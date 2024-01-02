Hongqi E HS9

Ты заранее знаешь, что надеть, когда просто смотришь на фотографии этого автомобиля. Ты уверена, что аристократизм интерьера подчеркнет особенные черты твоей натуры. В этом роскошном кроссовере можно быть обутой в туфли на высоком каблуке или просто небрежно скинуть обувь. В Hongqi E HS 9 ты именно путешествуешь, даже когда твоя поездка длится пару минут

Для начала снимем вопрос со сложностями прочтения. Автоэксперты до сих пор не пришли к единому мнению — как же правильно произносить бренд Hongqi. Вариантов я услышала немало. Среди них были и «Ханчи» и «Ханьтьси», даже «Ханцы» и «Хунчи». Но я склоняюсь к наиболее благозвучному «Хунцы». Название бренда переводится как «Красное знамя». К слову, символ китайского стяга присутствует по всей длине машины. Он начинается у кромки капота и тянется вплоть до заднего дивана.

Марка Hongqi входит в состав концерна FAW. Поначалу под брендом выпускались лимузины для партийной элиты Поднебесной. Но со временем появились более доступные варианты для простых миллионеров. К примеру, стоимость седана Н5 составляет плюс-минус 4 миллиона рублей. Но речь сегодня пойдет не о бюджетных вариантах. А именно о нем — о роскошном электрическом внедорожнике E HS 9 за 13 миллионов наших российских денег. Да, его называют «китайским Rolls-Royce», но я бы не хотела сравнивать Hongqi с каким-либо другим авто. Он такой один.

Первые минуты знакомства с моим новым персонажем для «Женского взгляда» стали шокирующими. Только представьте, мощная передняя часть с монструозной решеткой радиатора и узкими азиатскими фарами уже сбивает девушку с высоких каблуков. Длина машины — более пяти метров. Как же на ней парковаться?! А еще производитель с гордостью сообщает, что суммарная отдача двух электромоторов превышает 550 лошадиных сил. Здесь я задерживаю дыхание и думаю: «А может, сразу присесть на задний диван и не начинать сомнительных экспериментов за рулем?»

Прочь эмоции. Глаза боятся, а руки и ноги делают. Начну с освоения водительского места. Как только открываешь дверь… Нет, не так. Дверь в такой автомобиль и даже на водительское место должен открывать кто-то другой, пусть и воображаемый, как в моем случае. Итак, кто-то другой в форме и фуражке открывает дверь, и передо мной предстает фантастический мир, состоящий из роскошного «диджитала» с намеком на пафос и призывом поменять настройки в своей голове. С этого момента «лимузино-внедорожник» заставляет тебя играть по его правилам.

Тут предусмотрены все функции, которые можно представить в роскошном автомобиле. Удобные кресла с десятками регулировок и массажами разного типа. Причем массаж здесь отличается суровостью безжалостных тайских мастеров.

Оглядываемся назад и отмечаем, что второй ряд представляет собой два капитанских дивана с подножками, удобным и широким подлокотником. В него интегрировано несколько потайных ниш. По центру размещен многофункциональный монитор, в котором сосредоточено все управление лимузином. А всего я насчитала восемь (!) экранов разных размеров. Три сзади, еще два встроили в спинки передних кресел, пять — перед глазами водителя и переднего пассажира. Меня могут поправить, что мониторов в салоне все-таки семь. Но не забывайте про зеркало заднего вида, которое переключается в режим «видео». Чего только не придумают китайские инженеры-фантазеры.

Однако в этом внедорожнике можно заметить моменты, не сочетающиеся с определением «дорого-богато». К примеру, я долго искала отделку деревом. Шпона не оказалось. Окееей!

Впрочем, на общую атмосферу, которую ловишь в Hongqi, эти элементы не повлияли. В салоне я нашла топ-5 тех самых «фишек», которые пришлись по душе блондинке. Во-первых, это подушки на подголовниках, больше подходящие самолетному бизнес-классу. Их можно трансформировать по степени своей расслабленности. Но не увлекайтесь такой трансформацией за рулем в движении. Опасно! Второе — перчаточный ящик, который открывается с помощью кнопки возле селектора КП. Еще одна «фишка» — множество иероглифов, напоминающих о том, каким же автомобилем ты сегодня владеешь. Выделю еще один мегатренд — это персональный экран мультимедиа у пассажира, который сидит на переднем кресле. Теперь можно не дергать водителя, а самому настраивать атмосферу в салоне и управлять информационно-развлекательными историями.

Признаюсь, за руль Hongqi я уселась с приятным ожиданием того, что сейчас быстренько запущу систему. Нажимаю на педаль тормоза и одновременно ищу кнопку, чтобы включить «электричку». Но ни одной кнопки не оказалось. Потом выяснилось, что автомобиль уже находился в рабочем состоянии. Для того чтобы запустить эту величественную роскошь, достаточно нажать на педаль тормоза или на виртуальную кнопку, что на экране возле рычага переключения передач. Всего-то. Выключается машина точно таким же способом. Эту цепочку верных действий я выстроила, воспользовавшись подсказкой в виде звонка другу. В этот момент чувствовала себя настоящей «блонди», хотя уверена, что и половина опытных мужиков не справилась бы с задачкой.

Отдельных слов заслуживают драйверские качества моего электрогероя. Во время движения в салоне сохраняется абсолютная тишина. За это спасибо не только двум бесшумно работающим электродвигателям, но и прекрасной шумоизоляции. Только космический звук «зззззз» во время разгона деликатно нарушает тишину. Я специально обошлась без музыкального сопровождения, чтобы на клеточном уровне «понять» поднебесного дебютанта.

В двух словах — он мощный и быстрый, как межгалактические корабли из фантастических фильмов. Если нажать до конца, ускорение до сотни займет менее пяти секунд. Плюс ко всему обитатели этого «челнока» вряд ли заметят ухудшение дорожного покрытия. Инновационная пневмоподвеска отработает любые неровности.

Вердикт таков: очень быстрый разгон, идеальная отточенная управляемость, шик в салоне и спокойствие, спокойствие, спокойствие… Кстати, водитель мне здесь не нужен. Можно еще покататься за рулем Hongqi E HS 9?