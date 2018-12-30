Есть режиссеры, с которыми любите работать?

Конечно. Но их могу пересчитать по пальцам. Прежде всего, Илья Куликов. Это явление, для меня пока еще не до конца понятное, но работать с ним – огромное удовольствие. Жора Крыжовников и на «Большой разнице», и сейчас в кино очень профессионально делает то, что мне близко и понятно. Евгений Шелякин стал для меня настоящим открытием, а теперь мы с ним еще и дружим. Сейчас работаю с режиссером, который сумел по-настоящему удивить, это Константин Богомолов. Он снимает для Первого канала сериал «Содержанки». А Алексей Кирющенко в свое время на съемках комедии «Ищу жену с ребенком» вообще подобрал ко мне ключ, чего не смогли сделать в Щукинском училище.