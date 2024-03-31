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Дорогая экокожа, 12,3 дюймовая цифровая приборка, экран мультимедиа на 15,6 дюйма, подсветка 64 цветами
Дорогая экокожа, 12,3 дюймовая цифровая приборка, экран мультимедиа на 15,6 дюйма, подсветка 64 цветами

Российский бренд электромобилей Evolute объявил о старте производства на заводе «Моторинвест» в Липецкой области нового премиального электрокроссовера i-Jet

Выпуская на российский рынок свой флагманский спорткроссовер, Evolute стремится зайти в сегмент «заряженных» премиальных машин. Достаточно взглянуть на мощностные характеристики, чтобы понять, i-Jet — игрок высшей лиги. Два электромотора, разнесенные по осям, выдают совокупно 646 л.с. и 940 Нм и обеспечивают «китайцу» полноприводные возможности. Такими показателями могут похвастаться соразмерные Porsche Macan EV (612 л.с.) и Tesla Y Performance (520 л.с.).

i-Jet будет доступен на нашем рынке с одной из двух возможных версий батарей. Базовый вариант с литий-железо-фосфатным аккумулятором на 80 кВт‚ч имеет запас хода 483 км и ускоряется до 100 км/ч за 4 с. Топовая модификация с полутвердотельной тяговой батареей на 90 кВт‚ч выстреливает до сотни всего за 3,7 с при запасе хода 530 км. В шасси спереди используются двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажная подвеска, то есть ходовая драйверская и небюджетная. Внешние габариты i-Jet составляют 4700х1930х1662 мм при колесной базе 2875 мм и клиренсе 185 мм. Если сложить сиденья второго ряда, объем багажного отделения увеличится с 367 до 723 л.

Как и другие модели бренда Evolute, i-Jet не самостоятельная разработка. Это усовершенствованный с учетом реалий нашего рынка SUV Dongfeng Seres SF5, который продается в Китае с 2019 года. И, кстати, в разработке принимала участие IT-корпорация Huawei. Причем в Поднебесной такой автомобиль представлен и в гибридном исполнении, объединяющем 122 сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и электромотор. Внешне электрокар отличается от гибрида обтекаемым бампером без намека на решетку радиатора. К слову, коэффициент аэродинамического сопротивления внушительный — 0,278, в том числе благодаря внешним ручкам, утопленным в панелях кузова.

Дизайн флагманского SUV перекликается со стилем Infiniti и Nissan — те же чувственные кузовные обводы, волнообразная подоконная линия, покатая крыша и зауженная светодиодная оптика. В Evolute такой стиль называют бионическим, построенном на синтезе природы, высоких технологий и искусства. Световую линию ДХО дизайнеры сравнивают с канвой диска солнца во время затмения, силуэт бокового остекления — с ивовым листом, а поясную линию — с телом дельфина.

Пятиместный салон оформлен в лаконичном и презентабельном ключе: дорогая экокожа, 12,3 дюймовая цифровая приборка, экран мультимедиа на 15,6 дюйма, подсветка 64 цветами. Проекционный HUD-дисплей транслирует ключевые данные на лобовое стекло. Передние кресла оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек. Диван же, несмотря на пятиместную компоновку, по факту отформован под двоих.

Кроссовер имеет пятиуровневую систему защиты батареи. Кузов на 67 % состоит из высокопрочной и на 19 % — из горячештампованной стали. Жесткость на кручение составляет 30?560 Нм/град. В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, двухзонный «климат», набор электронных ассистентов водителя и многое другое. Цены и точная дата начала продаж пока неизвестны, но прием предварительных заказов уже начался. Известно, что i-Jet станет самой дорогой моделью в линейке бренда.

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