродя вокруг стола. — Что это там у них за блины такие…». А когда вечером на стол подают долгожданные блины, мальчик пробует их и начинает рыдать. Оказывается, блины – из обычного теста. Эффект обманутых ожиданий в чистом виде. При этом сами блины ни в чем не виноваты, они вкусные.

C Hongqi E HS9 получилось примерно так же.

Ошибка позиционирования

Узкие глаза дневных ходовых огней, этажом ниже – пентаэдры фар, между ними – выполненная по мотивам знаменитого роллс-ройсовского «парфенона» радиаторная решетка. Точнее, ее имитация: автомобиль-то электрический. Автор его дизайна – создатель Rolls-Royce Cullinan Джайлс Тейлор – в 2018 году этого британца наняла на работу китайская FAW, а Hongqi ее старейший бренд, с 1958 года выпускает правительственные лимузины.

Получился кроссовер представительского класса, 5209 мм метров в длину, 2010 мм в ширину. Очень просторный салон – колесная база 3110 мм. Четыре, шесть или семь мест. Четыре – это топовый вариант, второй ряд с раздельными «капитанскими» креслами. У нас в Motorpage на тесте версия шестиместная, кресел второго ряда тоже два, но между ними – не широченный подлокотник с дисплеем, где полный набор персональных регулировок климата, комфорта и мультимедиа, а проход на третий ряд.

Два электромотора, 218 силы на передней оси, 333 сил на задней, суммарно 551, полный привод, 750 нМ крутящего момента. До сотни – за 4,8 секунды. Передняя подвеска двухрычажная, задняя многорычажная, пневмобаллоны регулируют дорожный просвет в границах от 140 до 210 мм.

Характеристики вроде бы должны впечатлять, но тот, кто хоть немного знаком с современным электрическим китайским премиумом, вспоминает ТТХ, например, Voyah Free или Li L9, и впечатляется не слишком. Откуда взялся ажиотаж вокруг именно Hongqi E HS9 и почему при появлении в России его немедленно окрестили китайским Rolls-Royce?

Да просто он был одним из первых. Это сейчас на российском рынке китайские электрические новинки параллельного импорта, можно сказать, пекутся как блины, а год-два назад они только-только начали появляться. Плюс традиционные бренды стали уходить. И этому внешне действительно эффектному китайцу достались все внимание, вся нерастраченная энергия автомобильных журналистов. Чисто психологический эффект, ошибка позиционирования. Потому что для Rolls-Royce в Hongqi E HS9 много модной «цифры» и маловато породистой аналоговой классики.

Когда четыре больше шести

При этом, как было сказано выше, сами блины ни в чем не виноваты, они вкусные, Hongqi E HS9 – автомобиль вполне достойный, если вынести за скобки эффект обманутых ожиданий. Продолжая внешний осмотр: стремительный профиль, изящная корма, в обводах кузова проглядываются мотивы Range Rover в версии Sport, на что намекают заваленные задние стойки. Тянешь за выдвижную ручку тяжеленную дверь – она с доводчиком, что обнаруживается потом при закрывании. В салоне – царство «цифры», четыре экрана. Три соединены в сплошную черную глянцевую полосу на передней панели. Слева направо: панель приборов, центральный экран, экран пассажира, на котором можно запускать навигацию, музыку – кстати, акустика в Hongqi E HS9 великолепная! – и видео. В середине, над центральным тоннелем, еще экран, с регулировками сидений, настройками климата и массажа, которого три вида. Все регулировки – через эти экраны или виртуальные кнопки на руле, за исключением разве что двух утопленных колесиков на спицах – настройки громкости и вида приборной панели.

Все кресла с широкими подушками и спинками, по краям и тех и других – валики боковой поддержки. Не слишком высокие, так что посадка комфортная, но не плотная, для представительского автомобиля в самый раз. Качественная кожа не только на сиденьях, но и в отделке передней панели, там и сям металлические вставки и канты – все очень достойно. Разве что деревянная вставка а ля «палуба яхты» на центральном тоннеле смотрится инородно – нигде больше этот мотив в интерьере Hongqi E HS9 не появляется. И эта вроде бы мелочь, но очень говорящая – в Rolls-Royce вряд ли бы допустили такой стилистический диссонанс.

Четырехместный Hongqi E HS9 – стопроцентно машина руководителя. Кому адресован такой шестиместный, демократичный вариант, как наш, не говоря уж о семиместном, при несомненно пафосной внешности? Бюджетный Rolls-Royce?

С чувством собственного достоинства

А вот что в Hongqi E HS9 точно от знаменитой британской марки – так это характер динамики. Автомобиль стремительный, но плавный. Тяжеленный, больше двух с половиной тонн, китайский комод снимается с места легко, но с достоинством, педаль газа настроена так, что ни в одном из семи режимов вождения, включая спортивный, затылок о подголовник не стукается. Вспоминаю свои ощущения за рулем Rolls-Royce Ghost – там было точно так же, тяжелая длинная баржа, но крайне легкая на подъем. У Hongqi E HS9 обещанные паспортом 4,8 секунд до ста или в наличии, или близко к тому, – во всяком случае, соседи по потоку смещаются куда-то за корму моментально. При этом на старте ни перегрузок, ни шума – все стекла двойные, включая панорамную крышу. Та же плавность плюс эффективность обнаруживается и в настройках руля. Впрочем, особенно точного и активного руления водителю Hongqi E HS9 не требуется, при смене ряда включай указатель поворота и поезжай, свободное место образуется как бы само собой. Машина хоть и редкая в России, но властные гены в ее облике всеми считываются на раз.

Та же картина, плавность и эффективность, с тормозами. Правда, подвеска, идеальная на мелких неровностях, дефекты московского асфальта, которые обычно вылезают по весне, иногда может и не проглотить, поперхнуться. К тому же резина на 21-дюймовых дисках у Hongqi E HS9 – низкопрофильная, 265/45. С проходимостью та же история: 210 миллиметров максимального дорожного просвета позволяют машине при необходимости преодолеть, например, зимнюю раздолбанную колею где-нибудь в промзоне или заехать одной стороной на бордюр в городском дворе, заставленном другими машинами, но вообще для Hongqi E HS9 такие упражнения не по статусу, да и ни к чему: его естественная среда обитания – крытая парковка у элитного загородного коттеджа, среди других машин не ниже S-класса.

Hongqi E HS9 свежего 2022 модельного года выпускается со 120-киловаттной батареей и обещает паспортный пробег в 650 километров. Но у нас модель постарше, батарея послабее, 84 квт/час с максимальными 460 километрами пробега – на два холодных весенних дня теста этого вполне хватило. Так что испытать лежащие в багажнике зарядные кабели в деле не пришлось. К слову, зарядных порта у Hongqi E HS9 два, для переменного тока – на переднем левом крыле, для постоянного – на правом заднем.

Ценный кадр

Слово «переоцененнный» вертелось на языке на протяжении всего теста. От 10 млн рублей за Hongqi E HS9 – это много или мало? Вроде многовато, электрический китайский мир предлагает много чего интересного и подешевле. Но есть ведь и те, кому разница в миллион-другой не важна, а важны пафосная внешность и броское сравнение «китайский Rolls-Royce».

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль

Технические характеристики Hongqi E HS9 ГАБАРИТЫ, ММ 5209×2010×1731 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3110 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 140-210 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л н/д СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2644 ТИП ДВИГАТЕЛЯ электродвигатель, два БАТАРЕЯ тройная литиевая на 120 кВт*ч МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 551 МАКС. МОМЕНТ, НМ 750 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД полный ПОДВЕСКА передняя двухрычажная, задняя многорычажная МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 4,8 ЗАПАС ХОДА, КМ 590