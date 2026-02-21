"Весенний призыв"

Первые серийные электрокары «Атом» выйдут на российские дороги весной, рассказали участники заседания дискуссионного клуба «КАМАЗ 2035», в рамках которого прошла официальная презентация предсерийной версии новинки

Представители команды разработчиков сообщили, что «Атом» прошел сертификацию по правилам ЕАЭС и получил ОТТС. Первый предсерийный экземпляр сошел с конвейера в конце ноября. «Атом» планируют выпускать в нескольких функциональных исполнениях, в том числе это будут четырехместные версии для личного пользования и трехместные — для такси и каршеринга, где предусмотрена увеличенная зона для ног и багажа. Появится и исполнение для доставки, которое оснастят съемной перегородкой грузового отсека.

«В автомобиле реализован ряд идей проекта «КАМА-1», которым в свое время занимался Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ»: встроенный в рулевое колесо тачскрин и задние двери, открывающиеся против хода движения», — пояснил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗа Сергей Назаренко. Традиционной приборки в «Атоме» нет. Ключевая информация о вождении — скорость, запас хода, навигационные данные — транслируется на лобовое стекло. Также предусмотрен голосовой помощник, отвечающий за климатическую систему, мультимедиа, подогрев сидений и ряд других сервисов.

По словам разработчиков, «Атом» сохранил статус автомобиля-гаджета. Имеется полноценный электропривод всех дверей. Их разблокировка, определение местоположения, проверка бортовых систем и настройка «климата» в салоне доступны со смартфона пользователя. Можно даже удаленно управлять парковкой и привязывать электронный ключ от машины к телефону.

Габариты серийной версии составляют 3995х1790х1643 мм, колесная база — 2635 мм, дорожный просвет — 170 мм. Снаряженная масса — 1955–1998 кг, полная — 2280 кг. Колеса имеют диаметр от 17 до 19 дюймов. 204 сильный электромотор на задней оси позволяет заднеприводному «Атому» ускоряться до 100 км/ч за 8 с и развивать максимальные 170 км/ч. Новинка сможет проехать до 500 км на одной зарядке в теплый сезон, а при температуре минус 20 °С — до 350 км. При этом тяговый аккумулятор заряжается всего за полчаса. «Атомы» получат два режима работы ездовой электроники — «комфортный» и «динамичный». Еще одна особенность — небольшой радиус разворота (4,9 м). Как сообщили в пресс-службе, если другим электрокарам требуется два-три движения, чтобы развернуться, то «Атому» — лишь одно, что важно в условиях города.

На борту предусмотрено шесть эйрбегов. Каркас кузова выполнен из высокопрочной стали горячей штамповки. Вся бортовая электроника работает под управлением собственной операционной системы «Атом ОС» с защитным шлюзом от «Лаборатории Касперского». Набор ассистентов водителя ADAS 2.0+ объединяет 17 систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и экстренного торможения, автопарковщик и другие.

Проект «Атом» реализует АО «Кама» из Набережных Челнов. Серийное производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов готовят на московском автозаводе «Москвич». Для обслуживания таких электромобилей откроют сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в 8–10 крупных городах страны. Базовая гарантия на «Атом» составит пять лет или 150 тыс. км пробега.