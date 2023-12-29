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29 дек 2023

В России стартовало производство Evolute i-Jet

В России стартовало производство Evolute i-Jet
Автор фото: фирма-производитель

На заводе “Моторинвест” стартовало производство нового отечественного электрокроссовера Evolute i-Jet

Данная модель сконструирована на основе китайского Dongfeng Seres SF5. Цены на российскую версию кроссовера пока не называют, но для приблизительного сравнения, Seres SF5 на родине стоит от 249 000 юаней (примерно 3 156 000 рублей). Габариты автомобиля: 4700/1930/1625 мм., при колесной базе в 2875 мм.

Evolute i-Jet оснащается двумя электромоторами (по одному спереди и сзади) суммарной мощностью 646 л.с. и 940 Нм крутящего момента. Привод, соответственно, полный. Покупателям будут предложены две батареи на выбор емкостью 80 кВт*ч или 90 кВт*ч. Максимальный запас хода - 483 и 530 км соответственно. В модельном ряду российской компании кроссовер i-Jet станет самым динамичным. Разгон до 100 км/ч у версии с менее энергоемким аккумулятором составит 4,0 с., а у самой дорогой версии - 3,7 с.

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