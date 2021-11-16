Автомобиль присутствует в вашей жизни?

Да, я люблю водить. Последние два года из за коронавируса не путешествую на машине, но до этого ездил регулярно – и по России, и в другие страны. Да и когда был маленьким, родители брали меня с собой в автопутешествия – они так проводили летний отпуск. Например, в те времена существовал маршрут «По пяти республикам СССР на автомобиле». Выпускались даже специальные карты с указаниями, где можно заправиться, остановиться на ночлег, перекусить. Однажды, мне было лет 13–14, мы этот маршрут проделали. Выехали из Питера, затем через три прибалтийские республики в Белоруссию и Украину, а возвращались уже из Москвы.