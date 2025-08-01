Автомобили Gran Turismo (GT) всегда относились к привилегированной касте. На эту премиальную нишу нацелен новый Hongqi H6, протестировать который нам выпала возможность на дорогах Калининграда

В Калининградской области хранится порядка 90% мирового запаса янтаря. Интересно, что слово «электричество» происходит от названия этого красивого природного материала: в Греции янтарь называли «электроном», греки заметили, что, если потереть янтарь о ткань, он начинает притягивать мелкие предметы. Вот и на трассе от калининградского аэропорта Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны новый выразительный лифтбек Hongqi H6 буквально притягивал взгляды.

Пример немецких товарищей

На берегу Куршского залива (назван так в честь куршей — древнего балтийского племени) представители бренда Hongqi (является подразделением корпорации FAW) признаются, что идут по пути немецкой премиальной марки Audi, а точнее, ее модели А5. В свое время появившийся в 2007 году на мировом рынке спортбек Audi A5 наделал много шума, сочетание элегантности со спортивной динамикой оказалось очень востребовано — потребителю пришлась по вкусу философия вместительного и при этом драйверского автомобиля, приспособленного для дальних скоростных путешествий.

Hongqi H6 построен на базе спокойного седана Н5. Если для достижения спортивной формы люди ходят в спортзал, то у автомобиля «прокачивают» силовую установку: в H6 отдача двухлитрового бензинового турбомотора по сравнению с седаном выросла с 218 до 245 л.с., а пиковый момент — с 340 до 380 Нм. Двигатель агрегирован с 8 диапазонной автоматической коробкой Aisin. Ну и «спортивные» настройки получила подвеска. Причем на выбор есть два варианта: в базовом исполнении Deluxe предлагается стандартная пружинная подвеска, а в топовой комплектации Dynamic пружины дополняются амортизаторами с меняющейся жесткостью демпфирования.

Поработали инженеры и над аэродинамикой, ее коэффициент составляет неплохие 0,27, а за решеткой радиатора установлен особенный технологический изыск — активные жалюзи. Они закрываются, когда нужно снизить сопротивление воздуха на больших скоростях или же ускорить прогрев двигателя зимой.

Но насколько автомобиль получился драйверским на практике, как инженерам из Чанчуня удалось сбалансировать в машине извечное противоречие комфорта и управляемости? Вот что нас в первую очередь интересовало перед началом тест-драйва, который, кстати, был организован при участии технического партнера марки Hongqi — компании Teboil (оригинальные смазочные материалы Hongqi производятся по техническому заданию на российском производственном комплексе Teboil в Торжке).

Кто под красным знаменем?

Но сначала о внешнем виде новинки. Дизайн Hongqi H6 спроектировал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер британской марки Rolls-Royce. В своих интервью он сравнивает Rolls-Royce со старым мудрым львом, который «немножечко спит». Образу же Hongqi Н6 британский дизайнер попытался придать более вызывающие и напористые черты, вдохновляясь при этом образцами китайской культуры и природы. В частности, неподалеку от Чанчуня (где находится штаб-квартира и завод FAW, который, к слову, был построен в 1950 е под руководством и при участии советских специалистов) лежит живописная долина Чишуй, название которой переводится как «Красная вода». Здесь можно любоваться уникальной долиной водопадов, образ которых, по словам Тейлора, воплощен в «водопадной» решетке радиатора автомобилей Hongqi.

А ходовые огни в новом Н6 стилизованы под расправленные крылья орла, символизирующего в китайской культуре превосходство и независимость. При этом комбинацию подсвечивания ходовых огней водитель может настроить по своему вкусу через меню медиасистемы.

По центру капота у автомобиля проходит фирменная красная полоса, которая символизирует красное знамя (так переводится название бренда Hongqi). Когда подходишь к машине с чип-ключом, полоса приветственно загорается красными диодами. У себя на родине машины Hongqi постоянно ездят с этими горящими линиями на капоте, в России же передвигаться с таким цветовым оформлением не позволяют строгие нормы цветового оформления транспортных средств на дороге (регулятор опасается, что включенная красная линия будет пугать других схожестью машин со спецсигналами).

Ну и в целом Н6 смотрится выразительно благодаря своему приземистому силуэту и купеобразной крыше. Внутри ощущение премиальности обоснованно создают элементы отделки из натуральной кожи, а также карбоновые декоративные накладки и стильная прострочка. Правда, небольшой диссонанс вызывают грубоватый пластик вокруг тачскрина и верхняя часть передней панели под лобовым стеклом. Зато симпатично выглядит карбоновая вставка на ободе руля, у которого подрезан нижний сектор — стилистический реверанс в сторону спорткаров.

Набивка передних кресел может показаться жестковатой, хотя вполне удобна. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, здесь есть спортивная боковая поддержка, помимо стандартного обогрева имеется вентиляция, а в топ-комплектации Dynamic — еще и три режима массажа. А вот на заднем диване нет регулировки наклона, и это совсем не премиально. Зато на втором ряду много места как для ног, так и для головы. Такой простор во многом связан с большой колесной базой автомобиля, которая растянута до 2920 мм.

Из-за покатой крыши, увы, стеснена обзорность сзади, но это компенсирует система кругового обзора с высоким разрешением, наглядно выводящая на мультимедийный экран все коварные препятствия вокруг автомобиля. Кстати, диаметр разворота машины составляет только 10,4 м, что позволяет ей быть достаточно маневренной.

Вместительность багажника лифтбека смело записываем в потребительское преимущество Н6: подъемная пятая дверь с помощью сервопривода открывает внушительную нишу объемом 500–1680 л, сюда легко войдут длинномерные грузы типа велосипеда без снятия переднего колеса. Правда, прежде чем открыть багажник, придется решить квест с кнопкой его открытия, которая находится в потайном месте справа снизу, это надо принять и простить или же задействовать кнопку на брелоке.

В использовании мультимедийной системы очевидное неудобство — отсутствие возможности «зеркалить» смартфон по привычному протоколу Android Auto и CarPlay. В остальном же управление функциями через тачскрин не вызывает нареканий, все интуитивно понятно. Но улыбку вызывают то и дело выскакивающие орфографические ошибки, их, конечно же, надо устранить, в премиальном сегменте особенно важны детали, и, когда день недели четверг высвечивается с буквой «к» на конце, осадочек остается. Зато название некоторых функций настраивает на возвышенный лад: «Розы цветочного поля», «Лес юности», «Мечта о полях» — так романтично называются режимы ароматизации и тонкой очистки салона от вредных частиц, для которых нужно использовать предварительно установленные капсулы в районе бардачка.

Драйверские эмоции

Как же новый китайский спортбек ведет себя на дороге? Садимся за руль, давим на педаль газа. И тут — что такое? Бух-бух и очень жесткая отработка подвески на каждой яме. Смотрим на панель — оказывается, шины перекачаны до 2,7 атм. Просим организаторов сбросить давление. После этого — другое дело! Подвеска мягче отрабатывает неровности, хотя все равно жестковато. Во многом это связано с решением производителя установить на автомобиле более жесткие, не боящиеся проколов шины (RunFlat). Однако в автомобиле нет не только запаски, но и штатного ремкомплекта. Представители компании объясняют это тем, что при фатальном повреждении колеса машину якобы несложно эвакуировать с помощью многочисленных служб помощи на дорогах. Тезис спорный, особенно если ты на машине отправился в дальнее путешествие, где в глуши рассчитывать на быструю помощь не всегда возможно.

Зато управляемость H6 доставляет положительные драйверские эмоции: лифтбек послушно и информативно реагирует на движение руля, крепко держит траекторию крутых поворотов. Динамика тоже на высоте: по паспорту Н6 до сотни разгоняется за 7 с, во что охотно верится. Стоит только принять во внимание некоторую заторможенность «коробки»: при утапливании в пол педали газа автомат переключает скорость с некритичным, но все же ощутимым запозданием. При этом без нареканий шумоизоляция салона — даже на очень больших скоростях аэродинамические шумы практически отсутствуют. Словом, можно констатировать, что, как и положено авто Gran Turismo, на новом лифтбеке вполне комфортно стремительно пожирать километры скоростной трассы.

Еще одно преимущество новинки — сдержанные ценовые аппетиты производителя: розничная стоимость Hongqi H6 за базовое исполнение назначена в 3 890?000 рублей, топовая комплектация — на 200 тыс. рублей дороже. Что ж, достаточно привлекательно, если учесть, что предлагаемые по параллельному импорту европейские конкуренты обойдутся где-то вдвое дороже.

Среди официально продающихся моделей конкурентов новому Hongqi H6 найти сложно. К вместительным лифтбекам сейчас можно отнести «Москвич 6», Changan Uni-V или Bestune B70, но на премиальную нишу эти модели не претендуют. По своим потребительским характеристикам новинка приближена к таким седанам «нового премиума», как электрический Voyah Passion и гибридный Exlantix ES. Так что с большой долей вероятности новый Hongqi H6 найдет себе поклонников среди любителей машин класса Gran Turismo.

Технические характеристики Hongqi H6 Габариты 4990х1876х1450 мм Колесная база 2920 мм Дорожный просвет 160 мм Объем багажника 592–1680 л Снаряженная масса 1740 кг Двигатель бензиновый L4 турбо Объем двигателя 1989 см3 Мощность 245 л.с. Крутящий момент 380 Нм Трансмиссия автомат. 8?ступ. Привод передний Макс. скорость 230 км/ч Время разгона до 100 км/ч 7,0 с Средний расход топлива 6,8 л/100 км Объем бака 58 л