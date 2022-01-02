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Евгений Дятлов
02 января 2022

Евгений Дятлов

актер, певец

Мужской архетип

Евгений Дятлов о феномене Чкалова, авиационных трюках, вождении без прав, новых проектах и почему про истинных героев нашего времени кино не снимают

Вы сыграли роль легендарного летчика Валерия Чкалова. Какие впечатления от этой работы?

Чкалов стал архетипом своего времени, поскольку выражал определенные национальные черты характера, глубинные «токи» – купеческий размах, способность жертвовать собой, пренебрежение опас­ностью, отношение к жизни как к чему-то сиюминутному. В нем эти свойства личности преобладали, и я столкнулся с тем, что в мужском сообществе многие до сих пор ценят такие качества.

Чкалов воплощает в себе русский характер?

Скорее характер людей 1930-х. Тогда все были ориентированы на эмоциональное горение, как в «Сердце Данко» Максима Горького. Жили по принципу: меньше анализа, больше эмоций. Кстати, в ту пору были летчики-испытатели не хуже Чкалова – те же Михаил Громов, Владимир Кокки­наки. Тоже уважаемые, сильные профессионалы.

Почему сегодня они меньше известны?

В летных кругах их помнят и ценят, и многие понимают, что эти летчики были незаслуженно задвинуты на задний план. Например, Громов точно так же вылетел в Америку на самолете, просто у него что-то случилось с мотором, и он отстал в этом соревновании с Чкаловым.

Действительно была история, когда Чкалов «увел» девушку друга – Александра Анисимова, которого сыграл Андрей Мерзликин?

Нет, это придумали сценаристы, чтобы приукрасить фильм, сделать сюжет более острым и привлекательным для зрителя.

Вас что-нибудь удивило на съемках в техническом плане?

Меня поразило, что самолет АНТ-25, на котором летал Чкалов, внутри невероятно узкий! Нам сделали кабину, абсолютно повторяющую оригинальную, однако расширили ее сантиметров на десять, чтобы смог поместиться оператор. И то было не развернуться! А ведь они летели, кажется, 62 часа… 

При подготовке к роли вы летали на настоящем самолете?

Да, мы совершали фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах и учебно-реактивном L-29 «Дельфин». Я испытывал сильные перегрузки, потому что не надевал специального противоперегрузочного костюма летчика, а сидел на месте второго пилота, в куртке, как у Чкалова. Меня предупредили: «Женя, это будет примерно как поднимать штангу. Как только мы заходим на «фигуру», группируйся, упирайся ногами и руками, и представляй, что ты ее поднимаешь!» А фигур было выполнено много и разных – «Бочка», «Боевой разворот», «Петля Нестерова», «Колокол»... Просто удивительно, как в руках человека машина может выполнять такие вещи! Тут и восторг, и ответственность, и напряжение, концентрация, но при этом поток наслаждения, несравнимого с земными переживаниями.

А мотоцикл и автомобиль вы в кино водили?

Мотоцикл – нет, а машину неоднократно. Например, недавно – на проекте Александ­ра Касаткина «Золото». Там я играл Антона, «черного» старателя-золотодобытчика. Мой персонаж постоянно водит не только автомобиль, но и лодку. Кстати, с лодкой проще – следишь за мотором и плывешь. С машиной же сложнее – у меня нет прав. Но мои эпизоды за рулем снимали за городом, в неприступной местности, где я и гонял по трассам на джипе Mitsubishi. Иногда такие горки и сложные участки на дороге попадались, что дух захватывало!

Есть роли, которые вы хотели бы сыграть?

Я снимаюсь в основном в детективных, приключенческих историях, а хотелось бы поучаствовать в мелодраматическом фильме. Есть замечательная картина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» с Вячеславом Тихоновым. У меня складывается впечатление, что сейчас на такие темы кино не снимают, якобы нет зрительского запроса. Но кто это определяет? Представляете, если снять фильм об учителе, который в наше время придумал новую учебную систему, пытается ее внедрить и что из этого получается?

Режиссеры грустно шутят, что телеканалам интересен фильм с любым сюжетом, если главный герой – тайный убийца или извращенец…

Вся беда в том, что и независимое кино ринулось в «чернуху»: ни один режиссер не заинтересовался историей нормального здорового человека, которому в этом мире с его бешеным капиталистическим оскалом не прорваться. Уже набили оскомину на экране полицейские и врачи, все какие-то замороченные – среди них нет рядовых людей. Я же надеюсь сыграть обычного человека, допустим, учителя или изобретателя медицинских препаратов, который пытается пре­одолеть жизненные преграды. Сегодня в России нет художественных фильмов ни про изобретателей, ни про химиков, ни про биологов, создающих что-то новое и полезное для общества. В жизни им не удается пробиться с их изобретениями, как правило, их «гасят», потому что все пропитано иными ценностями и устремлениями. А ведь если показать историю такого прорыва, получится покруче любого детектива.

Что нового от вас ждать в кино?

Я только что озвучил свою роль в многосерийном фильме «Акула» Андреса Пуустусмаа, где играю оперативника. Мой герой попал в очень сложную ситуацию – и жизненную, и профессиональную, из которой ему придется выходить с большими потерями. Еще одна новая картина с моим участием – фильм Александра Котта «Седьмая симфония». Это история исполнения в блокадном Ленинграде симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. У меня роль советского полководца Леонида Говорова.

Вы известный исполнитель песен и романсов, а в машине любите слушать музыку?

Включаю обязательно, а что касается песен, то недавно записал две новые на канале «Культура» для новогоднего концерта: «Пообещайте мне любовь» и «Необыкновенные глаза» Рашида Бейбутова. 

Марианна Николина
Автор
Марианна Николина
Фото
Илья Золкин

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