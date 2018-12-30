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Сергей Бурунов
30 декабря 2018

Сергей Бурунов

актер

Полётное время

Сергей Бурунов о «Большой разнице», о разнице между театром и кино, автомобилями и мотоциклами, а также о своих новых ролях и проектах

Старт вашей творческой карьере дал КВН?

Скорее, тогда было просто некое студенческое веселье в стенах Качинского летного училища. А к профессии актера я пришел осознанно, но позже.

Помимо кино у вас был значимый этап на ТВ…

Да, пять лет на Первом канале в пародийной программе «Большая разница» – с ее первого выпуска. Я ведь еще в театральном вузе показывал педагогов – получалось и самому нравилось. На телевидении тоже поначалу было очень интересно, пусть и тяжело – путь становления, творческих поисков. Однако затем я понял, что устал от этого, в пародии все для себя сделал. Конечно, это была хорошая лаборатория и передача принесла первую значимую популярность, но человек должен развиваться, идти дальше.

Ваши герои на экране разные – и полицейский с Рублевки, и чиновник из «Домашнего ареста», и многие другие. А что самому интереснее?

Когда предлагают роль, самое главное – сценарий и возможность открыть для себя что-то новое. Роль либо цепляет, либо нет. По-моему, артист должен быть избирательным и думать, что ему как личности необходимо. Я воспринимаю себя как универсального актера, синтетического. В театральной студии руководитель даже говорил: «Не знаю, что с тобой делать». Но потом я понял, что это мое преимущество. У нас ведь часто навешивают ярлыки и амплуа, а человек может быть совсем другим внутри. Вот наш педагог в Щукинском, Алексей Глебович Кузнецов, моих однокурсников представил перед кафедрой актерского мастерства в совершенно ином качестве, нежели их все воспринимали. Причем просто подобрав правильный материал.

Есть режиссеры, с которыми любите работать?

Конечно. Но их могу пересчитать по пальцам. Прежде всего, Илья Куликов. Это явление, для меня пока еще не до конца понятное, но работать с ним – огромное удовольствие. Жора Крыжовников и на «Большой разнице», и сейчас в кино очень профессионально делает то, что мне близко и понятно. Евгений Шелякин стал для меня настоящим открытием, а теперь мы с ним еще и дружим. Сейчас работаю с режиссером, который сумел по-настоящему удивить, это Константин Богомолов. Он снимает для Первого канала сериал «Содержанки». А Алексей Кирющенко в свое время на съемках комедии «Ищу жену с ребенком» вообще подобрал ко мне ключ, чего не смогли сделать в Щукинском училище. 

Что имеете в виду?

Открыл во мне новые качества. Причем и в плане существования – мы важные вещи в профессии обсуждали, я многому учился, он ведь и режиссер, и артист. На мой взгляд, в жанре ситкомов лучше него у нас никого нет. То, как Алексей умеет высекать из актера искру и выстраивать репризы, диалоги, как чувствует ситуацию, заставляя ее играть, я больше ни у кого пока не видел. 

Вы упомянули проект «Содержанки»… 

Очень интересная история! Сюжет раскрывать не буду, думаю, в 2019 году сами оцените. По жанру, пожалуй, синтез – и драма, и детектив, и философия. Сначала я отнесся к предложению скептически, но, прочитав сценарий первой серии, сразу сказал «да» – там очень тонкая линия у моего героя. А позже еще и Костя Богомолов удивил – у него свой подход к мастерству и работе над процессом: он предлагает делать от противного, как бы наоборот, и я сразу его понимаю. Да и партнеры потрясающие – мою жену играет Марина Зудина, тестя – Александр Збруев. Просто подарок судьбы, а не работа!

Что еще нового можно посмотреть с вашим участием?

В ноябре стартовал четвертый сезон «Полицейского с Рублевки», который перетекает в самостоятельную, уже полнометражную историю, – в кинотеатрах фильм появится в конце декабря под названием «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». На телеканале СТС – третий сезон «Ивановы-Ивановы», а в начале 2019-го в эфире ТНТ пойдет «Домашний арест», один из моих любимых проектов.

Словом, только успевай отслеживать киноафиши да телепрограмму…

Не только. Я после большого перерыва возвращаюсь и на сцену. Совместно с Александром Маленковым, писателем и главным редактором журнала Maxim, мы гастролируем по России с проектом «Чтение мыслей». Это новый формат – смесь стендапа и литературных чтений, где юмористические рассказы Саши перемежаются общением с публикой и видеороликами. Так что буду видеться со своим зрителем и вживую. А кроме того, я неожиданно для себя выступил кинопродюсером: мои товарищи Артем Симакин и сценарист Андрей Лукьянов предложили снять полнометражный фильм «Настоящее будущее». О нашей жизни, о любви, об отношениях людей. Это такой социальный альманах – трагикомический, местами комический, где-то драматический. Он состоит из новелл, объединенных линией двух главных героев. Каждую снимали разные режиссеры.

Кино, ТВ, театр. Сложно перестраиваться?

Для меня – нет. Хотя кино и театр – две разные системы и даже разные виды искусства, их просто нельзя сравнивать. В театре – существование широкими мазками, достаточно большая мера условности и вторичности чувств: они яркие, порой неестественные. В кино все более скупо, там полутона.

Каков Сергей Бурунов вне работы?

А зачем это всем знать? По-моему, у артиста должен быть флер таинственности. 

Ну, я, например, знаю, что вы мотоциклист…

Стал им не так давно – в 2014-м. Хотя не меньше люблю автомобили. Первой машиной была Mazda 3. Купил в 2003 году новенькую, отъездил восемь лет и пересел в Volkswagen Tiguan. А пару лет назад вдруг захотел новую машину, так бывает. Хотя и денег-то свободных не было, и даже сам не знал, какую хочется. Но после теста 320-й BMW вопросов уже не осталось. Теперь жду следующее поколение этой модели.

Чем же она так подкупила?

Простотой, надежностью, управляемостью, тем, как эта машина входит в повороты. Мне нравятся в ней и динамика, и экономичность. 

А чего ждете от следующей «трешки»?

По инженерии я еще не вникал, что там нового. Но точно выберу темный салон – со светлым замаялся с химчисткой. Конечно же, хорошую аудиосистему, совместимость с Apple. А если еще будет в M-пакете... Но тут имею в виду внешность, а не какой-то супердвигатель.

Не любите быстрой езды?

Люблю, но в пределах разумного. Правила дорожного движения не для того написаны буквально кровью, чтобы их нарушать. И тормоза придумали не трусы. Поэтому я в принципе аккуратный водитель. В том числе и на мотоцикле, там я вообще предельно собран.

А удовольствие от езды на мотоцикле и в автомобиле схожее?

Машина – это часть тебя, продолжение дома. В ней пахнет тобой, в ней твоя музыка и вообще все, как ты любишь. В машине можно ехать в майке, в шортах. На мотоцикле все иначе. Это ветер, чувство свободы, даже своего рода транс, в который входишь с ощущением полета. Но вместе с тем – шлем и экипировка. И не могу сказать, где мне больше нравится – в седле или в салоне. Это разные чувства, хотя для меня и равноценные. 

Сергей Бурунов родился в марте 1977 года в Москве. Уже начав учиться в Качинском высшем авиационном училище летчиков, Сергей решил уйти в творчество. Следующим вузом стало Государственное эстрадно-цирковое училище, однако еще через год он поступил в Высшее театральное училище им. Б. Щукина. По окончании Сергей Бурунов служил в Театре сатиры, но настоящую популярность принесла телепрограмма «Большая разница», в которой он спародировал множество персон и получил наивысший рейтинг зрителей. Его основной творческий путь связан с полнометражными и телевизионными кинокартинами, которых в фильмографии артиста насчитывается около 80. Он также участвовал в дубляже более 200 зарубежных лент, где его голосом говорят герои Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Адама Сэндлера, Бена Аффлека и многих других звезд мирового кинематографа.
Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Автор
Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Фото
Кирилл Калапов

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