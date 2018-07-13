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13 июл 2018

Обновленный Ariel Atom: всего три старых детали

Обновленный Ariel Atom: всего три старых детали
Автор фото: фирма-производитель

Спорткар Ariel Atom — штука экзотическая, хотя встречается даже на российских дорогах. Британская компания рассекретила полностью модернизированную версию своей единственной модели

В Ariel утверждают, что от старой версии у Atom осталось всего три детали: педали тормоза и сцепления, а также крышка горловины топливного бака. Правда, неспециалист вряд ли сразу заметит разницу между дорестайлинговой версией и новой, так как Atom сохранил все свои основные решения.

Спорткар получил полностью новые карбоновые кузовные панели: в Ariel утверждают, что за счет них значительно увеличилась прижимная сила, но точных цифр не сообщают. Кроме того, аэродинамика автомобиля была оптимизирована с тем, чтобы к радиатору и интеркулеру попадало больше холодного воздуха.

Полностью была изменена конструкция шасси и пространственной рамы, за счет чего на 15 процентов увеличилась жесткость на кручение. Также увеличилось свободное пространство в салоне, был установлен новый бак большего объема, так что теперь Ariel Atom может проехать на одной заправке до 482 километров.

Ariel Atom получил и новый двигатель: британцы остановили свой выбор на силовом агрегате от Honda Civic Type R. После доработок он стал мощнее на 20 л.с. (320 л.с.). Привод остался задним. Крутящий момент передается на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Публичный дебют модернизированного Ariel Atom состоится в эти выходные на Фестивале скорости в Гудвуде.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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