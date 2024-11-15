Чем интересен младший кроссовер старейшей китайской марки

Давно такого не было. Едешь на тестовой машине по пустой автомагистрали, стараешься поддерживать скорость на уровне нештрафуемых 128 км/ч. Потом задумываешься о чем-то постороннем и отвлекаешься от панели приборов. А когда бросаешь на нее взгляд снова, там уже высвечивается цифра 182. Причем, если не смотреть на спидометр, разницу скоростей не ощутить. Это и есть один из признаков премиального автомобиля.

HS3, младший из кроссоверов Hongqi, вообще-то назвать младшим язык не поворачивается. Выглядит он таким же вместительным, как средний SUV той же марки, HS5. И это не совсем обман зрения. Если длина HS3 – 4,665 метра, на двенадцать сантиметров меньше, чем у HS5, то ширина «третьего» – 1,9 метра, всего на 5 миллиметров меньше, чем у «пятого». Так что на заднем диване HS3 с комфортом могут разместиться три пассажира средней комплекции, но – обо всем по порядку.

Агрегаты

Hongqi HS3 начал выпускаться в 2023-м, в России продается с июня нынешнего года – в двух версиях, переднеприводной и полноприводной. В первом случае этот кроссовер D-класса старейшей (существует с 1958 года) китайской автомобильной марки «Красное знамя», – а именно так переводятся на русский два иероглифа на корме машины, – оснащается 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 156 л.с. и семиступенчатым «роботом». Тестовый автомобиль – в топовой версии Deluxe, с полным приводом, так что под капотом здесь тоже бензиновый турбированный двигатель, но уже двухлитровый.

Концерн FAW – ему, напомним, принадлежит бренд Hongqi, – выпускает этот мотор с 2019 года, нынешнее поколение уже второе. Помимо автомобилей Hongqi – седанов H5 и H9, кроссоверов HS3 и HS5 – этим двигателем оснащаются SUV другой принадлежащей FAW марки, более массовой – Bestune T99.

Этот CA4GC20TD 2.0 T мощностью 252 силы в России урезали до налоговыгодных 245 сил, которые мотор развивает при 5500 оборотов в минуту, а максимальные 380 Нм крутящего момента – при 4000 оборотов в минуту. Алюминиевые блок и головка блока цилиндров, цепной привод. Примерный ресурс агрегата – 250 тысяч километров пробега. У АКПП, восьмидиапазонного «автомата» Aisin AWF8, которым комплектуются полноприводные Hongqi HS3, ресурс даже побольше – примерно 300 тысяч км. Коробка эта выпускается с 2013 года и используется многими мировыми автопроизводителями, от GM до Toyota. Ну а за полный привод в автомобиле отвечает немецкая муфта BorgWarner.

Снаружи

Экстерьер HS3 выдержан в корпоративном дизайне всех машин марки, созданном корпоративным директором по дизайну FAW Group британцем Джайлсом Тейлором. Вертикальные ламели радиатора, символизирующие водопад, характерные «крылья» передней светотехники. Двери Hongqi HS3 отпирает с приветственным световым шоу – фирменный «краснознаменный» молдинг на капоте заполняется красным, словно термометр ртутью, загораются красным цветом «жабры» на передних крыльях, боковые зеркала, раскладываясь, показывают на земле световую проекцию – тоже «крыльев Hongqi». Но всю эту самопрезентацию можно и отключить, сдвинув на центральном экране виртуальный ползунок с надписью «Ощущение церемониальности» в положение «выкл». Еще радует, что Hongqi HS3 при манипуляциях с кнопками дистанционного пульта хранит благородное молчание – не в пример многим своим соотечественниками других марок, из которых ночью ни выйти, ни войти, не разбудив соседей криком автомобильного сигнала. Еще в Hongqi HS3 почти безупречно работает механизм открывания багажника «с ноги», чего не всегда можно было, помню, добиться от некоторых SUV премиальной немецкой «тройки», в частности, Audi.

Внутри

В салоне HS3 приятный запах, он такой во всех новых Hongqi. И это не ароматизатор, его здесь нет. Вообще-то, это «фишка» премиальных автобрендов, каждый из них пахнет по-своему. Помню, несколько лет назад я допытывался у представителей Volvo, не работают ли они специально над созданием особого аромата в салонах своих машин, которым все их машины тогдашних поколений, мне казалось, отличались. Отвечали уклончиво – мы просто подбираем экологичные, естественные материалы отделки салона, поэтому они и пахнут хорошо.

В тестовом Hongqi HS3 комплектации Deluxe сиденья обшиты не искусственной, как в переднеприводной версии Comfort, а натуральной кожей примерно того же нежного фисташкового цвета, которым окрашен кузов машины. Правда, по «поясной линии» салона и ниже – вставки из жесткого пластика. Передние сиденья – спортивной формовки, с подголовниками, сидящими в специальных ложементах, с подогревами и вентиляцией.

В центре передней панели красиво вмонтирован вертикальный экран. Большая часть площади которого, к сожалению, занята заставкой – циферблат часов на красивом коричневом фоне. На такой бы роскошный экран –да карту навигатора, но бортового здесь нет, а вывести со смартфона Яндекс-карту не получится: Apple CarPlay и Android Auto Hongqi H3 не поддерживает. Все регулировки автомобиля, естественно, здесь же, на экране. Из физических кнопок и клавиш, не считая кнопок и рифленых барабанчиков на руле, – лишь кнопки электрического «ручника», включения камер, автопарковщика и тумблер переключения режимов движения, всё – на центральном тоннеле.

Динамика и комфорт

Выбор режимов, кстати, здесь больше, чем у переднеприводной версии. Экономичный – с приводом только на передние колеса. Комфортный – это уже AWD, и дальше идут тоже только полноприводные: спорт, спорт+ и пользовательский. Если хочется добиться от Hongqi HS3 обещанных паспортом 6,9 секунд разгона до сотни километров в час, смело включайте спорт+. Хотя, по ощущениям, даже в этом режиме автомобиль в первые доли секунды сохраняет некоторую задумчивость. Впрочем, в некоторых случаях ее можно отнести на счет систем старт-стоп и auto hold, впрочем, работающих в целом оперативно. Еще по мере «ужесточения» режима движения, от эко до спорт+ в салоне машины возникает и нарастает почти незаметное, но все-таки подвывание, то ли двигателя то ли трансмиссии.

И это единственная претензия к шумоизоляции Hongqi HS3. Потому что двойное уплотнение в дверных проемах и акустические стекла в передней полусфере, лобовое и передние боковые, делают свое дело, на холостых уровень шума в салоне машины – 36 dB, на 60 км/ч – 56,5 dB, один из лучших показателей в своем сегменте, в салоне Hongqi HS3 на ходу почти образцовая тишина, нарушаемая только негромким пиликанием ассистента удержания в полосе, но это терпимо. А вот что удивило однажды – так это поведение активного круиз-контроля. Однажды на трассе при движении машины в левом ряду на скорости 125 километров в час ему вдруг померещилось впереди какое-то мнимое препятствие и он мгновенно оттормозил Hongqi HS3 до 90 километров в час. Хорошо, что сзади никого не оказалось.

На дороге и вне ее

Спереди в подвеске у Hongqi HS3 – Макферсон, сзади – тоже независимая многорычажная подвеска. Подвеска хороша на асфальте, хотя даже здесь перед лежачим полицейским лучше притормаживать. Грунтовку подвеска Hongqi HS3 тоже хорошо воспринимает, но очень подробно передает в салон все детали рельефа. Даже для минимального бездорожья она жестковата. Хотя какое бездорожье, о чем мы говорим? Полный привод HS3, в основном, предназначен для комфортного движения по асфальту – для повышения курсовой устойчивости. Да и клиренс у Hongqi HS3 – 150 мм. Еще раз, прописью: сто пятьдесят миллиметров. Что пристало, скорее, седану, чем SUV. В чем дело, откуда такая странная цифра? Все становится ясно при взгляде под задний бампер Hongqi HS3. Дорожный просвет машины, в целом вполне приличный, ограничивают рычаги задней подвески, у которых в нижних точках, похоже, как раз и остается те самые 150 миллиметров до земли. К слову, точно так же низко расположенные рычаги задней подвески ставят под сомнение внедорожные возможности Range Rover – будете ехать за ним в потоке, обратите внимание, заметно невооружённым взглядом.

Кому предназначен

Гламурный полноприводный SUV, для скоростного передвижения по хорошему асфальту, с допустимыми редкими съездами на грунтовку, но никак не на бездорожье. Вместительный салон, но скромного объема багажник, надежные агрегаты, репутация пусть китайской, но все-таки уже старой марки. Сегодня, когда я пишу этот текст, переднеприводный Hongqi HS3 продается за почти 4 миллиона рублей. За полноприводный, который был на тесте в motorpage, просят 4,6 миллиона, много это или мало? Средняя цена нового автомобиля в России в начале лета превысила 3,3 млн., а до 1 октября, первого этапа повышения утилизационного сбора, остается чуть больше недели. И что будет с ценами к моменту, когда текст будет опубликован, не знает никто. Сегодня в сегменте D, к которому относится тестовый Hongqi HS3, есть более крупные и вместительные конкуренты, тоже претендующие на премиальность. Правда, не столь именитого бренда, в отличие от Hongqi c его 66-летней историей. Но тут уже начинается разница в нюансах и деталях, общий уровень задан, а дальше – у каждого свои личные предпочтения, в этом принцип премиального сегмента. Главное, чтобы этот выбор был.

Технические характеристики Hongqi HS3 ГАБАРИТЫ, ММ 4655/1900/1668 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2770 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1865 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 245 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 4000 об/мин ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5