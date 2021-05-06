Вам также довелось работать с Сергеем Говорухиным. Чем он запомнился?

Мы дружили, а сейчас я активно занимаюсь его благотворительным фондом «Рокада», который помогает людям, прошедшим Чечню и Афганистан. Этот фонд не очень известен, но о тех, кто воевал, надо бы вспоминать чаще. У нас принято много говорить о героях прошлого, в то время как рядом с нами живут герои настоящего. Нередко это мои ровесники, которые, когда я учился в театральном училище, были на войне. Они не хотят, чтобы я называл их имена, и избегают славы. Ежегодно 11 декабря мы проводим в театре Вечер памяти чеченской войны, устраиваем концерт. Это ни в коем случае не праздник, а повод собраться, вспомнить погибших товарищей, поплакать. А у Говорухина я снялся в фильме «Никто, кроме нас». Сергей был документалистом, бывал в Чечне, где потерял ногу. Во время съемок он поставил нам условие – пройти «курс молодого бойца». Мы тренировались, собирали и разбирали оружие, стреляли. Два месяца нам не разрешали стирать костюмы. В результате получился фильм, где война снята как нигде и никогда, – она там прожита.