Американский бренд Oldsmobile, ведущий свою историю аж с 1897 года, до начала 1990 х дотянул не в самой лучшей форме — марка превратилась в безликого производителя клонов других моделей General Motors и растеряла покупателей, постепенно становясь обузой для материнского концерна. В руководстве решили, что одна из старейших действующих автомобильных компаний в мире (и старейшая в США) заслуживает того, чтобы встретить 100 летний юбилей в добром здравии. И с новой флагманской моделью — седаном Oldsmobile Aurora

Финальные годы жизни для умирающего бренда Oldsmobile были довольно тяжелыми. Уже к концу 1980 х марка обрела имидж замшелого производителя «автомобилей для пенсионеров», что застало Oldsmobile в расцвете сил, когда бренд оправдывал свою уважаемую позицию в иерархии концерна General Motors. Да-да, формально Oldsmobile располагался всего на ступеньку ниже флагманского бренда Cadillac — и то, по большому счету, из-за своего спортивного флера, который Cadillac, как тогда считалось, был не к лицу. Но со временем Oldsmobile стал походить на свою собственную тень, лишь в общих чертах напоминающую о славном прошлом.

Хотя Oldsmobile был не одинок в своей беде: в то время практически все бренды, входившие в состав концерна GM, утратили свою самость. Виной тому стал бейдж-инжиниринг, которым в руководстве слегка увлеклись, пытаясь оптимизировать затраты на разработку новых моделей. Конечно, к тому моменту в концерне уже на протяжении десятилетий выпускали модели разных марок на одних и тех же платформах, но после нефтяного кризиса 1973 года, когда в Штаты хлынули экономичные, недорогие и надежные европейские и японские машины, желающих купить компактный Cadillac, построенный на базе дрянной бюджетной модели Chevrolet, становилось все меньше.

Спрос на исконно американские автомобили на домашнем рынке начал снижаться — покупатели отдавали предпочтение импортным машинам. В таких условиях выпуск сразу нескольких разновидностей одной и той же модели продолжал оправдывать себя, но на то, чтобы наделять эти разновидности какими-либо отличительными признаками, средств у General Motors хватало уже не всегда. И тут у «промежуточных» подразделений концерна начались проблемы.

Разумеется, расставленным по краям автомобильного рынка США народной марке Chevrolet, грузовому бренду GMC и флагману Cadillac практически ничего не угрожало. Но оставшимся в пределах этого периметра подразделениям Pontiac, Buick и Oldsmobile становилось тесновато: выпускаемые на одних и тех же заводах соплатформенные машины, которые собирали из одних и тех же комплектующих, должны были сохранять определенный имидж и при этом соблюдать субординацию, изо всех сил изображая иллюзию выбора. Хотя на самом деле автомобилей, не имевших прямых аналогов в соседних дилерских центрах с другими логотипами, к концу 1980 х у этих марок фактически не осталось.

Руководителей концерна такое положение дел в целом устраивало, однако перегибать с безразличием к стиранию границ между смежными брендами было нельзя. Пожалуй, больше всех от такой политики пострадал как раз Oldsmobile, который практически утратил индивидуальность, — от былой роскоши в сочетании со спортивным шиком не осталось и следа.

Требовался хороший план. А чем в традиционной автоиндустрии нередко подкрепляется хороший план? Конечно, концепт-каром.

Футуристичный Oldsmobile Tube Car увидел свет в 1989 году. Смелый прототип примерил внешность в тогда еще только-только набиравшем популярность биодизайне: в то время эти округлые формы кузова смотрелись очень необычно на фоне бесконечных одинаковых коробок, заполонивших американские дороги. Tube Car был лишен привычной решетки радиатора и средних стоек крыши — боковые двери открывались нараспашку, создавая огромный проем для водителя и пассажиров. Узкие фары и фонари (задние блоки оптики были объединены), необычная форма остекления… А это точно Oldsmobile?

К счастью, да!

Tube Car оказался предвестником будущей серийной модели. Марке Oldsmobile, которая в начале 1990 х торговала по большей части устаревшими моделями предыдущего десятилетия, она была нужна как воздух — объемы продаж год от года не падали, а буквально летели ко дну. Ну кто пойдет покупать те старые Олдсы во времена, когда на американский рынок уже успели выйти Lexus, Acura и Infiniti, игравшие в том же рыночном сегменте?

В компании решили идти ва-банк. Сейчас или никогда! Серийную модель назвали в честь древнеримской богини рассвета Авроры, слезы которой превращались в утреннюю росу. Аврора путешествовала на своей колеснице по небу с востока на запад, с каждым восходом солнца провозглашая возрождение всего сущего. Эффектная четырех­дверная Aurora явилась с той же целью — стать символом возрождения бренда Oldsmobile. Возрождения, которого он ждал слишком много лет. И чтобы уж точно начать, как водится, с чистого листа, серийную модель сделали практически точной копией радикального концепт-кара Tube Car — только средние стойки крыши пришлось вернуть из соображений безопасности.

Серийное производство седанов Oldsmobile нового времени стартовало с задержкой почти на два года по сравнению с первоначальным планом — в начале 1994 го. Но работа была проделана колоссальная — времени в компании зря не теряли.

Любопытно, что создатели так боялись испортить продажи новинки принадлежностью к ее собственной марке, что не стали добавлять на кузов название бренда. Вообще! Ни на крышку багажника, ни на легкосплавные колеса его наносить не решились из имиджевых соображений. Единственный логотип, размещенный на капоте, был разработан с нуля, и фирменную символику марки Oldsmobile он напоминал весьма условно.

А под тем самым капотом прятался новый двигатель, который попросту не полагался автомобилям коллег по концерну: четырехлитровый V8, развивавший 253 л.с. и 353 Нм. В основу нового агрегата лег мотор Northstar V8 объемом 4,6 л, а он, в свою очередь, был спроектирован специально для «старшего» бренда Cadillac. Однако для марки Oldsmobile, которой отчаянно требовалась полная перезагрузка, решили все-таки сделать исключение — в конце концов, в версии для седана Aurora двигатель все равно существенно доработали.

Но главный козырь — это интерьер с немыслимой по меркам американского автопрома середины 1990 х архитектурой передней панели, напоминающей настоящий кокпит. К созданию салона подошли крайне ответственно: практически весь декор, руль, переключатели, рычажки, бортовой компьютер, а также блоки управления электрорегулировками кресел и двухзонным климат-контролем (на двери пассажира даже имелся отдельный пульт) были созданы специально для модели Aurora. Понятно, почему серийная версия задержалась по дороге до конвейера — денег на создание новинки создатели не жалели. Еще раз — это точно Oldsmobile?

К сожалению, да

Даже с учетом решительных попыток скрыть какую-либо связь новинки с другими моделями утратившего популярность бренда потенциальные покупатели видели в ней в первую очередь Oldsmobile. И не исключено, что под другой маркой Aurora расходилась бы лучше, но теперь нам остается лишь гадать, как могла сложиться ее судьба: за предыдущие годы General Motors настолько обезобразил образ марки, что ни прекрасная Aurora, ни последующие новые Олдсы, оформленные в ее стиле, уже не могли его исправить в глазах целевой аудитории.

В руководстве концерна, разумеется, все видели, тем не менее еще довольно долго не делали резких движений. Успела даже выйти Aurora второго поколения — выпуск этих седанов стартовал в конце 1999 года, а продлился до весны 2003 го. Внешне новинка напоминала седан первого поколения, вдохновленный концепт-каром Tube Car, но оригинальных решений во внешности была лишена (на машину все-таки водрузили решетку радиатора и разделили задние фонари), равно как и былой легкости — Aurora стала походить на Pontiac Bonneville и Buick LeSabre. А компанию мотору V8?4.0 составил 3,5 литровый двигатель V6.

Конечно, не самые плохие объемы продаж седанов Oldsmobile Aurora (за девять лет производства свет увидели более 200 тыс. машин двух поколений) не позволяют назвать модель провальной, хотя точка невозврата, которую в свое время проглядели в руководстве концерна, была пройдена еще до ее выхода. Несмотря на то что к началу нового тысячелетия в модельном ряду Oldsmobile имелся вполне приличный ассортимент машин, включавший седаны трех классов, купе, минивэн и даже внедорожник, через пару лет после 100 летнего юбилея марки General Motors начал сворачивать подразделение.

Официально об этом было объявлено в декабре 2000 года — аккурат перед горьким стартом продаж последней новой модели Oldsmobile (ею стал внедорожник Bravada третьего поколения) в феврале 2001 го. И сейчас становится очевидно, что итог все равно оказался бы плачевным. Да, в теории Oldsmobile мог протянуть еще несколько лет, но финансовый кризис 2008 года, в ходе которого материнский концерн GM все-таки обанкротился, все равно забрал бы его вместе с теми, кто позже попал под горячую руку: Saturn, Pontiac, Saab и Hummer.

Последний автомобиль марки Oldsmobile сошел с конвейера 29 апреля 2004 го, через год после отставки модели Aurora — точку в 107 летней истории компании, которая застала Российскую, Османскую, Китайскую и Австро-Венгерскую империи, пережила Великую депрессию и две мировые войны, поставил среднеразмерный седанчик Oldsmobile Alero в комплектации GLS.