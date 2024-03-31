Российский бренд электромобилей Evolute объявил о старте производства на заводе «Моторинвест» в Липецкой области нового премиального электрокроссовера i-Jet

Выпуская на российский рынок свой флагманский спорткроссовер, Evolute стремится зайти в сегмент «заряженных» премиальных машин. Достаточно взглянуть на мощностные характеристики, чтобы понять, i-Jet — игрок высшей лиги. Два электромотора, разнесенные по осям, выдают совокупно 646 л.с. и 940 Нм и обеспечивают «китайцу» полноприводные возможности. Такими показателями могут похвастаться соразмерные Porsche Macan EV (612 л.с.) и Tesla Y Performance (520 л.с.).

i-Jet будет доступен на нашем рынке с одной из двух возможных версий батарей. Базовый вариант с литий-железо-фосфатным аккумулятором на 80 кВт‚ч имеет запас хода 483 км и ускоряется до 100 км/ч за 4 с. Топовая модификация с полутвердотельной тяговой батареей на 90 кВт‚ч выстреливает до сотни всего за 3,7 с при запасе хода 530 км. В шасси спереди используются двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажная подвеска, то есть ходовая драйверская и небюджетная. Внешние габариты i-Jet составляют 4700х1930х1662 мм при колесной базе 2875 мм и клиренсе 185 мм. Если сложить сиденья второго ряда, объем багажного отделения увеличится с 367 до 723 л.

Как и другие модели бренда Evolute, i-Jet не самостоятельная разработка. Это усовершенствованный с учетом реалий нашего рынка SUV Dongfeng Seres SF5, который продается в Китае с 2019 года. И, кстати, в разработке принимала участие IT-корпорация Huawei. Причем в Поднебесной такой автомобиль представлен и в гибридном исполнении, объединяющем 122 сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и электромотор. Внешне электрокар отличается от гибрида обтекаемым бампером без намека на решетку радиатора. К слову, коэффициент аэродинамического сопротивления внушительный — 0,278, в том числе благодаря внешним ручкам, утопленным в панелях кузова.

Дизайн флагманского SUV перекликается со стилем Infiniti и Nissan — те же чувственные кузовные обводы, волнообразная подоконная линия, покатая крыша и зауженная светодиодная оптика. В Evolute такой стиль называют бионическим, построенном на синтезе природы, высоких технологий и искусства. Световую линию ДХО дизайнеры сравнивают с канвой диска солнца во время затмения, силуэт бокового остекления — с ивовым листом, а поясную линию — с телом дельфина.

Пятиместный салон оформлен в лаконичном и презентабельном ключе: дорогая экокожа, 12,3 дюймовая цифровая приборка, экран мультимедиа на 15,6 дюйма, подсветка 64 цветами. Проекционный HUD-дисплей транслирует ключевые данные на лобовое стекло. Передние кресла оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Диван же, несмотря на пятиместную компоновку, по факту отформован под двоих.

Кроссовер имеет пятиуровневую систему защиты батареи. Кузов на 67 % состоит из высокопрочной и на 19 % — из горячештампованной стали. Жесткость на кручение составляет 30?560 Нм/град. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, двухзонный «климат», набор электронных ассистентов водителя и многое другое. Цены и точная дата начала продаж пока неизвестны, но прием предварительных заказов уже начался. Известно, что i-Jet станет самой дорогой моделью в линейке бренда.