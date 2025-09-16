Hongqi HS3 и Honda CR-V борются в России за требовательного покупателя, ищущего в автомобиле одновременно источник позитива, комфорта и статусности. Однако набор качеств, которые предлагают эти азиатские тигры, на поверку разный. Ведь один идет эволюционным, а другой — революционным путем

Премиальный кроссовер Hongqi HS3 перешел во вторую генерацию, он продается в России официально и, по сути, напрямую конкурирует у нас с массовым Honda CR-V, который перешел уже в шестое поколение и имеет в нашей стране давнюю историю, пусть и отчасти печальную ввиду официального ухода японской компании с российского рынка. В РФ поставки CR-V сейчас идут не из Японии, а из Китая, где «сервант» выпускается на СП Dongfeng Honda. Официальный дистрибьютор марки в России компания «Мотор-Плейс» даже предлагает на эту модель заводскую гарантию. А еще испытуемые декларируют разные ценности — традиционности CR-V у HS3 противопоставлен авангард. Покупателю есть над чем поломать голову.

Легенда и элита

Наши испытуемые — «одноклассники». По размеру колесной базы «китаец» заметно впереди (2770 мм против 2700), по объему же багажника (587 л против 352) отстает — китайцы стремились выкроить максимум пространства именно в салоне, ориентированном на VIP-пассажиров. При этом SUV Honda чуть длиннее (4694 мм против 4655), но уже (1867 мм против 1900). В подполье «японца» хранится «докатка», у «китайца» — ремкомплект, но ниша под малоразмерную запаску имеется. При желании можно убрать пенопластовый органайзер и пристроить «докатку». Клиренс 198 мм у CR-V против 165 мм у HS3 намекает на более «асфальтовую» ориентацию HS3, однако по большому счету оба соперника не вездеходы. В том числе поэтому мы взяли на тест переднеприводные версии, оптимальные с точки зрения расхода топлива и цены.

Бренд основан в далеком 1958 году. Инициатором его создания был Мао Цзэдун, долгое время под этим названием выпускались автомобили для китайской элиты. Неудивительно, что многие элементы дизайна HS3 сигнализируют о статусности. Дизайн-гуру Джайлс Тейлор, ранее работавший в Jaguar и Rolls-Royce, выдал обширный набор таких примет доминирования. Например, когда подходишь к кроссоверу с чип-ключом, замки разблокируются, и в стилизованных под красное знамя полосах на капоте и передних крыльях загораются диоды.

Колеса здесь — «взрослые», у тестового кроссовера — на 20 дюймов. Оптика — изящная, двухярусная, умеющая автоматически менять «ближний» на «дальний» и подсвечивать повороты. Кузов прорисован, с одной стороны, в традициях бионического дизайна, а с другой — задан характерный для автомобилей Hongqi имперский накал. Чего стоит один только монументальный «гриль», стилизованный под водопад! И, кстати, за поперечинами решетки топ-версии скрываются активные жалюзи, улучшающие аэродинамику.

А что же Honda? Семейство CR-V разменяло четвертый десяток и, несмотря ни на что, сохраняет армию фанатов в России. «Хондоводов» вполне устраивает консервативный дизайн без вычурных элементов, кричащего декора и экзотических выштамповок. Зауженная фронтальная оптика, шестиугольная крупноячеистая решетка радиатора и L-образные фонари — вот, пожалуй, и все стилевые завлекалки. Даже размерность колес здесь по меркам сегмента не рекордная — 18 или 19 дюймов. Перед нами классический семейный кроссовер, который безошибочно опознается как Honda, но не цепляет взгляд.

Интересно, что, как и CR-V, HS3 не стремится угнаться за скоротечной модой. Скажем, дверные ручки в обоих случаях классические, а не спрятанные в угоду хайпу в панелях кузова, внешние зеркала крупные и информативные, а двери — мощные и широкие, распахивающиеся на большой угол. CR-V же подкупает оттачивавшимися годами эргономическими находками. К примеру, пороги сделаны низкими для облегчения высадки и посадки, а по всему салону «разбросаны» вещевые ниши. Замки разблокируются у обеих моделей при приближении и закрываются при удалении от машины. Пятая дверь открывается с помощью электропривода, а в «старших» комплектациях доступна система открывания створки без помощи рук — здесь практически полный паритет.

Аналог и цифра

По качеству отделки интерьера нет вопросов ни к Hongqi, ни к Honda. И там и там использованы добротные материалы, включая натуральную кожу и экокожу, и в основном мягкий пластик. Однако у китайской модели бонусом идет премиальный флер — к примеру, прострочка кресел выглядят шикарно, а кожаные вставки могут быть в том числе и эстетского зеленого оттенка.

Сзади в обоих случаях имеется запас пространства и перед коленями, и над головой, при желании можно отрегулировать по наклону спинку дивана. Однако, когда мы с коллегами расположились на «галерке» втроем, стало понятно, что в китайском SUV широкоплечим будет комфортнее. Преимущество по ширине в 33 мм дает о себе знать.

Передние же сиденья сконфигурированы с оглядкой на целевую аудиторию. У «японца» валики боковой поддержки расставлены широковато, с прицелом на седоков «в теле». В кроссовере же Hongqi использованы сиденья спортивного типа — с ковшеобразной конструкцией. При этом ни в бедрах, ни в плечах не жмет, комфорта добавляет и трехслойная структура подушки и спинки. Хватает в обоих случаях и электрорегулировок передних кресел, есть функция памяти положений.

Главный водораздел между испытуемыми связан с соотношением виртуальных и аналоговых элементов управления. HS3, можно сказать, тотально оцифрован. Практически все ключевые настройки реализуются через 12,6 дюймовый тачскрин медиацентра. Редкие «физические» кнопки (включение камер кругового обзора, системы автоматической парковки и выбора режимов движения) — считай, исключение из правила. И в отличие от многих конкурентов управляться с тачскрином сподручно. Вертикально ориентированный экран защищен от бликов и реагирует на нажатия четко и шустро. Внизу экрана всегда активны иконки управления двухзонным «климатом», можно отзеркалить картинку с гаджетов через Apple CarPlay. Приборка — само собой, тоже цифровая и отлично читающаяся. В распоряжении экипажа есть также четыре USB-разъема, а площадок беспроводной зарядки в «старших» комплектациях предлагается сразу две — для водителя и соседа справа. Одним словом, благ, отвечающих за комфорт, выше среднего, как и положено в премиум-сегменте.

СR-V на фоне «оцифрованного» HS3 выглядит если не ретроградом, то как минимум несгибаемым классиком. Кнопок и тумблеров здесь по современным меркам — целый рой. Доступ к ключевым функциям медиасистемы и климатической установки, соответственно, оперативный и привычный, что явно оценят не желающие «оцифровываться» возрастные водители. Тачскрин по размеру значительно более мелкий, чем в HS3, — 7 или 9 дюймов в зависимости от комплектации. У нас на тесте вариант c более крупной диагональю. Вроде бы не мало, но ракурсы системы кругового обзора, как ни крути, менее детализированные, чем у не скромничающего с размерами премиального «китайца». Приборка СR-V — также аналоговая, с привычными шкалами циферблатов — для кого-то отдушина, для кого-то — анахронизм. Впрочем, в этом аналоговом царстве все же есть островки виртуальности. Скажем, при включении правого поворотника на дисплей выводится картинка с камеры в правом внешнем зеркале — неплохо, но как же левый борт? А еще здесь присутствуют поддержка протоколов CarPlay и Android Auto, спутниковое радио и беспроводная зарядная панель — неплохой джентльменский набор.

Такие разные «лошади»

Hongqi HS3 предложен в России с линейкой из двух турбочетверок. Начальный 1,5 литровый мотор мощностью 156 л.с. сочетается с 7 ступенчатым «преселективом» и передним приводом. Топовому же 2 литровому агрегату на 245 л.с. выделены 8 диапазонный автомат Aisin и привод на все четыре колеса. У Honda CR-V, помимо гибридных исполнений, ставка сделана на 1,5 литровый турбомотор отдачей 193 л.с. Он сочетается как с передним, так и с полным приводом, трансмиссия же безальтернативна — вариатор.

Хотя по паспорту CR-V выигрывает у HS3 примерно полсекунды при разгоне до сотни, «японец» не воспринимается как более динамичный автомобиль. Дело прежде всего в особенностях работы трансмиссий. Робот с двумя сцеплениями HS3 тасует передачи очень резво, как практически все КПП такого типа. Вариатор же CR-V показательно задумчив, как и большинство бесступенчатых коробок. Впрочем, дело не только в инженерных нюансах. SUV Honda чурается спортивности из поколения в поколение.

Похожая история — с калибровками подвески и рулевого управления. Упругие элементы подвески HS3 настроены достаточно плотно, отсюда минимальные крены в поворотах и азартная управляемость, которой способствует также чуткий и в меру острый руль. Конкурент в тех же дисциплинах более вальяжен, но столь же предсказуем. По плавности хода и шумо­изоляции ситуация сопоставима. Оба автомобиля достаточно тихие и не вытряхивающие душу при езде по разбитой грунтовке. При этом в целом HS3 воспринимается как более азартный автомобиль.

Геометрическая проходимость испытуемых позволяет их владельцам без опасений съезжать с асфальта. Чуть больший клиренс CR-V в этом смысле можно было бы считать бонусом, если бы не выдающийся во всех смыслах передний свес. Так что и здесь они на равных. Об электронных же помощниках можно сказать в обоих случаях только хорошее. Адаптивный «круиз», ассистент удержания в полосе и функция контроля слепых зон работают и у CR-V, и HS3 безуп­речно.

Что же в итоге? При прочих равных китайский автомобиль подкупает решениями, характерными для премиального сегмента. Так, свежесть воздуха в салоне обеспечивается здесь с помощью фильтра PM 2.5 и системой ионизация воздуха, акустика — премиального класса, настроенная специально для HS3. «Японец» такими бонусами похвастать не может. К тому же, поскольку он ввозится в РФ «по серому», владельцам приходится мириться, к примеру, с отсутствием русификации медиацентра. В конечном счете у каждого из испытуемых в России сложилась своя клиентура, верная армия фанатов. Вот только отдать за переднеприводный HS3 порядка 2?700?000 рублей психологически куда легче, чем почти вдвое больше за легендарный, но, как ни крути, экзотический ввиду «параллельных поставок» CR-V.

Технические характеристики Honda CR-V 1.5Т CVT Габариты 4694х1887х1681 мм Колесная база 2700 мм Дорожный просвет 198 мм Объем багажника 589/1671 л Снаряженная масса 1585 кг Двигатель бензиновый L4 c турбонаддувом Объем двигателя 1498 см3 Мощность 193 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 243 Нм при 1700–5000 об/мин Трансмиссия вариатор Привод передний Средний расход топлива л/100 км 7,8 Объем бака 53 л

Технические характеристики Hongqi HS3 1.5Т DCT Габариты 4665х1900х1668 мм Колесная база 2770 мм Дорожный просвет 165 мм Объем багажника 352/706 л Снаряженная масса 1785 кг Двигатель бензиновый L4 c турбонаддувом Объем двигателя 1498 см3 Мощность 156 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 252 Нм при 1500 об/мин Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая Привод передний Макс. скорость 210 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,9 с Средний расход топлива 6,8 л/100 км Объем бака 64 л