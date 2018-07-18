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18 июл 2018

Будут ли покупать вьетнамские автомобили в России

Будут ли покупать вьетнамские автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Впервые о вьетнамской компании VinFast стало известно прошедшей зимой. Планов громадье: построить завод, выйти на объемы производства в полмиллиона автомобилей и начать их экспорт.

Правда, первые две модели, седан и кроссовер, вьетнамцы покажут только осенью на автосалоне в Париже. Но местный бизнесмен Фам Нхат Вуонг, которому принадлежит холдинг Vingroup, планирует инвестировать в автомобильное направление до 1,5 миллиарда долларов.

В VinFast решили пойти по проторенной ранее корейскими и китайскими компаниями пути: дизайн и техническую проработку своих моделей компания поручила итальянскому ателье Pininfarina. Седан и кроссовер покажут осенью на автосалоне в Париже.

Несмотря на бурный рост вьетнамского авторынка продавать одной компании по 500 тысяч автомобилей ежегодно внутри страны вряд ли удастся. И тут на первый план выходит экспорт, а Россия должна стать одним из приоритетных рынков. Дело в том, что в 2016 году между Россией и Вьетнамом было заключено соглашение о свободной торговле. Оно позволяет беспошлинно экспортировать несколько тысяч готовых автомобилей. Пока такой возможностью пользуются только компании, производящие машины в России: УАЗ, КАМАЗ и Renault. Но если VinFast удастся сделать действительно современные автомобили, то вьетнамская сторона непременно воспользуется своим правом на беспошлинный ввоз в нашу страну машин.

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При написании новости использовалась информация:
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