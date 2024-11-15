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О Hongqi HS3

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Хончи XC3

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Hongqi H5 (2024) вид спереди
Этот цвет кузова официально называется Light Green, крыша – черная
Hongqi H5 (2024) вид спереди
Радиаторная решетка символизирует струи водопада
Hongqi H5 (2024) вид сбоку
Большая часть колесной базы отдана салону, багажник небольшой
Hongqi H5 (2024) вид сзади
Задняя светотехника – той же сложной формы, что передняя
Hongqi H5 (2024) вид сзади
Багажник можно открыть движением ноги под задним бампером
Hongqi H5 (2024) салон
Сочетание светло-зеленого и черного цветов – и в экстерьере, и в интерьере
Hongqi H5 (2024) переднее кресло
В этой комплектации сиденье водителя регулируется в 12 направлениях
Hongqi H5 (2024) порог
Пороги остаются чистыми, в дверях два контура уплотнителей
Hongqi H5 (2024) переднее кресло
Такие сиденья-ковши в Hongqi впервые появились именно в HS3
Hongqi H5 (2024) салон
В центре передней панели – 12,6-дюймовый тачскрин
Hongqi H5 (2024) руль
Мультируль очень удобен, в комплектации Deluxe оснащен подогревом
Hongqi H5 (2024) приборная панель
По-настоящему хорошо читается только крупная цифра скорости в центре
Hongqi H5 (2024) панорамная крыша
Панорамная крыша со сдвижной передней частью
Hongqi H5 (2024) монитор
Большая часть экрана занимает красивая заставка
Hongqi H5 (2024) монитор
Все настройки климатической установки – через экран
Hongqi H5 (2024) монитор
Есть система кругового обзора и функция автоматической парковки
Hongqi H5 (2024) индукционная зарядка
Под центральной консолью – индукционная зарядка на два смартфона
Hongqi H5 (2024) АКПП
У АКПП есть ручной режим, режимы движения выбираются удобным тумблером
Hongqi H5 (2024) подлокотник
В подлокотнике есть съемный пластиковый бокс
Hongqi H5 (2024) бокс
В глубине – USB-разъемы Type A и Type C и розетка
Hongqi H5 (2024) задний ряд
Задняя полусфера имеет заводскую тонировку
Hongqi H5 (2024) задний диван
Если не откинут подлокотник, здесь с комфортом умещаются три пассажира
Hongqi H5 (2024) второй ряд
Места для ног вполне достаточно
Hongqi H5 (2024) воздуховод
На заднем ряду – тоже два USB-разъема
Hongqi H5 (2024) трансмиссионный тоннель
В ногах среднего пассажира – высокий трансмиссионный тоннель
Hongqi H5 (2024) багажное отделение
Объем багажника – всего 352 литра
Hongqi H5 (2024) багажное отделение
Под фальшполом – вместительный органайзер
Hongqi H5 (2024) багажное отделение
Еще ниже вместо докатки – загадочная пенопластовая вставка
Hongqi H5 (2024) багажное отделение
Сложив спинку заднего дивана, получим 706 литров объема, но не ровную площадку
Hongqi H5 (2024) колесо
Шины Atlas размерности 235/50 R20. Эта американская марка сегодня принадлежит китайской Linglong
Hongqi H5 (2024) моторный отсек
У полноприводной версии под капотом – двухлитровый турбированный R4 мощностью 245 л.с.
Hongqi H5 (2024) клиренс
Клиренс этого SUV – 150 миллиметров
Hongqi H5 (2024) табличка

Чем интересен младший кроссовер старейшей китайской марки

Давно такого не было. Едешь на тестовой машине по пустой автомагистрали, стараешься поддерживать скорость на уровне нештрафуемых 128 км/ч. Потом задумываешься о чем-то постороннем и отвлекаешься от панели приборов. А когда бросаешь на нее взгляд снова, там уже высвечивается цифра 182. Причем, если не смотреть на спидометр, разницу скоростей не ощутить. Это и есть один из признаков премиального автомобиля.

HS3, младший из кроссоверов Hongqi, вообще-то назвать младшим язык не поворачивается. Выглядит он таким же вместительным, как средний SUV той же марки, HS5. И это не совсем обман зрения. Если длина HS3 – 4,665 метра, на двенадцать сантиметров меньше, чем у HS5, то ширина «третьего» – 1,9 метра, всего на 5 миллиметров меньше, чем у «пятого». Так что на заднем диване HS3 с комфортом могут разместиться три пассажира средней комплекции, но – обо всем по порядку. 

Агрегаты

Hongqi HS3 начал выпускаться в 2023-м, в России продается с июня нынешнего года – в двух версиях, переднеприводной и полноприводной. В первом случае этот кроссовер D-класса старейшей (существует с 1958 года) китайской автомобильной марки «Красное знамя», – а именно так переводятся на русский два иероглифа на корме машины, – оснащается 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 156 л.с. и семиступенчатым «роботом». Тестовый автомобиль – в топовой версии Deluxe, с полным приводом, так что под капотом здесь тоже бензиновый турбированный двигатель, но уже двухлитровый.

Концерн FAW – ему, напомним, принадлежит бренд Hongqi, – выпускает этот мотор с 2019 года, нынешнее поколение уже второе. Помимо автомобилей Hongqi – седанов H5 и H9, кроссоверов HS3 и HS5 – этим двигателем оснащаются SUV другой принадлежащей FAW марки, более массовой – Bestune T99.

Этот CA4GC20TD 2.0 T мощностью 252 силы в России урезали до налоговыгодных 245 сил, которые мотор развивает при 5500 оборотов в минуту, а максимальные 380 Нм крутящего момента – при 4000 оборотов в минуту. Алюминиевые блок и головка блока цилиндров, цепной привод. Примерный ресурс агрегата – 250 тысяч километров пробега. У АКПП, восьмидиапазонного «автомата» Aisin AWF8, которым комплектуются полноприводные Hongqi HS3, ресурс даже побольше – примерно 300 тысяч км. Коробка эта выпускается с 2013 года и используется многими мировыми автопроизводителями, от GM до Toyota. Ну а за полный привод в автомобиле отвечает немецкая муфта BorgWarner.

Снаружи

Экстерьер HS3 выдержан в корпоративном дизайне всех машин марки, созданном корпоративным директором по дизайну FAW Group британцем Джайлсом Тейлором. Вертикальные ламели радиатора, символизирующие водопад, характерные «крылья» передней светотехники. Двери Hongqi HS3 отпирает с приветственным световым шоу – фирменный «краснознаменный» молдинг на капоте заполняется красным, словно термометр ртутью, загораются красным цветом «жабры» на передних крыльях, боковые зеркала, раскладываясь, показывают на земле световую проекцию – тоже «крыльев Hongqi». Но всю эту самопрезентацию можно и отключить, сдвинув на центральном экране виртуальный ползунок с надписью «Ощущение церемониальности» в положение «выкл». Еще радует, что Hongqi HS3 при манипуляциях с кнопками дистанционного пульта хранит благородное молчание – не в пример многим своим соотечественниками других марок, из которых ночью ни выйти, ни войти, не разбудив соседей криком автомобильного сигнала. Еще в Hongqi HS3 почти безупречно работает механизм открывания багажника «с ноги», чего не всегда можно было, помню, добиться от некоторых SUV премиальной немецкой «тройки», в частности, Audi.

Внутри

В салоне HS3 приятный запах, он такой во всех новых Hongqi. И это не ароматизатор, его здесь нет. Вообще-то, это «фишка» премиальных автобрендов, каждый из них пахнет по-своему. Помню, несколько лет назад я допытывался у представителей Volvo, не работают ли они специально над созданием особого аромата в салонах своих машин, которым все их машины тогдашних поколений, мне казалось, отличались. Отвечали уклончиво – мы просто подбираем экологичные, естественные материалы отделки салона, поэтому они и пахнут хорошо.

В тестовом Hongqi HS3 комплектации Deluxe сиденья обшиты не искусственной, как в переднеприводной версии Comfort, а натуральной кожей примерно того же нежного фисташкового цвета, которым окрашен кузов машины. Правда, по «поясной линии» салона и ниже – вставки из жесткого пластика. Передние сиденья – спортивной формовки, с подголовниками, сидящими в специальных ложементах, с подогревами и вентиляцией.

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В центре передней панели красиво вмонтирован вертикальный экран. Большая часть площади которого, к сожалению, занята заставкой – циферблат часов на красивом коричневом фоне. На такой бы роскошный экран –да карту навигатора, но бортового здесь нет, а вывести со смартфона Яндекс-карту не получится: Apple CarPlay и Android Auto Hongqi H3 не поддерживает. Все регулировки автомобиля, естественно, здесь же, на экране. Из физических кнопок и клавиш, не считая кнопок и рифленых барабанчиков на руле, – лишь кнопки электрического «ручника», включения камер, автопарковщика и тумблер переключения режимов движения, всё – на центральном тоннеле.

Динамика и комфорт

Выбор режимов, кстати, здесь больше, чем у переднеприводной версии. Экономичный – с приводом только на передние колеса. Комфортный – это уже AWD, и дальше идут тоже только полноприводные: спорт, спорт+ и пользовательский. Если хочется добиться от Hongqi HS3 обещанных паспортом 6,9 секунд разгона до сотни километров в час, смело включайте спорт+. Хотя, по ощущениям, даже в этом режиме автомобиль в первые доли секунды сохраняет некоторую задумчивость. Впрочем, в некоторых случаях ее можно отнести на счет систем старт-стоп и auto hold, впрочем, работающих в целом оперативно. Еще по мере «ужесточения» режима движения, от эко до спорт+ в салоне машины возникает и нарастает почти незаметное, но все-таки подвывание, то ли двигателя то ли трансмиссии.

И это единственная претензия к шумоизоляции Hongqi HS3. Потому что двойное уплотнение в дверных проемах и акустические стекла в передней полусфере, лобовое и передние боковые, делают свое дело, на холостых уровень шума в салоне машины – 36 dB, на 60 км/ч – 56,5 dB, один из лучших показателей в своем сегменте, в салоне Hongqi HS3 на ходу почти образцовая тишина, нарушаемая только негромким пиликанием ассистента удержания в полосе, но это терпимо. А вот что удивило однажды – так это поведение активного круиз-контроля. Однажды на трассе при движении машины в левом ряду на скорости 125 километров в час ему вдруг померещилось впереди какое-то мнимое препятствие и он мгновенно оттормозил Hongqi HS3 до 90 километров в час. Хорошо, что сзади никого не оказалось.

На дороге и вне ее

Спереди в подвеске у Hongqi HS3 – Макферсон, сзади – тоже независимая многорычажная подвеска. Подвеска хороша на асфальте, хотя даже здесь перед лежачим полицейским лучше притормаживать. Грунтовку подвеска Hongqi HS3 тоже хорошо воспринимает, но очень подробно передает в салон все детали рельефа. Даже для минимального бездорожья она жестковата. Хотя какое бездорожье, о чем мы говорим? Полный привод HS3, в основном, предназначен для комфортного движения по асфальту – для повышения курсовой устойчивости. Да и клиренс у Hongqi HS3 – 150 мм. Еще раз, прописью: сто пятьдесят миллиметров. Что пристало, скорее, седану, чем SUV. В чем дело, откуда такая странная цифра? Все становится ясно при взгляде под задний бампер Hongqi HS3. Дорожный просвет машины, в целом вполне приличный, ограничивают рычаги задней подвески, у которых в нижних точках, похоже, как раз и остается те самые 150 миллиметров до земли. К слову, точно так же низко расположенные рычаги задней подвески ставят под сомнение внедорожные возможности Range Rover – будете ехать за ним в потоке, обратите внимание, заметно невооружённым взглядом.  

Кому предназначен

Гламурный полноприводный SUV, для скоростного передвижения по хорошему асфальту, с допустимыми редкими съездами на грунтовку, но никак не на бездорожье. Вместительный салон, но скромного объема багажник, надежные агрегаты, репутация пусть китайской, но все-таки уже старой марки. Сегодня, когда я пишу этот текст, переднеприводный Hongqi HS3 продается за почти 4 миллиона рублей. За полноприводный, который был на тесте в motorpage, просят 4,6 миллиона, много это или мало? Средняя цена нового автомобиля в России в начале лета превысила 3,3 млн., а до 1 октября, первого этапа повышения утилизационного сбора, остается чуть больше недели. И что будет с ценами к моменту, когда текст будет опубликован, не знает никто. Сегодня в сегменте D, к которому относится тестовый Hongqi HS3, есть более крупные и вместительные конкуренты, тоже претендующие на премиальность. Правда, не столь именитого бренда, в отличие от Hongqi c его 66-летней историей. Но тут уже начинается разница в нюансах и деталях, общий уровень задан, а дальше – у каждого свои личные предпочтения, в этом принцип премиального сегмента. Главное, чтобы этот выбор был.

     

Технические характеристики Hongqi HS3

ГАБАРИТЫ, ММ

4655/1900/1668

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2770

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1865

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1989

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

245 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

380 при 4000 об/мин

ПРИВОД

полный

ТРАНСМИССИЯ

8-АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

6,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,5

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