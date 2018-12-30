Сергей Бурунов о «Большой разнице», о разнице между театром и кино, автомобилями и мотоциклами, а также о своих новых ролях и проектах
Скорее, тогда было просто некое студенческое веселье в стенах Качинского летного училища. А к профессии актера я пришел осознанно, но позже.
Да, пять лет на Первом канале в пародийной программе «Большая разница» – с ее первого выпуска. Я ведь еще в театральном вузе показывал педагогов – получалось и самому нравилось. На телевидении тоже поначалу было очень интересно, пусть и тяжело – путь становления, творческих поисков. Однако затем я понял, что устал от этого, в пародии все для себя сделал. Конечно, это была хорошая лаборатория и передача принесла первую значимую популярность, но человек должен развиваться, идти дальше.
Когда предлагают роль, самое главное – сценарий и возможность открыть для себя что-то новое. Роль либо цепляет, либо нет. По-моему, артист должен быть избирательным и думать, что ему как личности необходимо. Я воспринимаю себя как универсального актера, синтетического. В театральной студии руководитель даже говорил: «Не знаю, что с тобой делать». Но потом я понял, что это мое преимущество. У нас ведь часто навешивают ярлыки и амплуа, а человек может быть совсем другим внутри. Вот наш педагог в Щукинском, Алексей Глебович Кузнецов, моих однокурсников представил перед кафедрой актерского мастерства в совершенно ином качестве, нежели их все воспринимали. Причем просто подобрав правильный материал.
Конечно. Но их могу пересчитать по пальцам. Прежде всего, Илья Куликов. Это явление, для меня пока еще не до конца понятное, но работать с ним – огромное удовольствие. Жора Крыжовников и на «Большой разнице», и сейчас в кино очень профессионально делает то, что мне близко и понятно. Евгений Шелякин стал для меня настоящим открытием, а теперь мы с ним еще и дружим. Сейчас работаю с режиссером, который сумел по-настоящему удивить, это Константин Богомолов. Он снимает для Первого канала сериал «Содержанки». А Алексей Кирющенко в свое время на съемках комедии «Ищу жену с ребенком» вообще подобрал ко мне ключ, чего не смогли сделать в Щукинском училище.
Открыл во мне новые качества. Причем и в плане существования – мы важные вещи в профессии обсуждали, я многому учился, он ведь и режиссер, и артист. На мой взгляд, в жанре ситкомов лучше него у нас никого нет. То, как Алексей умеет высекать из актера искру и выстраивать репризы, диалоги, как чувствует ситуацию, заставляя ее играть, я больше ни у кого пока не видел.
Очень интересная история! Сюжет раскрывать не буду, думаю, в 2019 году сами оцените. По жанру, пожалуй, синтез – и драма, и детектив, и философия. Сначала я отнесся к предложению скептически, но, прочитав сценарий первой серии, сразу сказал «да» – там очень тонкая линия у моего героя. А позже еще и Костя Богомолов удивил – у него свой подход к мастерству и работе над процессом: он предлагает делать от противного, как бы наоборот, и я сразу его понимаю. Да и партнеры потрясающие – мою жену играет Марина Зудина, тестя – Александр Збруев. Просто подарок судьбы, а не работа!
В ноябре стартовал четвертый сезон «Полицейского с Рублевки», который перетекает в самостоятельную, уже полнометражную историю, – в кинотеатрах фильм появится в конце декабря под названием «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». На телеканале СТС – третий сезон «Ивановы-Ивановы», а в начале 2019-го в эфире ТНТ пойдет «Домашний арест», один из моих любимых проектов.
Не только. Я после большого перерыва возвращаюсь и на сцену. Совместно с Александром Маленковым, писателем и главным редактором журнала Maxim, мы гастролируем по России с проектом «Чтение мыслей». Это новый формат – смесь стендапа и литературных чтений, где юмористические рассказы Саши перемежаются общением с публикой и видеороликами. Так что буду видеться со своим зрителем и вживую. А кроме того, я неожиданно для себя выступил кинопродюсером: мои товарищи Артем Симакин и сценарист Андрей Лукьянов предложили снять полнометражный фильм «Настоящее будущее». О нашей жизни, о любви, об отношениях людей. Это такой социальный альманах – трагикомический, местами комический, где-то драматический. Он состоит из новелл, объединенных линией двух главных героев. Каждую снимали разные режиссеры.
Для меня – нет. Хотя кино и театр – две разные системы и даже разные виды искусства, их просто нельзя сравнивать. В театре – существование широкими мазками, достаточно большая мера условности и вторичности чувств: они яркие, порой неестественные. В кино все более скупо, там полутона.
А зачем это всем знать? По-моему, у артиста должен быть флер таинственности.
Стал им не так давно – в 2014-м. Хотя не меньше люблю автомобили. Первой машиной была Mazda 3. Купил в 2003 году новенькую, отъездил восемь лет и пересел в Volkswagen Tiguan. А пару лет назад вдруг захотел новую машину, так бывает. Хотя и денег-то свободных не было, и даже сам не знал, какую хочется. Но после теста 320-й BMW вопросов уже не осталось. Теперь жду следующее поколение этой модели.
Простотой, надежностью, управляемостью, тем, как эта машина входит в повороты. Мне нравятся в ней и динамика, и экономичность.
По инженерии я еще не вникал, что там нового. Но точно выберу темный салон – со светлым замаялся с химчисткой. Конечно же, хорошую аудиосистему, совместимость с Apple. А если еще будет в M-пакете... Но тут имею в виду внешность, а не какой-то супердвигатель.
Люблю, но в пределах разумного. Правила дорожного движения не для того написаны буквально кровью, чтобы их нарушать. И тормоза придумали не трусы. Поэтому я в принципе аккуратный водитель. В том числе и на мотоцикле, там я вообще предельно собран.
Машина – это часть тебя, продолжение дома. В ней пахнет тобой, в ней твоя музыка и вообще все, как ты любишь. В машине можно ехать в майке, в шортах. На мотоцикле все иначе. Это ветер, чувство свободы, даже своего рода транс, в который входишь с ощущением полета. Но вместе с тем – шлем и экипировка. И не могу сказать, где мне больше нравится – в седле или в салоне. Это разные чувства, хотя для меня и равноценные.