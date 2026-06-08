Яркая внешность, убедительная динамика, цифровая технологичность – чего ему не хватает?

Лифтбек – редкий тип кузова. У каких автомобилей в России сегодня крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом? Можно сосчитать по пальцам одной руки: Lada Granta, Changan UNI-V, Москвич 6 (он же JAC J7, их можно считать за одного), Bestune B70. Ничего не пропустили? Конечно, Hongqi H6, который сегодня на тесте в motorpage.ru. – тоже лифтбек, хотя и стоит несколько особняком.

Старейшая китайская марка Hongqi, принадлежащая концерну FAW, имеет у себя на родине особый статус. Hongqi, в переводе на русский – «Красное знамя», десятки лет выпускала исключительно правительственные лимузины и представительские седаны с красным коммунистическим (или императорским?) флагом на капоте. Седаны и кроссоверы Hongqi для широкого потребителя появились сравнительно недавно. К этим «новым китайцам» принадлежит и Hongqi H6, представленный на родине в 2023-м, а летом 2025 года пришедший в Россию.

Экстерьер и интерьер

Внешне Hongqi H6 – вариация на тему знакомого российским покупателям бизнес-седана Hongqi H5, но со скошенной к корме крышей. Длина кузова H6 – 4990 мм, ширина 1876 мм, высота – 1450 мм, лифтбек на 2 мм длиннее, на 5 мм шире, на 15 мм ниже седана. При той же, 2920 мм, колесной базе. Фирменный у всех машин этой марки «водопад» радиаторной решетки, красный молдинг на капоте (в топовой комплектации он еще и подсвечивается), вертикальные красные «плавники» на передних крыльях. Еще у H6 черные стойки и крыша, а патрубки выпускной системы расположены не по краям заднего бампера, а в центре. Плюс низкопрофильная резина на девятнадцатидюймовых колесных дисках – в общем, во внешности машины есть одновременно и спорт, и gran turismo. Светотехника – причудливой формы, а рисунок дневных ходовых огней вообще можно выбрать из пяти вариантов. Немного удивляют блестящие никелированные вставки, окаймляющие низ бамперов, особенно та, что спереди, – парковаться капотом к бордюру стоит особенно внимательно. Впрочем, несмотря на хищный спортивный приземистый силуэт, клиренс у H6 вполне убедительный, 160 мм.

Интерьер и рабочее место водителя у лифтбека плюс-минус те же, что у родственного седана. Но руль по-спортивному срезан снизу, добавлена вставка из алькантары. Салон исключительно черный, в отделке его добавились детали из алюминия и карбона, но основной пластик по-прежнему жесткий. Те же, что в H5, два экрана, комбинация приборов и центральный, но есть проекционный дисплей. А сиденья – спортивные, с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой. У переднего ряда – подогревы и вентиляция, у водительского кресла – массаж. Есть даже ароматизатор с четырьмя вариантами запаха.

На заднем ряду предсказуемо уменьшилось по сравнению с седаном место над головой пассажиров. Но его так же много для их ног, в остальном все по-прежнему: откидной подлокотник с выдвижными подстаканниками, два USB-разъема. Кнопками на дверных картах включаются подогревы половинок заднего дивана.

Козырь любого лифтбека – большая пятая дверь и вместительный багажник. У H6 его объем – 500 литров, при сложенных спинках заднего ряда – 1680 литров. Крышка багажника снабжена электроприводом.

Агрегаты

Под капотом Hongqi H6 стоит бензиновый четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель с заводским индексом CA4GC20TD 2.0 Turbo. Этот агрегат корпорация FAW, владелец бренда Hongqi, выпускает с 2019 года, по некоторым данным, в основе его – двигатель Volkswagwen ЕА888. Это уже второе поколение мотора, он используется во всех нынешних Hongqi, от младшего седана H5 до флагманского кроссовера HS7. Рабочий объем – 1989 куб.см., блок цилиндров и головка блока алюминиевые, привод ГРМ цепной, гидрокомпенсаторов нет. Мощность – от 215 до 252 л.с., в зависимости от настройки электронного блока управления. В H6 двигатель развивает максимальную мощность уже не 218 л.с., как у H5, а 245 л.с. при 4500-5000 об/мин. Выдавая при этом максимум не 280 Нм, а 380 Нм крутящего момента, при 1650-4000 об/мин. Примерный ресурс мотора – 250 тыс км.

В трансмиссии применен восьмиступенчатый «автомат» Aisin TG?81SC, который производится японским концерном с 2013 года и используется также BMW, General Motors, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 480 Нм в системах переднего и полного привода. Примерный ресурс при условии замены масла каждые 60 тыс км пробега составляет 300 тыс км. Привод у Hongqi H6 – на передние колеса.

С этими двигателем и коробкой автомобиль снаряженной массой 1740 кг разгоняется до максимальной скорости 230 км/ч. Разгоняется до 100 км/ч, Hongqi H6, согласно паспорту, за 7 секунд. В смешанном режиме движения автомобиль обещает расход в 6,8 литра топлива на сто километров пути.

Подвеска у Hongqi H6 полностью независимая пружинная, передняя – стойки Макферсон, задняя многорычажная. В топовой комплектации Dynamic, как у тестового автомобиля, машина оснащена активной подвеской Continuous Damping Control (CDC), главный элемент которой – амортизаторы с непрерывным контролем демпфирования.

В движении

При посадке за руль дилемма: или опустить и без того низкое сиденье до предела, тогда в приземистый автомобиль на водительское кресло просто падаешь. Или поднять подушку сиденья в верхнюю точку – но тогда, садясь, надо складываться почти пополам, как перочинный ножик, чтобы всунуться в дверной проем и не задеть головой его верхний край. Хотя заденешь в любом случае почти гарантированно. Но, уже сев, ощущаешь, что посадка за рулем плотная, сам руль регулируется в двух положениях, в общем устроиться удобно нетрудно.

Что на ходу? Прибавка мощности, а, главное, крутящего момента мотору сделала свое дело: H6 ощутимо быстрее седана, сотню набирает секунд за восемь максимум. Когда оказывается, что по паспорту даже за семь, охотно веришь. Разгон уверенный – двухлитровый двигатель и восьмиступенчатый «автомат» неплохо дружат, разве что полка крутящего момента ощутимо смещена на низы, загонять стрелку тахометра в конец шкалы в ожидании отдачи двигателя не стоит. Что, впрочем, логично: H6 – автомобиль все-таки не спортивный. К тому же в верхнем диапазоне оборотов сквозь неплохую в целом шумоизоляцию начинает пробиваться не слишком породистый тенор двигателя. Да и работа коробки становится ощутимо слышнее.

Есть четыре режима движения – «экономичный», «комфорт», «спорт» и «пользовательский». «Экономичный» хорош на трассе при включенном на круиз-контроле, в нем подвеска самая расслабленная, а педаль акселератора самая неотзывчивая. «Спорт», как обычно, больше рычит, чем едет, зато начинаешь чувствовать каждую мелочь дорожного покрытия. Если пользоваться готовыми настройками, оптимальным выглядит «комфорт».

Автомобиль хорошо слушается руля, прекрасно держит автострадные 130-140 км/ч, побуждает разгоняться дальше, трассовый расход топлива, к слову, у тестового H6 составил 6,3 литра на сотню, в смешанном режиме – 11,3 литра. Про тормоза отдельно даже нечего сказать, что, на самом деле, лучшая для них рекомендация – просто не замечаешь, как они работают, сколько нажал педаль, столько замедления и получил. Адаптивная подвеска, которую можно вручную через экран настроить в двух режимах, более мягком и более жестком, в обоих неплохо проявила себя на асфальте. Хотя однажды, словив на скорости колесом яму с острыми краями, я ощутил неожиданный и неприятный пробой на кузов, словно умные амортизаторы откровенно «проглядели» неровность. В целом же подвеска H6 – короткоходная и не слишком при этом энергоемкая. На железнодорожном переезде приходится тормозить почти до полной остановки и через рельсы переваливаться аккуратно, ползком. Тот же стиль вождения лифтбека – и на грунтовке, несмотря на приличный, в общем-то, дорожный просвет..

H6 оснащен системой «старт-стоп», всеми возможным ассистентами безопасности, у него есть автоматическое управление дальним светом. Хотя пользоваться им стоит только на трассе с разделительным барьером, на обычной загородной дороге автомобиль может неожиданно включить дальний даже в населённом пункте, ослепив водителей встречных машин – они жалуются, моргая фарами. Так что принудительно переходишь на ближний, а автоматику отключаешь – все через центральный экран, конечно.

Кого может заинтересовать автомобиль

Суммируя: Hongqi H6 – современный технологичный лифтбек, марки, которая у себя на родине считается статусной. Автомобиль эффектный, как минимум, претендующий на премиальность – хотя тот же корейский премиум, по воспоминаниям о нем, выглядел более цельным и собранным, чем пока выглядит китайский. Но так или иначе, Hongqi H6 сегодня – почти безальтернативная сегодня замена ушедшим с рынка Skoda Octavia, Audi A5 и A7. Считать ли эту замену достойной и полноценной, каждый пусть решит сам. В любом случае, цена на H6 выглядит как минимум сопоставимой с предлагаемым качеством, за младшую комплектацию Deluxe просят 4,33 млн рублей, за топовую Dynamic, как у тестовой машины, – 4,56 млн рублей. Хотя за эти деньги можно купить более универсальный полноприводный кроссовер. И даже той же марки – Hongqi HS5, например. Но ведь лифтбек выбирают не только за практичность, правда?

Технические характеристики HONGQI H6 ГАБАРИТЫ, ММ 4990х1880х1455 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2920 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1740 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, L4 с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 245 при 4500-5000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 1650-4500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ АКП-8 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8