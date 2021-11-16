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Александр Друзь
16 ноября 2021

Александр Друзь

Дорожная Магистратура

Александр Друзь о своих автопутешествиях, европейских и американских трассах, сердечных финских гаишниках и новых книгах

Автомобиль присутствует в вашей жизни?

Да, я люблю водить. Последние два года из за коронавируса не путешествую на машине, но до этого ездил регулярно – и по России, и в другие страны. Да и когда был маленьким, родители брали меня с собой в автопутешествия – они так проводили летний отпуск. Например, в те времена существовал маршрут «По пяти республикам СССР на автомобиле». Выпускались даже специальные карты с указаниями, где можно заправиться, остановиться на ночлег, перекусить. Однажды, мне было лет 13–14, мы этот маршрут проделали. Выехали из Питера, затем через три прибалтийские республики в Белоруссию и Украину, а возвращались уже из Москвы.

Каким был сервис в те годы? Какие сувениры привозили?

Сервис так себе, зато бензин дешевый, а самым популярным сувениром был прибалтийский янтарь – несколько янтарных штучек до сих пор есть дома. Кафе встречались редко, в основном – столовые советского образца. Не попадались и привычные сегодня ларьки, но можно было заехать на рынок и купить что-то из еды. А вообще перед поездкой требовалось хорошо подготовить машину, потому что дороги тогда были не ахти. За исключением Прибалтики – там ситуация была лучше, чем в остальных республиках. Самой же запоминающейся оказалась старинная дорога между Черниговом и Гомелем, сделанная из клинкера. 

А что это такое? 

Кирпич, уложенный на «ребро»: покрытие напоминало паркет, только кирпичный. Дорога довольно долго служила, но потом по ней стали ездить тяжелые грузовики и все продавилось. Поверх клинкера попытались положить асфальт, а через год или два он сошел. В те времена у ленинградских водителей появилась традиция: встречаясь за пределами Ленинградской области, гудеть друг другу. Папа, чтобы я в дороге не скучал, говорил: «Увидишь ленинградский номер – дай знать!» И мы сигналили землякам, а они отвечали. Эта традиция была только у ленинградцев и продержалась где-то до середины 1970-х, а когда транспортный поток увеличился, постепенно исчезла. Наверное, отследить номер стало сложнее.

Впоследствии вы сами стали путешествовать за рулем?

Сначала осваивал ближайшие направления: мы побывали в Финляндии и Эстонии, пару раз съездили в Михайловское – стандартный набор для жителя Петербурга. В Финляндии важно соблюдать скоростной режим – там очень болезненные штрафы. Когда я превысил допустимую скорость на 6 км/ч, меня остановили полицейские и стали расспрашивать, сколько зарабатываю, есть ли у меня дети на иждивении? Я честно ответил, что дети уже взрослые, и, пересчитав свою тогдашнюю зарплату на доллары, назвал цифру – 120. На меня посмотрели с сожалением и назначили штраф в 99 евро. Финские друзья удивились, поскольку это минимальная сумма. По Европе и США потом тоже путешествовал, там автомобиль брал на прокат.

Какие впечатления?

В США мне хотелось поближе увидеть Калифорнию, и мы с другом, прилетев в Лос Анджелес, проехали по побережью до Сан-Франциско. По расстоянию это примерно как от Москвы до Питера, но мы нарочно добирались с двумя ночевками, чтобы спокойно все посмотреть и по дороге заглянуть в замок Херста. А вот в Швейцарии многое зависит от кантона. К примеру, швейцарские итальянцы, живущие в Тичино, более законопослушные водители, чем те, что живут в самой Италии. 

Откуда вам это известно?

Италия была первой страной, куда в 1990 х я отправился в большой автомобильный тур. Мы долетели самолетом, а затем по­ехали компанией в девять человек на микроавтобусе – арендовали Fiat Ducato. И три недели колесили по стране: я был и за водителя, и за экскурсовода. Поскольку это была первая подобная поездка, то я так ответственно отнесся к подготовке, что все узнал заранее! Но изучать страну самому, не с официаль­ным гидом, мне показалось интереснее. В следующий раз мы придумали другой маршрут – самолетом до Парижа, а далее на машине опять на три недели.

Куда?

Через Испанию в Португалию и снова в Париж. Опять взяли напрокат микроавтобус – Volkswagen Transporter. А в середине тура нас ждало приключение. В путешествии за границей мы придерживались правила: приезжали в очередной пункт поздно вечером, ночевали, а с утра шли осматривать достопримечательности. В Севилье спросили у портье разрешения оставить машину у входа в отель и, получив согласие, на восемь часов отправились гулять по городу. За это время портье сменился, и, когда мы вернулись, наш автомобиль уже был на штрафстоян­ке. Начали возмущаться, даже устроили сидячую забастовку в холле, но это не помогло – разгорелся скандал, администрация отеля вызвала туристическую полицию. В итоге нам пришлось вызволять машину, в которой остались все наши вещи, и платить за выкуп больше 100 евро на нынешние деньги.

Где, на ваш взгляд, лучшие дороги?

Говорят, что в Германии, но на самом деле – платные во Франции. Кстати, когда мы семьей путешествовали на машине по Бретани, выяснилось, что там платных дорог нет.

Почему?

Когда в конце XV века Бретань вошла в состав Франции и признала французского короля, они договорились, что в этой области плату за проезд по дорогам взимать не будут. С тех пор прошло 600 лет, но закон работает! К слову, в США мы проехали по знаменитой Route 66, открытой еще в 1926 году, и узнали, что ее не стали переделывать в современный хайвей. Она колоритно выглядит при том, что собственно как дорога не слишком хорошая.

На чем вы ездите сейчас?

У меня Volkswagen Polo: я живу в центре Петербурга, и на чем-то другом, более крупном, в нашем дворе припарковаться сложно. В Москве пользуюсь услугами каршеринга или такси.

У вас будут новые книги?

Сейчас я готовлю продолжение двух своих книг – вторую часть «Эни, Томаса и других» и путеводителя по Петербургу «Пешком по городу». Казалось бы, из-за пандемии появилась масса свободного времени, но его всегда не хватает – наде­юсь вскоре закончить рукописи и передать их в издательство.

Почему вы стали писать детские книги?

Это давняя история. Поначалу книга задумывалась для дочек, а теперь для внучек, которых у меня уже четыре. У Эни есть реальный прототип – моя внучка Энсли, а Томас – кот, причем на самом деле непонятно, есть ли он в реальности или это вымышленный друг. А в продолжении книги появляются новые герои, например Рони, и их также ждут приключения. 

АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ родился в 1955 году в Ленинграде. В 1980-м окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика Образцова. Советский и российский участник интеллектуальных игр, магистр и многократный чемпион мира игры «Что? Где? Когда?». Автор детской книги «Эня, Томас и другие» и краеведческой книги-путеводителя о родном Санкт-Петербурге «Пешком по городу».
Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Александр Пукелов

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