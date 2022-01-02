Евгений Дятлов о феномене Чкалова, авиационных трюках, вождении без прав, новых проектах и почему про истинных героев нашего времени кино не снимают
Чкалов стал архетипом своего времени, поскольку выражал определенные национальные черты характера, глубинные «токи» – купеческий размах, способность жертвовать собой, пренебрежение опасностью, отношение к жизни как к чему-то сиюминутному. В нем эти свойства личности преобладали, и я столкнулся с тем, что в мужском сообществе многие до сих пор ценят такие качества.
Скорее характер людей 1930-х. Тогда все были ориентированы на эмоциональное горение, как в «Сердце Данко» Максима Горького. Жили по принципу: меньше анализа, больше эмоций. Кстати, в ту пору были летчики-испытатели не хуже Чкалова – те же Михаил Громов, Владимир Коккинаки. Тоже уважаемые, сильные профессионалы.
В летных кругах их помнят и ценят, и многие понимают, что эти летчики были незаслуженно задвинуты на задний план. Например, Громов точно так же вылетел в Америку на самолете, просто у него что-то случилось с мотором, и он отстал в этом соревновании с Чкаловым.
Нет, это придумали сценаристы, чтобы приукрасить фильм, сделать сюжет более острым и привлекательным для зрителя.
Меня поразило, что самолет АНТ-25, на котором летал Чкалов, внутри невероятно узкий! Нам сделали кабину, абсолютно повторяющую оригинальную, однако расширили ее сантиметров на десять, чтобы смог поместиться оператор. И то было не развернуться! А ведь они летели, кажется, 62 часа…
Да, мы совершали фигуры высшего пилотажа на спортивных самолетах и учебно-реактивном L-29 «Дельфин». Я испытывал сильные перегрузки, потому что не надевал специального противоперегрузочного костюма летчика, а сидел на месте второго пилота, в куртке, как у Чкалова. Меня предупредили: «Женя, это будет примерно как поднимать штангу. Как только мы заходим на «фигуру», группируйся, упирайся ногами и руками, и представляй, что ты ее поднимаешь!» А фигур было выполнено много и разных – «Бочка», «Боевой разворот», «Петля Нестерова», «Колокол»... Просто удивительно, как в руках человека машина может выполнять такие вещи! Тут и восторг, и ответственность, и напряжение, концентрация, но при этом поток наслаждения, несравнимого с земными переживаниями.
Мотоцикл – нет, а машину неоднократно. Например, недавно – на проекте Александра Касаткина «Золото». Там я играл Антона, «черного» старателя-золотодобытчика. Мой персонаж постоянно водит не только автомобиль, но и лодку. Кстати, с лодкой проще – следишь за мотором и плывешь. С машиной же сложнее – у меня нет прав. Но мои эпизоды за рулем снимали за городом, в неприступной местности, где я и гонял по трассам на джипе Mitsubishi. Иногда такие горки и сложные участки на дороге попадались, что дух захватывало!
Я снимаюсь в основном в детективных, приключенческих историях, а хотелось бы поучаствовать в мелодраматическом фильме. Есть замечательная картина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» с Вячеславом Тихоновым. У меня складывается впечатление, что сейчас на такие темы кино не снимают, якобы нет зрительского запроса. Но кто это определяет? Представляете, если снять фильм об учителе, который в наше время придумал новую учебную систему, пытается ее внедрить и что из этого получается?
Вся беда в том, что и независимое кино ринулось в «чернуху»: ни один режиссер не заинтересовался историей нормального здорового человека, которому в этом мире с его бешеным капиталистическим оскалом не прорваться. Уже набили оскомину на экране полицейские и врачи, все какие-то замороченные – среди них нет рядовых людей. Я же надеюсь сыграть обычного человека, допустим, учителя или изобретателя медицинских препаратов, который пытается преодолеть жизненные преграды. Сегодня в России нет художественных фильмов ни про изобретателей, ни про химиков, ни про биологов, создающих что-то новое и полезное для общества. В жизни им не удается пробиться с их изобретениями, как правило, их «гасят», потому что все пропитано иными ценностями и устремлениями. А ведь если показать историю такого прорыва, получится покруче любого детектива.
Я только что озвучил свою роль в многосерийном фильме «Акула» Андреса Пуустусмаа, где играю оперативника. Мой герой попал в очень сложную ситуацию – и жизненную, и профессиональную, из которой ему придется выходить с большими потерями. Еще одна новая картина с моим участием – фильм Александра Котта «Седьмая симфония». Это история исполнения в блокадном Ленинграде симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. У меня роль советского полководца Леонида Говорова.
Включаю обязательно, а что касается песен, то недавно записал две новые на канале «Культура» для новогоднего концерта: «Пообещайте мне любовь» и «Необыкновенные глаза» Рашида Бейбутова.