Вьетнамцы решили… оккупировать США. Правда, пока это касается только рынка электрокаров. И «разведка боем», совершенная «диверсантом» VinFast VF8, явно прошла без должной подготовки

Если вы влиятельный международный концерн, желающий продавать машины в США, вам проще всего купить автомобильную компанию, которая уже давно этим занимается. Вспомните Tata с Jaguar и Land Rover, или Geely с Volvo, или кого-то еще, кто сейчас управляет Lotus. Гораздо труднее и авантюрнее — начать с нуля. Отказаться от узнаваемого бренда и просто попробовать производить собственные автомобили. Но если какая-то страна и любит такую безбашенную самоуверенность, так это Америка!

Автомобильный бренд VinFast — часть вьетнамской корпорации Vingroup, зарабатывающей на гостиничном бизнесе, недвижимости, образовании и многом другом. Если вы хотите узнать, чем занимается та или иная компания Vingroup, сделать это проще простого, поскольку ее название обычно является подсказкой: Vinhomes, VinUniversity, VinBigData. Правда, с автомобильным подразделением VinFast этот номер не пройдет. Но так ли важно, чем руководствовались маркетологи Vingroup, придумывая такое название? Тем более что с выбором индексов для своих машин у VinFast полный порядок. VF8, первая модель компании, попавшая на рынок США, представляет собой двухрядный полноприводный кроссовер — не такой большой, как трехрядный VF9, но крупнее, чем VF7.

VF8, как и все новые модели VinFast, электрический. Базовая двухмоторная версия VF8 Eco, обладающая мощностью 349 л.с., оснащена батареей на 87,7 кВт⋅ч. Запас хода составляет 425 км. Стоит такая игрушка в США от 47?200 долларов. Модификация Ritzier Plus выдает уже 402 л.с. и обойдется в 53?000 долларов. Ну а мы ездили на лимитированной особой серии Plus City Edition за 54?200 долларов. Видимо, чтобы сбить с толку, начальную серию City Edition оснастили батареей Samsung на 82 кВт⋅ч, которая должна обеспечивать запас хода 333 км для версии Eco и 307 км для Plus. После того как все City Editions продадут, VinFast переключится на китайскую батарею CATL на 87,7 кВт⋅ч, которая увеличит заявленную дальнобойность «электрички» до 425 км для Eco и до 391 км для Plus. Причем, как оказалось, в реальности запаса хода даже больше! Но об этом позже.

Дизайн VF8 напоминает работу искусственного интеллекта, хотя на самом деле он разработан итальянцами из Pininfarina. Первое, что замечают большинство людей, впервые увидевших этот кроссовер: его задняя часть расположена ниже, чем передняя, словно в багажнике поместили полподдона речных камней. Полицейские, вероятно, будут тормозить ничего не подозревающих водителей VF8 и потребуют сообщить, где спрятана контрабанда: «Сколько килограммов «сахарка» у тебя за этими задними панелями, сынок?»

Кстати, для того чтобы произвести тщательный досмотр салона, специнструмент не потребуется. Пол машины прекрасно просматривается до задних крыльев сквозь огромные прорези в отделке, через которые проходят нижние крепления ремней безопасности. Через них же заметно отсутствие матов шумоизоляции, что объясняет, почему салон на неровных дорогах гремит так, будто вы сидите внутри барабана. Подобные моменты заставляют задуматься: насколько тщательно в VinFast изучали другие автомобили, прежде чем создавать собственные?

Но, несмотря на эти моменты, в некоторых вещах VF8 весьма неплох. Его система помощи на дороге отлично справляется с удержанием автомобиля в центре полосы, так что вам не приходится постоянно бороться с рулем, как, скажем, в Lucid. На испытательном треке версия Plus City Edition показала достойные результаты, разогнавшись до 100 км/ч чуть больше, чем за пять секунд. И в нашем тесте касательно запаса хода по шоссе на скорости 120 км/ч электрокар намного превзошел свой рейтинг EPA, уехав на 338 км. Это говорит о том, насколько ребята в VinFast еще зелены, чтобы «жонглировать» данными EPA, как это делают другие производители электромобилей.

Хотя получить красивые цифры не самое сложное. 95% производителей «электричек» способны добиться хороших показателей, поддающихся количественному измерению. Но остальные 5% — это то, что не поддается описанию формулами и чего чертовски трудно добиться, не имея за плечами многолетней инженерной школы. Сочетание плавности хода и управляемости, тактильное качество отделки салона, ощущение тормозов — более субъективные вещи — то, что отличает просто хорошие автомобили от лучших. И, как показывает VinFast, новые автопроизводители уделяют этому недостаточно внимания.

Мы всей редакцией размышляли о странных жужжащих звуках, которые периодически исходят из-за приборной панели. Не запускает ли там кто-то электрическую воздуходувку? Рулевое управление здесь «резиновое», а подвеска недостаточно задемпфирована, что на неровных дорогах может вызывать приступы морской болезни. Есть множество признаков того, что этот автомобиль слишком спешили вывести на рынок США. Когда включается климат-контроль, температура отображается в градусах Цельсия, а не Фаренгейта, а проекционный дисплей постоянно показывает гипотетический левый поворот на улицу Нгуен Чи Тхань в Ханое.

И даже там, где в VinFast проделали солидную работу, присутствуют досадные мелочи, способные все испортить. Например, система помощи при движении по шоссе (и любая другая электронная «няня», включая напоминание об ограничении скорости) активируется по умолчанию каждый раз, когда машина заводится. Чтобы деактивировать ненужные системы, вам надо залезть в меню 15,6 дюймового сенсорного экрана. Там же вы можете выбрать, за что будет отвечать левый блок кнопок на руле: за регулировку наружных зеркал или за перемещение рулевой колонки. Вряд ли найдется водитель, готовый променять отдельно выделенные кнопки на такое нестандартное решение. Из той же серии «веганская кожа» VF8, также известная как винил, ноу-нейм аудиосистема, которая постоянно издает белый шум, и отсутствие запаски.

Конечно, если бы вьетнамский электрокар стоил дешево, ему можно было бы простить многое. Однако это не так. Сколько же должен стоить VinFast VF8, чтобы убедить потенциальных покупателей рискнуть и взять совершенно неизвестную машину с очевидными недостатками? Мы не знаем точный ответ на этот вопрос, но уверены, что намного меньше тех 54?000 долларов.