Александр Друзь о своих автопутешествиях, европейских и американских трассах, сердечных финских гаишниках и новых книгах
Да, я люблю водить. Последние два года из за коронавируса не путешествую на машине, но до этого ездил регулярно – и по России, и в другие страны. Да и когда был маленьким, родители брали меня с собой в автопутешествия – они так проводили летний отпуск. Например, в те времена существовал маршрут «По пяти республикам СССР на автомобиле». Выпускались даже специальные карты с указаниями, где можно заправиться, остановиться на ночлег, перекусить. Однажды, мне было лет 13–14, мы этот маршрут проделали. Выехали из Питера, затем через три прибалтийские республики в Белоруссию и Украину, а возвращались уже из Москвы.
Сервис так себе, зато бензин дешевый, а самым популярным сувениром был прибалтийский янтарь – несколько янтарных штучек до сих пор есть дома. Кафе встречались редко, в основном – столовые советского образца. Не попадались и привычные сегодня ларьки, но можно было заехать на рынок и купить что-то из еды. А вообще перед поездкой требовалось хорошо подготовить машину, потому что дороги тогда были не ахти. За исключением Прибалтики – там ситуация была лучше, чем в остальных республиках. Самой же запоминающейся оказалась старинная дорога между Черниговом и Гомелем, сделанная из клинкера.
Кирпич, уложенный на «ребро»: покрытие напоминало паркет, только кирпичный. Дорога довольно долго служила, но потом по ней стали ездить тяжелые грузовики и все продавилось. Поверх клинкера попытались положить асфальт, а через год или два он сошел. В те времена у ленинградских водителей появилась традиция: встречаясь за пределами Ленинградской области, гудеть друг другу. Папа, чтобы я в дороге не скучал, говорил: «Увидишь ленинградский номер – дай знать!» И мы сигналили землякам, а они отвечали. Эта традиция была только у ленинградцев и продержалась где-то до середины 1970-х, а когда транспортный поток увеличился, постепенно исчезла. Наверное, отследить номер стало сложнее.
Сначала осваивал ближайшие направления: мы побывали в Финляндии и Эстонии, пару раз съездили в Михайловское – стандартный набор для жителя Петербурга. В Финляндии важно соблюдать скоростной режим – там очень болезненные штрафы. Когда я превысил допустимую скорость на 6 км/ч, меня остановили полицейские и стали расспрашивать, сколько зарабатываю, есть ли у меня дети на иждивении? Я честно ответил, что дети уже взрослые, и, пересчитав свою тогдашнюю зарплату на доллары, назвал цифру – 120. На меня посмотрели с сожалением и назначили штраф в 99 евро. Финские друзья удивились, поскольку это минимальная сумма. По Европе и США потом тоже путешествовал, там автомобиль брал на прокат.
В США мне хотелось поближе увидеть Калифорнию, и мы с другом, прилетев в Лос Анджелес, проехали по побережью до Сан-Франциско. По расстоянию это примерно как от Москвы до Питера, но мы нарочно добирались с двумя ночевками, чтобы спокойно все посмотреть и по дороге заглянуть в замок Херста. А вот в Швейцарии многое зависит от кантона. К примеру, швейцарские итальянцы, живущие в Тичино, более законопослушные водители, чем те, что живут в самой Италии.
Италия была первой страной, куда в 1990 х я отправился в большой автомобильный тур. Мы долетели самолетом, а затем поехали компанией в девять человек на микроавтобусе – арендовали Fiat Ducato. И три недели колесили по стране: я был и за водителя, и за экскурсовода. Поскольку это была первая подобная поездка, то я так ответственно отнесся к подготовке, что все узнал заранее! Но изучать страну самому, не с официальным гидом, мне показалось интереснее. В следующий раз мы придумали другой маршрут – самолетом до Парижа, а далее на машине опять на три недели.
Через Испанию в Португалию и снова в Париж. Опять взяли напрокат микроавтобус – Volkswagen Transporter. А в середине тура нас ждало приключение. В путешествии за границей мы придерживались правила: приезжали в очередной пункт поздно вечером, ночевали, а с утра шли осматривать достопримечательности. В Севилье спросили у портье разрешения оставить машину у входа в отель и, получив согласие, на восемь часов отправились гулять по городу. За это время портье сменился, и, когда мы вернулись, наш автомобиль уже был на штрафстоянке. Начали возмущаться, даже устроили сидячую забастовку в холле, но это не помогло – разгорелся скандал, администрация отеля вызвала туристическую полицию. В итоге нам пришлось вызволять машину, в которой остались все наши вещи, и платить за выкуп больше 100 евро на нынешние деньги.
Говорят, что в Германии, но на самом деле – платные во Франции. Кстати, когда мы семьей путешествовали на машине по Бретани, выяснилось, что там платных дорог нет.
Когда в конце XV века Бретань вошла в состав Франции и признала французского короля, они договорились, что в этой области плату за проезд по дорогам взимать не будут. С тех пор прошло 600 лет, но закон работает! К слову, в США мы проехали по знаменитой Route 66, открытой еще в 1926 году, и узнали, что ее не стали переделывать в современный хайвей. Она колоритно выглядит при том, что собственно как дорога не слишком хорошая.
У меня Volkswagen Polo: я живу в центре Петербурга, и на чем-то другом, более крупном, в нашем дворе припарковаться сложно. В Москве пользуюсь услугами каршеринга или такси.
Сейчас я готовлю продолжение двух своих книг – вторую часть «Эни, Томаса и других» и путеводителя по Петербургу «Пешком по городу». Казалось бы, из-за пандемии появилась масса свободного времени, но его всегда не хватает – надеюсь вскоре закончить рукописи и передать их в издательство.
Это давняя история. Поначалу книга задумывалась для дочек, а теперь для внучек, которых у меня уже четыре. У Эни есть реальный прототип – моя внучка Энсли, а Томас – кот, причем на самом деле непонятно, есть ли он в реальности или это вымышленный друг. А в продолжении книги появляются новые герои, например Рони, и их также ждут приключения.