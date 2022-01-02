Режиссеры грустно шутят, что телеканалам интересен фильм с любым сюжетом, если главный герой – тайный убийца или извращенец…

Вся беда в том, что и независимое кино ринулось в «чернуху»: ни один режиссер не заинтересовался историей нормального здорового человека, которому в этом мире с его бешеным капиталистическим оскалом не прорваться. Уже набили оскомину на экране полицейские и врачи, все какие-то замороченные – среди них нет рядовых людей. Я же надеюсь сыграть обычного человека, допустим, учителя или изобретателя медицинских препаратов, который пытается пре­одолеть жизненные преграды. Сегодня в России нет художественных фильмов ни про изобретателей, ни про химиков, ни про биологов, создающих что-то новое и полезное для общества. В жизни им не удается пробиться с их изобретениями, как правило, их «гасят», потому что все пропитано иными ценностями и устремлениями. А ведь если показать историю такого прорыва, получится покруче любого детектива.